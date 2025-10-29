VIDEO// Aspecte privind stabilirea și aplicarea taxei pentru salubrizare

14:30

Pentru a beneficia de pensia pentru limită de vârstă, o persoană trebuie să aibă un stagiu complet de cotizare de 34 de ani. Cei care nu reușesc să acumuleze această perioadă pot primi o pensie parțială, dacă au muncit cel puțin 15 ani. În lipsa acestui stagiu minim, statul acordă doar o indemnizație egală cu […]