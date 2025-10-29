Un minor de 16 ani a decedat în timpul orelor de sport la un colegiu din capitală

13:30

„Termoelectrica" S.A. informează că procesul de conectare a consumatorilor la sistemul de termoficare pentru sezonul rece 2025–2026 este în plină desfășurare. Potrivit datelor actualizate până la 23 octombrie, de agent termic beneficiază 2.238 de edificii din municipiu și suburbii, după cum urmează: Instituții de educație timpurie – 142 din 145;