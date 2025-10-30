Parlamentul a aprobat înființarea celor 12 comisii permanente ale legislaturii a XII-a

14:40

La două grădinițe din orașul Soroca au avut loc schimbări la conducere. Grădinița nr.13 are o nouă directoare, Diana Coțaga, iar la Grădinița nr.5, Elena Palanciuc a fost reconfirmată pentru al doilea mandat. Diana Coțaga are o experiență de peste zece ani în educația preșcolară. Ea a început cariera ca profesoară de Limba și Literatura