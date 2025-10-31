LIVE TEXT | Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, prezintă Programul de activitate al Guvernului de la tribuna Parlamentului
Moldova1, 31 octombrie 2025 10:30
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, prezintă în Parlament vineri, 31 octombrie, Programul de activitate al Guvernului și echipa viitorului Cabinet de miniștri, solicitând sprijinul deputaților.
• • •
Acum 5 minute
10:50
Moment istoric pentru Republica Moldova: trecerea vamală devine mai rapidă datorită aderării la Convenția privind regimul de tranzit comun # Moldova1
Începând cu 1 noiembrie, transportatorii din Republica Moldova vor beneficia de o trecere mult mai rapidă a controlului vamal și nu vor mai fi nevoiți să aștepte ore, zile sau chiar săptămâni, cum se întâmpla anterior. Schimbarea vine ca urmare a aderării țării noastre la Convenția privind regimul de tranzit comun și aplicării Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS).
Acum 15 minute
10:40
Lidera PCRM din Parlament explică de ce nu vorbește româna: „Atât timp cât nu recunoașteți că moldoveneasca este limba maternă, nu o voi vorbi” # Moldova1
Președinta fracțiunii Partidului Comuniștilor din Parlamentul Republicii Moldova, Diana Caraman, a oferit o explicație cu privire la faptul că nu vorbește limba oficială a țării în plenul Legislativului. Solicitată de jurnaliști înaintea ședinței din 31 octombrie, la care urmează să fie învestit Guvernul, parlamentara a declarat că va continua să se exprime în limba rusă atât timp cât „moldoveneasca” nu va fi recunoscută drept limbă de stat.
Acum 30 minute
10:30
10:30
Nicu Popescu renunță la mandatul de deputat. Maia Sandu l-a numit emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice # Moldova1
Fostul ministru de Externe și deputatul PAS, Nicu Popescu, renunță la mandatul de parlamentar pentru a prelua rolul de emisar special al președintelui pentru afaceri europene și parteneriate strategice, cu misiunea de a consolida sprijinul internațional pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Numirea sa a fost făcută prin decret prezidențial. Documentul a fost publicat vineri, 31 octombrie.
Acum o oră
10:20
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a ajuns la Parlament pentru a cere vot de încredere # Moldova1
Ședința Parlamentului a început în prezența a 99 de deputați. Lipsesc deputatul PAS Nicolae Botgros și deputatul din partea comuniștilor, Constantin Starîș. La ședință a sosit și premierul desemnat, Alexandru Munteanu, împreună cu echipa guvernamentală propusă. Într-o postare pe Facebook, Munteanu a scris că „merge în Parlament să prezinte programul de guvernare și să ceară votul de sprijin” din partea noilor deputați aleși.
10:20
Acum 2 ore
09:50
Procuror din R. Moldova, eliberat din funcție pentru abateri care au dăunat securității și ordinii publice # Moldova1
Procurorul din Procuratura raionului Șoldănești, Ruslan Știrbu, a fost eliberat din funcție pentru gestionarea deficitară a unor cauze penale. Decizia a fost luată pe 30 octombrie de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP), după dezbateri desfășurate cu ușile închise.
09:50
ANOFM anunță peste 12.5 mii de poziții vacante la final de octombrie: cele mai multe sunt în industria ușoară # Moldova1
Peste 12.5 mii de locuri de muncă sunt vacante în întreaga țară la sfârșitul lunii octombrie, potrivit bazei de date a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Cele mai multe poziții sunt disponibile în municipiile Chișinău și Bălți – 7.753 și, respectiv, 1.029.
09:50
A urcat la volan fără a deține permis de conducere și a ucis un pieton: un tânăr de 20 de ani, condamnat la patru ani de închisoare # Moldova1
A urcat la volan fără permis de conducere și a accidentat un pieton de 70 de ani, care în scurt timp a decedat. Un tânăr de 20 de ani a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip deschis. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
09:10
Kyiv Post: SUA vor reduce efectivele militare și din Bulgaria, Ungaria și Slovacia, începând de luna viitoare # Moldova1
SUA s-ar pregăti să efectivele militare și din alte state europene, precum Bulgaria, Ungaria și Slovacia, chiar de la jumătatea lunii decembrie curent. Oficiali ai administrației Trump au transmis aliaților că măsura similară aplicată în România reprezintă doar o primă etapă, relatează Kyiv Post, prima publicație care a anunțat retragerile de trupe americane de peste Prut.
