Inspectoratul General al Poliției a găzduit vizita de lucru a unei delegații franceze și a reprezentanților OSCE
Sinteza, 30 octombrie 2025 15:40
Inspectoratul General al Poliției a găzduit vizita de lucru a unei delegații franceze și a reprezentanților OSCE, desfășurată în cadrul proiectului „Sprijin pentru agențiile de aplicare a legii din Republica Moldova ca răspuns la provocările de securitate din regiune”. Scopul întâlnirii a fost consolidarea cooperării bilaterale și modernizarea componentelor canine ale Poliției Naționale, în vederea […]
Acum 5 minute
16:00
Un grup de 54 de profesori din întreaga țară participă la tabăra de toamnă EduWell Camp – un program inovator, dedicat cadrelor didactice aflate la mijloc de carieră, care își doresc să-și redescopere identitatea profesională, sensul și valoarea profesiei didactice. Activitatea se desfășoară în perioada 27-31 octombrie și este organizată de Institutul Național pentru Educație și Leadership […]
Acum 15 minute
15:50
Autismul, adică tulburarea de spectru autist (TSA), este o condiție neurodezvoltativă care afectează felul în care o persoană percepe lumea, interacționează social și procesează informațiile senzoriale. „Spectru” înseamnă că există o mare diversitate: doi oameni cu autism pot avea nevoi, puncte forte și dificultăți foarte diferite. Unii au nevoie de sprijin minim în comunicare și autonomie, alții […]
15:50
Moldova consolidează cooperarea cu UE în educație, știință, tineret și sport. Concluziile celei de-a IX-a ședințe a Subcomitetului de Asociere # Sinteza
Progresele realizate de Republica Moldova în domeniile educație, știință și tehnologie, societate informațională, politici în domeniul audiovizualului, cultură, tineret și sport au fost prezentate în cadrul celei de- a noua ședință a Subcomitetului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, organizată de către Ministerul Educației și Cercetării. Evenimentul s-a desfășurat în format de videoconferință unde […]
Acum 30 minute
15:40
Acum o oră
15:30
Deficitul bugetar al Republicii Moldova a ajuns la 6,9 miliarde lei, în ciuda creșterii veniturilor cu 15% # Sinteza
Veniturile bugetului de stat al Republicii Moldova au ajuns la 56,832 miliarde de lei (3,343 miliarde de dolari) la 1 octombrie. Ministerul Finanțelor a declarat pentru INFOTAG că veniturile au depășit aceeași perioadă din 2024 cu 7,471 miliarde de lei, sau 15,1%, transmite infotag.md. Principalii contribuitori la buget sunt în mod tradițional Serviciul Vamal, care […]
15:20
Dan Perciun, reacție la cazul de corupție de la liceul „Gheorghe Asachi”: „Fără sancțiuni reale, schimbările profunde vor întârzia să apară” # Sinteza
Ministrul Educației, Dan Perciun, a venit cu o reacție după cazul de corupție descoperit la Liceul „Gheorghe Asachi” din Chișinău, subliniind că integritatea în sistemul educațional nu poate fi asigurată doar prin reguli și coduri etice, ci prin aplicarea consecventă a sancțiunilor. „Putem organiza zeci de sesiuni despre integritate, adopta Coduri de etică și stabili […]
Acum 2 ore
14:50
Lilian Carp ar putea prelua conducerea Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică # Sinteza
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Lilian Carp, ar urma să devină noul președinte al Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică din Parlament. Potrivit proiectului de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiilor parlamentare, funcțiile de vicepreședinți ar urma să fie ocupate de Andrian Cheptonar (PAS) și Renato Usatîi (Partidul Nostru), iar Anastasia […]
14:30
Centrul de Sănătate Ceadîr-Lunga a beneficiat de lucrări de reconstrucție a sistemului de încălzire în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Valoarea totală a proiectului a depășit 1,2 milioane de lei, dintre care 835 de mii de […]
14:20
Un bărbat de 34 de ani din Cantemir a fost condamnat la 15 ani pentru omor comis cu deosebită cruzime # Sinteza
