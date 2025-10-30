Horoscopul zilei de 30 octombrie 2025. Racii își găsesc liniștea. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Observatorul de Nord, 30 octombrie 2025 07:50
Astrele îi sfătuiesc pe nativi să-și deschidă inima în fața noutăților. Este posibil să aibă o surpriză atunci când se așteaptă mai puțin. Inspirația se află în lucrurile simple, iar posibilitățile sunt nelimitate. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie – 19 aprilie Felul în care […] Post-ul Horoscopul zilei de 30 octombrie 2025. Racii își găsesc liniștea. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
• • •
Alte ştiri de Observatorul de Nord
Acum 30 minute
07:50
Horoscopul zilei de 30 octombrie 2025. Racii își găsesc liniștea. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Astrele îi sfătuiesc pe nativi să-și deschidă inima în fața noutăților. Este posibil să aibă o surpriză atunci când se așteaptă mai puțin. Inspirația se află în lucrurile simple, iar posibilitățile sunt nelimitate. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie – 19 aprilie Felul în care […] Post-ul Horoscopul zilei de 30 octombrie 2025. Racii își găsesc liniștea. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum o oră
07:30
Casa Națională de Asigurări Sociale reamintește că, potrivit art. 28 alin. (12) din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, pentru angajatorii din agricultură, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, majorarea de întârziere (penalitatea) aferentă contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii se aplică cu începere de la 1 […] Post-ul Informații importante pentru angajatorii din sectorul agricol apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:30
Lucrările de decolmatare a râului Răut continuă în raionul Florești, acțiune mult așteptată de locuitorii satelor Mărculești, Băhrinești, Lunga și Prajila. Proiectul are ca scop principal prevenirea inundațiilor și restabilirea cursului natural al râului, afectat de ani de depuneri și blocaje, transmite htvn.md/ Intervenția se desfășoară pe o lungime de aproximativ 10 kilometri, fiind una […] Post-ul Lucrările de decolmatare a râului Răut continuă în raionul Florești apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 2 ore
06:50
Astăzi, 30 octombrie 2025, prețurile la benzină și motorină au crescut, cu șapte bani și, respectiv, 11 bani # Observatorul de Nord
Prețurile maxime de comercializare a carburanților în Republica Moldova au înregistrat creșteri constante în ultimele zile. Potrivit datelor publicate pentru joi, 30 octombrie, de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică , benzina 95 se scumpește cu lapte bani, iar motorina – cu 11 bani. Astfel, benzina va fi comercializată cu cel mult 22 de lei […] Post-ul Astăzi, 30 octombrie 2025, prețurile la benzină și motorină au crescut, cu șapte bani și, respectiv, 11 bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 4 ore
06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, confrom prognozelor meteorologilor astăzi, 20 octombrie 2025, vom avea o vreme închisă, posomorâtă, dar probabilitatea unor ploi este de doar 10 la sută. Valorile termice se vor încadra între +7 și +18 grade Celsius, umiditatea aerului va fi de 56 procente, iar vântul va bate cu viteza de […] Post-ul Meteo, 30 octombrie 2025: zi posomorâtă, dar fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 12 ore
00:10
Programul de activitate al noului Cabinet de miniștri, întitulat „UE, pace, dezvoltare”, a fost făcut public de către premierul desemnat Alexandru Munteanu. Documentul prezintă viziunea de dezvoltare a țării în următorii ani și prioritățile pentru principalele domenii de activitate, informează moldpres.md În program este stipulat că Republica Moldova pășește acum într-o etapă de transformare profundă, […] Post-ul „UE, pace, Dezvoltare” – Programul de activitate al noului Guvern apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:10
Biroul Parlamentului UE la Chișinău, inaugurat pe 7 noiembrie. Roberta Metsola va fi prezentă la eveniment # Observatorul de Nord
Biroul Parlamentului Uniunii Europene la Chișinău va fi inaugurat săptămâna viitoare, pe 7 noiembrie. La eveniment va participa președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, transmite ziua.md. Oficialul european a declarat că Biroul Parlamentului UE la Chișinău reprezintă o structură nouă, prin care Parlamentului European va […] Post-ul Biroul Parlamentului UE la Chișinău, inaugurat pe 7 noiembrie. Roberta Metsola va fi prezentă la eveniment apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 24 ore
