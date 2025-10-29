Igor Grosu: „Am discutat cu Alexandru Munteanu despre garnitura guvernamentală și programul de guvernare. Vineri va avea loc ședința de învestire a Guvernului”
Cotidianul, 29 octombrie 2025 16:50
Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a anunțat că vineri urmează să fie învestit noul Guvern condus de premierul desemnat Alexandru Munteanu. Declarațiile au fost făcute după consultările dintre fracțiunea majoritară și candidatul la funcția de prim-ministru. „A luat sfârșit ședința fracțiunii, în cadrul căreia am discutat cu domnul candidat despre garnitura guvernamentală și …
Acum 10 minute
17:00
Alexandru Munteanu a finalizat consultările cu fracțiunile parlamentare: „Vom continua dialogul cu toate partidele # Cotidianul
Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a anunțat că a finalizat consultările cu toate fracțiunile parlamentare. Potrivit acestuia, discuțiile au fost constructive, iar propunerile formulate de partide vor fi analizate în continuare împreună cu membrii viitorului Cabinet. „Am avut posibilitatea să prezentăm viziunea noastră, prioritățile și direcțiile de acțiune ale viitorului Guvern. Am …
Acum 30 minute
16:50
Acum o oră
16:10
Vasile Tarlev salută desemnarea lui Alexandru Munteanu, dar condiționează sprijinul politic. Deputatul vrea să activeze în Comisia pentru politică externă sau buget și finanțe # Cotidianul
Deputatul neafiliat Vasile Tarlev salută desemnarea lui Alexandru Munteanu în funcția de prim-ministru, apreciind faptul că acesta provine din mediul de afaceri. Totuși, parlamentarul afirmă că sprijinul său pentru viitorul Guvern va depinde de deschiderea premierului desemnat față de o serie de propuneri care, potrivit lui, ar putea face activitatea Executivului mai eficientă. „Până la …
Acum 2 ore
15:50
Procurorii cer 30 de zile de arest preventiv pentru președintele raionului Rîșcani, Vladimir Mizdrenco, vizat în dosarul „dezordinilor în masă” # Cotidianul
Procurorii au solicitat 30 de zile de arest preventiv pentru președintele raionului Rîșcani, Vladimir Mizdrenco, membru al Partidului Socialiștilor, reținut pentru implicare în pregătirea dezordinilor în masă. Potrivit informațiilor, Mizdrenco ar fi fost reținut de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în cadrul dosarului privind organizarea destabilizărilor după alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Amintim că, …
15:40
Analiză Polskie Radio: Kremlinul promovează intens conținut despre “paradisul” din Rusia, instrumentând vloggeri, inclusiv străini, din sfera lifestyle-ului. Războiul pentru inimi și minți # Cotidianul
Rusia poartă două războaie – unul pe câmpul de luptă din Ucraina și altul în mediul online, pentru inimile și mințile publicului din întreaga lume, precizează publicația PolskieRadio într-o analiză publicată recent. Kremlinul nu mai încearcă doar să demonstreze că are dreptate, ci să-i facă pe oameni să se simtă bine în legătură cu versiunea sa a …
15:30
15:10
Partidul Socialiștilor nu va susține Guvernul Munteanu: „Nu ne putem asuma responsabilitatea pentru o programă promovată de majoritatea parlamentară” # Cotidianul
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a anunțat, după consultările cu premierul desemnat Alexandru Munteanu, că nu va susține viitorul Guvern. Fracțiunea a venit cu mai multe critici la adresa programului de guvernare. „Fracțiunea socialiștilor nu va susține Guvernul și programul de guvernare. Fiind în opoziție, acest lucru este evident — noi nu putem să ne …
Acum 4 ore
14:50
VIDEO | Rețea de mercenari, destructurată în R. Moldova. Moldoveni suspectați că au luptat în Ucraina, în grupări legate de „Wagner” # Cotidianul
Oamenii legii vin cu detalii despre perchezițiile desfășurate în această dimineață în mai multe localități din Republica Moldova, într-o cauză penală pornită pentru mercenariat. Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), persoanele vizate își desfășurau activitatea atât în Ucraina, luptând de partea forțelor ruse, cât și în alte state. Operațiunea a fost desfășurată de Inspectoratul Național …
14:20
