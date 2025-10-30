Ambasadorul Ucrainei la Chișinău: Rusia pierde controlul asupra Transnistriei / Moscova voia să ocupe o parte din Moldova, iar acum revendică un rol în negocierile privind reintegrarea Moldovei, ceea ce e absurd!

09:40

Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, are astăzi o nouă rundă de consultări cu fracțiunile parlamentare pentru formarea viitorului Cabinet de miniștri. Întâlnirile se desfășoară pe parcursul zilei, începând cu ora 08:00, conform unui program stabilit. Primii invitați la discuții sunt reprezentanții Partidului „Democrația Acasă”, urmați de cei ai Partidului „Partidul Nostru”, Blocului …