17:30
A răpit un automobil de la un service auto din Soroca, dar proprietarul a sunat la 112 # Observatorul de Nord
Un bărbat din Soroca a fost condamnat la doi ani de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis după ce a răpit un automobil aflat la reparație într-un service auto din oraș. Pe lângă pedeapsa penală, el va trebui să achite și despăgubiri în valoare de peste 49.000 de lei proprietarului mașinii. Potrivit sentinței pronunțate de […] Post-ul A răpit un automobil de la un service auto din Soroca, dar proprietarul a sunat la 112 apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:30
Ziua Internetului, o privire înapoi la primii pași ai sorocenilor în lumea online # Observatorul de Nord
Pe 29 octombrie este marcată Ziua Internațională a Internetului, o dată care ne amintește cât de mult a schimbat această invenție viața oamenilor. Internetul este considerat una dintre cele mai importante descoperiri ale omenirii, iar această zi este sărbătorită din anul 2005, la inițiativa Asociației Utilizatorilor de Internet. Scopul marcării acestei zile este de a […] Post-ul Ziua Internetului, o privire înapoi la primii pași ai sorocenilor în lumea online apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:30
Lecții de viață prin „Jocul valorilor” la Liceul Teoretic „Petru Rareș” din Soroca / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Elevii și profesorii de la Liceul Teoretic „Petru Rareș” din Soroca au participat la o activitate numită „Jocul valorilor”. Scopul activității a fost de a arăta că valorile nu trebuie doar discutate, ci trăite zi de zi prin fapte și comportamente. Prin activitatea desfășurată, cadrele didactice au pus accent pe respect, cooperare, responsabilitate și empatie. […] Post-ul Lecții de viață prin „Jocul valorilor” la Liceul Teoretic „Petru Rareș” din Soroca / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:30
Administrația Națională a Drumurilor informează despre stadiul implementării proiectului de reparație a drumului G39 R14 – Unchitești – Țipordei – R19, pe sectorul cuprins între km 0,00 – 9,63. Amintim că, sectorul supus reparației are o lungime de 9,63 km, 2 benzi de circulație și cuprinde 8 podețe tubulare pe drumul principal, informează andsa.md În […] Post-ul Reparația drumului G39 – situația actuală pe șantier și măsuri planificate apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:20
Fost ofițer de sector din Chișinău va sta 3 ani după gratii pentru acte de corupție. Va achita și 120 000 lei amendă # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău anunță că, printr-o sentință recent pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, un fost polițist a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de 120 000 de lei pentru fapte de corupere pasivă. Instanța a mai dispus și privarea inculpatului de dreptul de a […] Post-ul Fost ofițer de sector din Chișinău va sta 3 ani după gratii pentru acte de corupție. Va achita și 120 000 lei amendă apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:00
Totaluri… în spiritul opoziției, după consultările cu candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu # Observatorul de Nord
Alexandru Munteanu a inițiat consultări cu fracțiunile parlamentare. Întâlnirile se desfășoară de la ora 8, iar ultimii cu care se va întâlni candidatul la funcția de premier sunt reprezentanții fracțiunii PAS, care l-a promovat în fruntea Executivului. Primii au venit la consultări deputații din fracțiunea Democrația Acasă. La ieșire, liderul formațiunii, Vasile Costiuc, a declarat […] Post-ul Totaluri… în spiritul opoziției, după consultările cu candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:20
Tinerii de la Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca au discutat despre pericolele drogurilor / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Elevii de la Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca au participat la o activitate de informare cu tema „Spune NU drogurilor”. Activitatea a avut loc la Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA și a fost condus de psihologul Adelina Călugăreanu. Tinerii au discutat despre pericolele drogurilor și despre cum pot evita aceste […] Post-ul Tinerii de la Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca au discutat despre pericolele drogurilor / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:20