Președinta Maia Sandu urmează să ajungă la Bruxelles pe 4 noiembrie, unde va avea întrevederi cu oficiali europeni pentru a mulțumi instituțiilor Uniunii Europene pentru sprijinul acordat Republicii Moldova. Informația a fost dezvăluită de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, care a subliniat că țara noastră traversează un moment decisiv în relația sa cu UE, transmite …
13:40
VIDEO | „Prea mult monopol, prea mult control”: Fostul ministru Nagacevschi despre noua numire la Justiție # Cotidianul
Fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, a comentat numirea lui Vladislav Cojuhari la conducerea Ministerului Justiției, calificând-o drept „un experiment riscant” și avertizând asupra unei posibile concentrări excesive de putere în mâinile structurilor din domeniul afacerilor interne. „Eu nu-l cunosc pe domnul Cojuhari, dar pentru mine este interesant experimentul ăsta de a numi un reprezentant …
13:40
Un singur obiectiv pe domeniul media în programul viitorului guvern. Cristian Jardan: Mass-media va fi o preocupare a mandatului meu # Cotidianul
Programul de activitate al viitorului guvern condus de Alexandru Munteanu include un singur obiectiv dedicat domeniului media – elaborarea și implementarea Strategiei de dezvoltare a mass-media. Documentul, parte a capitolului Cultură din programul „UE, Pace, Dezvoltare”, urmează să fie coordonat de Cristian Jardan, jurnalist și manager media desemnat la conducerea Ministerului Culturii, transmite media-azi.md. Întrebat …
13:20
VIDEO | Voronin, în rol de numerolog: Guvernul Munteanu o să fie al 13-lea cabinet de miniștri, de când noi am plecat de la Guvernare. Dacă el crede în cifra 13, atunci o să fie rezultate mai simpatice # Cotidianul
Fracțiunea PCRM din Parlament nu va vota pentru Guvernul Munteanu. Despre acest lucru a anunțat președintele Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, după consultările cu premierul desemnat, Alexandru Munteanu. Voronin a specificat că aceste discuții au fost doar o formalitate, iar fracțiunea comuniștilor au acceptat întâlnirea din curtoazie. „Clar lucru că aceasta este o formalitate, dar această …
Acum 6 ore
12:40
Directorul Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Eugen Carpov, a avut o întrevedere de lucru cu reprezentanții Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. Discuțiile s-au axat pe subiecte de actualitate din sectorul energetic, cooperarea moldo-americană și evoluțiile din regiune, aportul autorităților americane la stabilitatea aprovizionării cu resurse energetice, …
12:30
Fosta soție a lui Vlad Plahotniuc pierde procesul privind ridicarea sechestrului de pe bunuri. Instanța a declarat acțiunea inadmisibilă # Cotidianul
Oxana Childescu, fosta soție a lui Vlad Plahotniuc, a pierdut în primă instanță procesul prin care cerea ridicarea sechestrului de pe mai multe bunuri înscrise pe numele său. Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a declarat acțiunea inadmisibilă, după ce procurorii au argumentat că adevăratul beneficiar al acestor proprietăți este fostul lider democrat, aflat în detenție și …
12:20
Primarul satului Zorile, Marian Jelăuc, vizat în perchezițiile din dosarul de mercenariat: Fiul meu este în Ucraina, dar nu știu cu ce scop # Cotidianul
Primarul satului Zorile din raionul Orhei, Marian Jelăuc, se numără printre persoanele percheziționate miercuri dimineață în dosarul privind activitatea mercenarilor. Edilul a confirmat pentru TVR Moldova că oamenii legii i-au descins la domiciliu, precizând că acțiunea ar fi legată de fiul său, despre care autoritățile suspectează că luptă în Ucraina de partea Rusiei. „Eu nu …
12:00
Ceban, nemulțumit de programul de guvernare al lui Alexandru Munteanu: „Seamănă mai mult a program electoral” # Cotidianul
Președintele Mișcării Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, a declarat, după consultările cu premierul desemnat Alexandru Munteanu, că documentul publicat de acesta „nu poate fi numit program de guvernare”, ci reprezintă „un program-cadru cu promisiuni electorale”. „Domnul candidat la funcția de prim-ministru recunoaște, spre deosebire de cei din PAS, că economia Republicii Moldova este la pământ, …
12:00
