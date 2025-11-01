Un nou pas pentru cooperarea transfrontalieră: ADR Centru semnează contractul pentru Oficiul Antenă Interreg NEXT
Moldova1, 1 noiembrie 2025 16:30
Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru va sprijini implementarea Programului Interreg NEXT România - Republica Moldova 2021–2027, în urma semnării, la Iași, a contractului-cadru de finanțare pentru Oficiul Antenă al Secretariatului Comun, care va funcționa în cadrul instituției.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 30 minute
16:50
Campionatele Europene de judo „sub 23 de ani” de la Chișinău. Mihail Latîșev este calificat în finală! # Moldova1
Judocanul moldovean Mihail Latîșev s-a calificat în finala concursului categoriei de greutate de până la 90 de kilograme. Compatriotul nostru a obținut deja 4 victorii la competiția desfășurată la Arena Chișinău.
Acum o oră
16:30
Un nou pas pentru cooperarea transfrontalieră: ADR Centru semnează contractul pentru Oficiul Antenă Interreg NEXT # Moldova1
Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru va sprijini implementarea Programului Interreg NEXT România - Republica Moldova 2021–2027, în urma semnării, la Iași, a contractului-cadru de finanțare pentru Oficiul Antenă al Secretariatului Comun, care va funcționa în cadrul instituției.
16:30
Tenismena spaniolă cu origini moldovenești Cristina Bucșă s-a calificat în prima ei finală a unei competiții WTA de cel mai înalt nivel. Sportiva născută la Chișinău, fiica fostului biatlonist moldovean Ion Bucșă, a învins-o pe australianca Maya Joint cu 6-3, 6-1 în semifinalele turneului de la Hong Kong, care are un fond de premiere de 275 de mii de dolari americani.
Acum 2 ore
15:30
Campionatul European de judo „sub 23 de ani” de la Chișinău. Mihail Latîșev este calificat în finală! # Moldova1
Judocanul moldovean Mihail Latîșev s-a calificat în finala concursului categoriei de greutate de până la 90 de kilograme. Compatriotul nostru a obținut deja 4 victorii la competiția desfășurată la Arena Chișinău.
15:20
Explozie în regiunea Moscova: Ucraina anunță distrugerea unei conducte care alimenta cu combustibil mai multe aeroporturi # Moldova1
În districtul Ramensk, din regiunea Moscova, pe 31 octombrie a fost aruncată în aer conducta de petrol „Kolțevaia”, care aparține companiei „Transneft” și furniza diverse tipuri de combustibil mai multor regiuni din jurul Moscovei, precum și aeroporturilor și bazelor petroliere din regiunea capitalei. Despre aceasta a anunțat Direcția Principală de Informații (GUR) a Ucrainei.
Acum 4 ore
14:40
Lucrările pentru infrastructura de gestionare a deșeurilor, declarate de utilitate publică națională # Moldova1
Proiectul „Deșeuri solide în Republica Moldova” face un pas important spre implementare. Comisia de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național a decis recent că lucrările de creare a infrastructurii de gestionare a deșeurilor pot fi declarate lucrări de utilitate publică la nivel național, a anunțat Ministerul Mediului.
14:10
Zi de sărbătoare pentru cei care dau glas țării: Radio Moldova celebrează Ziua Națională a Radioului # Moldova1
Munca lor nu se vede, dar se aude, iar cea mai mare recompensă este să încălzească sufletele radioascultătorilor. Zi de zi, prin voce și dedicație, ei aduc informația, emoția și speranța mai aproape de oameni. Ziua Națională a Radioului este sărbătorită sâmbătă, 1 noiembrie, marcând prima emisie radio din România, realizată în anul 1928. Cu acest prilej, echipa Moldova 1 a mers în vizită la Radio Moldova pentru a le prezenta telespectatorilor vocile contemporane care dau viață undelor radio.