Recent, în incinta IPLT „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din orașul Drochia, s-a desfășurat Festivalul raional de cântec „Ion și Doina Aldea-Teodorovici”, eveniment dedicat celor doi mari artiști care au devenit simboluri ale dragostei de neam și ale culturii românești. Deschiderea festivalului a fost marcată de un moment deosebit – mesajul transmis de doamna Eugenia Marin, mama […] Post-ul Un festival pentru cei care au dăruit neamului o voce și un ideal apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:10
Ieri, profesorii de geografie din raionul Drochia au lăsat pentru o zi sălile de clasă, alegând să învețe și să predea în mijlocul naturii. Sub genericul „Metodologia organizării și desfășurării unei ieșiri în teren (teorie, practică, evaluare)”, aceștia au participat la un seminar raional desfășurat în rezervațiile peisagistice Rudi–Arionești și Călărășovca – locuri de o […] Post-ul Seminar raional de geografie la Drochia apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:00
Primăria orașului Drochia lansează concursul pentru acordarea bursei orășenești 2025–2026 # Observatorul de Nord
Elevii din instituțiile de învățământ din orașul Drochia au din nou ocazia să-și vadă eforturile recunoscute public. Primăria orașului Drochia anunță lansarea concursului pentru acordarea bursei orășenești pentru anul de studii 2025–2026, o inițiativă dedicată tinerilor performanți și implicați. Aceasta este instituită din ramura „Cultură, sport, tineret, culte și odihnă”, compartimentul „Servicii pentru tineret” al […] Post-ul Primăria orașului Drochia lansează concursul pentru acordarea bursei orășenești 2025–2026 apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:30
Soroca își face planul cultural până în 2030: cum se poate transforma într-un oraș european? # Observatorul de Nord
Soroca vrea să-și construiască viitorul pe o fundație solidă – cultura. Consiliului Municipal i se propune să voteze Strategia de Dezvoltare Culturală a municipiului Soroca, un document care pune pe hârtie un plan clar: cum poate deveni orașul de pe malul Nistrului un loc viu, creativ și atractiv, în care istoria se împletește cu ideile […] Post-ul Soroca își face planul cultural până în 2030: cum se poate transforma într-un oraș european? apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Când pășești în lumea Norda, simți din prima clipă o energie diferită – o vibrație caldă, prietenoasă, vie. Este o lume a tinerilor care cred în schimbare, care vor să acționeze, nu doar să facă promisiuni. Și în centrul acestei lumi se află o echipă – bordul nostru, un grup de oameni frumoși la suflet […] Post-ul Acolo unde visurile prind contur – în inima Norda! apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
O pagină de Facebook sponsorizează postări în care îndeamnă oamenii să se bucure de „călătorii gratuite timp de 6 luni pentru doar 40 de lei!” în transportul public din Chișinău. Doritorii sunt îndemnați să se grăbească pentru că „sunt doar 500 de carduri unice la acest preț special”. Anunțul fals este publicat pe pagina Transportul public în Chișinău, care a fost […] Post-ul FALS: Abonamente la doar 40 de lei pentru transportul public din Chișinău apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Fosta soție a lui Vlad Plahotniuc nu reușește să anuleze sechestrul aplicat pe bunurile trecute pe numele său # Observatorul de Nord
Fosta soție a lui Vlad Plahotniuc, Oxana Childescu, a pierdut în prima instanță procesul în care solicită scoaterea sechestrului de pe unele bunuri înscrise pe numele său. Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a constatat drept inadmisibilă acțiunea sa. Acuzatorii spun că beneficiar efectiv al acestor bunuri este Vlad Plahotniuc, deținut în enitenciarul N 13 și judecat […] Post-ul Fosta soție a lui Vlad Plahotniuc nu reușește să anuleze sechestrul aplicat pe bunurile trecute pe numele său apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Intrăm în iarnă fără grija gazului – suntem aprovizionați cu peste 90 la sută din volumul necesar # Observatorul de Nord
Declarația aparține ministrului Energiei, Dorin Junghietu și a fost făcută în cadrul Reuniunii ministerială a Grupului la Nivel Înalt pentru Conectivitate Energetică în Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC), desfășurată la București. Acest lucru a fost posibil datorită politicilor proactive de diversificare a surselor, stocare de siguranță și cooperare regională. Republica Moldova a diversificat sursele de […] Post-ul Intrăm în iarnă fără grija gazului – suntem aprovizionați cu peste 90 la sută din volumul necesar apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:50
