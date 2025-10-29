Casa Națională de Asigurări Sociale reamintește angajatorilor din sectorul agricol
Sinteza, 29 octombrie 2025 12:10
Casa Națională de Asigurări Sociale reamintește că, potrivit art. 28 alin. (12) din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, pentru angajatorii din agricultură, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, majorarea de întârziere (penalitatea) aferentă contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii se aplică cu începere de la 1 […]
• • •
Alte ştiri de Sinteza
Acum 5 minute
12:20
Procuratura municipiului Chișinău anunță că, printr-o sentință recent pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, un fost polițist a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 120 000 de lei pentru fapte de corupere pasivă. Instanța a mai dispus și privarea inculpatului de dreptul de a […]
Acum 15 minute
12:10
Casa Națională de Asigurări Sociale reamintește că, potrivit art. 28 alin. (12) din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, pentru angajatorii din agricultură, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, majorarea de întârziere (penalitatea) aferentă contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii se aplică cu începere de la 1 […]
Acum 30 minute
12:00
Alexandr Slusari lovește în Guvernul Munteanu: „Program scris pe genunchi, fără cap și fără viziune” # Sinteza
Fostul deputat Alexandr Slusari a criticat dur draftul noului Program de Guvernare, afirmând că documentul „a fost scris în grabă, pe genunchi, de diferiți oameni, fără o coordonare clară”. Într-o postare pe Facebook, acesta a menționat că secțiunile dedicate economiei și agriculturii sunt formulate prea general și nu oferă soluții concrete pentru problemele strategice din […]
Acum o oră
11:50
VIDEO// Fracțiunea „Democrația Acasă” cere amânarea cu o săptămână a votului pentru noul Guvern # Sinteza
Fracțiunea „Democrația Acasă” solicită amânarea cu o săptămână a votării noului Guvern, invocând necesitatea ca opinia publică să cunoască mai bine candidații la funcțiile de ministru și programul de guvernare propus, independent.md. Liderul formațiunii, Vasile Costiuc, a declarat că fracțiunea sa nu va vota actualul Cabinet, pe care îl consideră „neasumat politic”, iar componența acestuia […]
Acum 24 ore
14:50
Republica Moldova avansează în implementarea angajamentelor de aderare la Uniunea Europeană în domeniul Măsurilor Sanitare și Fitosanitare # Sinteza
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) găzduiește, astăzi, cea de-a 11-a reuniune a Sub-Comitetului pentru Măsurile Sanitare și Fitosanitare(SPS) Republica Moldova – Uniunea Europeană, unde s-au întrunit reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Biroului pentru Integrarea Europeană, altor instituții naționale împreună cu reprezentanții Comisiei Europene (DG SANTE). Reuniunea reflectă […]
14:40
Serviciul Fiscal de Stat a încasat 2,3 miliarde de lei la Bugetul public național în săptămâna precedentă # Sinteza
În perioada săptămânii precedente, 20 – 24 octombrie 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 2,3 miliarde de lei. Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de referință, angajații […]
14:30
ANSP continuă supravegherea infecțiilor respiratorii și monitorizarea circulației virusurilor gripale # Sinteza
Agenția Națională pentru Sănătate Publică continuă supravegherea infecțiilor respiratorii și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel teritorial și național. În perioada 20.10.2025-26.10.2025 (săptămâna 43/2025), au fost înregistrate 1506 cazuri de IACRS, majoritatea la copii, în descreștere cu 0,1% față de săptămâna precedentă. În perioada menționată, au fost înregistrate 5 cazuri de gripă sezonieră, […]
14:20
Tragedie la sala de forță din Capitală – un adolescent de 16 ani a murit subit în timpul antrenamentului # Sinteza
Un adolescent de 16 ani a murit subit, în timp ce se afla la o sală de forță din sectorul Botanica al Capitalei, transmite pulsmedia.md. Tragedia s-a produs noaptea trecută, în jurul orei 20:12, pe strada Sarmisegetuza. Potrivit Svetlanei Scripnic, ofițerul de presă al Poliției Capitalei, victima era elev în anul întâi la Centrul de Excelență în […]
