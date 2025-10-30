Meteo, 30 octombrie 2025: zi posomorâtă, dar fără precipitații

08:40

Viitorul cabinet de miniștri prinde contur. Deocamdată, sunt șase candidați. Patru dintre aceștia au proprietăți și conturi bancare considerabile, iar doi nu au depuse declarații de avere și interese personale, pentru că nu sunt funcționari publici, transmitejurnal.md Primele șase persoane care au acceptat să facă parte din viitorul cabinet de miniștri sunt Emil Ceban, rectorul […] Post-ul Viitorul cabinet de miniștri prinde contur: Ce averi au candidații anunțați apare prima dată în Observatorul de Nord.