Recomandările Moldovagaz pentru siguranța consumatorilor la începutul sezonului de încălzire 2025–2026

16:11

Un bărbat de 31 de ani a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de comiterea unui furt în sectorul Centru al capitalei. Acesta ar fi pătruns în ograda unei gospodării din orașul Codru, unde, profitând de faptul că una dintre mașini era descuiată, ar fi sustras bani și bunuri personale.Prejudiciul cauzat proprietarului este […]