Acum 4 ore
08:50
08:50
Oficial: Rusia folosește în Ucraina racheta care a determinat SUA să renunțe la Tratatul privind Forțele Nucleare Intermediare # Moldova1
Rusia a atacat Ucraina, în ultimele luni, cu o rachetă de croazieră a cărei dezvoltare secretă a determinat Statele Unite, în 2019, să se retragă din Tratatul privind Forțele Nucleare Intermediare (INF). Declarația aparține ministrului ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, și reprezintă prima confirmare oficială că Moscova a utilizat în luptă racheta terestră 9M729.
08:30
Atac masiv cu zece drone rusești asupra Sumî: 11 civili răniți, clădiri distruse și incendii în mai multe cartiere ale orașului # Moldova1
Cel puțin 11 persoane, printre care patru copii, au fost rănite în noaptea de 30 octombri, în orașul Sumî din nord-estul Ucrainei, în urma unei serii de atacuri lansate de armata rusă asupra zonelor rezidențiale și infrastructurii civile. Potrivit autorităților ucrainene, un bloc de nouă etaje a fost lovit direct, provocând incendii pe ultimele niveluri: cinci apartamente și șapte balcoane au fost cuprinse de flăcări. Salvatorii au intervenit rapid și au evacuat 12 locatari.
08:20
08:20
Medic, despre hipertensiunea arterială: Monitorizarea este esențială pentru a preveni complicațiile cardiovasculare # Moldova1
O tensiune arterială în afara valorilor normale necesită o adresare la medicul de familie. Cât privește pacienții deja diagnosticați cu hipertensiune, specialiștii susțin că este nevoie de tratament pe tot parcursul vieții, pentru a preveni complicațiile cardiovasculare.
07:40
07:30
O întreagă dezbatere s-a stârnit săptămâna aceasta, după ce Statele Unite au informat România și aliații săi că vor retrage o parte din trupele desfășurate pe frontul de est al Europei. Ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, a dat imediat asigurări că „nu vorbim despre o retragere a forțelor americane, ci despre încetarea rotației unei brigăzi care avea elemente în mai multe țări NATO, inclusiv în Bulgaria, România, Slovacia și Ungaria”.
07:00
Mierea de fenicul are aromă delicată și proprietăți nutritive importante. Această miere rară conține numeroase vitamine și minerale care susțin sistemul imunitar și reduc inflamațiile. De asemenea, are efect calmant asupra sistemului nervos și ajută la reducerea stresului și oboselii. Invitat la emisiunea „Zi de Zi”, de la Radio Moldova, Constantin Cojocaru, apicultor cu peste 35 de ani de experiență, a explicat care sunt particularitățile procesului de recoltare a acestui timp de miere.
Acum 6 ore
06:40
Pentru a doua oară în această săptămână, Polonia interceptează un avion rus deasupra Mării Baltice # Moldova1
Pentru a doua oară în această săptămână, Forțele Aeriene ale Poloniei au interceptat un avion de recunoaștere Il-20 al Federației Ruse, aflat în apropierea spațiului aerian polonez deasupra Mării Baltice. Incidentul a avut loc joi dimineață, înainte de ora 9:00, potrivit Comandamentului Operațional al Forțelor Armate de la Varșovia.
Acum 24 ore
21:50
Noul Parlament își propune să voteze 90 de proiecte de legi în următoarele trei luni. Doina Gherman: Restanțe din legislatura precedentă # Moldova1
Parlamentul R. Moldova urma să voteze, în anul 2025, conform sarcinilor fixate de Programul național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, 236 de proiecte de legi. Totuși, legislatura trecută a reușit aprobarea a doar 144. Doina Gherman, vicepreședinta noului Parlament, constituit săptămâna trecută, a declarat la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1 că restanța de 92 de proiecte de legi trebuie recuperată în următoarele trei luni.
21:30
Lukoil își vinde activele internaționale și acceptă oferta unei companii cu sediul în Elveția # Moldova1
Lukoil își vinde activele internaționale și acceptă oferta unei companii cu sediul în Elveția, înregistrată în Cipru și fondată de oligarhul rus prieten cu Vladimir Putin - Ghenadi Timcenco. Sancțiunile americane generează probleme de logistică pentru corporația rusă care operează pe ambele maluri de Prut.
