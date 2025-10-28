Sponsorii Guvernării
Observatorul de Nord, 29 octombrie 2025 00:20
Autor: Stela MIHAILOVICI, anticoruptie.md La recentele alegeri parlamentare, Partidul Acțiune și Solidaritate a avut cel mai mare buget electoral, peste 18 milioane de lei. Au contribuit cu sume generoase oameni simpli, dar și agenți economici. Am găsit printre donatori businessmani implicați în scandaluri publice sau acuzați de implicare în schemele lui Vlad Plahotniuc, oameni de afaceri
• • •
Acum o oră
00:20
Acum 8 ore
17:40
Forumul Anual al Democrației Locale la Soroca: transparența decizională, în centrul atenției / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Soroca a găzduit astăzi Forumul Anual al Democrației Locale – o platformă de dialog între autorități, experți și cetățeni, menită să consolideze transparența și participarea comunitară în procesul decizional. Evenimentul, organizat la Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA, a reunit reprezentanți ai administrației publice locale, ai societății civile și ai mediului educațional pentru
Acum 12 ore
16:20
Expoziție de pictură semnată de Victor Zagaevschi la Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” din Soroca # Observatorul de Nord
Astăzi, la Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat" din Soroca, a fost inaugurată expoziția personală a pictorului și epigramistului Victor Zagaevschi, un nume cunoscut în lumea artei plastice locale. Evenimentul a adunat prieteni, colegi de breaslă și iubitori ai frumosului, dornici să redescopere universul artistic al meșterului sorocan. Expoziția va fi deschisă publicului pe
15:50
Tinerii de la Centrul DACIA au ieșit în stradă să afle cum privesc oamenii rolurile de gen / VIDEO # Observatorul de Nord
Voluntarii de la Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA din Soroca se implică activ în activități de sensibilizare și informare a comunității. De data aceasta, echipa Centrului DACIA a desfășurat un vox stradal pentru a afla direct de la oameni ce părere au despre stereotipurile de gen și care sunt cele mai des
14:40
Grădinița nr.13 din Soroca are o nouă directoare, iar la nr.5 directoarea a câștigat al doilea mandat # Observatorul de Nord
La două grădinițe din orașul Soroca au avut loc schimbări la conducere. Grădinița nr.13 are o nouă directoare, Diana Coțaga, iar la Grădinița nr.5, Elena Palanciuc a fost reconfirmată pentru al doilea mandat. Diana Coțaga are o experiență de peste zece ani în educația preșcolară. Ea a început cariera ca profesoară de Limba și Literatura
14:10
Tragedie în satul Japca, raionul Florești: Un copil de doi ani a murit după ce a căzut într-o fântână # Observatorul de Nord
Salvatorii au recuperat corpul neînsuflețit al unui copil de doi ani căzut într-o fântână în satul Japca, raionul Florești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:34. La fața locului au intervenit două echipe de salvatori din cadrul Direcției Regionale Căutare-Salvare Nord și Direcției Situații Excepționale Florești. Copilul a fost scos la suprafață
13:10
Curtea de Apel Nord a anulat decizia de demolare a etajului doi a unei case din Soroca # Observatorul de Nord
Curtea de Apel Nord a respins aplicarea măsurii de demolare a unei construcții neautorizate din municipiul Soroca, menținând însă amenda contravențională de 15.000 de lei dispusă anterior de Judecătoria Soroca. Instanța superioară a concluzionat că măsura demolării nu a fost motivată suficient în hotărârea de fond și nu se impunea în contextul cauzei. Colegiul penal
13:00
Locatarii blocului afectat de explozia din Florești încearcă să-și refacă locuințele. Primăria evaluează pagubele # Observatorul de Nord
La două zile după deflagrația din orașul Florești, locuitorii blocului de pe strada Mihai Viteazul încearcă să-și revină din șoc și să-și reconstruiască casele distruse. În urma exploziei, un bărbat și-a pierdut viața, iar o adolescentă de 17 ani se află în continuare internată în Spitalul Raional Florești, transmite tvn.md ELENA BÎNZARI, locuitoarea blocului afectat: „Eram
12:00
Elevii clasei a XII-a de la Liceul Teoretic „Alexei Mateevici" au avut parte de o experiență aparte în cadrul Zilei Ușilor Deschise la Judecătoria Drochia, sediul Dondușeni. Vizita s-a transformat într-o adevărată lecție practică despre dreptate, lege și responsabilitate. Tinerii au participat la o simulare de proces de divorț, în care au jucat rolurile principale:
