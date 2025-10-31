ULTIMA ORĂ | R. Moldova are Guvern! Cabinetul Munteanu, învestit la o lună și trei zile de la alegerile parlamentare: „Voi fi un luptător”
Moldova1, 31 octombrie 2025 18:50
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, prezintă în Parlament vineri, 31 octombrie, Programul de activitate al Guvernului și echipa viitorului Cabinet de miniștri, solicitând sprijinul deputaților.
• • •
Așteptările cetățenilor de la noul Guvern: „Să se concentreze pe situația economică a țării și bunăstarea oamenilor” # Moldova1
Principalele așteptări ale cetățenilor față de noul Guvern al R. Moldova vizează dezvoltarea economică și creșterea nivelului de trai. Oamenii speră ca măsurile adoptate de autorități să ducă la majorarea salariilor, crearea unor noi locuri de muncă și îmbunătățirea serviciilor publice. Cu toate acestea, nu toți privesc cu încredere schimbarea. Unii moldoveni spun că și-au pierdut speranța și nu mai așteaptă transformări semnificative.
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, prezintă în Parlament vineri, 31 octombrie, Programul de activitate al Guvernului și echipa viitorului Cabinet de miniștri, solicitând sprijinul deputaților.
Perciun vrea salarii mai mari pentru profesori, Jardan - fonduri pentru restaurarea monumentelor: Planurile celor doi miniștri propuși # Moldova1
Atât în domeniul culturii, cât și în cel al educației sunt necesare investiții majore, afirmă Cristian Jardan și Dan Perciun, candidații propuși la funcțiile de miniștri ai Culturii și, respectiv, Educației și Cercetării. Jardan dă asigurări că va implementa soluții pentru protejarea patrimoniului cultural și restaurarea monumentelor, inclusiv a conacelor aflate în stare deplorabilă, iar Perciun promite că va continua să susțină profesorii și să asigure creșterea performanței elevilor.
Fostul deputat Constantin Țuțu va sta în arest preventiv încă 30 de zile. Curtea de Apel Centru a acceptat vineri, 31 octombrie, recursul depus de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) după ce Judecătoria Chișinău a respins solicitarea prelungirii arestului preventiv și a decis plasarea fostului deputat în arest la domiciliu.
Kylian Mbappé, atacantul echipei Real Madrid a primit „Gheata de Aur” pentru cel mai bun marcator al sezonului trecut în fotbalul european. Ceremonia a fost desfășurată în loja de onoare a stadionului Santiago Bernabeu. La eveniment au fost prezenți președintele Florentino Pérez, antrenorul Xabi Alonso și jucătorii primei echipe. Deși debutul său la Real Madrid nu a fost strălucit, francezul și-a îmbunătățit constant randamentul, Mbappé a înscris 31 de goluri în ultima ediție de campionat a primei divizii spaniole.
Eugen Osmochescu, candidatul propus ministru la Economie: „Estimările noastre arată că, în primele 100 de zile, vom obține o creștere economică de cel puțin 1 - 2%” # Moldova1
Acțiunile pe care și le-a propus noua conducere a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) pot determina atingerea unei creșteri economice de până la 1-2 la sută „în primele 100 de zile” de la învestire, dă asigurări candidatul propus la funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu.
Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi”, trimisă în arest pentru 30 de zile: este acuzată de corupție # Moldova1
Directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, Natalia Bulat, și reprezentantul unui agent economic, reținuți pe 30 octombrie, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată vineri, 31 octombrie, de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.
Ucraina va propune Uniunii Europene o nouă modalitate de a exercita presiune asupra lui Putin # Moldova1
Ucraina va colabora cu partenerii europeni pentru introducerea unor taxe vamale asupra produselor rusești care continuă să fie importate în Uniunea Europeană, a anunțat ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sibiga, în cadrul unei întrevederi cu președintele Volodimir Zelenski.
