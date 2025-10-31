Moldova este UE! Vasile Sîrbu: „Viitorul Moldovei se construiește aici, prin încredere și oportunități reale”

15:50

Parlamentul ales pe 28 septembrie curent va avea aceeași conducere ca Legislativul precedent. Astfel, după ce liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a fost reales, săptămâna trecută, în funcția de președinte al Parlamentului, astăzi au fost reconfirmați în fotoliile de vicespicheri Doina Gherman de la PAS și socialistul Vlad Batrîncea. De asemenea, Parlamentul a desemnat, pe 30 octombrie, cei 15 membri ai Biroului Permanent și a constituit comisiile permanente. În comparație cu legislatura precedentă, noul Parlament are cu o comisie mai mult - cea pentru integrare europeană, condusă de deputatul Marcel Spatari.