Partidul Socialiștilor nu va susține Guvernul Munteanu: „Nu ne putem asuma responsabilitatea pentru o programă promovată de majoritatea parlamentară”

17:30

Rusia se confruntă cu o nouă criză de încredere la conducerea de vârf a statului. Serviciul Federal de Securitate (FSB) l-a acuzat pe fostul oligarh Mihail Hodorkovski și pe alți membri ai Comitetului Antirăzboi din exil că ar plănui o lovitură de stat. În același timp, economia rusă se prăbușește sub povara datoriilor și a …