Autoritățile poloneze sancționează ferm infracțiunile ce au la bază sentimentul anti-ucrainean. Două persoane, arestate în Polonia după ce au smuls drapelul Ucrainei de pe clădirea unui consulat
Cotidianul, 30 octombrie 2025 18:50
Două persoane au fost arestate în sud-estul Poloniei pentru smulgerea drapelului ucrainean de pe clădirea consulatului Ucrainei din Przemyśl. Este vorba despre doi cetățeni polonezi, în vârstă de 21, respectiv 23 de ani. Ambasadorul Ucrainei la Varșovia, Vasyl Bodnar, a avut următoarea reacție pe platforma X: “Mulțumesc sincer poliției poloneze pentru acțiunile rapide și eficiente …
• • •
Acum 30 minute
18:50
Două persoane au fost arestate în sud-estul Poloniei pentru smulgerea drapelului ucrainean de pe clădirea consulatului Ucrainei din Przemyśl. Este vorba despre doi cetățeni polonezi, în vârstă de 21, respectiv 23 de ani. Ambasadorul Ucrainei la Varșovia, Vasyl Bodnar, a avut următoarea reacție pe platforma X: “Mulțumesc sincer poliției poloneze pentru acțiunile rapide și eficiente …
Acum 2 ore
18:00
VIDEO | Republica Moldova vrea să intre în clubul energiei nucleare: Chișinăul negociază participarea la noul reactor de la Cernavodă # Cotidianul
Republica Moldova ar putea deveni partener al României în proiectul de extindere a centralei nucleare de la Cernavodă. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că Chișinăul și-a exprimat intenția de a participa la construcția unui nou bloc energetic, iar discuțiile se află „în fază incipientă” „Referitor la Nuclearelectrica, se poartă discuții pentru achiziționarea de energie …
17:30
VIDEO | Voronin îl ia peste picior pe Tarlev: În colhoz eu eram ‘прицепчик’, iar el era tractorist – și iaca acum e în Comisia Juridică. / Tarlev: Dumnealui nici tractorist n-a ajuns, a rămas ‘прицепчик’ # Cotidianul
Ședința de astăzi a Parlamentului, în care deputații au continuat discuțiile privind componența comisiilor parlamentare, a fost animată de un schimb ironic de replici între fostul președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, și fostul premier Vasile Tarlev. În contextul unei dezbateri legate de criteriile de integritate și profil profesional ale deputaților desemnați în comisiile permanente, …
Acum 4 ore
17:10
Două inimi, un singur ideal: 33 de ani fără Doina și Ion Aldea-Teodorovici. Mesaje de comemorare de la Maia Sandu și Igor Grosu # Cotidianul
Astăzi se împlinesc 33 de ani de la moartea tragică a celor care au cântat pentru libertatea și demnitatea acestui neam – Doina și Ion Aldea-Teodorovici. Cuplul-simbol al renașterii naționale a fost comemorat la Chișinău prin evenimente speciale, momente de reculegere și deschiderea unui centru cultural dedicat memoriei lor. „Astăzi se împlinesc 33 de ani …
16:30
Socialiștii vor mai multe funcții în Parlament. Acuzații aduse PAS-ului: „Matematic, ne revin 2,06 membri în Biroul Permanent” # Cotidianul
Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a anunțat că va contesta decizia Parlamentului privind aprobarea componenței Biroului permanent, adoptată în ședința din 30 octombrie. Conform hotărârii votate de majoritatea parlamentară, președintele fracțiunii PSRM, Igor Dodon, va reprezenta socialiștii în Biroul permanent, iar Vlad Batrîncea, în calitate de vicepreședinte al Parlamentului, face parte din acesta …
16:20
Maia Sandu, la Forumul Păcii de la Paris: „Platformele online au devenit arme ale manipulării folosite de regimuri autoritare” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la cea de-a 8-a ediție a Forumului Păcii de la Paris, desfășurat la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron. În discursul său, șefa statului a avertizat asupra pericolelor pe care le reprezintă manipularea online și dezinformarea pentru democrațiile moderne. Evenimentul reunește anual șefi de stat și de guvern, lideri …
16:20
Ambasadorul Ucrainei punctează de ce și-a pierdut Rusia din influența asupra R.Moldova: Legăturile mai strânse cu Europa le-au oferit oamenilor oportunitatea de a vedea că viața poate fi diferită, liberă, corectă, cu drepturi și libertăți reale / Pe de altă parte, diplomatul ucrainean îndeamnă la precauție. Motivul # Cotidianul