Oficiul Cantemir al Procuraturii Cahul anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat, în vârstă de 34 de ani, originar din raionul Cantemir, acuzat de omorul unui membru de familie, comis cu deosebită cruzime (art. 145 alin. (2) lit. e1), j) din Codul penal). Instanța i-a stabilit pedeapsa sub formă de închisoare pe […]
Acum 4 ore
14:00
Un bărbat din Florești a fost condamnat la 2 ani și 6 luni pentru violență domestică asupra concubinei sale # Sinteza
Oficiul Florești al Procuraturii Soroca anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat acuzat de violență în familie. Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 2 ani și 6 luni închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. În cadrul urmăririi penale s-a stabilit că, în seara lui 12 iulie 2025, bărbatul, aflându-se în […]
13:50
Directorul Serviciului Vamal a desfășurat o ședință de lucru cu operatorii economici și brokerii vamali din regiunea de sud a țării # Sinteza
Directorul Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, împreună cu echipa Biroului Vamal Sud și specialiști din domeniile tangențiale implementării Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS), a desfășurat o nouă ședință de lucru cu operatorii economici și brokerii vamali din regiunea de sud a țării. Scopul ședinței a fost de a familiariza participanții cu noile proceduri vamale și […]
13:40
Olesea Stamate critică Programul de Guvernare al Cabinetului Munteanu: „Scris în grabă, fără soluții concrete” # Sinteza
Fosta deputată Olesea Stamate a adus critici dure noului Program de Guvernare propus de Cabinetul Munteanu, declarând că documentul „pare mai degrabă o listă de intenții decât un plan real de acțiune”. Potrivit acesteia, majoritatea obiectivelor incluse în program „nu sunt măsurabile, nu au mecanisme de implementare și nu răspund la întrebarea esențială: cum vor […]
13:20
Vlad Plahotniuc, nou mesaj din detenție: „Voi demonstra că dosarul este neîntemeiat și mă voi întoarce în viața politică” # Sinteza
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, a transmis un nou mesaj public, prin intermediul avocaților săi, în care afirmă că își menține ferm intenția de a demonstra nevinovăția în dosarul în care este vizat. Plahotniuc susține că în ultimele săptămâni a fost nevoit să întrerupă comunicarea publică pentru a examina materialele din […]
13:20
13:20
La data de 29 octombrie 2025, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Federația Moldovenească de Fotbal au semnat un Acord de colaborare în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate pe terenul de fotbal al FMF din parcul „La Izvor”. Documentul a fost semnat de șeful Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca, și secretarul general al FMF, […]
13:10
A fost constituit Biroul permanent al Parlamentului de legislatura a XII-a, din care vor face parte 15 membri. Parlamentul a votat un proiect de hotărâre ce prevede acest lucru. Potrivit Regulamentului Parlamentului, sunt membri ai Biroului permanent, din oficiu, Igor Grosu, Președintele Parlamentului și vicepreședinții instituției legislative – Doina Gherman și Vlad Batrîncea. Conform principiului […]
13:00
Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în legătură cu presupusele fapte de corupție investigate la un liceu din capitală # Sinteza
Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în legătură cu presupusele fapte de corupție investigate de organele de drept la un liceu din capitală. MEC condamnă ferm orice formă de corupție în sistemul educațional și își exprimă deplina susținere pentru acțiunile instituțiilor de drept menite să asigure respectarea legii și protejarea interesului public. Cazul va fi […]
13:00
VIDEO EXCLUSIV// La un an de la moartea Andreei Cuciuc, familia cere dreptate: „Ancheta e plină de lacune. Suntem gata de exhumare” # Sinteza