21:10
Un Centru de cultură din capitală poartă numele marilor artiști Doina și Ion Aldea-Teodorovici # Moldova1
La 33 de ani de la trecerea în eternitate a marilor artiști Doina și Ion Aldea-Teodorovici, memoria lor rămâne vie, iar melodiile care au marcat generații întregi continuă să vibreze în inimile oamenilor. Cu acest prilej, la monumentul cântăreților Renașterii Naționale, amplasat la intrarea în Parcul Valea Morilor, a avut loc un spectacol muzical-literar dedicat creației și moștenirii spirituale lăsate de cei doi artiști. Tot astăzi, și-a deschis pentru prima dată ușile Centrul de Cultură și Artă care le poartă numele și care va păstra moștenirea artistică a renumitului cuplu.
20:40
Ședința de judecată privind limitarea activității Partidului „Moldova Mare” va avea loc pe 13 noiembrie # Moldova1
Ședința de judecată convocată la Curtea de Apel Centru cu privire la limitarea activității Partidului „Moldova Mare” a fost întreruptă și va continua pe 13 noiembrie. Magistrații au solicitat Curții Supreme de Justiție un aviz consultativ dacă, pe acest caz, poate fi sesizată Curtea Europeană a Drepturilor Omului, așa cum a solicitat anterior avocatul formațiunii. Încheierea nu se supune unei căi de atac și nu afectează procesul de examinare, așa că la ședința viitoare vor continua audierile participanților la proces.
20:20
Moldova este UE! Plamadeala Serghei: „Moldova este Europa – oportunitate, siguranță și prosperitate acasă” # Moldova1
Plamadeala Serghei este fondatorul companiei ANDRONI-LEX și beneficiar al programelor ODA, implicat în dezvoltarea afacerilor locale și crearea de locuri de muncă în Moldova.
20:10
Ungaria vrea să fie exceptată de la aplicarea sancțiunilor impuse de SUA împotriva Lukoil și Rosneft # Moldova1
Ungaria speră să fie exceptată de la aplicarea sancțiunilor impuse de Statele Unite ale Americii (SUA) împotriva companiilor petroliere rusești Lukoil și Rosneft, astfel încât să poată continua să importe petrol și gaz natural din Rusia, subiect ce va fi abordat de premierul ungar Viktor Orban la întâlnirea pe care o va avea cu președintele american Donald Trump pe 7 noiembrie la Casa Albă, a declarat șeful de cabinet al lui Orban, Gergely Gulyas, potrivit agenției EFE, citată de Agerpres.
19:40
Marș de comemorare la București, la zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv. Oamenii încă cer dreptate # Moldova1
Mai multe organizații civice desfășoară joi, un marș la București, pentru a marca zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv, soldat cu moartea a 65 de persoane. Oamenii cer dreptate și reclamă că nimeni nu a plătit pentru tragedia de atunci, scrie presa română.
19:20
Trenul de pompieri din Chișinău, cu zeci de tone de apă, tot mai des folosit în situații de urgență # Moldova1
Când incendiile scapă de sub control, pompierii pornesc pe șine. Trenurile speciale, încărcate cu zeci de tone de apă, ajung în cel mai greu accesibile zone. Capacitatea trenului de pompieri din Chișinău este de 120 de tone de apă, echivalentul a 30 de autospeciale. Viteza de deplasare poate ajunge până la 80 de kilometri pe oră.
19:00
Cinci persoane care ar fi participat la spargerea spectaculoasă de la muzeul Louvre au fost arestate la Paris. Bijuteriile furate, în valoare de 88 de milioane de euro, încă nu au fost găsite, dar procurorii rămân optimiști. Anchetatorii lucrează sub presiunea opiniei publice, mulți francezi consideră că jaful a fost o rușine națională.
18:10
Sărbătoare la Radio Moldova: Radio Moldova Muzical - 17 ani de la lansare, iar Radio Moldova Tineret - 13 # Moldova1
Sărbătoare la Casa Radio! Două dintre canalele importante ale postului public Radio Moldova – Radio Moldova Muzical și Radio Moldova Tineret – marchează, pe 30 octombrie, 17 și, respectiv, 13 ani de la lansare.
18:00
Strugurii „Moldova” recoltați de familia Bezer din satul Ciuciuleni, raionul Hâncești, au ajuns până în Mongolia, unde au fost apreciați pentru calitate și gust. Lilia Bezer susține că a reușit performanța prin muncă asiduă și cu sprijinul partenerilor de dezvoltare ai R. Moldova. Antreprenoarea crede că fermierii moldoveni trebuie să se concentreze pe menținerea pieței de export - ușor de cucerit, dar greu de menținut.
