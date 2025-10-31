Paradoxul pieței imobiliare din R. Moldova: cel mai mic număr de tranzacții din ultimii 20 de ani, dar creditele înregistrează cote istorice

17:20

Lipsa unui buget aprobat continuă să fie motiv de replici tăioase la Chișinău. Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate din Consiliul Municipal Chișinău a acuzat repetat executivul că administrează orașul prin „alocări provizorii, netransparente și fără control” și a cerut lansarea unor consultări publice cu participare largă. De cealaltă parte, Primăria amintește că proiectul de buget a fost propus de opt ori consilierilor, dar de fiecare dată a fost exclus de pe ordinea de zi.