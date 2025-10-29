Acolo unde visurile prind contur – în inima Norda!
Observatorul de Nord, 29 octombrie 2025 10:00
Când pășești în lumea Norda, simți din prima clipă o energie diferită – o vibrație caldă, prietenoasă, vie. Este o lume a tinerilor care cred în schimbare, care vor să acționeze, nu doar să facă promisiuni. Și în centrul acestei lumi se află o echipă – bordul nostru, un grup de oameni frumoși la suflet […] Post-ul Acolo unde visurile prind contur – în inima Norda! apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 30 minute
10:00
10:00
O pagină de Facebook sponsorizează postări în care îndeamnă oamenii să se bucure de „călătorii gratuite timp de 6 luni pentru doar 40 de lei!” în transportul public din Chișinău. Doritorii sunt îndemnați să se grăbească pentru că „sunt doar 500 de carduri unice la acest preț special”. Anunțul fals este publicat pe pagina Transportul public în Chișinău, care a fost […] Post-ul FALS: Abonamente la doar 40 de lei pentru transportul public din Chișinău apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Fosta soție a lui Vlad Plahotniuc nu reușește să anuleze sechestrul aplicat pe bunurile trecute pe numele său # Observatorul de Nord
Fosta soție a lui Vlad Plahotniuc, Oxana Childescu, a pierdut în prima instanță procesul în care solicită scoaterea sechestrului de pe unele bunuri înscrise pe numele său. Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a constatat drept inadmisibilă acțiunea sa. Acuzatorii spun că beneficiar efectiv al acestor bunuri este Vlad Plahotniuc, deținut în enitenciarul N 13 și judecat […] Post-ul Fosta soție a lui Vlad Plahotniuc nu reușește să anuleze sechestrul aplicat pe bunurile trecute pe numele său apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum o oră
09:20
Intrăm în iarnă fără grija gazului – suntem aprovizionați cu peste 90 la sută din volumul necesar # Observatorul de Nord
Declarația aparține ministrului Energiei, Dorin Junghietu și a fost făcută în cadrul Reuniunii ministerială a Grupului la Nivel Înalt pentru Conectivitate Energetică în Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC), desfășurată la București. Acest lucru a fost posibil datorită politicilor proactive de diversificare a surselor, stocare de siguranță și cooperare regională. Republica Moldova a diversificat sursele de […] Post-ul Intrăm în iarnă fără grija gazului – suntem aprovizionați cu peste 90 la sută din volumul necesar apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 2 ore
08:50
Planuri ambițioase a noului guvern: salariu mediu de 25.000 de lei, creșterea continuă a pensiilor, cel puțin 5.000 de locuri noi de creșă… # Observatorul de Nord
În Prigramul de activitate a noului guvern, prezentat de premierul desemnat Alexandru Munteanu au fost incluse mai multe priorități menite să îmbunătățească viața cetățenilor. Astfel, salariul va fi dublat în următorii ani și va depăși 10 mii de lei, iar cel mediu va crește treptat până la valoarea de 25 de mii de lei. O prioritate […] Post-ul Planuri ambițioase a noului guvern: salariu mediu de 25.000 de lei, creșterea continuă a pensiilor, cel puțin 5.000 de locuri noi de creșă… apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Alexandru Munteanu, desemnat de președintă pentru funcția de premier, a prezentat oficial întreaga echipă a viitorului Cabinet. Printre candidați se regăsesc șapte miniștri și un viceprim-ministru fără portofoliu din vechea garnitură, precum și opt propuneri noi. Astfel, Cabinetul ar urma să arate în următorul mod: Alexandru Munteanu – prim-ministru desemnat; Eugen Osmochescu – viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Economice […] Post-ul Guvernul Munteanu: 7 miniștri din vechea garnitură +8 miniștri noi apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:20
Curs valutar, 29 octombrie 2025: moneda unică europeană este mai ieftină cu un ban, iar dolarul s-a ieftinit cu patru bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 29 octombrie 2025, euro coboară la valoarea de 19 lei și 81 de bani, cu un ban mai puțin. Dolarul american se ieftinește cu patru bani și va avea valoarea de 16 lei și 99 de bani. Leul românesc va fi […] Post-ul Curs valutar, 29 octombrie 2025: moneda unică europeană este mai ieftină cu un ban, iar dolarul s-a ieftinit cu patru bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 4 ore