Într-un interviu acordat pentru RBC-Ukraine, ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Păun Rohovei, a discutat despre victoria forțelor pro-europene în recentele alegeri parlamentare, despre propaganda rusă și despre sentimentele pro-ruse regăsite în rândul minorităților din Republica Moldova – găgăuzii, bulgarii și ucrainenii. Alegerile s-au încheiat cu o victorie de impact a partidului PAS, care va deține în …
16:00
Deficitul bugetar al Republicii Moldova a atins 7 miliarde de lei în primele nouă luni ale anului # Cotidianul
În primele nouă luni ale anului, cheltuielile bugetului de stat au ajuns la 64 de miliarde de lei, în timp ce veniturile au totalizat 57 de miliarde de lei. Astfel, deficitul bugetar a atins 7 miliarde de lei, reprezentând aproximativ 12,28%, scrie IPN. Potrivit Ministerului Finanțelor, veniturile generale și colectate formează 99% din venitul total, …
15:50
15:40
Zeci de camioane cu fructe, blocate la vama Leușeni. Exportatorii acuză întârzieri de până la două zile: „Lucrează un singur vameș pe două culoare” # Cotidianul
Fostul deputat Alexandru Slusari a publicat mai multe fotografii în care se văd zeci de camioane încărcate cu fructe, blocate la punctul de trecere Leușeni. Potrivit lui, exportatorii sunt disperați, deoarece procedura de trecere a frontierei ar dura până la două zile pentru fiecare camion. „Aceste poze le-am primit azi dimineață de la unii exportatori …
15:40
Ambasadorul Ucrainei la Chișinău: Rusia pierde controlul asupra Transnistriei / Moscova voia să ocupe o parte din Moldova, iar acum revendică un rol în negocierile privind reintegrarea Moldovei, ceea ce e absurd! # Cotidianul
Ambasadorul ucrainean la Chișinău, Păun Rohovei, a afirmat recent, într-un interviu acordat pentru publicația RBC-Ukraine, că Republica Moldova a făcut progrese tangibile pe calea reintegrării socio-economice a Transnistriei. Locuitorii din regiunea separatistă fac acum naveta în mod uzual la locuri de muncă pe malul drept al Nistrului, iar companiile din Transnistria se înregistrează în Republica …
Acum 6 ore
14:50
VIDEO | Schimb dur de replici în Parlament între Plîngău și Usatîi: „Tot internetul bântuie cu fotografii cu tine la comisariat” / „Ți-au dat o путёвка de la azilul de câini vagabonzi” # Cotidianul
Ședința de astăzi a Parlamentului Republicii Moldova, dedicată continuării procesului de constituire a comisiilor parlamentare, a fost marcată de un schimb tensionat de replici între deputații Dinu Plîngău și Renato Usatîi. Deputatul Dinu Plîngău a cerut ca Renato Usatîi să nu fie numit vice-președintele Comisiei Parlamentare „Securitate Națională, Apărare și Ordinea Publică”, făcând trimite la …
14:10
VIDEO | Lașitate fără gram de bun simț: Vlad Bătrîncea, provocat să spună cine l-a instigat să rupă harta României, a evitat răspunsul # Cotidianul
Moment tensionat în Parlamentul Republicii Moldova. Deputatul PAS, Mihail Druță, l-a întrebat direct pe socialistul Vlad Bătrîncea, cel care, în decembrie 2015, a rupt demonstrativ harta României în plen, cine a fost instigatorul acelei acțiuni de umilire a identității noastre naționale. „Și eu am o întrebare, stimate coleg, onorat coleg, Vlad Bătrîncea. În fața colegilor …
13:20
Plahotniuc, mesaj din pușcărie: Se declară nevinovat și acuză presa că l-a „demonizat” prin producții propagandistice # Cotidianul
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc a transmis un nou mesaj public din detenție, în care afirmă că este nevinovat și acuză presa apropiată guvernării că l-ar fi „demonizat” prin materiale „propagandistice”. Plahotniuc susține că tăcerea sa din ultimele săptămâni a fost cauzată de volumul mare al dosarului penal în care este vizat. „Evenimentele din ultimele …
13:20
Ion Ceban, omagiu pentru Doina și Ion Aldea-Teodorovici, dar fără niciun cuvând despre românitate, limba română sau reîntregirea țării, despre care cei doi au cântat o viață # Cotidianul
Edilul capitalei, Ion Ceban, a participat la ceremonia de inaugurare a centrului dedicat memoriei lui Ion și Doina Aldea Teodorovici. Deși cei doi artiști sunt unele dintr ecele mai notorii simboluri ale renașterii naționale, ai luptei pentru limba română și reîntregirea neamului, edilul a evitat orice referință la românitate, preferând un discurs general despre artă, …