12:00
În incinta Gimnaziului „Viorel Cantemir" din satul Sofia, raionul Drochia s-a desfășurat Seminarul raional la Biologie cu genericul: „Metode de cercetare în practica de teren – elaborarea unui pașaport ecologic, pe baza unor specii de animale/plante din ecosistemul natal". Evenimentul a fost moderat de Jana Gîrlă, profesoară de biologie, grad didactic I, și Iuliana
Acum 24 ore
11:50
Un bărbat din raionul Florești a fost condamnat la 23 de ani de închisoare pentru crimele comise asupra unei femei. Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Soroca pe 22 octombrie. Potrivit Procuraturii Generale, faptele s-au întâmplat în seara de 6 iunie, pe un drum dintr-un sat din Florești. Bărbatul era în stare de ebrietate când
11:50
Prin sentința Judecătoriei Soroca, sediul Central, un bărbat care a violat și sugrumat până la deces o femeie, a fost condamnat la 23 de ani de închisoare # Observatorul de Nord
Procuratura anunță pronunțarea a două sentințe de condamnare pentru fapte de viol și omor, comise în raionul Florești și municipiul Chișinău. În cadrul urmăririi penale, s-a stabilit că, la 6 iunie 2025, pe timp de noapte, un bărbat în stare de ebrietate alcoolică, aflându-se pe un drum îngustat de țară, dintr-o localitate din raionul Florești,
11:50
Soroceanul Eugen Mihalcean a câștigat medalia de argint la Mondialul din Novi Sad, Serbia! # Observatorul de Nord
Soroceanul Eugen Mihălcean a devenit vice-campion mondial U23 în categoria de greutate 86 kg. Performanța a fost obținută la Campionatul Mondial din Serbia, în concursul de lupte libere. În confruntarea finală, pentru medalia de aur, Eugen s-a luptat cu reprezentantul Rusiei, Arsen Balaian, care a evoluat sub drapel neutru. Până în finală luptătorul
11:10
„Mai duceți-vă cu burnout-ul vostru”. Noi detalii despre moartea lui Sergiu Opaeţ: Era spitalizat cu o boală de plămâni, iar în ultimele zile medicul nu ar fi trecut pe la el # Observatorul de Nord
Moartea prematură a lui Sergiu Opaeț, directorul Gimnaziului „Ion Creangă" din satul Teleșeu, raionul Orhei, continuă să stârnească reacții. În timp ce spațiul public a fost inundat de discuții despre epuizarea profesională a cadrelor didactice, apropiații tânărului susțin totul s-a întâmplat din cauza unei boli pulmonare tratate necorespunzător și a nepăsării din sistemul medical, transmite
10:40
La Florești, Federația „SindLUCAS” a lansat proiecte dedicate echilibrului dintre viața profesională și cea de familie # Observatorul de Nord
Federația Sindicală a Lucrătorilor din Comerț, Alimentația Publică, Cooperația de Consum, Servicii, Restaurante și Hoteluri din Republica Moldova „SindLUCAS" a lansat, la Florești, o serie de proiecte sindicale locale dedicate promovării Convenției nr. 156 a Organizației Internaționale a Muncii (OIM) – privind egalitatea de șanse și tratament pentru femei și bărbați cu responsabilități familiale. Evenimentul
10:40
Natalia Plugaru și Gheorghe Hajder – noi propuneri de minisștri în cabinetul lui Alexandru Munteanu # Observatorul de Nord
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a anunțat că Natalia Plugaru este propusă pentru funcția de ministru al Muncții și Protecției Sociale, iar Gheorghe Hajder ar urma să devină noul ministru al Mediului. Totodată, Alexei Buzu a acceptat să preia funcția de Secretar General al Cancelariei de Stat, informează moldpres.md Alexandru Munteanu a subliniat că persoanele înaintate
10:20
Recent la Soroca a avut loc cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Național al Mărului. Am strâns aici mai mute fotografii de la eveniment, care stau mărturie unor clipe deosebit de frumoase petrecute în orașul nostru.
09:30
O grupă de creșă va fi deschisă la Grădinița de copii nr.17. Renovarea unui spațiu de 122 m.p. va costa 1.500.000 de lei # Observatorul de Nord
În cadrul Programului Național „Servicii de creșă Publice", finanțat de Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, la Grădinița de Copii nr.17 din Soroca va fi deschisă o grupă de creșă. Astfel, renovarea în totalitate a unui spațiu de 122 m.p., care prevede schimbarea pardoselei, renovarea pereților și tavanelor, amenajarea unui grupă sanitar va costa
09:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță noile prețuri pentru ziua de marți, 28 octombrie 2025, care vor fi 22 lei și 58 de bani la benzină și 19 lei și 40 de bani la motorină. Astfel, benzina se va scumpi cu 10 bani, iar motorina cu 14 bani.