13:40
Regia Transport Electric Chișinău (RTEC) informează cetățenii că mesajele care circulă pe rețelele sociale privind oferirea unor „abonamente gratuite pentru 6 luni” sunt complet false și nu provin din surse oficiale. Potrivit unui comunicat emis de instituție, RTEC și Primăria Municipiului Chișinău nu au lansat nicio campanie de acest tip. Reprezentanții Regiei atrag atenția că […]
12:40
Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, aflat într-o vizită de lucru la Chișinău # Sinteza
Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, aflat într-o vizită de lucru la Chișinău. În cadrul întrevederii, interlocutorii au discutat despre progresele înregistrate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și despre acțiunile care urmează a fi întreprinse pentru avansarea în acest proces. Ministrul Mihai Popșoi a […]
12:30
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a anunțat noi candidaturi pentru Guvernul Republicii Moldova # Sinteza
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a anunțat că Natalia Plugaru este propusă pentru funcția de ministru al Muncții și Protecției Sociale, iar Gheorghe Hajder ar urma să devină noul ministru al Mediului. Totodată, Alexei Buzu a acceptat să preia funcția de Secretar General al Cancelariei de Stat, informează MOLDPRES.Alexandru Munteanu a subliniat că persoanele înaintate pentru […]
Ieri
12:20
O femeie în vârstă de 56 de ani va sta la închisoare după ce a încercat să-și omoare concubinul # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău informează că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, o femeie în vârstă de 56 de ani a fost condamnată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 15 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis pentru femei, pentru tentativă de omor intenționat asupra unui membru de familie (art. 27, art. 145 alin. […]
12:10
26 de persoane rănite și mai multe clădiri distruse în urma unui cutremur cu magnitudinea de 6,1 # Sinteza
Un cutremut cu magnitudinea 6,1 a lovit luni seara provincia Balıkesir din vestul Turciei. În urma seismului 26 de persoane au fost rănite și externate după ce au primit îngrijiri medicale. Cutremutul, produs la ora 22:48, a avut epicentrul în orașul Sındırgı, la o adâncime de aproximativ 10 kilometri, conform Centrului German de Cercetare pentru Geostiințe […]
11:30
Mihai Popșoi: „Noul Guvern va propune un proiect de denunțare a Acordului în baza căruia funcționează Centrul Cultural Rus de la Chișinău” # Sinteza
Noul Guvern va propune, în primele sale ședințe, un proiect de denunțare a Acordului în baza căruia funcționează Centrul Cultural Rus de la Chișinău. Decizia va fi urmată de votul în Parlament, semnarea decretului prezidențial și de notificarea oficială a părții ruse. Declarațiile au fost făcute de vicepremierul Mihai Popșoi, la emisiunea ÎN CONTEXT, difuzată […]
11:20
Procuratura anunță pronunțarea a două sentințe de condamnare pentru fapte de viol și omor, comise în raionul Florești și municipiul Chișinău. În cadrul urmăririi penale, s-a stabilit că, la 06 iunie 2025, pe timp de noapte, un bărbat în stare de ebrietate, aflându-se pe un drum îngustat de țară dintr-o localitate din raionul Florești, cu […]
11:20
Republica Moldova consolidează rețeaua națională de centre pentru tratamentul accidentului vascular cerebral # Sinteza
În contextul Zilei mondiale a accidentului vascular cerebral (AVC), marcată anual pe 29 octombrie, Ministerul Sănătății, în parteneriat cu Guvernul Elveției și Organizația Mondială a Sănătății (OMS), a reamintit populației importanța recunoașterii rapide a semnelor unui AVC și a prezentat rezultatele obținute de rețeaua națională de centre de tratament, care contribuie la reducerea poverii acestei […]
27 octombrie 2025
13:10
Recomandările Moldovagaz pentru siguranța consumatorilor la începutul sezonului de încălzire 2025–2026 # Sinteza