Planuri ambițioase a noului guvern: salariu mediu de 25.000 de lei, creșterea continuă a pensiilor, cel puțin 5.000 de locuri noi de creșă… # Observatorul de Nord
În Prigramul de activitate a noului guvern, prezentat de premierul desemnat Alexandru Munteanu au fost incluse mai multe priorități menite să îmbunătățească viața cetățenilor. Astfel, salariul va fi dublat în următorii ani și va depăși 10 mii de lei, iar cel mediu va crește treptat până la valoarea de 25 de mii de lei. O prioritate […] Post-ul Planuri ambițioase a noului guvern: salariu mediu de 25.000 de lei, creșterea continuă a pensiilor, cel puțin 5.000 de locuri noi de creșă… apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Alexandru Munteanu, desemnat de președintă pentru funcția de premier, a prezentat oficial întreaga echipă a viitorului Cabinet. Printre candidați se regăsesc șapte miniștri și un viceprim-ministru fără portofoliu din vechea garnitură, precum și opt propuneri noi. Astfel, Cabinetul ar urma să arate în următorul mod: Alexandru Munteanu – prim-ministru desemnat; Eugen Osmochescu – viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Economice […] Post-ul Guvernul Munteanu: 7 miniștri din vechea garnitură +8 miniștri noi apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:20
Curs valutar, 29 octombrie 2025: moneda unică europeană este mai ieftină cu un ban, iar dolarul s-a ieftinit cu patru bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 29 octombrie 2025, euro coboară la valoarea de 19 lei și 81 de bani, cu un ban mai puțin. Dolarul american se ieftinește cu patru bani și va avea valoarea de 16 lei și 99 de bani. Leul românesc va fi […] Post-ul Curs valutar, 29 octombrie 2025: moneda unică europeană este mai ieftină cu un ban, iar dolarul s-a ieftinit cu patru bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ieri
07:50
Procuratura municipiului Chișinău informează că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, o femeie în vârstă de 56 de ani a fost condamnată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 15 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis pentru femei, pentru tentativă de omor intenționat asupra unui membru de familie (art. 27, art. […] Post-ul A încercat să-și omoare concubinul: o femeie va sta 15 ani după gratii apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 29 octombrie 2025. Capricornii caută liniștea. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Astrele le recomandă nativilor să fie mai atenți cu informațiile pe care le oferă celor din jur. De cele mai multe ori sunt foarte entuziasmați și omit detalii important. Este un moment potrivit pentru intenții vizionare. Pe măsură ce ziua se încheie, o înțelegere mai clară și o dorință de reușită se va intensifica. […] Post-ul Horoscopul zilei de 29 octombrie 2025. Capricornii caută liniștea. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:00
Astăzi, 29 octombrie, benzina s-a scumpit cu 6 bani, iar motorina este mai scumpă cu 13 bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 29 octombrie 2025. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 22,64 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,53 lei. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu […] Post-ul Astăzi, 29 octombrie, benzina s-a scumpit cu 6 bani, iar motorina este mai scumpă cu 13 bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Meteo, 29 octombrie 2025: zi frumoasă de toamnă, cu soare și fără precipitații # Observatorul de Nord
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 29 octombrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea o zi frumoasă de toamnă, fără precipitații și cu valori termice adecvate perioadei. Astfel, temperatura aerului se va încadra între +7 și +16 grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 59 […] Post-ul Meteo, 29 octombrie 2025: zi frumoasă de toamnă, cu soare și fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:20
Autor: Stela MIHAILOVICI, anticoruptie.md La recentele alegeri parlamentare, Partidul Acțiune și Solidaritate a avut cel mai mare buget electoral, peste 18 milioane de lei. Au contribuit cu sume generoase oameni simpli, dar și agenți economici. Am găsit printre donatori businessmani implicați în scandaluri publice sau acuzați de implicare în schemele lui Vlad Plahotniuc, oameni de afaceri […] Post-ul Sponsorii Guvernării apare prima dată în Observatorul de Nord.