13:20
Premierul Munteanu, primele vizite în România și la Bruxelles: Atragerea investițiilor și angajarea a 100.000 de persoane, printre obiectivele noilor miniștri # Moldova1
Noul premier al R. Moldova, Alexandru Munteanu, va efectua primele sale vizite, după învestire, la București și Bruxelles și va relansa dialogul cu SUA. Totodată, printre obiectivele Cabinetului Munteanu se numără creșterea economică, atragerea investițiilor, definitivarea bugetului pentru anul 2026, susținerea întreprinderilor mici și mijlocii, sprijinirea a 100.000 de persoane să-și găsească locuri de muncă sau construcția filarmonicii.
13:10
Premierul Munteanu, primele vizite în România și la Bruxelles: Atragerea investițiilor și 100.000 de persoane angajate, printre obiectivele noilor miniștri # Moldova1
Noul premier al R. Moldova, Alexandru Munteanu, va efectua primele sale vizite, după învestire, la București și Bruxelles și va relansa dialogul cu SUA. Totodată, printre obiectivele Cabinetului Munteanu se numără creșterea economică, atragerea investițiilor, definitivarea bugetului pentru anul 2026, susținerea întreprinderilor mici și mijlocii, sprijinirea a 100.000 de persoane să-și găsească locuri de muncă sau construcția filarmonicii.
Acum 6 ore
13:00
Premierul Munteanu, primele vizite în România și la Bruxelles: Atragerea investițiilor, promovarea exporturilor și 100.000 de persoane angajate - obiectivele noilor miniștri # Moldova1
Noul premier al R. Moldova, Alexandru Munteanu, va efectua primele sale vizite, după învestire, la București și Bruxelles și va relansa dialogul cu SUA. Totodată, printre obiectivele Cabinetului Munteanu se numără creșterea economică, atragerea investițiilor, definitivarea bugetului pentru anul 2026, susținerea întreprinderilor mici și mijlocii, sprijinirea a 100.000 de persoane să-și găsească locuri de muncă sau construcția filarmonicii.
12:00
Ucraina a debarcat trupe speciale pentru a lupta în zonele asediate din orașul Pokrovsk, din estul Ucrainei, la începutul acestei săptămâni, chiar în momentul în care Rusia a anunțat că a înconjurat forțele Kievului din zonă, scrie Agerpres cu referire la Reuters, care citează două surse militare ucrainene.
11:30
Întreprinderea socială fondată la Tiraspol de antreprenoarea Tatiana Yascova sprijină persoanele aflate în momente de răscruce să-și dezvolte competențele în opt domenii de bază. Centrul oferă programe moderne de instruire în domenii precum web-design, design grafic, design interior, management de proiecte și inteligență artificială.
11:30
Copiii din Republica Moldova au șansa să descopere lumea tehnologiilor moderne chiar în biblioteci. În 34 de localități din țară funcționează cluburi de robotică și programare, unde tinerii pasionați de știință și tehnologie învață să creeze roboți și să dezvolte proiecte IT. Activitățile, oferite gratuit prin programul CODE Kids, îi ajută să-și dezvolte creativitatea, gândirea critică și abilitățile digitale.
Acum 8 ore
10:30
Membrii Guvernului Munteanu au depus jurământul de învestire. Maia Sandu le solicită să valorifice „fereastra istorică oferită de integrarea europeană” # Moldova1
Membrii noului Guvern al R. Moldova, care au primit, pe 31 octombrie, votul de încredere din partea Parlamentului, au depus pe 1 noiembrie, la Președinție, jurământul de învestire. La ceremonie au participat președinta Maia Sandu și președintele Parlamentului, Igor Grosu.
10:30
Bulgaria suspendă temporar exportul de motorină și combustibil pentru aviație, inclusiv către alte state membre ale UE, în contextul sancțiunilor introduse de administrația președintelui american Donald Trump împotriva companiilor „Rosneft” și „Lukoil”. Decizia, menită să evite o posibilă penurie de produse petroliere în viitor, a fost adoptată vineri, 31 octombrie, de Parlamentul bulgar, transmite DW, cu referire la agenția dpa.
09:10
Locuitorii din Tiraspol au parte de servicii educaționale și consiliere în cadrul unui centru # Moldova1
Întreprinderea socială fondată la Tiraspol de antreprenoarea Tatiana Yascova sprijină persoanele aflate în momente de răscruce să-și dezvolte competențele în opt domenii de bază. Centrul oferă programe moderne de instruire în domenii precum web-design, design grafic, design interior, management de proiecte și inteligență artificială.