17:50
Clubul CFR Cluj a oficializat numirea lui Daniel Pancu în funcția de antrenor principal. În luna iulie, Pancu s-a despărțit de echipa națională de tineret "sub 21 de ani" a României, cu care a participat la Campionatul European din vara acestui an. Fostul internațional va conduce primul antrenament după meciul CFR-ului de sâmbătă, programat în deplasare cu Dinamo București.
17:40
Specialiștii lansează un semnal de alarmă: medicamentele expirate pot pune viața în pericol # Moldova1
Medicamentele expirate, precum și cele care își schimbă culoarea sau consistența din cauza păstrării neconforme pot fi extrem de periculoase pentru sănătate atunci când sunt administrate. Intoxicațiile provocate de medicamente continuă să fie principala cauză a intoxicațiilor cu substanțe chimice în Republica Moldova, a atenționat Liudmila Scutaru, șefa secției Farmacovigilență a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, în cadrul emisiunii „Zi de Zi”, de la Radio Moldova.
17:30
Trei studenți din R. Moldova vor primi burse din partea Familiei Regale a României: distincție pentru ambasadorul Victor Chirilă # Moldova1
Familia Regală a României a conferit distincții regale mai multor persoane și instituții din România și din Republica Moldova. Totodată, trei studenți din Republica Moldova vor primi burse de excelență din partea Familiei Regale a României.
17:20
Fracțiunea PAS cere consultări largi pentru bugetul Chișinăului. Primăria: „Proiectele continuă, indiferent de blocajele politice care apar” # Moldova1
Lipsa unui buget aprobat continuă să fie motiv de replici tăioase la Chișinău. Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate din Consiliul Municipal Chișinău a acuzat repetat executivul că administrează orașul prin „alocări provizorii, netransparente și fără control” și a cerut lansarea unor consultări publice cu participare largă. De cealaltă parte, Primăria amintește că proiectul de buget a fost propus de opt ori consilierilor, dar de fiecare dată a fost exclus de pe ordinea de zi.
17:20
Expert Promo-LEX: Noul Parlament trebuie să pună accent pe transparență și dialog cu opoziția # Moldova1
Democrația parlamentară nu se reduce la majorități și opoziții, ci se construiește prin dialog real, respectarea procedurilor și asumarea colectivă a responsabilităților, afirmă directorul de programe al Asociației Promo-LEX, Nicolae Panfil. Într-un interviu oferit postului Moldova 1, Panfil a atras atenția că există restanțe la capitolele „transparență decizională și comunicare publică”.
16:50
„Se lăuda că are dosare și noi vrem să-l facem șef la securitate”: numirea lui Usatîi în conducerea Comisiei pentru securitate națională, contestată în Parlament # Moldova1
A fost vizat în mai multe dosare, a fost fotografiat „la perete” într-un inspectorat de poliție, a fost acuzat de legături cu lumea interlopă, dar a ajuns la conducerea Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică. Este vorba despre liderul Partidului Nostru, deputatul Renato Usatîi, care a fost desemnat, pe 30 octombrie, în funcția de vicepreședinte al acestei comisii parlamentare. Numirea a stârnit nemulțumiri în plenul Parlamentului, iar Usatîi s-a apărat, spunând că „toate cele 30 dosare” ar fi fost „fabricate”.
16:50
O tânără de 22 de ani, originară din Ucraina, a fost reținută de oamenii legii, fiind bănuită că făcea parte dintr-un grup criminal specializat în escrocherii online pe teritoriul Republicii Moldova. Prejudiciul cauzat victimelor depășește două milioane de lei.
16:10
Moldova este UE! Feoctist Cănățui: „Moldova este Europa – libertatea de a crea și de a împărtăși muzica noastră” # Moldova1
Feoctist Cănățui este interpret și artist din Republica Moldova, dedicat promovării muzicii autentice create acasă.
16:10
Mai mult de jumătate din vaccinurile antigripale distribuite de ANSP, administrate deja grupurilor vulnerabile # Moldova1
O infecție respiratorie caracteristică sezonului rece este gripa. Aceasta este contagioasă și poate evolua diferit - de la simptome ușoare până la o agravare fulminantă. Specialiștii atenționează pacienții să se adreseze la medicul de familie imediat ce apar primele simptome ale bolii. În paralel, jumătate din dozele de vaccin antigripal distribuite în teritoriu au fost administrate grupurilor vulnerabile.
16:00
Final de drum pentru FC Liverpool în Cupa Ligii Angliei. „Cormoranii” au fost eliminați în optimile de finală. Discipolii lui Arne Slot, tehnician care a folosit o echipă experimentală, au fost învinși cu 0:3 pe teren propriu de Crystal Palace. La scorul de 0:0, FC Liverpool a avut câteva situații de a marca prin Rio Ngumoha și italianul Federico Chiesa, dar până la pauză aveau să înscrie londonezii.