09:20
Investigație Mihai Antohe, Stanislav Kirsanov, Mykhailo Taushanzhy sau Al Shaheen Yako. Sunt doar câteva dintre identitățile false ale lui Vladimir Plahotniuc, pe care le-a folosit ca să-și șteargă urmele, în ultimii șase ani, de când se ascunde de justiția din Moldova. A fost prins în Grecia, mai exact, pe Aeroportul Internațional din Atena, când era
09:20
Ghenadie Donos: Burn-out-ul profesorilor nu este un accident! Este o criză de sistem. Este momentul pentru acțiune! # Observatorul de Nord
Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ) exprimă profunda îngrijorare și durere în fața unui fenomen tot mai extins de ardere profesională (burn-out) în rândul cadrelor didactice din Republica Moldova. Tragedia recentă, pierderea prematură a directorului Sergiu Opaeț, reprezintă un semnal de alarmă extrem și o ilustrare a presiunilor la care sunt supuse personalitățile devotate
09:20
Decretul privind desemnarea lui Alexandru Munteanu în funcția de prim-ministru, publicat în „Monitorul Oficial” # Observatorul de Nord
Decretul președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, prin care Alexandru Munteanu este desemnat candidat la funcția de prim-ministru, a fost publicat astăzi în „Monitorul Oficial", marcând începutul procesului oficial de constituire a noului Executiv, transmite moldpres.md Potrivit documentului, decizia vine în urma consultărilor șefei statului cu fracțiunile parlamentare. Publicarea decretului îi permite lui Alexandru Munteanu să
08:40
Viitorul cabinet de miniștri prinde contur. Deocamdată, sunt șase candidați. Patru dintre aceștia au proprietăți și conturi bancare considerabile, iar doi nu au depuse declarații de avere și interese personale, pentru că nu sunt funcționari publici, transmitejurnal.md Primele șase persoane care au acceptat să facă parte din viitorul cabinet de miniștri sunt Emil Ceban, rectorul
08:30
Vitalie Damașcan a fost convocat la națională, pentru meciurile cu Italia și Israelul # Observatorul de Nord
Naționala Moldovei va disputa două partide în luna noiembrie în cadrul competițiilor oficiale internaționale. Pe 13 noiembrie, tricolorii vor întâlni selecționata Italiei în cel de-al șaptelea meci din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial 2026, iar pe 16 noiembrie este programat ultimul joc din cadrul competiției contra Israelului. Ambele partide vor avea loc pe stadionul Zimbru din
08:10
Curs valutar, 28 octombrie 2025: euro scade cu doi bani, iar dolarul se ieftinește cu șase bani # Observatorul de Nord
Conform curesului oficial de schimb valutar, afișat de Bnaca Națională a Moldovei pentru astăzi, 28 octombrie 2025, euro coboară la valoarea de 19 lei și 83 de bani, cu 2 bani mai puțin decât ieri. Dolarul american se ieftinește cu 6 bani și va avea valoarea de 17 lei și 03 de bani. Leul
07:50
În legătură cu începerea sezonului de încălzire 2025-2026, precum și cazurile raportate recent de conectare neautorizată a echipamentelor de gaze la rețea, SA „Moldovagaz", ca și în anii precedenți, a expediat către 12 companii de distribuție a gazelor din grup o listă de recomandări privind interacțiunea informațională cu consumatorii, tranmsite stiri.md cu referire la moldovagaz.md
07:10
Horoscopul zilei de 28 octombrie 2025. Peștii sunt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Horoscopul zilei de 28 octombrie 2025 spune că indiferent de provocările apărute, astrele te susțin să rămâi centrată și să ai încredere că totul se așază exact așa cum trebuie. Este momentul perfect să-ți acorzi puțin timp pentru tine, să reflectezi la pașii făcuți și să-ți recunoști meritele. Descoperă ce îți rezervă astrele în
06:10
Meteo, 28 octombrie 2025: zi cu soare, iar precipitațiile sunt puțin probabile # Observatorul de Nord
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 28 octombrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova ploile sunt puțin probabile, iar temperatura aerului este adecvată perioadei. Astfel, valorile termice se vor încadra între +6 și +13 grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 62 procente, iar vântul va bate
Ieri
17:00
Alexandru Munteanu, candidat la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova are rădăcini sorocene, tatăl său este din Cosăuți # Observatorul de Nord