VIDEO | Victor Negrescu: Republica Moldova este pregătită să înceapă negocierile pe clustere cu Uniunea Europeană # Cotidianul
Republica Moldova este pregătită să intre într-o nouă etapă a procesului de aderare la Uniunea Europeană, odată cu deschiderea negocierilor pe clustere până la sfârșitul acestui an. Ritmul de negociere trebuie accelerat, iar implementarea transparentă a Pachetului de creștere economică, în valoare de 1,9 miliarde de euro, va fi un test esențial pentru guvernarea de …
Acum 8 ore
10:40
VIDEO | Renato Usatîi critică Programul de Guvernare al lui Munteanu și cere amânarea votului în Parlament # Cotidianul
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat că formațiunea sa va solicita amânarea ședinței Parlamentului în care urmează să fie cerut votul de încredere pentru Guvernul condus de premierul desemnat Alexandru Munteanu. Declarația vine după consultările purtate miercuri cu candidatul la funcția de prim-ministru. „Chiar dacă am avut mai puțin de 24 de ore de …
10:30
SUA au anunțat România că retrag o parte din soldații americani de la baza Mihail Kogălniceanu # Cotidianul
România și aliații NATO au fost informați de către Statele Unite cu privire la decizia de redimensionare a unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic, măsură care face parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor armate americane, a anunțat Ministerul Apărării Naționale. Potrivit instituției, printre elementele brigăzii americane care urmează …
10:30
„Mofturi” de opoziție: Vasile Costiuc nu va vota Guvernului Munteanu. „Nu este asumat politic. Lista miniștrilor vine de la Președinție” # Cotidianul
Președintele Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a declarat, după consultările cu premierul desemnat Alexandru Munteanu, că fracțiunea sa nu va vota pentru învestirea noului Executiv. El susține că Guvernul propus „nu este unul asumat politic” și că lista miniștrilor ar fi „propunerea de la Președinție”. „Noi ne-am asumat poziția de a nu vota acest guvern, …
10:20
Percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova într-un dosar privind „activitatea mercenarilor” # Cotidianul
În această dimineață, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și polițiștii Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”, desfășoară percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit informațiilor preliminare, acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale pornite pentru „activitatea mercenarilor”. Operațiunea este în desfășurare, …
09:40
Alexandru Munteanu începe consultările cu fracțiunile parlamentare pentru formarea noului Guvern # Cotidianul
Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, are astăzi o nouă rundă de consultări cu fracțiunile parlamentare pentru formarea viitorului Cabinet de miniștri. Întâlnirile se desfășoară pe parcursul zilei, începând cu ora 08:00, conform unui program stabilit. Primii invitați la discuții sunt reprezentanții Partidului „Democrația Acasă”, urmați de cei ai Partidului „Partidul Nostru”, Blocului …
Acum 24 ore
20:30
Afacerile moldovenești, tot mai prezente pe piața europeană: exporturi de peste 96 milioane de euro cu sprijinul UE # Cotidianul
Tot mai multe companii din Republica Moldova ajung pe piața europeană, datorită programelor de sprijin oferite de Uniunea Europeană. În anul 2024, firmele beneficiare ale inițiativei „EU4Business” au exportat produse în valoare totală de 96,5 milioane de euro, iar pentru alte 257 de întreprinderi, anul trecut a marcat debutul pe piața UE. Programul acoperă cele …
20:10
Anastasia Nichita le dă replică internauților guralivi: „Nu o să mai vedeți nici o colaborare pe pagina mea” # Cotidianul
Vicecampioana olimpică la lupte libere, Anastasia Nichita, a răspuns valulul de nemulțumiri de pe rețelele sociale, în care mai mulți internauți i-au reproșat despre activitățile ei de colaborare cu diferite companii. „Chiar credeți că sunt atât de incompetent și nu cuosc că funcția de deputat este incompatibilă cu colaborările”?, a spus campioana mondială. Sportiva a …
20:00
