Sponsorii Guvernării

08:50

Patru persoane, inclusiv un minor, și-au pierdut viața în timplul exploziei care a avut loc în blocul cu cinci etaje de pe strada Ştefan cel Mare, 117, din cartierul fabricii Stil, care a avut loc pe data de 27 octombrie 2007. Ulterior și-a mai pierdut viața și un salvator, implicat în lucrările de salvare.