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, prezintă în Parlament vineri, 31 octombrie, Programul de activitate al Guvernului și echipa viitorului Cabinet de miniștri, solicitând sprijinul deputaților.
Aurelia Tomșa este doctor în științe economice și conferențiar universitar la Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), dedicată formării noilor generații și dezvoltării economice a Republicii Moldova.
San Antonio Spurs au cel mai bun start de sezon al lor din toate timpurile. Condusă din teren de francezul Victor Wembanyama, franciza din statul Texas a repurtat a cincea victorie consecutivă în Liga profesionistă nord-americană de baschet masculin. Spurs au jucat pe propriul lor parchet cu Miami Heat. Discipolii lui Mitch Johnson au câștigat cu scorul de 107:101, iar Victor Wembanyama a evoluat senzațional.
Poliția Națională, dotată cu echipamente moderne de securitate cibernetică: 1.3 milioane de euro oferiți de Germania # Moldova1
Poliția Națională a primit echipamente moderne de securitate cibernetică, menite să protejeze sistemele de comunicații interne și operaționale ale instituției. Donația, în valoare de 1.355 de milioane de euro, a fost oferită în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților de cooperare cu subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne”, implementat de Poliția Federală Germană și finanțat de Guvernul Republicii Federale Germania.
Negocieri în formatul de la Istanbul. Viceministru rus: Moscova este deschisă discuțiilor directe cu Ucraina # Moldova1
Rusia se declară pregătită să continue negocierile cu Ucraina în formatul de la Istanbul. Făcând declarații pentru mass-media rusă, viceministrul rus de Externe, Mihail Galuzin, a spus că ar exista toate condițiile necesare pentru organizarea negocierilor și că Moscova este deschisă discuțiilor directe cu Ucraina, potrivit RBC Ukraine.
Delapidări de peste 12 milioane de lei: administratorul unei companii imobiliare din Chișinău, cercetat penal # Moldova1
Administratorul unei companii imobiliare din Chișinău, un cetățean al Federației Ruse în vârstă de 49 de ani, este cercetat penal pentru escrocherie și delapidare în proporții deosebit de mari. În aceeași schemă ar mai fi implicate două persoane – un bărbat de 29 de ani și o femeie de 33 de ani, ambii din Chișinău.
Finala celei mai pretigioase competiții inter-cluburi sud-americane la fotbal, Copa Libertadores, se va disputa pentru a șaptea oară între două echipe braziliene. Flamengo Rio de Janeiro și Palmeiras Sao Paolo se vor înfrunta pe 29 noiembrie, pe Estadio Monumental din orașul Lima, capitala statului Peru. După ce a pierdut în Ecuador cu 0:3 în fața echipei Liga Deportiva Universitaria de Quito, Palmeiras Sao Paolo a răsturnat scorul general, după victoria răsunătoare repurtată pe teren propriu, cu scorul de 4:0.
Expert, despre promisiunea lui Munteanu privind pregătirea R. Moldova, până în 2028, pentru aderarea la UE: „Pare un obiectiv realist, dar depinde de factori geopolitici” # Moldova1
Programul de guvernare prezentat în Parlament vineri, 31 octombrie, de premierul desemnat Alexandru Munteanu este unul „ambițios și complex”, cu obiective majore pentru economie, justiție și integrare europeană, remarcă experții. În timp ce unii analiști apreciază coerența și acoperirea financiară a planului, alții avertizează că documentul conține mai degrabă intenții generale decât soluții concrete pentru atragerea investițiilor și consolidarea securității.
Cristina Gherasimov, înaintea votului de învestitură din Parlament: „Datorită Ucrainei, am avut oportunitatea să depunem cererea de aderare la UE” # Moldova1
Republica Moldova a susținut și va continua să susțină integrarea europeană a Ucrainei, stat căruia îi datorăm depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută vineri, 31 octombrie, de viceprim-ministra în exercițiu pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, în plenul Parlamentului care dezbate Programul de guvernare al Cabinetului Munteanu.