Președinta Maia Sandu va reprezenta Republica Moldova la Forumul Păcii de la Paris, care se va desfășura miercuri, 29 octombrie, la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron. În cadrul evenimentului, șefa statului va susține un discurs într-o sesiune dedicată integrității informației și rolului mass-mediei independente, transmite comunicat al Președinției. Forumul Păcii de la Paris, ajuns la …
19:20
Volodimir Zelenski exclude cedarea de teritorii către Rusia: Vrea doar să ne scuipe, nu vom face niciun pas înapoi # Cotidianul
Kievul nu va face niciun pas înapoi și nu va ceda nicio parte a teritoriului său în eventuale negocieri de pace cu Rusia. Declarațiile au fost făcute de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev se declară deschis la dialog „în orice format și oriunde”, atâta timp cât Ucraina este invitată la masa discuțiilor …
18:50
Daruri de la Moș Vladimir. Naționalizările din Rusia: active de miliarde, redistribuite între apropiații lui Putin # Cotidianul
Marea campanie de naționalizare lansată de autoritățile ruse după declanșarea războiului din Ucraina a dus la o amplă redistribuire a activelor în favoarea vechilor prieteni ai președintelui Vladimir Putin. Potrivit unei anchete realizate de novayagazeta.eu, foști membri ai celebrului „cooperativ Ozero” au intrat în posesia unor bunuri în valoare totală de aproximativ 235 miliarde de …
18:10
„Adu un prieten – primești jumătate de milion”: Rusia plătește sume uriașe recrutorilor pentru pentru fiecare nou contractant militar # Cotidianul
Până în octombrie 2025, aproape o treime dintre regiunile Federației Ruse au introdus plăți pentru persoanele care ajută la recrutarea de noi contractanți militari, arată o investigație a publicației „Vajnîe Istorii” (n.r. Istorii importante). Din bugetele regionale au fost cheltuite cel puțin 2 miliarde de ruble (circa 22 de milioane de dolari) pentru a recompensa …
17:50
Alexandru Tănase despre dorința lui Ceban de a face parte din componența guvernului: Este un model depășit și periculos pentru echilibrul instituțional # Cotidianul
Dorința lui Ion Ceban privind includerea primarului general al Chișinăului în componența Guvernului, reprezintă o reînviere a greșelilor din trecut și contravine principiilor constituționale. Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a scris, într-o publicație pentru Deschide.md, că asemenea practici au mai existat în spațiul politic moldovenesc și nu au fost eficiente. „Ion Ceban nu …
17:30
Ambasadorul rus la Chișinău, Oleg Ozerov agreat, dar neacreditat. Popșoi: „Se comportă ca un diplomat acreditat, deși nu este” # Cotidianul
Noul Guvern al R. Moldova, care ar putea fi învestit până la sfârșitul săptămânii curente, va propune, chiar „în primele ședințe” ale sale, un proiect de denunțare a acordului în baza căruia funcționează Centrul Rus de Știință și Cultură din Republica Moldova, anunță vicepremierul în exercițiu Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, scrie Radio Moldova. …
17:10
Lituania închide granița cu Belarus și aeroportul din Vilnius, după noi incidente cu baloane suspecte. Lukașenko: „O escrocherie dementă” # Cotidianul
Lituania a închis duminică aeroportul din Vilnius și punctele de trecere a frontierei cu Belarus, după ce mai multe obiecte neidentificate presupuse baloane cu heliu au pătruns în spațiul său aerian, a anunțat Centrul Național de Gestionare a Crizelor. Este al patrulea incident de acest fel din ultima săptămână, relatează Reuters. Autoritățile de la Vilnius …
Ieri
17:00
Viitorul Guvern Munteanu promite să aducă economia Republicii Moldova la un așa nivel, astfel ca salariile medii pe economie să fie de 25 de mii de lei, iar salariul minim să ajungă la 10 mii de lei. Cel puțin asta se arată în Programul de activitate prezentat public. „O economie sănătoasă trebuie să se reflecte …
16:50
UE prelungește sancțiunile împotriva liderilor regiunii separatiste până în octombrie 2026 # Cotidianul
Consiliul Uniunii Europene a decis să mențină, pentru încă un an, măsurile restrictive împotriva foștilor și actualilor lideri ai regiunii separatiste din stânga Nistrului. Decizia, valabilă până la 31 octombrie 2026, vizează persoanele implicate în obstrucționarea soluționării pașnice a conflictului transnistrean și în acțiuni de intimidare a școlilor cu predare în limba română. Informația a …
16:40