Alexandru Munteanu, candidatul surpriză la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, desemnat de președinta Maia Sandu, are rădăcini sorocene. Tatăl său, Gheorghe Munteanu, s-a născut în perioada interbelică în satul Cosăuți, din județul Soroca. Gheorghe Munteanu, a crescut în familia de țărani mijlocași a lui Eftemie și a Eudochiei Munteanu, ne-au informat sursele noastre din Cosăuți, inform
16:50
Vântul din ultimele zile a oferit sorocenilor o priveliște neobișnuită pe malul Nistrului. Apa de la suprafață părea să curgă în sens invers, împotriva curentului obișnuit al râului. Fenomenul a fost provocat de rafalele de vânt care au împins valurile spre amonte, dând impresia că Nistrul își schimbă direcția. Cei care se aflau în apropiere […] Post-ul Fenomen rar pe Nistru: Râul pare să curgă la deal / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:10
Elevii din raionul Soroca vor beneficia în curând de condiții mai bune de igienă și sanitație, datorită lucrărilor de reparație și modernizare desfășurate în mai multe instituții de învățământ. Împreună cu expertul Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL), echipa locală a vizitat șantierele unde au loc lucrări curente la patru blocuri sanitare din […] Post-ul Facilități sanitare și igienice moderne pentru elevii din raionul Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:50
Șefa de la Interne confirmă bătaia provocată de judecători beți la Soroca: Procurorul urmează să examineze cauza # Observatorul de Nord
Ministra în exercițiu a Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat informația precum că trei judecători beți ar fi provocat o bătaie la Soroca. Potrivit oficialei, Poliția a intervenit după un apel la Serviciul 112, transmite realitatea.md Funcționara a punctat că oamenii legii au intervenit pentru a documenta cazul și au transportat persoanele vizate la o […] Post-ul Șefa de la Interne confirmă bătaia provocată de judecători beți la Soroca: Procurorul urmează să examineze cauza apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:10
Un tânăr a fost amendat cu 30 de mii de lei pentru agresarea unui taximetrist # Observatorul de Nord
Un tânăr din Florești a fost recunoscut vinovat de comiterea unei fapte de huliganism și a fost amendat cu 30 de mii de lei. Incidentul s-a produs în noaptea spre 18 august 2024, în jurul orei 00:30, pe o stradă dintr-un oraș. Potrivit materialelor anchetei, tânărul, aflat împreună cu o altă persoană, ar fi agresat […] Post-ul Un tânăr a fost amendat cu 30 de mii de lei pentru agresarea unui taximetrist apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:40
A fost un director profund implicat în viața școlii, un om care a pus mereu binele comunității înaintea propriei sănătăți. Pierderea lui ne obligă să vorbim deschis despre o problemă reală și adesea ignorată – arderea profesională din sistemul educațional, a scris pe rețelele de socializare ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. În ultimii ani, […] Post-ul Dan Perciun: Decesul lui Sergiu Opaeț este o tragedie. apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:30
Cât de departe putem vedea? Răspunsul nu e un singur număr, pentru că se sprijină pe două limite diferite. Prima este pur geometrică și ține de curbura Pământului. A doua este optică și ține de rezoluția ochiului, adică de cât de fine sunt detaliile pe care le putem distinge. Împreună, cele două explică de ce […] Post-ul Până la ce distanță vede ochiul uman apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:50
Soroca a fost din nou în straie de sărbătoare! Orașul a găzduit cea de-a paisprezecea ediție a Festivalului Național al Mărului, un eveniment care reunește, an de an, tradiția, cultura și bucuria de a trăi toamna. Sărbătoarea a început cu o paradă spectaculoasă, la care au participat instituțiile din întreg raionul. Elevi, profesori și angajați […] Post-ul Cum s-a desfășurat Festivalul Național al Mărului din Soroca? / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:40
„Copiii soarelui” – părinții din Soroca au învățat cum să cultive empatia și acceptarea copiilor cu Sindrom Down / VIDEO # Observatorul de Nord