07:50
Procuratura municipiului Chișinău informează că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, o femeie în vârstă de 56 de ani a fost condamnată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 15 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis pentru femei, pentru tentativă de omor intenționat asupra unui membru de familie (art. 27, art. […] Post-ul A încercat să-și omoare concubinul: o femeie va sta 15 ani după gratii apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 29 octombrie 2025. Capricornii caută liniștea. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Astrele le recomandă nativilor să fie mai atenți cu informațiile pe care le oferă celor din jur. De cele mai multe ori sunt foarte entuziasmați și omit detalii important. Este un moment potrivit pentru intenții vizionare. Pe măsură ce ziua se încheie, o înțelegere mai clară și o dorință de reușită se va intensifica. […] Post-ul Horoscopul zilei de 29 octombrie 2025. Capricornii caută liniștea. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:00
Astăzi, 29 octombrie, benzina s-a scumpit cu 6 bani, iar motorina este mai scumpă cu 13 bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 29 octombrie 2025. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 22,64 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,53 lei. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu […] Post-ul Astăzi, 29 octombrie, benzina s-a scumpit cu 6 bani, iar motorina este mai scumpă cu 13 bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 6 ore
06:10
Meteo, 29 octombrie 2025: zi frumoasă de toamnă, cu soare și fără precipitații # Observatorul de Nord
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 29 octombrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea o zi frumoasă de toamnă, fără precipitații și cu valori termice adecvate perioadei. Astfel, temperatura aerului se va încadra între +7 și +16 grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 59 […] Post-ul Meteo, 29 octombrie 2025: zi frumoasă de toamnă, cu soare și fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 12 ore
00:20
Autor: Stela MIHAILOVICI, anticoruptie.md La recentele alegeri parlamentare, Partidul Acțiune și Solidaritate a avut cel mai mare buget electoral, peste 18 milioane de lei. Au contribuit cu sume generoase oameni simpli, dar și agenți economici. Am găsit printre donatori businessmani implicați în scandaluri publice sau acuzați de implicare în schemele lui Vlad Plahotniuc, oameni de afaceri […] Post-ul Sponsorii Guvernării apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 24 ore
17:40
Forumul Anual al Democrației Locale la Soroca: transparența decizională, în centrul atenției / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Soroca a găzduit astăzi Forumul Anual al Democrației Locale – o platformă de dialog între autorități, experți și cetățeni, menită să consolideze transparența și participarea comunitară în procesul decizional. Evenimentul, organizat la Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA, a reunit reprezentanți ai administrației publice locale, ai societății civile și ai mediului educațional pentru […] Post-ul Forumul Anual al Democrației Locale la Soroca: transparența decizională, în centrul atenției / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
Expoziție de pictură semnată de Victor Zagaevschi la Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” din Soroca # Observatorul de Nord
Astăzi, la Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” din Soroca, a fost inaugurată expoziția personală a pictorului și epigramistului Victor Zagaevschi, un nume cunoscut în lumea artei plastice locale. Evenimentul a adunat prieteni, colegi de breaslă și iubitori ai frumosului, dornici să redescopere universul artistic al meșterului sorocan. Expoziția va fi deschisă publicului pe […] Post-ul Expoziție de pictură semnată de Victor Zagaevschi la Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” din Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:50