Acum 8 ore
13:10
VIDEO |Ministrul Educației, Perciun Dan, reacționează la cazul de corupție de la liceul „Gheorghe Asachi” din Chișinău # Cotidianul
Ministrul Educației, Perciun Dan, a salutat intervenția promptă a organelor de drept în cazul de corupție de la Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, unde directorul și un reprezentant al unui agent economic au fost reținuți de CNA. „Orice abatere de acest gen trebuie sancționată cât mai dur, pentru că astfel de practici afectează imaginea …
13:10
VIDEO | Vasile Costiuc, nemulțumit că nu a primit nicio comisie parlamentară: „La prieteni și la partenerii socialiști le-au oferit cât au considerat” # Cotidianul
Deputatul și liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, s-a arătat nemulțumit de modul în care au fost împărțite comisiile parlamentare în noul Legislativ, acuzând partidul de guvernământ că ar trata Parlamentul „ca pe o subdiviziune proprie”. „Am fost la ședința Biroului Permanent al Parlamentului, unde s-a discutat repartizarea proporțională conform regulamentului. PAS a considerat că …
12:40
AUDIO | CNA publică audio cu directorul liceului „Gheorghe Asachi” prins în scheme de corupție: „Eu și așa am încălcat, pentru că trebuia să fac licitație obligatoriu. Am încălcat legea și trebuie să mă aștept la penalități” # Cotidianul
Centrul Național Anticorupție a publicat înregistrări audio care scot la iveală discuții despre transferuri de bani și încălcări ale legii în cadrul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău. În urma anchetei, directorul liceului și un reprezentant al unui agent economic au fost reținuți pentru fapte de corupție. Potrivit CNA, cei doi sunt bănuiți de delapidarea …
12:30
Vlad Bătrîncea și Doina Gherman sunt noii vicepreședinți ai Parlamentului Republicii Moldova # Cotidianul
Conducerea Legislativului se completează. Parlamentul a decis instituirea a două funcții de vicepreședinte, care vor fi ocupate de reprezentanți ai majorității și ai opoziției. În urma votului deputaților, Doina Gherman (PAS) și Vlad Bătrîncea (PSRM) vor face parte din conducerea noului Legislativ. PSRM, în calitate de cea mai mare fracțiune de opoziție, l-a înaintat pe …
12:20
Parlamentul și-a ales Biroul permanent. PAS obține nouă poziții, PSRM anunță că va contesta hotărârea # Cotidianul
Parlamentul Republicii Moldova și-a ales astăzi noua componență numerică și nominală a Biroului permanent, care va fi format din 15 deputați. Hotărârea a fost aprobată cu 59 de voturi în cadrul ședinței plenare. Conform deciziei, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) va deține nouă locuri în cadrul Biroului. Din componență fac parte: Igor Grosu (președintele Parlamentului), …
12:10
Acum 12 ore
11:00
Directorul Liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău și un agent economic, reținuți de CNA pentru corupție # Cotidianul
Directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic au fost reținuți pentru 72 de ore de către ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), fiind bănuiți de delapidare de fonduri, corupere pasivă și trafic de influență. Potrivit CNA, două persoane cu funcții de conducere din cadrul instituției de învățământ, împreună cu factori de …
10:50
10:20
Energia electrică a fost întreruptă în majoritatea regiunilor din Ucraina, în urma unui nou atac aerian masiv lansat de Rusia asupra centralelor termice. În reacție, Polonia a ridicat avioane militare de interceptare și a închis temporar două aeroporturi # Cotidianul
Întreruperi de curent de urgență au fost impuse în „majoritatea regiunilor Ucrainei” din cauza unui alt atac masiv cu rachete și drone rusești care a avut loc peste noapte și care a vizat infrastructura energetică, a anunțat operatorul Ukrenergo joi dimineață, potrivit Kyiv Independent, Kyiv Post și Reuters. „Dacă în prezent aveți curent electric, vă …
10:10
Maia Sandu, întrevedere cu premierul armean Nikol Pașinian la Paris: „Am discutat despre pace, democrație și combaterea dezinformării” # Cotidianul