Statele Unite au decis să anuleze summitul planificat pentru această lună la Budapesta, între președinții Donald Trump și Vladimir Putin, ca urmare a unui memorandum trimis de Ministerul rus de Externe la Washington, scrie The Insider, citând Financial Times.
Moldova este UE! Angela Ciobanu: „Sprijinul european înseamnă educație, cultură și libertatea de a visa și de a construi împreună” # Moldova1
Angela Ciobanu, actriță la Teatrul Național „Mihai Eminescu”, aduce emoție, sensibilitate și povești autentice pe scena teatrului. Convinsă că viitorul european al Republicii Moldova începe cu respectul pentru oameni și pentru cultură, ea a ales să-și continue parcursul artistic acasă.
Droguri în valoare de peste șase milioane de lei, ascunse în prezervative umplute cu apă: ar fi ajuns în R. Moldova prin colete trimise din Europa # Moldova1
Oamenii legii anunță o captură de droguri în valoare de peste șase milioane de lei. Cele nouă kilograme de mefedronă au fost ridicate de ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații (INI), în urma destructurării unei rețele care introducea droguri în Republica Moldova prin intermediul transportatorilor de colete din Europa.
Paradoxul pieței imobiliare din R. Moldova: cel mai mic număr de tranzacții din ultimii 20 de ani, dar creditele înregistrează cote istorice # Moldova1
Piața imobiliară din Republica Moldova traversează o perioadă paradoxală: vânzările de locuințe sunt în scădere, în timp ce creditarea imobiliară atinge niveluri-record. Accesul la împrumuturi a devenit esențial pentru cei care își doresc o locuință, în timp ce băncile profită de cererea ridicată, alimentată de creșterea prețurilor și de restricțiile privind plățile în numerar.
Președinții oficiilor teritoriale Criuleni și Ialoveni ale fostului Partid „Șor” scapă de arest, dar vor trebui să plătească statului 6.4 milioane de lei # Moldova1
Președinții oficiilor teritoriale Criuleni și Ialoveni ale fostului Partid „Șor” au fost condamnați la câte patru ani de închisoare cu suspendare în dosarul privind finanțarea ilegală a acestei formațiuni. Inculpații ar fi acceptat, în perioada iulie – octombrie 2022, o sumă de 6.4 milioane de lei pentru achitarea protestelor organizate de partid și pentru plata salariilor necontabilizate, în plic, membrilor oficiilor teritoriale.
Un incendiu a izbucnit astăzi, 31 octombrie, în municipiul Bălți, a mistuit mai multe cabluri aflate într-o remorcă de autocamion de tip TIR. Vehiculul era parcat pe strada Industrială nr. 4, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
Rapid București a debutat cu o victorie clară în grupa A a Cupei României la fotbal. Echipa giuleșteană a câștigat cât se poate de clar, scor 4:0, meciul disputat pe teren propriu cu divizionara secundă ACS Dumbrăvița. „Alb-vișiniii” au marcat câte două goluri pe repriză prin slovacul Timotej Jambor, olandezul Lars Kramer și Alexandru Dobre, autor a unei duble.
Conducătorii auto sunt obligați, în perioada 1 noiembrie – 31 martie inclusiv, să circule și pe timp de zi cu lumina de întâlnire conectată. Potrivit Poliției, scopul acestei măsuri este sporirea vizibilității vehiculelor în trafic și reducerea riscului de accidente, mai ales în condițiile meteo specifice sezonului rece: ceață, ploaie, zăpadă sau vizibilitate redusă.
Moldova este UE! Vasile Sîrbu: „Viitorul Moldovei se construiește aici, prin încredere și oportunități reale” # Moldova1
Pentru Vasile Sîrbu, dezvoltarea Republicii Moldova înseamnă mai mult decât proiecte și investiții – înseamnă oameni care cred, muncesc și construiesc împreună.