În legătură cu începerea sezonului de încălzire 2025-2026, precum și cazurile raportate recent de conectare neautorizată a echipamentelor de gaze la rețea, SA „Moldovagaz”, ca și în anii precedenți, a expediat către 12 companii de distribuție a gazelor din grup o listă de recomandări privind interacțiunea informațională cu consumatorii. În primul rând, aceasta vizează respectarea […]
13:00
Badantă moldoveancă din Italia, a falsificat testamentul unui bătrân pentru a rămâne cu averea lui. A fost condamnată la pușcărie # Sinteza
O femeie de 49 de ani, originară din Republica Moldova și care lucra ca badantă într-o clinică din Italia, a fost condamnată la un an de închisoare, cu suspendare, după ce instanța a stabilit că testamentul unui bătrân de 90 de ani pe care îl îngrijea era fals. Judecătoarea Francesca Merli de la Tribunalul din […]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
Cantinele școlare din Chișinău vor fi modernizate cu echipamente noi în valoare de 98,6 milioane lei # Sinteza
Ministerul Educației și Cercetării a valorificat, prin procedura de achiziție publică 57,9 milioane lei, din totalul de 98, 6 milioane de lei rezervate pentru dotarea cantinelor școlare din municipiul Chișinău. Pentru suma rămasă de aproximativ 40,7 milioane de lei au fost lansate noi proceduri de achiziții, resursele urmând să fie utilizate tot pentru îmbunătățirea condițiilor […]
12:00
Ministerul Educației și INTERSOS Moldova organizează ateliere pentru profesori privind sănătatea emoțională și incluziunea elevilor refugiați # Sinteza
Cadre didactice din mai multe licee din țară, care au un număr mare de elevi refugiați din Ucraina, participă în perioada 20 octombrie – 7 noiembrie la o serie de ateliere pentru promovarea stării de bine a profesorilor. Activitățile au scopul de a oferi cadrelor didactice instrumente practice pentru asigurarea unui mediu educațional mai sigur, […]
12:00
Procuratura Anticorupție a contestat sentința de achitare în cazul executorului judecătoresc acuzat de falsificarea unei licitații publice și corupere pasivă # Sinteza
La 23 octombrie, Procuratura Anticorupție a depus apel la Curtea de Apel Centru împotriva sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la data de 8 octombrie 2025, prin care un executor judecătoresc a fost achitat pentru comiterea infracțiunilor de fals în acte publice și corupere pasivă, în cadrul dosarului privind schema de vânzare a mai […]
12:00
IGSU a organizat „Școala Forestieră 2025” pentru educația tinerilor în protecția mediului și siguranța civică # Sinteza
Recent, la data de 25 octombrie 2025, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI, în parteneriat cu proiectul internațional Co-Resilience, a organizat activitatea tematică „Școala Forestieră 2025”, dedicată educației civice și instruirii practice în domeniul protecției mediului și prevenirii riscurilor climatice. Evenimentul s-a desfășurat în incinta Centrului Republican de Instruire al IGSU din localitatea […]
12:00
Un tânăr din Fălești a fost condamnat la 4 ani și jumătate de închisoare pentru acte de huliganism în municipiul Chișinău # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău informează că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, un tânăr de 24 de ani, originar din raionul Fălești, a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 4 ani și 6 luni de închisoare pentru fapte de huliganism. La data de 15 iunie 2025, inculpatul, aflat în stare de ebrietate, a provocat un conflict […]
11:50
Alegătorii sunt îndemnați să verifice corectitudinea listelor electorale înainte de alegerile locale noi din 16 noiembrie # Sinteza
Comisia Electorală Centrală informează că alegătorii din localitățile în care, pe 16 noiembrie vor avea loc alegeri locale noi, sunt îndemnați să verifice corectitudinea întocmirii listelor electorale și informațiile privind secția de votare la care sunt arondați. Verificarea datelor din lista electorală poate fi efectuată accesând platforma https://verifica.cec.md, urmând pașii indicați. Totodată, potrivit legislației electorale, alegătorii […]
10:50
VIDEO// Povestea cutremurătoare a unui bărbat imobilizat din satul Cușmirca, agresat de propria soție: ”Își aducea bărbați în casă și a vrut să-mi taie gâtul” # Sinteza