28 octombrie 2025
17:40
Forumul Anual al Democrației Locale la Soroca: transparența decizională, în centrul atenției / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Soroca a găzduit astăzi Forumul Anual al Democrației Locale – o platformă de dialog între autorități, experți și cetățeni, menită să consolideze transparența și participarea comunitară în procesul decizional. Evenimentul, organizat la Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA, a reunit reprezentanți ai administrației publice locale, ai societății civile și ai mediului educațional pentru […] Post-ul Forumul Anual al Democrației Locale la Soroca: transparența decizională, în centrul atenției / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
Expoziție de pictură semnată de Victor Zagaevschi la Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” din Soroca # Observatorul de Nord
Astăzi, la Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” din Soroca, a fost inaugurată expoziția personală a pictorului și epigramistului Victor Zagaevschi, un nume cunoscut în lumea artei plastice locale. Evenimentul a adunat prieteni, colegi de breaslă și iubitori ai frumosului, dornici să redescopere universul artistic al meșterului sorocan. Expoziția va fi deschisă publicului pe […] Post-ul Expoziție de pictură semnată de Victor Zagaevschi la Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” din Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:50
Tinerii de la Centrul DACIA au ieșit în stradă să afle cum privesc oamenii rolurile de gen / VIDEO # Observatorul de Nord
Voluntarii de la Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA din Soroca se implică activ în activități de sensibilizare și informare a comunității. De data aceasta, echipa Centrului DACIA a desfășurat un vox stradal pentru a afla direct de la oameni ce părere au despre stereotipurile de gen și care sunt cele mai des […] Post-ul Tinerii de la Centrul DACIA au ieșit în stradă să afle cum privesc oamenii rolurile de gen / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:40
Grădinița nr.13 din Soroca are o nouă directoare, iar la nr.5 directoarea a câștigat al doilea mandat # Observatorul de Nord
La două grădinițe din orașul Soroca au avut loc schimbări la conducere. Grădinița nr.13 are o nouă directoare, Diana Coțaga, iar la Grădinița nr.5, Elena Palanciuc a fost reconfirmată pentru al doilea mandat. Diana Coțaga are o experiență de peste zece ani în educația preșcolară. Ea a început cariera ca profesoară de Limba și Literatura […] Post-ul Grădinița nr.13 din Soroca are o nouă directoare, iar la nr.5 directoarea a câștigat al doilea mandat apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:10
Tragedie în satul Japca, raionul Florești: Un copil de doi ani a murit după ce a căzut într-o fântână # Observatorul de Nord
Salvatorii au recuperat corpul neînsuflețit al unui copil de doi ani căzut într-o fântână în satul Japca, raionul Florești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:34. La fața locului au intervenit două echipe de salvatori din cadrul Direcției Regionale Căutare-Salvare Nord și Direcției Situații Excepționale Florești. Copilul a fost scos la suprafață […] Post-ul Tragedie în satul Japca, raionul Florești: Un copil de doi ani a murit după ce a căzut într-o fântână apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:10
Curtea de Apel Nord a anulat decizia de demolare a etajului doi a unei case din Soroca # Observatorul de Nord
Curtea de Apel Nord a respins aplicarea măsurii de demolare a unei construcții neautorizate din municipiul Soroca, menținând însă amenda contravențională de 15.000 de lei dispusă anterior de Judecătoria Soroca. Instanța superioară a concluzionat că măsura demolării nu a fost motivată suficient în hotărârea de fond și nu se impunea în contextul cauzei. Colegiul penal […] Post-ul Curtea de Apel Nord a anulat decizia de demolare a etajului doi a unei case din Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:00
Locatarii blocului afectat de explozia din Florești încearcă să-și refacă locuințele. Primăria evaluează pagubele # Observatorul de Nord
