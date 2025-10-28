Lukoil a anunțat că își va vinde activele externe

09:20

5,6 milioane de metri cubi au ajuns să treacă miercuri pe sub Prut, iar capacitatea gazoductului este …