Tinerii de la Centrul DACIA au ieșit în stradă să afle cum privesc oamenii rolurile de gen / VIDEO # Observatorul de Nord
Voluntarii de la Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA din Soroca se implică activ în activități de sensibilizare și informare a comunității. De data aceasta, echipa Centrului DACIA a desfășurat un vox stradal pentru a afla direct de la oameni ce părere au despre stereotipurile de gen și care sunt cele mai des […] Post-ul Tinerii de la Centrul DACIA au ieșit în stradă să afle cum privesc oamenii rolurile de gen / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:40
Grădinița nr.13 din Soroca are o nouă directoare, iar la nr.5 directoarea a câștigat al doilea mandat # Observatorul de Nord
La două grădinițe din orașul Soroca au avut loc schimbări la conducere. Grădinița nr.13 are o nouă directoare, Diana Coțaga, iar la Grădinița nr.5, Elena Palanciuc a fost reconfirmată pentru al doilea mandat. Diana Coțaga are o experiență de peste zece ani în educația preșcolară. Ea a început cariera ca profesoară de Limba și Literatura […] Post-ul Grădinița nr.13 din Soroca are o nouă directoare, iar la nr.5 directoarea a câștigat al doilea mandat apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:10
Tragedie în satul Japca, raionul Florești: Un copil de doi ani a murit după ce a căzut într-o fântână # Observatorul de Nord
Salvatorii au recuperat corpul neînsuflețit al unui copil de doi ani căzut într-o fântână în satul Japca, raionul Florești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:34. La fața locului au intervenit două echipe de salvatori din cadrul Direcției Regionale Căutare-Salvare Nord și Direcției Situații Excepționale Florești. Copilul a fost scos la suprafață […] Post-ul Tragedie în satul Japca, raionul Florești: Un copil de doi ani a murit după ce a căzut într-o fântână apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:10
Curtea de Apel Nord a anulat decizia de demolare a etajului doi a unei case din Soroca # Observatorul de Nord
Curtea de Apel Nord a respins aplicarea măsurii de demolare a unei construcții neautorizate din municipiul Soroca, menținând însă amenda contravențională de 15.000 de lei dispusă anterior de Judecătoria Soroca. Instanța superioară a concluzionat că măsura demolării nu a fost motivată suficient în hotărârea de fond și nu se impunea în contextul cauzei. Colegiul penal […] Post-ul Curtea de Apel Nord a anulat decizia de demolare a etajului doi a unei case din Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:00
Locatarii blocului afectat de explozia din Florești încearcă să-și refacă locuințele. Primăria evaluează pagubele # Observatorul de Nord
La două zile după deflagrația din orașul Florești, locuitorii blocului de pe strada Mihai Viteazul încearcă să-și revină din șoc și să-și reconstruiască casele distruse. În urma exploziei, un bărbat și-a pierdut viața, iar o adolescentă de 17 ani se află în continuare internată în Spitalul Raional Florești, transmite tvn.md ELENA BÎNZARI, locuitoarea blocului afectat: „Eram […] Post-ul Locatarii blocului afectat de explozia din Florești încearcă să-și refacă locuințele. Primăria evaluează pagubele apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:00
Elevii clasei a XII-a de la Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” au avut parte de o experiență aparte în cadrul Zilei Ușilor Deschise la Judecătoria Drochia, sediul Dondușeni. Vizita s-a transformat într-o adevărată lecție practică despre dreptate, lege și responsabilitate. Tinerii au participat la o simulare de proces de divorț, în care au jucat rolurile principale: […] Post-ul O zi în pielea judecătorului. Elevii au simulat un proces real de divorț apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:00
În incinta Gimnaziului „Viorel Cantemir” din satul Sofia, raionul Drochia s-a desfășurat Seminarul raional la Biologie cu genericul: „Metode de cercetare în practica de teren – elaborarea unui pașaport ecologic, pe baza unor specii de animale/plante din ecosistemul natal”. Evenimentul a fost moderat de Jana Gîrlă, profesoară de biologie, grad didactic I, și Iuliana […] Post-ul Seminar raional la Biologie – „Metode de cercetare în practica de teren” apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:50