La două zile după deflagrația din orașul Florești, locuitorii blocului de pe strada Mihai Viteazul încearcă să-și revină din șoc și să-și reconstruiască casele distruse. În urma exploziei, un bărbat și-a pierdut viața, iar o adolescentă de 17 ani se află în continuare internată în Spitalul Raional Florești, transmite tvn.md ELENA BÎNZARI, locuitoarea blocului afectat: „Eram […] Post-ul Locatarii blocului afectat de explozia din Florești încearcă să-și refacă locuințele. Primăria evaluează pagubele apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:00
Elevii clasei a XII-a de la Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” au avut parte de o experiență aparte în cadrul Zilei Ușilor Deschise la Judecătoria Drochia, sediul Dondușeni. Vizita s-a transformat într-o adevărată lecție practică despre dreptate, lege și responsabilitate. Tinerii au participat la o simulare de proces de divorț, în care au jucat rolurile principale: […] Post-ul O zi în pielea judecătorului. Elevii au simulat un proces real de divorț apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:00
În incinta Gimnaziului „Viorel Cantemir” din satul Sofia, raionul Drochia s-a desfășurat Seminarul raional la Biologie cu genericul: „Metode de cercetare în practica de teren – elaborarea unui pașaport ecologic, pe baza unor specii de animale/plante din ecosistemul natal”. Evenimentul a fost moderat de Jana Gîrlă, profesoară de biologie, grad didactic I, și Iuliana […] Post-ul Seminar raional la Biologie – „Metode de cercetare în practica de teren” apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:50
Un bărbat din raionul Florești a fost condamnat la 23 de ani de închisoare pentru crimele comise asupra unei femei. Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Soroca pe 22 octombrie. Potrivit Procuraturii Generale, faptele s-au întâmplat în seara de 6 iunie, pe un drum dintr-un sat din Florești. Bărbatul era în stare de ebrietate când […] Post-ul Bărbat din Florești condamnat la 23 de ani pentru viol și omor apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:50
Prin sentința Judecătoriei Soroca, sediul Central, un bărbat care a violat și sugrumat până la deces o femeie, a fost condamnat la 23 de ani de închisoare # Observatorul de Nord
Procuratura anunță pronunțarea a două sentințe de condamnare pentru fapte de viol și omor, comise în raionul Florești și municipiul Chișinău. În cadrul urmăririi penale, s-a stabilit că, la 6 iunie 2025, pe timp de noapte, un bărbat în stare de ebrietate alcoolică, aflându-se pe un drum îngustat de țară, dintr-o localitate din raionul Florești, […] Post-ul Prin sentința Judecătoriei Soroca, sediul Central, un bărbat care a violat și sugrumat până la deces o femeie, a fost condamnat la 23 de ani de închisoare apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:50
Soroceanul Eugen Mihalcean a câștigat medalia de argint la Mondialul din Novi Sad, Serbia! # Observatorul de Nord
Soroceanul Eugen Mihălcean a devenit vice-campion mondial U23 în categoria de greutate 86 kg. Performanța a fost obținută la Campionatul Mondial din Serbia, în concursul de lupte libere. În confruntarea finală, pentru medalia de aur, Eugen s-a luptat cu reprezentantul Rusiei, Arsen Balaian, care a evoluat sub drapel neutru. Până în finală luptătorul […] Post-ul Soroceanul Eugen Mihalcean a câștigat medalia de argint la Mondialul din Novi Sad, Serbia! apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:10
„Mai duceți-vă cu burnout-ul vostru”. Noi detalii despre moartea lui Sergiu Opaeţ: Era spitalizat cu o boală de plămâni, iar în ultimele zile medicul nu ar fi trecut pe la el # Observatorul de Nord
Moartea prematură a lui Sergiu Opaeț, directorul Gimnaziului „Ion Creangă” din satul Teleșeu, raionul Orhei, continuă să stârnească reacții. În timp ce spațiul public a fost inundat de discuții despre epuizarea profesională a cadrelor didactice, apropiații tânărului susțin totul s-a întâmplat din cauza unei boli pulmonare tratate necorespunzător și a nepăsării din sistemul medical, transmite […] Post-ul „Mai duceți-vă cu burnout-ul vostru”. Noi detalii despre moartea lui Sergiu Opaeţ: Era spitalizat cu o boală de plămâni, iar în ultimele zile medicul nu ar fi trecut pe la el apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:40