15:50
Parlament nou, conducere veche: Gherman și Batrîncea, realeși în funcțiile de vicespicheri și comisie nouă pentru integrare europeană # Moldova1
Parlamentul ales pe 28 septembrie curent va avea aceeași conducere ca Legislativul precedent. Astfel, după ce liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a fost reales, săptămâna trecută, în funcția de președinte al Parlamentului, astăzi au fost reconfirmați în fotoliile de vicespicheri Doina Gherman de la PAS și socialistul Vlad Batrîncea. De asemenea, Parlamentul a desemnat, pe 30 octombrie, cei 15 membri ai Biroului Permanent și a constituit comisiile permanente. În comparație cu legislatura precedentă, noul Parlament are cu o comisie mai mult - cea pentru integrare europeană, condusă de deputatul Marcel Spatari.
15:30
15:20
Parteneriatul cu Marea Britanie – sprijin pentru cei 100.000 de moldoveni din această țară. Ambasador: o comunitate activă și implicată # Moldova1
Comunitatea moldovenilor din Regatul Unit numără circa 100.000 de persoane, fiind activă și implicată atât în viața Moldovei, cât și în societatea britanică. Aceasta beneficiază de sprijin prin acorduri bilaterale și proiecte desfășurate în cadrul parteneriatului strategic construit între cele două țări, a declarat ambasadorul Republicii Moldova la Londra, Ruslan Bolbocean, într-un interviu pentru Radio Moldova.
14:30
Italia alocă patru milioane de euro pentru sprijinirea alinierii R. Moldova la acquis-ul european în domeniul agriculturii # Moldova1
Republica Moldova beneficiază de sprijinul Italiei în procesul de aliniere la acquis-ul european în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale. Printr-un proiect finanțat cu patru milioane de euro, autoritățile naționale vor fi susținute în modernizarea sectorului agricol, prin consolidarea capacităților instituționale și promovarea agriculturii durabile.
14:10
Prim-ministrul ungar Viktor Orban va fi primit de președintele american Donald Trump la Casa Albă pe 7 noiembrie, a anunțat joi guvernul ungar, transmit EFE și Reuters.
14:10
Internazionale Milano a repurtat a șasea victorie în actuala ediție a primei divizii italiene de fotbal. În etapa a 9-a, discipolii românului Cristian Chivu au învins-o cu 3:0 acasă pe FC Fiorentina, după o prestație convingătoare. La câteva zile după decepția trăită la Napoli, 1:3 în fața campioanei en-titre, Interul avea nevoie de victorie pentru a rămâne în clasament aproape de napolitani și de AS Roma, învingătoare în această etapă cu scorul de 2:1 pe teren propriu în fața grupării Parma Calcio.
13:50
IPRE: Noul Guvern trebuie să transforme reziliența R. Moldova într-un parcurs stabil spre integrarea europeană și să prevină oboseala instituțională # Moldova1
R. Moldova are nevoie de o guvernare responsabilă și credibilă, iar noul Guvern are oportunitatea de a transforma reziliența statului nostru într-un progres concret, asigurând creștere economică și un parcurs stabil spre integrarea europeană. Totodată, viitorul Cabinet de miniștri va trebui să evite oboseala, autosuficiența și diminuarea încrederii publice, susține, într-un editorial, Iulian Groza, directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE).
13:40
Recensământ 2024 // Aproape o treime dintre persoane declară dificultăți de vedere, iar una din cinci – de mobilitate # Moldova1
Unul din trei moldoveni se confruntă cu probleme de vedere care le îngreunează activitățile zilnice, iar doi din zece spun că au dificultăți atunci când merg pe jos sau urcă scările. Datele provin din Recensământul din 2024, ale cărui rezultate privind limitările în activitățile cotidiene au fost prezentate joi, 30 octombrie, de Biroul Național de Statistică.
13:40
Moldova este UE! Tatiana Luța: „Moldova este Europa – siguranță, respect și încredere pentru comunități” # Moldova1
Tatiana Luța este membră a Inspectoratului General de Carabineri, dedicată siguranței comunităților din Republica Moldova.
13:20
Trei persoane au fost reținute după explozia care s-a produs acum două săptămâni într-un bloc de locuințe de la București, provocând moartea a trei dintre locatari și pagube uriașe.