Un bărbat de 62 de ani din satul Cușmirca, raionul Șoldănești, a făcut mărturisiri șocante despre calvarul prin care a trecut în ultimii ani, fiind victima violenței domestice exercitate de propria soție. Ion Railean, imobilizat într-un scaun cu rotile în urma unui accident vascular cerebral, a povestit cum femeia l-ar fi agresat fizic și verbal, […]
10:20
Escrocherii de peste 1 milion de lei. Un bărbat a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru înșelăciuni telefonice # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău informează că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, un bărbat în vârstă de 34 de ani a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 9 ani de închisoare pentru comiterea a nouă episoade de escrocherie, folosind schema infracțională „ruda implicată în accident”. Potrivit probatoriului administrat, în perioada 7–10 iunie 2023, inculpatul, împreună cu […]
10:20
Doi suspecți au fost arestați în cazul jafului de 88 de milioane de euro de la Muzeul Luvru, în timp ce încercau să iasă din Franța # Sinteza
Doi suspecți arestați în cazul jafului de 88 de milioane de euro de la Luvru. Doi bărbați suspectați că au participat la impresionantul furt de bijuterii de la Muzeul Luvru, comis pe 19 octombrie la Paris, au fost arestați sâmbătă seara și plasați în arest preventiv, au declarat duminică două surse apropiate anchetei, confirmând informații […]
10:10
Sinteza CNA// Fost judecător, avocat și funcționari publici, vizați în dosare de corupție și trafic de influență # Sinteza
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și prevenire a corupției, precum și pe recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, au fost efectuate percheziții în mai multe dosare de rezonanță publică. Astfel, CNA, PA și INI au descins cu percheziții în mai multe locații din […]
10:00
VIDEO// Anastasia Nichita deranjată că oamenii o compară cu fostul deputat Constantin Țuțu: ”Nu am ajuns din pod în parlament” # Sinteza
Deputata și campioana mondială la lupte, Anastasia Nichita, a reacționat public după ce a fost comparată pe rețelele sociale cu fostul deputat și sportiv Constantin Țuțu. Într-un mesaj video publicat pe rețelele sale, Nichita a explicat că este deranjată de modul în care o parte a opiniei publice privește sportivii care aleg să se implice […]
09:50
Serviciul Vamal raportează încasări de peste 886,3 milioane lei în perioada 20 – 26 octombrie 2025 # Sinteza
În perioada 20 – 26 octombrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 886,3 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 104,5%. De la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 32,7 miliarde lei. Totodată, […]
20 octombrie 2025
10:20
DOC// Maia Sandu îi cere jurnalistului Gheorghe Gonța 100 de mii de lei despăgubiri pentru prejudiciu moral # Sinteza
Jurnalistul Gheorghe Gonța a anunțat, printr-o postare publică, că a primit o cerere prealabilă din partea președintei Maia Sandu, prin intermediul avocatului acesteia. Potrivit jurnalistului, șefa statului îi solicită dezmințirea unor afirmații făcute într-un editorial video, publicarea unor scuze publice, ștergerea materialului video de pe toate platformele unde a fost distribuit, precum și plata unei […]
10:20
Bilanțul săptămânal al CNA// Patru cauze penale noi, rețineri și bunuri sechestrate de 1,6 milioane lei # Sinteza
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și prevenire a corupției, precum și pe recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, CNA și procurorii au efectuat peste 50 de percheziții într-un dosar de corupție sistemică la eliberarea permiselor de conducere la Călărași, în urma cărora 3 […]
10:10
Serviciul Fiscal de Stat anunță termenul-limită de raportare fiscală pentru septembrie 2025 și modificările privind Declarația TVA # Sinteza
Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilii că termenul-limită de prezentare a dărilor de seamă fiscale și de achitare a impozitelor, taxelor, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale pentru luna septembrie 2025 este data de 27 octombrie 2025. Totodată, autoritatea fiscală reamintește că începând cu data de 10 octombrie […]