Un bărbat din raionul Florești a fost condamnat la 23 de ani de închisoare pentru crimele comise asupra unei femei. Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Soroca pe 22 octombrie. Potrivit Procuraturii Generale, faptele s-au întâmplat în seara de 6 iunie, pe un drum dintr-un sat din Florești. Bărbatul era în stare de ebrietate când […] Post-ul Bărbat din Florești condamnat la 23 de ani pentru viol și omor apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:50
Prin sentința Judecătoriei Soroca, sediul Central, un bărbat care a violat și sugrumat până la deces o femeie, a fost condamnat la 23 de ani de închisoare # Observatorul de Nord
Procuratura anunță pronunțarea a două sentințe de condamnare pentru fapte de viol și omor, comise în raionul Florești și municipiul Chișinău. În cadrul urmăririi penale, s-a stabilit că, la 6 iunie 2025, pe timp de noapte, un bărbat în stare de ebrietate alcoolică, aflându-se pe un drum îngustat de țară, dintr-o localitate din raionul Florești, […] Post-ul Prin sentința Judecătoriei Soroca, sediul Central, un bărbat care a violat și sugrumat până la deces o femeie, a fost condamnat la 23 de ani de închisoare apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:50
Soroceanul Eugen Mihalcean a câștigat medalia de argint la Mondialul din Novi Sad, Serbia! # Observatorul de Nord
Soroceanul Eugen Mihălcean a devenit vice-campion mondial U23 în categoria de greutate 86 kg. Performanța a fost obținută la Campionatul Mondial din Serbia, în concursul de lupte libere. În confruntarea finală, pentru medalia de aur, Eugen s-a luptat cu reprezentantul Rusiei, Arsen Balaian, care a evoluat sub drapel neutru. Până în finală luptătorul […] Post-ul Soroceanul Eugen Mihalcean a câștigat medalia de argint la Mondialul din Novi Sad, Serbia! apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:10
„Mai duceți-vă cu burnout-ul vostru”. Noi detalii despre moartea lui Sergiu Opaeţ: Era spitalizat cu o boală de plămâni, iar în ultimele zile medicul nu ar fi trecut pe la el # Observatorul de Nord
Moartea prematură a lui Sergiu Opaeț, directorul Gimnaziului „Ion Creangă” din satul Teleșeu, raionul Orhei, continuă să stârnească reacții. În timp ce spațiul public a fost inundat de discuții despre epuizarea profesională a cadrelor didactice, apropiații tânărului susțin totul s-a întâmplat din cauza unei boli pulmonare tratate necorespunzător și a nepăsării din sistemul medical, transmite […] Post-ul „Mai duceți-vă cu burnout-ul vostru”. Noi detalii despre moartea lui Sergiu Opaeţ: Era spitalizat cu o boală de plămâni, iar în ultimele zile medicul nu ar fi trecut pe la el apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:40
La Florești, Federația „SindLUCAS” a lansat proiecte dedicate echilibrului dintre viața profesională și cea de familie # Observatorul de Nord
Federația Sindicală a Lucrătorilor din Comerț, Alimentația Publică, Cooperația de Consum, Servicii, Restaurante și Hoteluri din Republica Moldova „SindLUCAS” a lansat, la Florești, o serie de proiecte sindicale locale dedicate promovării Convenției nr. 156 a Organizației Internaționale a Muncii (OIM) – privind egalitatea de șanse și tratament pentru femei și bărbați cu responsabilități familiale. Evenimentul […] Post-ul La Florești, Federația „SindLUCAS” a lansat proiecte dedicate echilibrului dintre viața profesională și cea de familie apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:40
Natalia Plugaru și Gheorghe Hajder – noi propuneri de minisștri în cabinetul lui Alexandru Munteanu # Observatorul de Nord
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a anunțat că Natalia Plugaru este propusă pentru funcția de ministru al Muncții și Protecției Sociale, iar Gheorghe Hajder ar urma să devină noul ministru al Mediului. Totodată, Alexei Buzu a acceptat să preia funcția de Secretar General al Cancelariei de Stat, informează moldpres.md Alexandru Munteanu a subliniat că persoanele înaintate […] Post-ul Natalia Plugaru și Gheorghe Hajder – noi propuneri de minisștri în cabinetul lui Alexandru Munteanu apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
Recent la Soroca a avut loc cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Național al Mărului. Am strâns aici mai mute fotografii de la eveniment, care stau mărturie unor clipe deosebit de frumoase petrecute în orașul nostru. Post-ul Festivalul Mărului în imagini / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ieri