La aproape un an de la moartea tinerei Andreea Cuciuc, fiica interpretului de muzică populară Igor Cuciuc, familia artistei rupe tăcerea și acuză că ancheta oficială privind circumstanțele decesului ar fi plină de lacune. Părinții cred că adolescenta de 17 ani ar fi fost otrăvită în seara Balului Bobocilor și cer reluarea investigațiilor, fiind dispuși […]
13:00
Directorul Serviciului Vamal al Republicii Moldova a avut o ședință de lucru cu membrii delegației franceze de aplicare a legii # Sinteza
Directorul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Alexandru Iacub, a avut o ședință de lucru cu membrii delegației franceze de aplicare a legii, în cadrul Proiectului extrabugetar „Sprijin pentru instituțiile de aplicare a legii din Moldova ca răspuns la provocările de securitate în regiune”. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării bilaterale și sprijinul oferit pentru dezvoltarea Centrului […]
12:20
Fracțiunea „Democrația Acasă” nu va deține șefia la nicio comisie parlamentară de profil, a declarat liderul formațiunii, Vasile Costiuc, înaintea ședinței Parlamentului de joi, 30 octombrie, în cadrul căreia se aleg vicepreședinții Legislativului și confirmată componența comisiilor permanente, transmite realitatea.md. „Astăzi au fost votate comisiile și o să vedeți cine și unde iese în care […]
12:10
Directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic au fost reținuți pentru 72 de ore de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) într-un dosar ce vizează delapidare de fonduri, corupere pasivă și trafic de influență, a anunțat joi instituția, transmite veridica.md. Adjunctul liceului este cercetat în stare de libertate. Potrivit CNA, persoanele vizate […]
Acum 6 ore
11:40
33 de ani fără Ion și Doina Aldea-Teodorovici – glasurile care au unit inimile românilor de pe ambele maluri ale Prutului # Sinteza
În noaptea de 29 spre 30 octombrie 1992, la doar 49 de kilometri de București, două dintre cele mai iubite voci ale renașterii naționale românești, Ion și Doina Aldea-Teodorovici, și-au pierdut viața într-un tragic accident rutier produs în apropierea localității Coșereni. Moartea celor doi artiști a fost percepută drept o pierdere ireparabilă nu doar pentru […]
11:10
Maia Sandu la Forumul Păcii de la Paris: „Platformele de socializare – odinioară promisiunea libertății și transparenței – au devenit vaste spații ale manipulării” # Sinteza
Maia Sandu, a participat la cea de-a 8-a ediție a Forumului Păcii de la Paris, la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron, unde a susținut un discurs despre pericolele pe care le reprezintă manipularea online pentru democrațiile moderne. Evenimentul reunește anual șefi de stat și de guvern, lideri internaționali, experți și reprezentanți ai societății civile pentru […]
Acum 24 ore
16:50
Posibile dificultăți în aprovizionarea cu combustibil la Aeroportul Internațional Chișinău, ca urmare a sancțiunilor impuse companiei LUKOIL. AAC: „Zborurile se desfășoară normal” # Sinteza
Toți operatorii aerieni care efectuează zboruri din și spre Republica Moldova au fost informați despre posibile dificultăți în aprovizionarea cu combustibil la Aeroportul Internațional Chișinău, ca urmare a sancțiunilor internaționale impuse companiei LUKOIL — principalul furnizor de combustibil pentru aeronave din țară, transmite libertv.md. Potrivit unui mesaj transmis operatorilor și publicat de bloggerul Eugen Luchianciuc, […]
16:40
Ion Ceban, după consultările cu premierul desemnat Alexandru Munteanu: „Sperăm ca aceste discuții să nu fie doar de ochii lumii” # Sinteza
Primarul Capitalei și liderul Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban, a declarat, după consultările cu premierul desemnat Alexandru Munteanu, că speră ca procesul de formare a noului Guvern să fie unul autentic, orientat spre rezolvarea problemelor reale ale cetățenilor, și nu o formalitate politică, transmite libertv.md. „Am discutat, am auzit ce a comunicat dl Munteanu. Vreau să […]