10:10
Consultații medicale gratuite în raioanele Strășeni, Cantemir și Ungheni. Echipele mobile ale CNAM continuă examinările profilactice # Sinteza
Echipele mobile de medici specialiști continuă să ofere populației consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Astfel, săptămâna curentă, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice se va afla în mai multe instituții medicale din raionul Strășeni, și anume: – pe 20 octombrie – în […]
10:10
Șeful diplomației Republicii Moldova va întreprinde o vizită de lucru la Luxemburg pe linia cooperării cu Uniunea Europeană # Sinteza
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi va participa la reuniunea miniștrilor afacerilor externe privind securitatea și conectivitatea interregională, organizată la Luxemburg, pe marginea reuniunii Consiliului pentru afaceri externe al Uniunii Europene. Participarea are loc la invitația Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a comisarului european pentru extindere, […]
17 octombrie 2025
12:00
Crește interesul pentru obligațiunile de stat. Peste 28 milioane lei investiți de 468 de cetățeni în ultima lună # Sinteza
Subscrierea desfășurată prin platforma eVMS.md, în perioada 6–15 octombrie 2025, a atras investiții în valoare totală de 28 514 800 lei, aproape dublu față de luna precedentă. Pe parcursul celor zece zile de subscriere, au fost realizate 587 de tranzacții de către 468 de investitori, confirmând interesul tot mai mare al populației pentru acest instrument […]
11:50
Oficiul Medicilor de Familie Boșcana, reabilitat în cadrul unui proiect de aproape un milion de lei # Sinteza
Oficiul Medicilor de Familie Boșcana din raionul Criuleni a beneficiat de lucrări de reparație în cadrul unui proiect finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Valoarea totală a proiectului este de 926 de mii de lei, dintre care 750 de mii de […]
11:50
20.000 de femei au beneficiat de controale gratuite pentru depistarea cancerului mamar. Recomandările Ministerului Sănătății # Sinteza
În fiecare an, octombrie este marcat la nivel mondial ca luna conștientizării cancerului mamar, cu scopul de a crește gradul de informare privind prevenirea, depistarea precoce și tratamentul acestei maladii. Ministerul Sănătății își reconfirmă angajamentul de a sprijini femeile prin programe de screening și acces la servicii medicale specializate, în parteneriat cu instituțiile medicale și […]
11:50
Poliția de Frontieră și Procuratura Edineț au destructurat o grupare criminală implicată în migrație ilegală și trafic de droguri # Sinteza
Polițiștii de frontieră, sub conducerea Procuraturii Edineț, Oficiul Briceni și în baza schimbului operativ de informații dintre autoritățile de frontieră ale Republicii Moldova și României, au documentat și destructurat activitatea unei grupări criminale organizate, specializate în săvârșirea mai multor infracțiuni, inclusiv organizarea migrației ilegale, traficul internațional de droguri, șantajul și estorcarea de bunuri materiale. Ca […]
11:50
Centrul Național Anticorupție (CNA), în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne (MAI), a lansat campania națională „Integritate pentru o societate sigură”, o inițiativă comună care vizează promovarea integrității instituționale, a transparenței în procesul decizional și a comportamentului etic în rândul funcționarilor publici, în special în structurile de ordine publică și securitate. În cadrul evenimentului de lansare, […]
11:40
CNAM a transferat în avans 946 milioane de lei pentru serviciile medicale ce vor fi oferite populației în luna octombrie # Sinteza
Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat în avans prestatorilor de servicii medicale peste 946 milioane de lei pentru serviciile ce urmează să fie oferite populației în luna octombrie. Din această sumă, mai mult de 892 de milioane au fost achitate prestatorilor publici, în timp ce aproximativ 54 de milioane de lei au […]
11:40