La Soroca, părinții au devenit parte a unei lecții despre empatie și incluziune. Pe 25 octombrie 2025, în incinta Palatului de Cultură, membrii Consiliului Raional al Părinților au participat la o activitate de sensibilizare dedicată cunoașterii și înțelegerii copiilor cu Sindrom Down, denumiți adesea „copiii soarelui” pentru lumina și căldura pe care o aduc în […] Post-ul „Copiii soarelui” – părinții din Soroca au învățat cum să cultive empatia și acceptarea copiilor cu Sindrom Down / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:10
Balul Frunzelor Aurii găzduit de Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca / VIDEO # Observatorul de Nord
La 24 octombrie 2025, în Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca a avut loc Balul Frunzelor Aurii, desfășurat sub genericul „ECO-TOAMNA”. Evenimentul a reunit 15 eleve din clasele a V-a până la a XI-a, care au demonstrat creativitate și originalitate în cadrul probelor pregătite. Fiecare a primit câte un titlu binemeritat, reflectând efortul și talentul […] Post-ul Balul Frunzelor Aurii găzduit de Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:10
Tinerii rugbyști soroceni, de la U12 și U16, au ocupat locurile III și II, la etapa a V-a a campionatului republican # Observatorul de Nord
Stadionul orășenesc din Soroca a găzduit duminică, 26 octombrie, etapa a V-a a Campionatului Republicii Moldova la rugby-10, la categoriile de vârstă U12 și U16. Echipele școlii Sportive Raionale din Soroca nu i-au dezamăgit pe acei care au venit la stadion. Astfel, echipa U16 o ocupat locul II, iar rugbiștii de la U12 s-au plasat […] Post-ul Tinerii rugbyști soroceni, de la U12 și U16, au ocupat locurile III și II, la etapa a V-a a campionatului republican apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:50
Un locatar din blocul de la Florești, în care sâmbătă s-a produs o explozie, a decedat în această dimineață la spital. Informația a fost confirmată pentru IPN de către ofițerul de presă al Inspectoratul de Poliție Florești, Lilia Harea. Potrivit informațiilor preliminare, explozia s-a produs din cauza unui cazan neautorizat, transmite ipn.md Bărbatul, în […] Post-ul Explozia din blocul de la Florești: Un locatar a murit la spital apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:30
Hramul bisericii „Sfânta Cuvioasa Parascheva” a adunat zeci de soroceni în rugăciune / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Astăzi, la biserica „Sfânta Cuvioasa Parascheva” din Parcul „Mihai Eminescu” al municipiului Soroca, zeci de credincioși s-au adunat pentru a participa la liturghia dedicată hramului sfântului lăcaș. Slujba a fost oficiată într-o atmosferă plină de liniște și credință, aducând împreună oameni de toate vârstele. Pentru enoriașii bisericii, această zi are o semnificație aparte. Sfânta Cuvioasa […] Post-ul Hramul bisericii „Sfânta Cuvioasa Parascheva” a adunat zeci de soroceni în rugăciune / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:50
„I-a mai duceți-vă voi dracului cei cu perfecțiunea, că în 5 minute te uită toți…” – Directorul unui gimnaziu a murit la doar 35 de ani # Observatorul de Nord
Sergiu Opaeț, directorul Gimnaziului „Ion Creangă” din satul Teleșeu, raionul Orhei, s-a stins din viață la vârsta de doar 35 de ani. Anunțul a fost făcut de către Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău și a șocat comunitatea pedagogică din țară. Într-un necrolog, instituția menționează că„plecarea timpurie a domnului Sergiu Opaeț lasă un […] Post-ul „I-a mai duceți-vă voi dracului cei cu perfecțiunea, că în 5 minute te uită toți…” – Directorul unui gimnaziu a murit la doar 35 de ani apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:50
Cetatea Soroca și-a închis porțile pentru mai multe luni: cum totuși o puteți vizita? # Observatorul de Nord
Tradițional, în sezonul rece al anului, fortăreața medievală din Soroca își închide porțile pentru vizitatori. Din acest an însă, cetatea va putea fi totuși vizitată și în această perioadă. Accesul va fi posibil prin programarea prealabilă la Centrul de Informare și Promovare Turistică din Soroca, aflat în preajma cetății sau la numărul de telefon 069745369. Post-ul Cetatea Soroca și-a închis porțile pentru mai multe luni: cum totuși o puteți vizita? apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