Acum 12 ore
08:40
Mai multe femei din Ungheni vor deschide, în propriile case, creșe pentru copiii cu vârste de până la trei ani # Moldova1
Mai multe femei din raionul Ungheni vor amenaja creșe de tip familial în propriile case sau în spații închiriate pentru îngrijirea copiilor cu vârste de până la trei ani. Acestea au primit câte 40.000 de lei pentru materializarea ideilor. Programul face parte dintr-o inițiativă mai amplă implementată de Organizația Internațională a Muncii (OIM).
08:00
Ziua Națională a Radioului în R. Moldova: Directorul Radio Moldova: „Ținem pasul cu tot ceea ce înseamnă modernitate” # Moldova1
Sâmbătă, 1 noiembrie, Republica Moldova celebrează Ziua Națională a Radioului, conform unei hotărâri din 2023 a Guvernului. Ziua a fost instituită la inițiativa Companiei „Teleradio-Moldova”, având scopul de a corecta percepțiile istorice și de a recunoaște contribuția radioului la cultura și identitatea națională. Provocările în radio sunt la fel ca în toată mass-media, susține directorul general adjunct al Radiodifuziunii din cadrul Teleradio-Moldova, Cornel Ciobanu. Potrivit acestuia, chiar dacă la televiziune se pune accentul pe video, radioul încearcă să capteze atenția publicului prin sunet, iar în timp lucrurile s-au schimbat, astăzi Radio Moldova poate fi deja nu doar ascultat, ci și vizionat.
Acum 24 ore
21:50
Guvernul promite investiții de patru miliarde de euro. Experții spun cum pot fi atrase fondurile # Moldova1
Noul Guvern promite atragerea unor investiții masive, de patru miliarde de euro, inclusiv din partea diasporei. Expertul economic Marin Gospodarenco susține că acest lucru este posibil, inclusiv prin oferirea garanțiilor din partea instituțiilor europene. O altă modalitate este crearea unor platforme simple și sigure pentru a atrage aceste resurse financiare, a menționat acesta la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
21:40
Guvernul promite investiții de patru miliarde de euro. Experții explică cum pot fi atrase fondurile # Moldova1
Noul Guvern promite atragerea unor investiții masive, de patru miliarde de euro, inclusiv din partea diasporei. Expertul economic Marin Gospodarenco susține că acest lucru este posibil, inclusiv, prin oferirea garanțiilor din partea instituțiilor europene. O altă modalitate este crearea unor platforme simple și sigure pentru a atrage aceste resurse financiare, a menționat acesta la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
21:10
Centrul „Ginta Latină” va fi renovat cu fonduri europene. Va avea o sală nouă de cinema și fațadă modernizată # Moldova1
Chișinăul și Iașiul își dau mâna prin cinema. Centrul de Cultură și Artă „Ginta Latină”, împreună cu Ateneul Național de peste Prut vor realiza coproducții de filme și spectacole cu care vor merge și la sate, pe ambele maluri de Prut. Ginta Latină va avea o sală nouă de cinema, iar sediul teatrului va fi renovat cu fonduri europene. Proiectul își propune reintegrarea cinematografelor publice în viața culturală a Iașului și Chișinăului.
21:00
Spiritul olimpic domină din nou actualitatea sportivă la Chișinău! CNOS a lansat Ghidul Olimpic # Moldova1
La Casa Olimpică din capitala Chișinău, a fost lansat Ghidul Olimpic, un suport didactic destinat proiectului „Lecții Olimpice", inițiat de Comitetul Național Olimpic și Sportiv. Invitată specială a fost Maria Bulatova, președinta Academiei Olimpice din Ucraina, care a vorbit despre viziunea europeană asupra educației olimpice și despre importanța acestui ghid în formarea unei generații educate prin sport.