În marja Forumului Păcii de la Paris, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu prim-ministrul Republicii Armenia, Nikol Pașinian. Discuțiile au vizat promovarea păcii și stabilității în Europa, precum și consolidarea proceselor democratice în regiune. Șefa statului a salutat pașii întreprinși de Armenia în direcția reconcilierii cu Azerbaidjanul, subliniind importanța menținerii dialogului …
09:50
Dinu Plîngău dezvăluie înțelegeri din culise: „PAS m-a rugat să rămân 100 de zile. Avem un fel de gentlemen’s agreement” # Cotidianul
Deputatul Dinu Plîngău, ales în Parlament pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a declarat că urmează să discute cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, despre forma juridică a colaborării sale politice după învestirea noului Guvern. „Activitatea mea, într-o formă juridică — fie în fracțiunea PAS, fie în afara ei — urmează să o discut cu …
Acum 24 ore
20:10
Maia Sandu, la Forumul Păcii de la Paris: Europa trebuie să crească, extinderea UE nu este un act de caritate, ci de securitate # Cotidianul
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj puternic de la tribuna Forumului Păcii de la Paris, unde a denunțat propaganda rusă, campaniile de dezinformare și finanțările ilegale care au încercat să submineze democrația Republicii Moldova. Șefa statului a subliniat că țara noastră „și-a apărat democrația” în fața acestor atacuri hibride și a cerut Uniunii Europene …
Ieri
19:10
Cadourile protocolare de lux primite de Guvern, în valoare de 1,5 milioane de lei, au fost donate unui centru # Cotidianul
Unele dintre cele mai scumpe cadouri protocolare primite de Executivul Republicii Moldova, în valoare de aproximativ 1,5 milioane de lei, au fost donate unui centru pentru a fi scoase la licitație. Anunțul a fost făcut de șeful Serviciului Protocol al Guvernului, Dragoș Duca, într-un scurt filmuleț video. Șeful Serviciului Protocol al Guvernului a prezentat o …
18:20
Declinul gândirii critice, speculat de Rusia în planul dezinformării pentru a submina relațiile polono-ucrainene. Narativele propagate diferențiat pe rețelele sociale în Polonia și Ucraina. Nemulțumirile istorice, exploatate în mod special # Cotidianul
Rusia a intensificat operațiunea psihologică prin care erodează relația polono-ucraineană, exploatând nemulțumirile istorice și exploatând în acest sens rețelele sociale pentru a alimenta ostilitatea față de Ucraina, potrivit Statului Major General al Poloniei. Într-o declarație făcută săptămână aceasta, Statul Major afirmă că Rusia desfășoară o operațiune “cognitivă” care vizează stârnirea sentimentelor anti-ucrainene și, astfel, …
18:00
LUKOIL, sub sancțiuni și în retragere din afaceri globale. AAC: Zborurile de pe Aeroportul Chișinău nu sunt afectate # Cotidianul
Autoritatea Aeronautică Civilă anunță că operațiunile de alimentare cu combustibil la Aeroportul Internațional Chișinău se desfășoară în regim normal, în pofida sancțiunilor internaționale impuse grupului LUKOIL de către Statele Unite și Regatul Unit, care vor intra în vigoare la 21 noiembrie 2025. Instituția dă asigurări că monitorizează îndeaproape situația și colaborează cu operatorii aerieni pentru …
17:00
Alexandru Munteanu a finalizat consultările cu fracțiunile parlamentare: „Vom continua dialogul cu toate partidele # Cotidianul
Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a anunțat că a finalizat consultările cu toate fracțiunile parlamentare. Potrivit acestuia, discuțiile au fost constructive, iar propunerile formulate de partide vor fi analizate în continuare împreună cu membrii viitorului Cabinet. „Am avut posibilitatea să prezentăm viziunea noastră, prioritățile și direcțiile de acțiune ale viitorului Guvern. Am …
16:50
Igor Grosu: „Am discutat cu Alexandru Munteanu despre garnitura guvernamentală și programul de guvernare. Vineri va avea loc ședința de învestire a Guvernului” # Cotidianul
Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a anunțat că vineri urmează să fie învestit noul Guvern condus de premierul desemnat Alexandru Munteanu. Declarațiile au fost făcute după consultările dintre fracțiunea majoritară și candidatul la funcția de prim-ministru. „A luat sfârșit ședința fracțiunii, în cadrul căreia am discutat cu domnul candidat despre garnitura guvernamentală și …
