Maia Sandu, discurs la Forumul Păcii de la Paris: „Extinderea Uniunii Europene nu este un act de caritate, ci de securitate”

Președinta Maia Sandu a susținut un discurs la Forumul Păcii de la Paris, unde a avertizat asupra pericolelor războiului informațional purtat de Rusia și a subliniat necesitatea unei Europe unite și reziliente în fața manipulării și a propagandei hibride.