Ministerul Afacerilor Externe a găzduit vizita unui grup de studenți din cadrul Societății daneze de politică externă U35 # Sinteza
Secretarul de Stat Sergiu Mihov a avut o întrevedere cu un grup de studenți, membri ai Societății daneze de politică externă U35, filială a Forului danez de politică externă DUSU35. În vederea dinamizării dialogului politic cu administrația publică centrală, locală și mediul asociativ, în perioada 11–19 octombrie curent, la Chișinău se află în vizită un […]
11:40
Consiliul Audiovizualului acordă 10 frecvențe radio noi și extinderi pentru posturi din Republica Moldova # Sinteza
În ședința publică de joi, Consiliul Audiovizualului (CA) a acordat 10 din cele 28 de frecvențe radio scoase la concurs, disponibile pe întreg teritoriul țării, pentru 4 servicii media audiovizuale (SMA) de radiodifuziune sonoră. Totodată, un post nou autohton de Radio a primit frecvența valabilă pentru aria mun. Chișinău. La CA au fost depuse 9 […]
13 octombrie 2025
16:00
Un cetățean moldovean a fost reținut de poliția italiană după ce a încercat să fugă de oamenii legii, conducând cu viteză excesivă prin centrul orașului Brescia. Incidentul a avut loc în cursul nopții, când patrulele au observat un autoturism care circula haotic, depășind limitele de viteză și punând în pericol alți participanți la trafic, transmite […]
16:00
Elevii din Ciorescu nu vor mai aștepta în stații. Orarul autobuzelor nr. 47 și 48 a fost ajustat în funcție de sfârșitul lecțiilor # Sinteza
Din 13 octombrie, a fost ajustat orarul de circulație al liniilor de autobuz municipal nr. 47 și nr. 48, care fac legătura dintre suburbia Ciorescu și orașul Chișinău. La solicitarea locuitorilor suburbiei, Parcul Urban de Autobuze a ajustat orarele de pornire a celor două rute din comuna Ciorescu cu orele de la sfârșitul lecțiilor, astfel […]
14:30
Pentru a beneficia de pensia pentru limită de vârstă, o persoană trebuie să aibă un stagiu complet de cotizare de 34 de ani. Cei care nu reușesc să acumuleze această perioadă pot primi o pensie parțială, dacă au muncit cel puțin 15 ani. În lipsa acestui stagiu minim, statul acordă doar o indemnizație egală cu […]
13:50
Trei adolescente au încetat să fie exploatate sexual, după reținerea și condamnarea unei tinere, care le traficase # Sinteza
Urmare a unui dosar penal trimis în judecată în 2020, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță condamnarea la 10 ani închisoare a unei tinere pentru exploatarea sexuală a trei adolescente în Chișinău. Faptele au avut loc începând cu anul 2018, atunci când însăși condamnata avea doar 15 ani. Totuși, aceasta le-a […]
13:20
128 din 130 de instituții educaționale din municipiul Chișinău sunt deja conectate la agentul termic # Sinteza
128 din 130 de instituții educaționale din municipiul Chișinău sunt deja conectate la agentul termoelectric. Despre acest lucru a comunicat Andrei Pavaloi, șeful adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, în cadrul ședinței operative a serviciilor municipale de astăzi. În suburbii, 23 din 27 de instituții preșcolare sunt conectate. În context, Primăria Chișinău precizează […]
13:20
Explozie într-o locuință din Nisporeni: două fetițe de 12 și 2 ani s-au ales cu arsuri grave # Sinteza
Două minore au suferit arsuri termice în urma unei deflagrații produse de la o butelie de gaz propan-butan. Incidentul a fost înregistrat în dimineața zilei de 12 octombrie 2025, într-o gospodărie din satul Grozești, raionul Nisporeni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:51, transmite libertv.md. Potrivit primelor informații, în urma exploziei, două […]
13:10
Circa 1.000.000 de țigări – ascunse în tavanul remorcii unui camion la ieșirea din Moldova spre România # Sinteza
Ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea PCCOCS, anunță o captură de aproape 1.000.000 de țigări ascunse în tavanul remorcii unui autocamion la vama Leușeni-Albița, soldată cu reținerea a doi bănuiți. Deși autocamionul Mercedes Actros ar fi fost pretins gol, totuși funcționarii vamali au percheziționat mijlocul de transport, iar în tavanul remorcii acestuia au găsit tăinuite 991.300 […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.