20:50
Ministrul Energiei, despre impactul sancțiunilor aplicate Lukoil: „Se discută cu celelalte companii petroliere din regiune pentru a găsi soluții” # Moldova1
Autoritățile de la Chișinău discută cu mai multe companii petroliere pentru a găsi soluții la eventuale perturbări în lanțul de aprovizionare cu combustibil, urmare a sancțiunilor internaționale impuse companiilor ruse Lukoil și Rosneft. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, reconfirmat astăzi, prin votul Parlamentului, în aceeași funcție în Guvernul Munteanu.
20:40
Parlamentul a luat act vineri, 31 octombrie, de demisia unor deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care au renunțat la mandat, după ce au devenit membri ai Cabinetului de miniștri condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu.
20:10
Oana Țoiu, despre moldovenii cu cetățenie română, rămași fără cărțile de identitate: „Sunt alte instituții abilitate să răspundă” # Moldova1
Ministra de Externe a României, Oana Țoiu, a comentat, în premieră, într-un interviu pentru Europa Liberă, reținerile la graniță a sute de buletine de identitate românești de la moldovenii cu dublă cetățenie, sub bănuiala că ar fi declarat domicilii fictive în țara vecină.
19:40
Vot în Parlament | R. Moldova are Guvern! Cabinetul Munteanu, învestit la o lună și trei zile de la alegerile parlamentare: „Voi fi un luptător” # Moldova1
R. Moldova are un nou Guvern. Cabinetul condus de Alexandru Munteanu a fost învestit vineri, 31 octombrie, la o lună și trei zile de la alegerile parlamentare, care au stabilit o nouă componență a Parlamentului, dar cu aceeași majoritate parlamentară - cea a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).Guvernul Munteanu a fost învestit cu votul a 55 de deputați.
19:40
Noul Cabinet de miniștri va depune jurământul de învestire sâmbătă, 1 noiembrie. Ceremonia de învestire este planificată pentru ora 10:00, la Președinție.
19:20
Ministrul Energiei, despre impactul sancțiunilor asupra Lukoil: „Se discută cu celelalte companii petroliere din regiune pentru a găsi soluții” # Moldova1
Autoritățile de la Chișinău discută cu mai multe companii petroliere pentru a găsi soluții la eventuale perturbări în lanțul de aprovizionare cu combustibil, urmare a sancțiunilor internaționale impuse companiilor ruse Lukoil și Rosneft. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, reconfirmat astăzi, prin votul Parlamentului, în aceeași funcție în Guvernul Munteanu.
19:00
Așteptările cetățenilor de la noul Guvern: „Să se concentreze pe situația economică a țării și bunăstarea oamenilor” # Moldova1
Principalele așteptări ale cetățenilor față de noul Guvern al R. Moldova vizează dezvoltarea economică și creșterea nivelului de trai. Oamenii speră ca măsurile adoptate de autorități să ducă la majorarea salariilor, crearea unor noi locuri de muncă și îmbunătățirea serviciilor publice. Cu toate acestea, nu toți privesc cu încredere schimbarea. Unii moldoveni spun că și-au pierdut speranța și nu mai așteaptă transformări semnificative.
18:50
ULTIMA ORĂ | R. Moldova are Guvern! Cabinetul Munteanu, învestit la o lună și trei zile de la alegerile parlamentare: „Voi fi un luptător” # Moldova1
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, prezintă în Parlament vineri, 31 octombrie, Programul de activitate al Guvernului și echipa viitorului Cabinet de miniștri, solicitând sprijinul deputaților.
18:20
Perciun vrea salarii mai mari pentru profesori, Jardan - fonduri pentru restaurarea monumentelor: Planurile celor doi miniștri propuși # Moldova1
Atât în domeniul culturii, cât și în cel al educației sunt necesare investiții majore, afirmă Cristian Jardan și Dan Perciun, candidații propuși la funcțiile de miniștri ai Culturii și, respectiv, Educației și Cercetării. Jardan dă asigurări că va implementa soluții pentru protejarea patrimoniului cultural și restaurarea monumentelor, inclusiv a conacelor aflate în stare deplorabilă, iar Perciun promite că va continua să susțină profesorii și să asigure creșterea performanței elevilor.