16:40
Parteneriatul moldo-român în domeniul vamal și implementarea proiectelor comune au constituit principalele subiecte abordate în cadrul întrevederii dintre directorul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Alexandru Iacub, și președintele Autorității Vamale Române, Alexandru Bogdan Bălan. Întâlnirea a constituit o continuare a dialogului constructiv între autoritățile vamale de pe ambele maluri ale Prutului, în contextul procesului accelerat […]
16:30
Victor Pruteanu: „Programul de Guvernare a fost scris de Chat GPT, de inteligența artificială” # Sinteza
Programul de Guvernare a fost scris de Chat GPT, de inteligența artificială (IA). Eu așa cred. De fapt, probabil mulți din cei ce utilizează inteligența artificială sunt sigur că au observat acest lucru, transmite alerta.md. Pentru a-mi verifica teza, am utilizat și eu Chat GPT, să verific documentul dacă e scris de vreun algoritm IA. […]
Ieri
15:20
SUA retrag peste o mie de militari din România. MApN: „Rămân circa 1.000 de soldați americani, angajamentul pentru securitatea regională continuă” # Sinteza
Statele Unite ale Americii vor retrage aproximativ 1.200 de militari dislocați temporar în România, în cadrul procesului de redimensionare a forțelor sale din Europa. Decizia, care vizează inclusiv baza militară de la Mihail Kogălniceanu, face parte dintr-o reevaluare mai amplă a posturii globale a armatei americane și a fost anunțată oficial partenerilor din NATO, transmite […]
15:00
Comuniștii nu vor susține Guvernul Munteanu. Voronin: „Dacă el crede în cifra 13, atunci o să fie rezultate mai simpatice” # Sinteza
Comuniștii nu vor susține Guvernul Munteanu. Liderul PCRM, Vladimir Voronin, a anunțat că fracțiunea nu va vota pentru noul guvern, transmite independent.md. Acesta a declarat că întrevederea sa cu premierul desemnat Alexandru Munteanu a fost una „mai mult de curiozitate”, fără conotații politice sau negocieri privind susținerea noului Cabinet. „Ne-am cunoscut, ne-am văzut, ne-am ascultat […]
13:40
Taxa pentru salubrizare reprezintă o componentă esențială în finanțarea serviciilor de gestionare a deșeurilor, contribuind la menținerea unui mediu curat și la conformarea cu reglementările de mediu. Luând în considerație recentele modificări în politica fiscală, vă informăm că din 1 ianuarie 2026 vor intra în vigoare noi prevederi pentru această taxă. În cele ce urmează, […]
13:30
Comisara Europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor vine la Chișinău # Sinteza
Comisarul UE pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor, Maria Luís Albuquerque, vine joi, 30 octombrie la Chișinău, unde va participa la atelierul de dialog la nivel înalt „Finanțe și creștere economică: Lecții pentru parcursul european al Republicii Moldova”, transmite MOLDPRES. Evenimentul, organizat de Banca Națională a Moldovei (BNM), va reuni înalți oficiali ai […]
12:30
Un bărbat de 37 de ani, descărcerat de salvatori după ce s-a izbit cu mașina într-un copac # Sinteza
În dimineața zilei de 29 octombrie 2025, salvatorii din centrul țării au fost solicitați să intervină pentru efectuarea lucrărilor de descarcerare în urma unui accident de circulație. Cazul a avut loc pe traseul R-1, la ieșirea din satul Pîrlița raionul Ungheni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 04:24, transmite libertv.md. Potrivit informațiilor […]
12:20
Procuratura municipiului Chișinău anunță că, printr-o sentință recent pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, un fost polițist a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 120 000 de lei pentru fapte de corupere pasivă. Instanța a mai dispus și privarea inculpatului de dreptul de a […]
12:10
Casa Națională de Asigurări Sociale reamintește că, potrivit art. 28 alin. (12) din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, pentru angajatorii din agricultură, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, majorarea de întârziere (penalitatea) aferentă contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii se aplică cu începere de la 1 […]
