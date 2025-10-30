Republica Moldova – parte a Grupului de experți la nivel înalt privind Fortificarea Rezilienței în Europa de Est

10:40

Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat că formațiunea sa va solicita amânarea ședinței Parlamentului în care urmează să fie cerut votul de încredere pentru Guvernul condus de premierul desemnat Alexandru Munteanu. Declarația vine după consultările purtate miercuri cu candidatul la funcția de prim-ministru. „Chiar dacă am avut mai puțin de 24 de ore de …