09:30
O grupă de creșă va fi deschisă la Grădinița de copii nr.17. Renovarea unui spațiu de 122 m.p. va costa 1.500.000 de lei # Observatorul de Nord
În cadrul Programului Național „Servicii de creșă Publice”, finanțat de Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, la Grădinița de Copii nr.17 din Soroca va fi deschisă o grupă de creșă. Astfel, renovarea în totalitate a unui spațiu de 122 m.p., care prevede schimbarea pardoselei, renovarea pereților și tavanelor, amenajarea unui grupă sanitar va costa […] Post-ul O grupă de creșă va fi deschisă la Grădinița de copii nr.17. Renovarea unui spațiu de 122 m.p. va costa 1.500.000 de lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță noile prețuri pentru ziua de marți, 28 octombrie 2025, care vor fi 22 lei și 58 de bani la benzină și 19 lei și 40 de bani la motorină. Astfel, benzina se va scumpi cu 10 bani, iar motorina cu 14 bani. Post-ul Astăzi, 28 octombrie 2025, benzina și motorina se scumpesc simțitor apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Investigație Mihai Antohe, Stanislav Kirsanov, Mykhailo Taushanzhy sau Al Shaheen Yako. Sunt doar câteva dintre identitățile false ale lui Vladimir Plahotniuc, pe care le-a folosit ca să-și șteargă urmele, în ultimii șase ani, de când se ascunde de justiția din Moldova. A fost prins în Grecia, mai exact, pe Aeroportul Internațional din Atena, când era […] Post-ul Fețele nevăzute ale oligarhului apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Ghenadie Donos: Burn-out-ul profesorilor nu este un accident! Este o criză de sistem. Este momentul pentru acțiune! # Observatorul de Nord
Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ) exprimă profunda îngrijorare și durere în fața unui fenomen tot mai extins de ardere profesională (burn-out) în rândul cadrelor didactice din Republica Moldova. Tragedia recentă, pierderea prematură a directorului Sergiu Opaeț, reprezintă un semnal de alarmă extrem și o ilustrare a presiunilor la care sunt supuse personalitățile devotate […] Post-ul Ghenadie Donos: Burn-out-ul profesorilor nu este un accident! Este o criză de sistem. Este momentul pentru acțiune! apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Decretul privind desemnarea lui Alexandru Munteanu în funcția de prim-ministru, publicat în „Monitorul Oficial” # Observatorul de Nord
Decretul președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, prin care Alexandru Munteanu este desemnat candidat la funcția de prim-ministru, a fost publicat astăzi în „Monitorul Oficial”, marcând începutul procesului oficial de constituire a noului Executiv, transmite moldpres.md Potrivit documentului, decizia vine în urma consultărilor șefei statului cu fracțiunile parlamentare. Publicarea decretului îi permite lui Alexandru Munteanu să […] Post-ul Decretul privind desemnarea lui Alexandru Munteanu în funcția de prim-ministru, publicat în „Monitorul Oficial” apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Viitorul cabinet de miniștri prinde contur. Deocamdată, sunt șase candidați. Patru dintre aceștia au proprietăți și conturi bancare considerabile, iar doi nu au depuse declarații de avere și interese personale, pentru că nu sunt funcționari publici, transmitejurnal.md Primele șase persoane care au acceptat să facă parte din viitorul cabinet de miniștri sunt Emil Ceban, rectorul […] Post-ul Viitorul cabinet de miniștri prinde contur: Ce averi au candidații anunțați apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
Vitalie Damașcan a fost convocat la națională, pentru meciurile cu Italia și Israelul # Observatorul de Nord
Naționala Moldovei va disputa două partide în luna noiembrie în cadrul competițiilor oficiale internaționale. Pe 13 noiembrie, tricolorii vor întâlni selecționata Italiei în cel de-al șaptelea meci din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2026, iar pe 16 noiembrie este programat ultimul joc din cadrul competiției contra Israelului. Ambele partide vor avea loc pe stadionul Zimbru din […] Post-ul Vitalie Damașcan a fost convocat la națională, pentru meciurile cu Italia și Israelul apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 28 octombrie 2025: euro scade cu doi bani, iar dolarul se ieftinește cu șase bani # Observatorul de Nord
