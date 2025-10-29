Fosta soție a lui Vlad Plahotniuc nu reușește să anuleze sechestrul aplicat pe bunurile trecute pe numele său

14:30

Cât de departe putem vedea? Răspunsul nu e un singur număr, pentru că se sprijină pe două limite diferite. Prima este pur geometrică și ține de curbura Pământului. A doua este optică și ține de rezoluția ochiului, adică de cât de fine sunt detaliile pe care le putem distinge. Împreună, cele două explică de ce […]