17:30
Fostul deputat Constantin Țuțu va sta în arest preventiv încă 30 de zile. Curtea de Apel Centru a acceptat vineri, 31 octombrie, recursul depus de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) după ce Judecătoria Chișinău a respins solicitarea prelungirii arestului preventiv și a decis plasarea fostului deputat în arest la domiciliu.
17:20
Kylian Mbappé, atacantul echipei Real Madrid a primit „Gheata de Aur” pentru cel mai bun marcator al sezonului trecut în fotbalul european. Ceremonia a fost desfășurată în loja de onoare a stadionului Santiago Bernabeu. La eveniment au fost prezenți președintele Florentino Pérez, antrenorul Xabi Alonso și jucătorii primei echipe. Deși debutul său la Real Madrid nu a fost strălucit, francezul și-a îmbunătățit constant randamentul, Mbappé a înscris 31 de goluri în ultima ediție de campionat a primei divizii spaniole.
17:20
Eugen Osmochescu, candidatul propus ministru la Economie: „Estimările noastre arată că, în primele 100 de zile, vom obține o creștere economică de cel puțin 1 - 2%” # Moldova1
Acțiunile pe care și le-a propus noua conducere a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) pot determina atingerea unei creșteri economice de până la 1-2 la sută „în primele 100 de zile” de la învestire, dă asigurări candidatul propus la funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu.
17:20
Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi”, trimisă în arest pentru 30 de zile: este acuzată de corupție # Moldova1
Directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, Natalia Bulat, și reprezentantul unui agent economic, reținuți pe 30 octombrie, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată vineri, 31 octombrie, de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.
Ieri
17:00
Ucraina va propune Uniunii Europene o nouă modalitate de a exercita presiune asupra lui Putin # Moldova1
Ucraina va colabora cu partenerii europeni pentru introducerea unor taxe vamale asupra produselor rusești care continuă să fie importate în Uniunea Europeană, a anunțat ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sibiga, în cadrul unei întrevederi cu președintele Volodimir Zelenski.
16:50
LIVE TEXT | Premierul desemnat cere vot de încredere în Parlament: „Mi-aș dori să intrăm în Uniunea Europeană împreună cu regiunea transnistreană” # Moldova1
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, prezintă în Parlament vineri, 31 octombrie, Programul de activitate al Guvernului și echipa viitorului Cabinet de miniștri, solicitând sprijinul deputaților.
16:50
Aurelia Tomșa este doctor în științe economice și conferențiar universitar la Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), dedicată formării noilor generații și dezvoltării economice a Republicii Moldova.
16:40
San Antonio Spurs au cel mai bun start de sezon al lor din toate timpurile. Condusă din teren de francezul Victor Wembanyama, franciza din statul Texas a repurtat a cincea victorie consecutivă în Liga profesionistă nord-americană de baschet masculin. Spurs au jucat pe propriul lor parchet cu Miami Heat. Discipolii lui Mitch Johnson au câștigat cu scorul de 107:101, iar Victor Wembanyama a evoluat senzațional.
16:30
Poliția Națională, dotată cu echipamente moderne de securitate cibernetică: 1.3 milioane de euro oferiți de Germania # Moldova1
Poliția Națională a primit echipamente moderne de securitate cibernetică, menite să protejeze sistemele de comunicații interne și operaționale ale instituției. Donația, în valoare de 1.355 de milioane de euro, a fost oferită în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților de cooperare cu subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne”, implementat de Poliția Federală Germană și finanțat de Guvernul Republicii Federale Germania.
16:20
Negocieri în formatul de la Istanbul. Viceministru rus: Moscova este deschisă discuțiilor directe cu Ucraina # Moldova1
Rusia se declară pregătită să continue negocierile cu Ucraina în formatul de la Istanbul. Făcând declarații pentru mass-media rusă, viceministrul rus de Externe, Mihail Galuzin, a spus că ar exista toate condițiile necesare pentru organizarea negocierilor și că Moscova este deschisă discuțiilor directe cu Ucraina, potrivit RBC Ukraine.
