Fosta soție a lui Vlad Plahotniuc a pierdut procesul privind ridicarea sechestrului de pe bunuri

08:30

Republica Moldova se află în momentul în care trebuie să inițieze următoarea etapă a negocierilor cu Uniunea Europeană, dar acest pas este împiedicat de refuzul Ungariei față de Ucraina. Preşedintele Maia Sandu a făcut această declarație într-un interviu la Rock FM. Ea a adăugat că Republica Moldova este conștientă de reformele necesare, chiar dacă procesul … The post Maia Sandu spune că Republica Moldova este pregătită pentru aderarea la UE: Următoarea etapă este blocată de refuzul Ungariei first appeared on ZUGO. Articolul Maia Sandu spune că Republica Moldova este pregătită pentru aderarea la UE: Următoarea etapă este blocată de refuzul Ungariei apare prima dată în ZUGO.