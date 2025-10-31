Kylian Mbappé a primit „Gheata de Aur”

07:00

Mierea de fenicul are aromă delicată și proprietăți nutritive importante. Această miere rară conține numeroase vitamine și minerale care susțin sistemul imunitar și reduc inflamațiile. De asemenea, are efect calmant asupra sistemului nervos și ajută la reducerea stresului și oboselii. Invitat la emisiunea „Zi de Zi”, de la Radio Moldova, Constantin Cojocaru, apicultor cu peste 35 de ani de experiență, a explicat care sunt particularitățile procesului de recoltare a acestui timp de miere.