Conform curesului oficial de schimb valutar, afișat de Bnaca Națională a Moldovei pentru astăzi, 28 octombrie 2025, euro coboară la valoarea de 19 lei și 83 de bani, cu 2 bani mai puțin decât ieri. Dolarul american se ieftinește cu 6 bani și va avea valoarea de 17 lei și 03 de bani. Leul […] Post-ul Curs valutar, 28 octombrie 2025: euro scade cu doi bani, iar dolarul se ieftinește cu șase bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:50
În legătură cu începerea sezonului de încălzire 2025-2026, precum și cazurile raportate recent de conectare neautorizată a echipamentelor de gaze la rețea, SA „Moldovagaz”, ca și în anii precedenți, a expediat către 12 companii de distribuție a gazelor din grup o listă de recomandări privind interacțiunea informațională cu consumatorii, tranmsite stiri.md cu referire la moldovagaz.md […] Post-ul Recomandările Moldovagaz după explozia fatală din Florești apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 28 octombrie 2025. Peștii sunt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Horoscopul zilei de 28 octombrie 2025 spune că indiferent de provocările apărute, astrele te susțin să rămâi centrată și să ai încredere că totul se așază exact așa cum trebuie. Este momentul perfect să-ți acorzi puțin timp pentru tine, să reflectezi la pașii făcuți și să-ți recunoști meritele. Descoperă ce îți rezervă astrele în […] Post-ul Horoscopul zilei de 28 octombrie 2025. Peștii sunt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Meteo, 28 octombrie 2025: zi cu soare, iar precipitațiile sunt puțin probabile # Observatorul de Nord
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 28 octombrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova ploile sunt puțin probabile, iar temperatura aerului este adecvată perioadei. Astfel, valorile termice se vor încadra între +6 și +13 grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 62 procente, iar vântul va bate […] Post-ul Meteo, 28 octombrie 2025: zi cu soare, iar precipitațiile sunt puțin probabile apare prima dată în Observatorul de Nord.
27 octombrie 2025
17:00
Alexandru Munteanu, candidat la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova are rădăcini sorocene, tatăl său este din Cosăuți # Observatorul de Nord
Alexandru Munteanu, candidatul surpriză la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, desemnat de președinta Maia Sandu, are rădăcini sorocene. Tatăl său, Gheorghe Munteanu, s-a născut în perioada interbelică în satul Cosăuți, din județul Soroca. Gheorghe Munteanu, a crescut în familia de țărani mijlocași a lui Eftemie și a Eudochiei Munteanu, ne-au informat sursele noastre din Cosăuți, informație […] Post-ul Alexandru Munteanu, candidat la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova are rădăcini sorocene, tatăl său este din Cosăuți apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:50
Vântul din ultimele zile a oferit sorocenilor o priveliște neobișnuită pe malul Nistrului. Apa de la suprafață părea să curgă în sens invers, împotriva curentului obișnuit al râului. Fenomenul a fost provocat de rafalele de vânt care au împins valurile spre amonte, dând impresia că Nistrul își schimbă direcția. Cei care se aflau în apropiere […] Post-ul Fenomen rar pe Nistru: Râul pare să curgă la deal / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:10
Elevii din raionul Soroca vor beneficia în curând de condiții mai bune de igienă și sanitație, datorită lucrărilor de reparație și modernizare desfășurate în mai multe instituții de învățământ. Împreună cu expertul Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL), echipa locală a vizitat șantierele unde au loc lucrări curente la patru blocuri sanitare din […] Post-ul Facilități sanitare și igienice moderne pentru elevii din raionul Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:50
Șefa de la Interne confirmă bătaia provocată de judecători beți la Soroca: Procurorul urmează să examineze cauza # Observatorul de Nord