La Florești, Federația „SindLUCAS” a lansat proiecte dedicate echilibrului dintre viața profesională și cea de familie # Observatorul de Nord
Federația Sindicală a Lucrătorilor din Comerț, Alimentația Publică, Cooperația de Consum, Servicii, Restaurante și Hoteluri din Republica Moldova „SindLUCAS” a lansat, la Florești, o serie de proiecte sindicale locale dedicate promovării Convenției nr. 156 a Organizației Internaționale a Muncii (OIM) – privind egalitatea de șanse și tratament pentru femei și bărbați cu responsabilități familiale. Evenimentul […] Post-ul La Florești, Federația „SindLUCAS” a lansat proiecte dedicate echilibrului dintre viața profesională și cea de familie apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:40
Natalia Plugaru și Gheorghe Hajder – noi propuneri de minisștri în cabinetul lui Alexandru Munteanu # Observatorul de Nord
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a anunțat că Natalia Plugaru este propusă pentru funcția de ministru al Muncții și Protecției Sociale, iar Gheorghe Hajder ar urma să devină noul ministru al Mediului. Totodată, Alexei Buzu a acceptat să preia funcția de Secretar General al Cancelariei de Stat, informează moldpres.md Alexandru Munteanu a subliniat că persoanele înaintate […] Post-ul Natalia Plugaru și Gheorghe Hajder – noi propuneri de minisștri în cabinetul lui Alexandru Munteanu apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
Recent la Soroca a avut loc cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Național al Mărului. Am strâns aici mai mute fotografii de la eveniment, care stau mărturie unor clipe deosebit de frumoase petrecute în orașul nostru. Post-ul Festivalul Mărului în imagini / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
O grupă de creșă va fi deschisă la Grădinița de copii nr.17. Renovarea unui spațiu de 122 m.p. va costa 1.500.000 de lei # Observatorul de Nord
În cadrul Programului Național „Servicii de creșă Publice”, finanțat de Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, la Grădinița de Copii nr.17 din Soroca va fi deschisă o grupă de creșă. Astfel, renovarea în totalitate a unui spațiu de 122 m.p., care prevede schimbarea pardoselei, renovarea pereților și tavanelor, amenajarea unui grupă sanitar va costa […] Post-ul O grupă de creșă va fi deschisă la Grădinița de copii nr.17. Renovarea unui spațiu de 122 m.p. va costa 1.500.000 de lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță noile prețuri pentru ziua de marți, 28 octombrie 2025, care vor fi 22 lei și 58 de bani la benzină și 19 lei și 40 de bani la motorină. Astfel, benzina se va scumpi cu 10 bani, iar motorina cu 14 bani. Post-ul Astăzi, 28 octombrie 2025, benzina și motorina se scumpesc simțitor apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Investigație Mihai Antohe, Stanislav Kirsanov, Mykhailo Taushanzhy sau Al Shaheen Yako. Sunt doar câteva dintre identitățile false ale lui Vladimir Plahotniuc, pe care le-a folosit ca să-și șteargă urmele, în ultimii șase ani, de când se ascunde de justiția din Moldova. A fost prins în Grecia, mai exact, pe Aeroportul Internațional din Atena, când era […] Post-ul Fețele nevăzute ale oligarhului apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Ghenadie Donos: Burn-out-ul profesorilor nu este un accident! Este o criză de sistem. Este momentul pentru acțiune! # Observatorul de Nord
Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ) exprimă profunda îngrijorare și durere în fața unui fenomen tot mai extins de ardere profesională (burn-out) în rândul cadrelor didactice din Republica Moldova. Tragedia recentă, pierderea prematură a directorului Sergiu Opaeț, reprezintă un semnal de alarmă extrem și o ilustrare a presiunilor la care sunt supuse personalitățile devotate […] Post-ul Ghenadie Donos: Burn-out-ul profesorilor nu este un accident! Este o criză de sistem. Este momentul pentru acțiune! apare prima dată în Observatorul de Nord.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.