Ursula von der Leyen, mesaj ferm pentru Putin: „Suntem pregătiți să finanțăm Ucraina folosind activele rusești înghețate” # Cotidianul
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi liderii ţărilor nordice s-au declarat marţi încrezători în găsirea unei soluţii, în luna decembrie, pentru a finanţa nevoile Ucrainei în următorii doi ani prin utilizarea activelor ruseşti îngheţate, scrie Digi24.ro. „Sprijin cu forţă ideea unui împrumut de reparaţie. Să fiu sinceră, cred că aceasta este singura cale …
16:30
Guvernul Munteanu vrea transformarea forțelor de menținere a păcii într-o misiune civilă internațională # Cotidianul
Reintegrarea țării reprezintă o prioritate națională și o responsabilitate față de toți cetățenii Republicii Moldova, scrie candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu în Programul de activitate al Guvernului. Prin politici coerente și orientate spre oameni, Guvernul Munteanu își asumă să consolideze încrederea, să mențină pacea și stabilitatea, precum și să ofere locuitorilor de …
15:10
După ce s-a plâns că a primit birouri lângă WC, deputații lui Vasile Costiuc au primit alte oficii în Parlament # Cotidianul
După ce s-a plâns că a primit birou lângă WC, Vasile Costiuc a prezentat, printr-un mesaj video, noile birouri ale fracțiunii „Democrația Acasă”, acuzându-l, din nou, pe președintele parlamentului, Igor Grosu, de atitudine irespectuoasă. „Iătă șase birouri a echipei „Democrația acasă. șase. Acum ăștia care ați comentat, problema nu era în birouri, noi putem să …
14:10
DOCUMENT | Programul de activitate al Guvernului Munteanu: salariu minim de 10.000 lei, 50% din PIB generat de produse autohtone și 1,9 miliarde de euro pentru 25.000 de întreprinderi # Cotidianul
Candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu, a publicat Programul de activitate „UE, Pace, Dezvoltare”, document care trasează prioritățile noului executiv pentru perioada 2025–2029. Strategia vizează accelerarea integrării europene, modernizarea economiei și creșterea nivelului de trai al populației. Obiectiv central Guvernul Munteanu își propune finalizarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană până în anul …
13:30
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu și-a prezentat noua garnitură pe care o propune pentru următorul Guvern. Din componența acestuia fac parte mai multe nume care au activat și în executivul condus de Dorin Recean. „Aceasta este echipa împreună cu care voi merge în Parlament pentru a cere votul de încredere al deputaților. Prioritatea noastră este să …
13:00
Chișinăul și Bruxellesul accelerează dialogul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană # Cotidianul
Republica Moldova continuă să beneficieze de sprijinul constant al Parlamentului European în parcursul său de aderare. Vicepremierul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, și vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, au discutat, în cadrul unei întrevederi la Chișinău, despre progresele realizate în procesul de aderare la Uniunea Europeană și despre pașii următori pentru deschiderea negocierilor. Ministrul …
11:50
Moldova se conectează la Coridorul vertical de gaze. Vom avea acces direct la resursele din Marea Caspică și terminalele LNG din Grecia # Cotidianul
Republica Moldova face un pas strategic major în securizarea independenței sale energetice. Țara va avea acces direct la gazele din Marea Caspică și la terminalele LNG din Grecia, prin integrarea în Coridorul vertical de gaze, o rută regională care unește Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina. Anunțul a fost făcut de ministrul în exercițiu …
11:20
„Reședința fictivă” lasă moldovenii fără buletine românești. Câte sute de cărți de identitate au fost ridicate de Poliția de Frontieră # Cotidianul
Sute de persoane cu dublă cetățenie româno–moldovenească au rămas fără buletine după ce documentele lor au fost oprite la vamă. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, aproximativ 870 de acte de identitate au fost preluate de autorități de la începutul anului, în urma constatării unor domicilii fictive în România, scrie …
11:00
VIDEO | Scandal în direct. Vasile Costiuc a părăsit studioul după un conflict cu Lilian Carp: „Cum ai fost, așa și ai rămas, un drac mincinos” / „El crede că poate să aibă diaree verbală în spațiul public” # Cotidianul