12:00
Alexandr Slusari lovește în Guvernul Munteanu: „Program scris pe genunchi, fără cap și fără viziune” # Sinteza
Fostul deputat Alexandr Slusari a criticat dur draftul noului Program de Guvernare, afirmând că documentul „a fost scris în grabă, pe genunchi, de diferiți oameni, fără o coordonare clară”. Într-o postare pe Facebook, acesta a menționat că secțiunile dedicate economiei și agriculturii sunt formulate prea general și nu oferă soluții concrete pentru problemele strategice din […]
11:50
VIDEO// Fracțiunea „Democrația Acasă” cere amânarea cu o săptămână a votului pentru noul Guvern # Sinteza
Fracțiunea „Democrația Acasă” solicită amânarea cu o săptămână a votării noului Guvern, invocând necesitatea ca opinia publică să cunoască mai bine candidații la funcțiile de ministru și programul de guvernare propus, independent.md. Liderul formațiunii, Vasile Costiuc, a declarat că fracțiunea sa nu va vota actualul Cabinet, pe care îl consideră „neasumat politic”, iar componența acestuia […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:50
Republica Moldova avansează în implementarea angajamentelor de aderare la Uniunea Europeană în domeniul Măsurilor Sanitare și Fitosanitare # Sinteza
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) găzduiește, astăzi, cea de-a 11-a reuniune a Sub-Comitetului pentru Măsurile Sanitare și Fitosanitare(SPS) Republica Moldova – Uniunea Europeană, unde s-au întrunit reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Biroului pentru Integrarea Europeană, altor instituții naționale împreună cu reprezentanții Comisiei Europene (DG SANTE). Reuniunea reflectă […]
14:40
Serviciul Fiscal de Stat a încasat 2,3 miliarde de lei la Bugetul public național în săptămâna precedentă # Sinteza
În perioada săptămânii precedente, 20 – 24 octombrie 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 2,3 miliarde de lei. Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de referință, angajații […]
14:30
ANSP continuă supravegherea infecțiilor respiratorii și monitorizarea circulației virusurilor gripale # Sinteza
Agenția Națională pentru Sănătate Publică continuă supravegherea infecțiilor respiratorii și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel teritorial și național. În perioada 20.10.2025-26.10.2025 (săptămâna 43/2025), au fost înregistrate 1506 cazuri de IACRS, majoritatea la copii, în descreștere cu 0,1% față de săptămâna precedentă. În perioada menționată, au fost înregistrate 5 cazuri de gripă sezonieră, […]
14:20
Tragedie la sala de forță din Capitală – un adolescent de 16 ani a murit subit în timpul antrenamentului # Sinteza
Un adolescent de 16 ani a murit subit, în timp ce se afla la o sală de forță din sectorul Botanica al Capitalei, transmite pulsmedia.md. Tragedia s-a produs noaptea trecută, în jurul orei 20:12, pe strada Sarmisegetuza. Potrivit Svetlanei Scripnic, ofițerul de presă al Poliției Capitalei, victima era elev în anul întâi la Centrul de Excelență în […]
13:40
Regia Transport Electric Chișinău (RTEC) informează cetățenii că mesajele care circulă pe rețelele sociale privind oferirea unor „abonamente gratuite pentru 6 luni” sunt complet false și nu provin din surse oficiale. Potrivit unui comunicat emis de instituție, RTEC și Primăria Municipiului Chișinău nu au lansat nicio campanie de acest tip. Reprezentanții Regiei atrag atenția că […]
12:40
Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, aflat într-o vizită de lucru la Chișinău # Sinteza
Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, aflat într-o vizită de lucru la Chișinău. În cadrul întrevederii, interlocutorii au discutat despre progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și despre acțiunile care urmează a fi întreprinse pentru avansarea în acest proces. Ministrul Mihai Popșoi a […]
