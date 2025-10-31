ULTIMA ORĂ | R. Moldova are Guvern! Cabinetul Munteanu, învestit la o lună și trei zile de la alegerile parlamentare: „Voi fi un luptător”

08:30

Cel puțin 11 persoane, printre care patru copii, au fost rănite în noaptea de 30 octombri, în orașul Sumî din nord-estul Ucrainei, în urma unei serii de atacuri lansate de armata rusă asupra zonelor rezidențiale și infrastructurii civile. Potrivit autorităților ucrainene, un bloc de nouă etaje a fost lovit direct, provocând incendii pe ultimele niveluri: cinci apartamente și șapte balcoane au fost cuprinse de flăcări. Salvatorii au intervenit rapid și au evacuat 12 locatari.