16:10
Negocieri în formatul de la Istanbul. Vicepremier rus: Moscova este deschisă discuțiilor directe cu Ucraina # Moldova1
Rusia se declară pregătită să continue negocierile cu Ucraina în formatul de la Istanbul. Făcând declarații pentru mass-media rusă, viceministrul rus de Externe, Mihail Galuzin, a spus că ar exista toate condițiile necesare pentru organizarea negocierilor și că Moscova este deschisă discuțiilor directe cu Ucraina, potrivit RBC Ukraine.
15:50
Delapidări de peste 12 milioane de lei: administratorul unei companii imobiliare din Chișinău, cercetat penal # Moldova1
Administratorul unei companii imobiliare din Chișinău, un cetățean al Federației Ruse în vârstă de 49 de ani, este cercetat penal pentru escrocherie și delapidare în proporții deosebit de mari. În aceeași schemă ar mai fi implicate două persoane – un bărbat de 29 de ani și o femeie de 33 de ani, ambii din Chișinău.
15:20
Finala celei mai pretigioase competiții inter-cluburi sud-americane la fotbal, Copa Libertadores, se va disputa pentru a șaptea oară între două echipe braziliene. Flamengo Rio de Janeiro și Palmeiras Sao Paolo se vor înfrunta pe 29 noiembrie, pe Estadio Monumental din orașul Lima, capitala statului Peru. După ce a pierdut în Ecuador cu 0:3 în fața echipei Liga Deportiva Universitaria de Quito, Palmeiras Sao Paolo a răsturnat scorul general, după victoria răsunătoare repurtată pe teren propriu, cu scorul de 4:0.
15:00
Expert, despre promisiunea lui Munteanu privind pregătirea R. Moldova, până în 2028, pentru aderarea la UE: „Pare un obiectiv realist, dar depinde de factori geopolitici” # Moldova1
Programul de guvernare prezentat în Parlament vineri, 31 octombrie, de premierul desemnat Alexandru Munteanu este unul „ambițios și complex”, cu obiective majore pentru economie, justiție și integrare europeană, remarcă experții. În timp ce unii analiști apreciază coerența și acoperirea financiară a planului, alții avertizează că documentul conține mai degrabă intenții generale decât soluții concrete pentru atragerea investițiilor și consolidarea securității.
14:30
Cristina Gherasimov, înaintea votului de învestitură din Parlament: „Datorită Ucrainei, am avut oportunitatea să depunem cererea de aderare la UE” # Moldova1
Republica Moldova a susținut și va continua să susțină integrarea europeană a Ucrainei, stat căruia îi datorăm depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută vineri, 31 octombrie, de viceprim-ministra în exercițiu pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, în plenul Parlamentului care dezbate Programul de guvernare al Cabinetului Munteanu.
14:20
Statele Unite au decis să anuleze summitul planificat pentru această lună la Budapesta, între președinții Donald Trump și Vladimir Putin, ca urmare a unui memorandum trimis de Ministerul rus de Externe la Washington, scrie The Insider, citând Financial Times.
14:10
Moldova este UE! Angela Ciobanu: „Sprijinul european înseamnă educație, cultură și libertatea de a visa și de a construi împreună” # Moldova1
Angela Ciobanu, actriță la Teatrul Național „Mihai Eminescu”, aduce emoție, sensibilitate și povești autentice pe scena teatrului. Convinsă că viitorul european al Republicii Moldova începe cu respectul pentru oameni și pentru cultură, ea a ales să-și continue parcursul artistic acasă.
13:50
LIVE TEXT | Premierul desemnat cere vot de încredere în Parlament: „Trebuie să întoarcem pagina neagră care a fost în istoria Găgăuziei” # Moldova1
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, prezintă în Parlament vineri, 31 octombrie, Programul de activitate al Guvernului și echipa viitorului Cabinet de miniștri, solicitând sprijinul deputaților.
13:50
Droguri în valoare de peste șase milioane de lei, ascunse în prezervative umplute cu apă: ar fi ajuns în R. Moldova prin colete trimise din Europa # Moldova1
Oamenii legii anunță o captură de droguri în valoare de peste șase milioane de lei. Cele nouă kilograme de mefedronă au fost ridicate de ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații (INI), în urma destructurării unei rețele care introducea droguri în Republica Moldova prin intermediul transportatorilor de colete din Europa.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.