Ministra în exercițiu a Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat informația precum că trei judecători beți ar fi provocat o bătaie la Soroca. Potrivit oficialei, Poliția a intervenit după un apel la Serviciul 112, transmite realitatea.md Funcționara a punctat că oamenii legii au intervenit pentru a documenta cazul și au transportat persoanele vizate la o […] Post-ul Șefa de la Interne confirmă bătaia provocată de judecători beți la Soroca: Procurorul urmează să examineze cauza apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:10
Un tânăr a fost amendat cu 30 de mii de lei pentru agresarea unui taximetrist # Observatorul de Nord
Un tânăr din Florești a fost recunoscut vinovat de comiterea unei fapte de huliganism și a fost amendat cu 30 de mii de lei. Incidentul s-a produs în noaptea spre 18 august 2024, în jurul orei 00:30, pe o stradă dintr-un oraș. Potrivit materialelor anchetei, tânărul, aflat împreună cu o altă persoană, ar fi agresat […] Post-ul Un tânăr a fost amendat cu 30 de mii de lei pentru agresarea unui taximetrist apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:40
A fost un director profund implicat în viața școlii, un om care a pus mereu binele comunității înaintea propriei sănătăți. Pierderea lui ne obligă să vorbim deschis despre o problemă reală și adesea ignorată – arderea profesională din sistemul educațional, a scris pe rețelele de socializare ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. În ultimii ani, […] Post-ul Dan Perciun: Decesul lui Sergiu Opaeț este o tragedie. apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:30
Cât de departe putem vedea? Răspunsul nu e un singur număr, pentru că se sprijină pe două limite diferite. Prima este pur geometrică și ține de curbura Pământului. A doua este optică și ține de rezoluția ochiului, adică de cât de fine sunt detaliile pe care le putem distinge. Împreună, cele două explică de ce […] Post-ul Până la ce distanță vede ochiul uman apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:50
Soroca a fost din nou în straie de sărbătoare! Orașul a găzduit cea de-a paisprezecea ediție a Festivalului Național al Mărului, un eveniment care reunește, an de an, tradiția, cultura și bucuria de a trăi toamna. Sărbătoarea a început cu o paradă spectaculoasă, la care au participat instituțiile din întreg raionul. Elevi, profesori și angajați […] Post-ul Cum s-a desfășurat Festivalul Național al Mărului din Soroca? / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:40
„Copiii soarelui” – părinții din Soroca au învățat cum să cultive empatia și acceptarea copiilor cu Sindrom Down / VIDEO # Observatorul de Nord
La Soroca, părinții au devenit parte a unei lecții despre empatie și incluziune. Pe 25 octombrie 2025, în incinta Palatului de Cultură, membrii Consiliului Raional al Părinților au participat la o activitate de sensibilizare dedicată cunoașterii și înțelegerii copiilor cu Sindrom Down, denumiți adesea „copiii soarelui” pentru lumina și căldura pe care o aduc în […] Post-ul „Copiii soarelui” – părinții din Soroca au învățat cum să cultive empatia și acceptarea copiilor cu Sindrom Down / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:10
Balul Frunzelor Aurii găzduit de Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca / VIDEO # Observatorul de Nord
La 24 octombrie 2025, în Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca a avut loc Balul Frunzelor Aurii, desfășurat sub genericul „ECO-TOAMNA”. Evenimentul a reunit 15 eleve din clasele a V-a până la a XI-a, care au demonstrat creativitate și originalitate în cadrul probelor pregătite. Fiecare a primit câte un titlu binemeritat, reflectând efortul și talentul […] Post-ul Balul Frunzelor Aurii găzduit de Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:10
Tinerii rugbyști soroceni, de la U12 și U16, au ocupat locurile III și II, la etapa a V-a a campionatului republican # Observatorul de Nord
Stadionul orășenesc din Soroca a găzduit duminică, 26 octombrie, etapa a V-a a Campionatului Republicii Moldova la rugby-10, la categoriile de vârstă U12 și U16. Echipele școlii Sportive Raionale din Soroca nu i-au dezamăgit pe acei care au venit la stadion. Astfel, echipa U16 o ocupat locul II, iar rugbiștii de la U12 s-au plasat […] Post-ul Tinerii rugbyști soroceni, de la U12 și U16, au ocupat locurile III și II, la etapa a V-a a campionatului republican apare prima dată în Observatorul de Nord.
