RTEC avertizează: Informațiile despre „abonamente gratuite pentru 6 luni” sunt false

13:00

O femeie de 49 de ani, originară din Republica Moldova și care lucra ca badantă într-o clinică din Italia, a fost condamnată la un an de închisoare, cu suspendare, după ce instanța a stabilit că testamentul unui bătrân de 90 de ani pe care îl îngrijea era fals. Judecătoarea Francesca Merli de la Tribunalul din […]