Comisară europeană, la Chișinău: „Fiecare reformă și investiție întărește economia și locul în Europa” # Moldova1
Comisara europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor, Maria Luís Albuquerque, susține că Uniunea Europeană (UE) rămâne ferm alături de R. Moldova și apreciază fiecare investiție și reformă implementată de autoritățile de la Chișinău. Maria Luís Albuquerque a declarat, la atelierul de dialog la nivel înalt „Finanțe și creștere economică: Lecții pentru parcursul european al Republicii Moldova”, organizat la Chișinău, că implementarea Planului de Creștere agreat cu UE, în valoare de 1.9 miliarde de euro pentru perioada 2025 - 2027, reprezintă o oportunitate economică majoră pentru consolidarea competitivității țării.
Administrația Națională a Drumurilor (AND) are un nou director interimar. Este vorba de Ștefan Popa, care a ocupat, până acum, funcția de director executiv al instituției.
Clubul italian de fotbal Juventus Torino a anunțat numele noului antrenor al echipei bianco-nerra. Luciano Spalletti a semnat un contract valabil până la finalul actualului sezon. Presa din Italia scrie că tehnicianul de 66 de ani va rămâne la Juve și din vara anului viitor, doar cu o singură condiție: dacă juventinii se vor califica în grupa unică a Ligii Campionilor.
Moment istoric pentru Republica Moldova: trecerea vamală devine mai rapidă datorită aderării la Convenția privind regimul de tranzit comun # Moldova1
Începând cu 1 noiembrie, transportatorii din Republica Moldova vor beneficia de o trecere mult mai rapidă a controlului vamal și nu vor mai fi nevoiți să aștepte ore, zile sau chiar săptămâni, cum se întâmpla anterior. Schimbarea vine ca urmare a aderării țării noastre la Convenția privind regimul de tranzit comun și aplicării Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS).
Lidera PCRM din Parlament explică de ce nu vorbește româna: „Atât timp cât nu recunoașteți că moldoveneasca este limba maternă, nu o voi vorbi” # Moldova1
Președinta fracțiunii Partidului Comuniștilor din Parlamentul Republicii Moldova, Diana Caraman, a oferit o explicație cu privire la faptul că nu vorbește limba oficială a țării în plenul Legislativului. Solicitată de jurnaliști înaintea ședinței din 31 octombrie, la care urmează să fie învestit Guvernul, parlamentara a declarat că va continua să se exprime în limba rusă atât timp cât „moldoveneasca” nu va fi recunoscută drept limbă de stat.
Nicu Popescu renunță la mandatul de deputat. Maia Sandu l-a numit emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice # Moldova1
Fostul ministru de Externe și deputatul PAS, Nicu Popescu, renunță la mandatul de parlamentar pentru a prelua rolul de emisar special al președintelui pentru afaceri europene și parteneriate strategice, cu misiunea de a consolida sprijinul internațional pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Numirea sa a fost făcută prin decret prezidențial. Documentul a fost publicat vineri, 31 octombrie.
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a ajuns la Parlament pentru a cere vot de încredere # Moldova1
Ședința Parlamentului a început în prezența a 99 de deputați. Lipsesc deputatul PAS Nicolae Botgros și deputatul din partea comuniștilor, Constantin Starîș. La ședință a sosit și premierul desemnat, Alexandru Munteanu, împreună cu echipa guvernamentală propusă. Într-o postare pe Facebook, Munteanu a scris că „merge în Parlament să prezinte programul de guvernare și să ceară votul de sprijin” din partea noilor deputați aleși.
Procuror din R. Moldova, eliberat din funcție pentru abateri care au dăunat securității și ordinii publice # Moldova1
Procurorul din Procuratura raionului Șoldănești, Ruslan Știrbu, a fost eliberat din funcție pentru gestionarea deficitară a unor cauze penale. Decizia a fost luată pe 30 octombrie de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP), după dezbateri desfășurate cu ușile închise.