Pe 18 octombrie curent, Centrul Cultural Drochia a găzduit un eveniment remarcabil „Tradițiile românești trec Prutul”, organizat în cadrul proiectului „Arta Populară și Meșteșugul Românesc”, finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova și implementat de Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, România, în parteneriat cu Direcția Cultură și Turism Drochia. Acest […] Post-ul Tradițiile românești trec Prutul – eveniment de suflet la Drochia apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Cabinetul lui Alexandru Munteanu prinde contur: Valeriu Chiveri, Eugen Osmochescu și Andrian Gavriliță sunt noile „achiziții” # Observatorul de Nord
Premierul care urmează să fie propus de președinta Maia Sandu și votat de deputați, continuă să-și completeze echipa. Următoarele trei nume sunt Valeriu Chiveri, Eugen Osmochescu și Andrian Gavriliță. Valeriu CHIVERI este diplomat de carieră, a fost ambasador al Republicii Moldova în Ucraina și este este propus pentru funcția de Viceprim-ministru pentru Reintegrare. Eugen […] Post-ul Cabinetul lui Alexandru Munteanu prinde contur: Valeriu Chiveri, Eugen Osmochescu și Andrian Gavriliță sunt noile „achiziții” apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Deputata Parlamentului Republicii Moldova, Anastasia Nichita: „Încercați să fiți mai pozitivi și o să vedeți că viața e frumoasă.” # Observatorul de Nord
Anastasia Nichita, noua deputată din Parlamentul Republicii Moldova, a răspuns acuzațiilor apărute în spațiul public — printr-un video sincer publicat pe TikTok, în care și-a arătat diplomele și studiile, dar a vorbit și despre emoțiile de la prima ședință din Parlament. „E firesc să ai emoții când ești pentru prima dată în Parlament și te […] Post-ul Deputata Parlamentului Republicii Moldova, Anastasia Nichita: „Încercați să fiți mai pozitivi și o să vedeți că viața e frumoasă.” apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:50
Zi de comemorare: astăzi se împlinesc 18 ani de la producerea deflagrației blocului de locuit cu cinci etaje din orașul Soroca # Observatorul de Nord
Patru persoane, inclusiv un minor, și-au pierdut viața în timplul exploziei care a avut loc în blocul cu cinci etaje de pe strada Ştefan cel Mare, 117, din cartierul fabricii Stil, care a avut loc pe data de 27 octombrie 2007. Ulterior și-a mai pierdut viața și un salvator, implicat în lucrările de salvare. […] Post-ul Zi de comemorare: astăzi se împlinesc 18 ani de la producerea deflagrației blocului de locuit cu cinci etaje din orașul Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:50
Soroceanul Eugen Mihalcean va lupta pentru medalia de aur la Campionatul Mondial U-23, din Serbia! # Observatorul de Nord
În orașul Novi Sad din Serbia are loc Campionatul mondial la lupte libere U23, competiție la care evoluiează cu succes soroceanul Eugen Mihalcean, care în prezent este componentul Școlii Sportive a Rezervelor Olimpice. În semifinale, soroceanul a fost mai bun decât iranianul Rahmani Firo și acum va lupta pentru titlul mondial. El va […] Post-ul Soroceanul Eugen Mihalcean va lupta pentru medalia de aur la Campionatul Mondial U-23, din Serbia! apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
Exclușii nevăzuți. Barierele invizibile care împiedică persoanele cu dizabilități mintale să se integreze în câmpul muncii / Documentar Video # Observatorul de Nord
Autori: Natalia MUNTEANU și Eugenia CIOCHINĂ, anticoruptie.mduti Într-o societate care se pretinde a fi incluzivă și echitabilă, există o categorie de persoane care se confruntă cu bariere invizibile și discriminare sistematică. Deși legislația și politicile publice promovează egalitatea de șanse și integrarea în câmpul muncii, realitatea pentru persoane cu dizabilități mintale este una crudă […] Post-ul Exclușii nevăzuți. Barierele invizibile care împiedică persoanele cu dizabilități mintale să se integreze în câmpul muncii / Documentar Video apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:20
Curs valutar, 27 octombrie 2025: euro valorează 19 lei și 85 de bani, iar dolarul este cotat la 17 lei și 09 bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 27 octombrie 2025, un euro este cotat la 19,85 lei, iar dolarul american are o valoare de 17,09 lei. Leul românesc este cotat la 3,90 lei, menținându-se la un nivel relativ stabil. Hrivna ucraineană valorează 0,40 lei, fără modificări semnificative față […] Post-ul Curs valutar, 27 octombrie 2025: euro valorează 19 lei și 85 de bani, iar dolarul este cotat la 17 lei și 09 bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
