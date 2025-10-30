Maia Sandu, la Forumul Păcii de la Paris: „Platformele online au devenit arme ale manipulării folosite de regimuri autoritare”

10:30

Președintele Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a declarat, după consultările cu premierul desemnat Alexandru Munteanu, că fracțiunea sa nu va vota pentru învestirea noului Executiv. El susține că Guvernul propus „nu este unul asumat politic” și că lista miniștrilor ar fi „propunerea de la Președinție”. „Noi ne-am asumat poziția de a nu vota acest guvern, …