ANOFM anunță peste 12.5 mii de poziții vacante la final de octombrie: cele mai multe sunt în industria ușoară # Moldova1
Peste 12.5 mii de locuri de muncă sunt vacante în întreaga țară la sfârșitul lunii octombrie, potrivit bazei de date a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Cele mai multe poziții sunt disponibile în municipiile Chișinău și Bălți – 7.753 și, respectiv, 1.029.
A urcat la volan fără a deține permis de conducere și a ucis un pieton: un tânăr de 20 de ani, condamnat la patru ani de închisoare # Moldova1
A urcat la volan fără permis de conducere și a accidentat un pieton de 70 de ani, care în scurt timp a decedat. Un tânăr de 20 de ani a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip deschis. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
Kyiv Post: SUA vor reduce efectivele militare și din Bulgaria, Ungaria și Slovacia, începând de luna viitoare # Moldova1
SUA s-ar pregăti să efectivele militare și din alte state europene, precum Bulgaria, Ungaria și Slovacia, chiar de la jumătatea lunii decembrie curent. Oficiali ai administrației Trump au transmis aliaților că măsura similară aplicată în România reprezintă doar o primă etapă, relatează Kyiv Post, prima publicație care a anunțat retragerile de trupe americane de peste Prut.
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, merge în Parlament pentru a cere vot de încredere: CV-urile miniștrilor din noul Guvern # Moldova1
Premierul desemnat Alexandru Munteanu va cere vineri, 31 octombrie, votul de încredere din partea Parlamentului. Ședința este programată pentru ora 10:00. Munteanu urmează să prezinte programului de activitate a noului Guvern și garnitura de miniștri.
Oficial: Rusia folosește în Ucraina racheta care a determinat SUA să renunțe la Tratatul privind Forțele Nucleare Intermediare # Moldova1
Rusia a atacat Ucraina, în ultimele luni, cu o rachetă de croazieră a cărei dezvoltare secretă a determinat Statele Unite, în 2019, să se retragă din Tratatul privind Forțele Nucleare Intermediare (INF). Declarația aparține ministrului ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, și reprezintă prima confirmare oficială că Moscova a utilizat în luptă racheta terestră 9M729.
Atac masiv cu zece drone rusești asupra Sumî: 11 civili răniți, clădiri distruse și incendii în mai multe cartiere ale orașului # Moldova1
Cel puțin 11 persoane, printre care patru copii, au fost rănite în noaptea de 30 octombri, în orașul Sumî din nord-estul Ucrainei, în urma unei serii de atacuri lansate de armata rusă asupra zonelor rezidențiale și infrastructurii civile. Potrivit autorităților ucrainene, un bloc de nouă etaje a fost lovit direct, provocând incendii pe ultimele niveluri: cinci apartamente și șapte balcoane au fost cuprinse de flăcări. Salvatorii au intervenit rapid și au evacuat 12 locatari.
Medic, despre hipertensiunea arterială: Monitorizarea este esențială pentru a preveni complicațiile cardiovasculare # Moldova1
O tensiune arterială în afara valorilor normale necesită o adresare la medicul de familie. Cât privește pacienții deja diagnosticați cu hipertensiune, specialiștii susțin că este nevoie de tratament pe tot parcursul vieții, pentru a preveni complicațiile cardiovasculare.
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, merge în Parlament. Va cere votul de încredere pentru noul Guvern # Moldova1
Premierul desemnat Alexandru Munteanu va cere vineri, 31 octombrie, votul de încredere din partea Parlamentului. Ședința este programată pentru ora 10:00. Munteanu urmează să prezinte programului de activitate a noului Guvern și garnitura de miniștri.
O întreagă dezbatere s-a stârnit săptămâna aceasta, după ce Statele Unite au informat România și aliații săi că vor retrage o parte din trupele desfășurate pe frontul de est al Europei. Ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, a dat imediat asigurări că „nu vorbim despre o retragere a forțelor americane, ci despre încetarea rotației unei brigăzi care avea elemente în mai multe țări NATO, inclusiv în Bulgaria, România, Slovacia și Ungaria”.