16:10
Vasile Tarlev salută desemnarea lui Alexandru Munteanu, dar condiționează sprijinul politic. Deputatul vrea să activeze în Comisia pentru politică externă sau buget și finanțe # Cotidianul
Deputatul neafiliat Vasile Tarlev salută desemnarea lui Alexandru Munteanu în funcția de prim-ministru, apreciind faptul că acesta provine din mediul de afaceri. Totuși, parlamentarul afirmă că sprijinul său pentru viitorul Guvern va depinde de deschiderea premierului desemnat față de o serie de propuneri care, potrivit lui, ar putea face activitatea Executivului mai eficientă. „Până la …
15:50
Procurorii cer 30 de zile de arest preventiv pentru președintele raionului Rîșcani, Vladimir Mizdrenco, vizat în dosarul „dezordinilor în masă” # Cotidianul
Procurorii au solicitat 30 de zile de arest preventiv pentru președintele raionului Rîșcani, Vladimir Mizdrenco, membru al Partidului Socialiștilor, reținut pentru implicare în pregătirea dezordinilor în masă. Potrivit informațiilor, Mizdrenco ar fi fost reținut de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în cadrul dosarului privind organizarea destabilizărilor după alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Amintim că, …
15:40
Analiză Polskie Radio: Kremlinul promovează intens conținut despre “paradisul” din Rusia, instrumentând vloggeri, inclusiv străini, din sfera lifestyle-ului. Războiul pentru inimi și minți # Cotidianul
Rusia poartă două războaie – unul pe câmpul de luptă din Ucraina și altul în mediul online, pentru inimile și mințile publicului din întreaga lume, precizează publicația PolskieRadio într-o analiză publicată recent. Kremlinul nu mai încearcă doar să demonstreze că are dreptate, ci să-i facă pe oameni să se simtă bine în legătură cu versiunea sa a …
15:30
15:10
Partidul Socialiștilor nu va susține Guvernul Munteanu: „Nu ne putem asuma responsabilitatea pentru o programă promovată de majoritatea parlamentară” # Cotidianul
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a anunțat, după consultările cu premierul desemnat Alexandru Munteanu, că nu va susține viitorul Guvern. Fracțiunea a venit cu mai multe critici la adresa programului de guvernare. „Fracțiunea socialiștilor nu va susține Guvernul și programul de guvernare. Fiind în opoziție, acest lucru este evident — noi nu putem să ne …
14:50
VIDEO | Rețea de mercenari, destructurată în R. Moldova. Moldoveni suspectați că au luptat în Ucraina, în grupări legate de „Wagner” # Cotidianul
Oamenii legii vin cu detalii despre perchezițiile desfășurate în această dimineață în mai multe localități din Republica Moldova, într-o cauză penală pornită pentru mercenariat. Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), persoanele vizate își desfășurau activitatea atât în Ucraina, luptând de partea forțelor ruse, cât și în alte state. Operațiunea a fost desfășurată de Inspectoratul Național …
14:20
13:40
VIDEO | „Prea mult monopol, prea mult control”: Fostul ministru Nagacevschi despre noua numire la Justiție # Cotidianul
Fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, a comentat numirea lui Vladislav Cojuhari la conducerea Ministerului Justiției, calificând-o drept „un experiment riscant” și avertizând asupra unei posibile concentrări excesive de putere în mâinile structurilor din domeniul afacerilor interne. „Eu nu-l cunosc pe domnul Cojuhari, dar pentru mine este interesant experimentul ăsta de a numi un reprezentant …
13:40
Un singur obiectiv pe domeniul media în programul viitorului guvern. Cristian Jardan: Mass-media va fi o preocupare a mandatului meu # Cotidianul
Programul de activitate al viitorului guvern condus de Alexandru Munteanu include un singur obiectiv dedicat domeniului media – elaborarea și implementarea Strategiei de dezvoltare a mass-media. Documentul, parte a capitolului Cultură din programul „UE, Pace, Dezvoltare”, urmează să fie coordonat de Cristian Jardan, jurnalist și manager media desemnat la conducerea Ministerului Culturii, transmite media-azi.md. Întrebat …
13:20
VIDEO | Voronin, în rol de numerolog: Guvernul Munteanu o să fie al 13-lea cabinet de miniștri, de când noi am plecat de la Guvernare. Dacă el crede în cifra 13, atunci o să fie rezultate mai simpatice # Cotidianul