12:30
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a anunțat noi candidaturi pentru Guvernul Republicii Moldova # Sinteza
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a anunțat că Natalia Plugaru este propusă pentru funcția de ministru al Muncții și Protecției Sociale, iar Gheorghe Hajder ar urma să devină noul ministru al Mediului. Totodată, Alexei Buzu a acceptat să preia funcția de Secretar General al Cancelariei de Stat, informează MOLDPRES.Alexandru Munteanu a subliniat că persoanele înaintate pentru […]
12:20
O femeie în vârstă de 56 de ani va sta la închisoare după ce a încercat să-și omoare concubinul # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău informează că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, o femeie în vârstă de 56 de ani a fost condamnată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 15 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis pentru femei, pentru tentativă de omor intenționat asupra unui membru de familie (art. 27, art. 145 alin. […]
12:10
26 de persoane rănite și mai multe clădiri distruse în urma unui cutremur cu magnitudinea de 6,1 # Sinteza
Un cutremut cu magnitudinea 6,1 a lovit luni seara provincia Balıkesir din vestul Turciei. În urma seismului 26 de persoane au fost rănite și externate după ce au primit îngrijiri medicale. Cutremutul, produs la ora 22:48, a avut epicentrul în orașul Sındırgı, la o adâncime de aproximativ 10 kilometri, conform Centrului German de Cercetare pentru Geostiințe […]
11:30
Mihai Popșoi: „Noul Guvern va propune un proiect de denunțare a Acordului în baza căruia funcționează Centrul Cultural Rus de la Chișinău” # Sinteza
Noul Guvern va propune, în primele sale ședințe, un proiect de denunțare a Acordului în baza căruia funcționează Centrul Cultural Rus de la Chișinău. Decizia va fi urmată de votul în Parlament, semnarea decretului prezidențial și de notificarea oficială a părții ruse. Declarațiile au fost făcute de vicepremierul Mihai Popșoi, la emisiunea ÎN CONTEXT, difuzată […]
11:20
Procuratura anunță pronunțarea a două sentințe de condamnare pentru fapte de viol și omor, comise în raionul Florești și municipiul Chișinău. În cadrul urmăririi penale, s-a stabilit că, la 06 iunie 2025, pe timp de noapte, un bărbat în stare de ebrietate, aflându-se pe un drum îngustat de țară dintr-o localitate din raionul Florești, cu […]
11:20
Republica Moldova consolidează rețeaua națională de centre pentru tratamentul accidentului vascular cerebral # Sinteza
În contextul Zilei mondiale a accidentului vascular cerebral (AVC), marcată anual pe 29 octombrie, Ministerul Sănătății, în parteneriat cu Guvernul Elveției și Organizația Mondială a Sănătății (OMS), a reamintit populației importanța recunoașterii rapide a semnelor unui AVC și a prezentat rezultatele obținute de rețeaua națională de centre de tratament, care contribuie la reducerea poverii acestei […]
27 octombrie 2025
13:10
Recomandările Moldovagaz pentru siguranța consumatorilor la începutul sezonului de încălzire 2025–2026 # Sinteza
În legătură cu începerea sezonului de încălzire 2025-2026, precum și cazurile raportate recent de conectare neautorizată a echipamentelor de gaze la rețea, SA „Moldovagaz”, ca și în anii precedenți, a expediat către 12 companii de distribuție a gazelor din grup o listă de recomandări privind interacțiunea informațională cu consumatorii. În primul rând, aceasta vizează respectarea […]
13:00
Badantă moldoveancă din Italia, a falsificat testamentul unui bătrân pentru a rămâne cu averea lui. A fost condamnată la pușcărie # Sinteza
O femeie de 49 de ani, originară din Republica Moldova și care lucra ca badantă într-o clinică din Italia, a fost condamnată la un an de închisoare, cu suspendare, după ce instanța a stabilit că testamentul unui bătrân de 90 de ani pe care îl îngrijea era fals. Judecătoarea Francesca Merli de la Tribunalul din […]
