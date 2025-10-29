Posibile dificultăți în aprovizionarea cu combustibil la Aeroportul Internațional Chișinău, ca urmare a sancțiunilor impuse companiei LUKOIL. AAC: „Zborurile se desfășoară normal”

11:40

Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat în avans prestatorilor de servicii medicale peste 946 milioane de lei pentru serviciile ce urmează să fie oferite populației în luna octombrie. Din această sumă, mai mult de 892 de milioane au fost achitate prestatorilor publici, în timp ce aproximativ 54 de milioane de lei au […]