Un schimb de replici aprins între deputații Lilian Carp și Vasile Costiuc a degenerat, marți seara, într-un adevărat scandal televizat la postul TVR Moldova, în urma căruia Costiuc a părăsit studioul, acuzând postul de părtinire. Confruntarea, alimentată de acuzații reciproce a avut loc în contextul declarațiilor recente ale lui Costiuc la adresa lui Carp și …
11:00
Radu Marian vrea să rămână în Comisia economie, buget și finanțe: „E un domeniu crucial. Sper la un dialog civilizat, fără populism” # Cotidianul
Deputatul PAS, Radu Marian, își dorește să continue activitatea în Comisia parlamentară economie, buget și finanțe, pe care a condus-o în legislatura precedentă. Parlamentarul afirmă că are experiența și profilul potrivit pentru acest domeniu și că mizează pe o colaborare constructivă în cadrul noii comisii. „Într-adevăr, eu am un profil economic, financiar, și dorința mea …
10:50
10:40
Corupție la FISC: Un funcționar a fost reținut, alte 3 persoane sunt cercetate în stare de libertate # Cotidianul
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul, efectuează astăzi percheziții pe mai multe adrese din municipiile Chișinău și Orhei, în cadrul unei cauze penale ce vizează mai mulți angajați ai Serviciului Fiscal de Stat (SFS), bănuiți de implicare într-o schemă de corupție sistemică. Urmărirea penală a fost pornită …
10:40
Rocadă în Guvern: Alexei Buzu „detronat” și mutat la Cancelarie. Cine preia Ministerul Muncii și Ministerul Mediului # Cotidianul
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, continuă procesul de formare a viitorului Cabinet de Miniștri și anunță alte trei nominalizări pentru guvernamentală. Potrivit acestuia, Natalia Plugaru, expertă în domeniul politicilor sociale și al protecției persoanelor vulnerabile, este propusă pentru a prelua conducerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale. De asemenea, Gheorghe Hajder, în prezent secretar de stat la Ministerul …
10:00
Lovitură pentru Kremlin, Lukoil își vinde toate activele din străinătate după noile sancțiuni internaționale # Cotidianul
Compania petrolieră Lukoil a anunţat luni că intenţionează să-şi vândă activele din străinătate din cauza sancţiunilor impuse recent, se arată într-un comunicat al companiei, citat de agenţia rusă de stat TASS. „Lukoil anunţă că, în legătură cu introducerea de către o serie de state a unor măsuri restrictive împotriva companiei şi a filialelor sale, compania …
27 octombrie 2025
19:40
Orbán, supărat că administrația Trump nu vrea să-i mai permită să facă un joc dublu NATO-Rusia: “Încercăm să găsim o cale de ieșire din această situație” / Subiectul delicat al resurselor energetice # Cotidianul
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a afirmat că președintele american Donald Trump – pe care l-a lăudat adesea în declarațiile publice, de această dată “a făcut o greșeală” impunând sancțiuni Rusiei. Viktor Orbán a mai afirmat că, în cazul în care va fi necesar, va discuta această chestiune cu Donald Trump atunci când va vizita Washingtonul …
19:20
Renato Usatîi: Partidul Nostru va conduce Comisia Agricultură și Industrie Alimentară și va deține o funcție de vicepreședinte la Comisia de Securitate Națională # Cotidianul
Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, a anunțat că formațiunea sa va conduce Comisia Agricultură-Industrie Alimentară și va deține o funcție de vicepreședinte în Comisia Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. Potrivit lui Usatîi, discuțiile dintre fracțiunile parlamentare continuă, fiind stabilite principalele comisii care vor reveni atât guvernării, cât și opoziției. „Deci, mai multe ședințe, mai …
18:40
Fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, recunoscut vinovat de imixtiune în actul justiției # Cotidianul
După cinci ani de procese și amânări, fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, a fost recunoscut vinovat de imixtiune în actul justiției, dar achitat pentru acuzațiile de abuz în serviciu și fals în acte. Instanța a constatat că termenul de prescripție a expirat, astfel că Morari a fost eliberat de pedeapsa penală. Decizia a …