Fracțiunea PCRM din Parlament nu va vota pentru Guvernul Munteanu. Despre acest lucru a anunțat președintele Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, după consultările cu premierul desemnat, Alexandru Munteanu. Voronin a specificat că aceste discuții au fost doar o formalitate, iar fracțiunea comuniștilor au acceptat întâlnirea din curtoazie. „Clar lucru că aceasta este o formalitate, dar această …
12:40
12:30
Fosta soție a lui Vlad Plahotniuc pierde procesul privind ridicarea sechestrului de pe bunuri. Instanța a declarat acțiunea inadmisibilă # Cotidianul
Oxana Childescu, fosta soție a lui Vlad Plahotniuc, a pierdut în primă instanță procesul prin care cerea ridicarea sechestrului de pe mai multe bunuri înscrise pe numele său. Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a declarat acțiunea inadmisibilă, după ce procurorii au argumentat că adevăratul beneficiar al acestor proprietăți este fostul lider democrat, aflat în detenție și …
12:20
Primarul satului Zorile, Marian Jelăuc, vizat în perchezițiile din dosarul de mercenariat: Fiul meu este în Ucraina, dar nu știu cu ce scop # Cotidianul
Primarul satului Zorile din raionul Orhei, Marian Jelăuc, se numără printre persoanele percheziționate miercuri dimineață în dosarul privind activitatea mercenarilor. Edilul a confirmat pentru TVR Moldova că oamenii legii i-au descins la domiciliu, precizând că acțiunea ar fi legată de fiul său, despre care autoritățile suspectează că luptă în Ucraina de partea Rusiei. „Eu nu …
12:00
Ceban, nemulțumit de programul de guvernare al lui Alexandru Munteanu: „Seamănă mai mult a program electoral” # Cotidianul
Președintele Mișcării Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, a declarat, după consultările cu premierul desemnat Alexandru Munteanu, că documentul publicat de acesta „nu poate fi numit program de guvernare”, ci reprezintă „un program-cadru cu promisiuni electorale”. „Domnul candidat la funcția de prim-ministru recunoaște, spre deosebire de cei din PAS, că economia Republicii Moldova este la pământ, …
12:00
VIDEO | Victor Negrescu: Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile pe clustere cu Uniunea Europeană # Cotidianul
Republica Moldova este pregătită să intre într-o nouă etapă a procesului de aderare la Uniunea Europeană, odată cu deschiderea negocierilor pe clustere până la sfârșitul acestui an. Ritmul de negociere trebuie accelerat, iar implementarea transparentă a Pachetului de creștere economică, în valoare de 1,9 miliarde de euro, va fi un test esențial pentru guvernarea de …
10:40
VIDEO | Renato Usatîi critică Programul de Guvernare al lui Munteanu și cere amânarea votului în Parlament # Cotidianul
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat că formațiunea sa va solicita amânarea ședinței Parlamentului în care urmează să fie cerut votul de încredere pentru Guvernul condus de premierul desemnat Alexandru Munteanu. Declarația vine după consultările purtate miercuri cu candidatul la funcția de prim-ministru. „Chiar dacă am avut mai puțin de 24 de ore de …
10:30
SUA au anunțat România că retrag o parte din soldații americani de la baza Mihail Kogălniceanu # Cotidianul
România și aliații NATO au fost informați de către Statele Unite cu privire la decizia de redimensionare a unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic, măsură care face parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor armate americane, a anunțat Ministerul Apărării Naționale. Potrivit instituției, printre elementele brigăzii americane care urmează …
10:30
„Mofturi” de opoziție: Vasile Costiuc nu va vota Guvernului Munteanu. „Nu este asumat politic. Lista miniștrilor vine de la Președinție” # Cotidianul
Președintele Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a declarat, după consultările cu premierul desemnat Alexandru Munteanu, că fracțiunea sa nu va vota pentru învestirea noului Executiv. El susține că Guvernul propus „nu este unul asumat politic” și că lista miniștrilor ar fi „propunerea de la Președinție”. „Noi ne-am asumat poziția de a nu vota acest guvern, …
