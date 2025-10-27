video | Evaziune fiscală de milioane de lei la o companie care facilita obținerea cetățeniei moldovenești și române
Zugo.md, 27 octombrie 2025 11:00
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) și Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță despre deconspirarea unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudicii calculate la Bugetul public național de peste 6 milioane de lei, după efectuarea, cu suportul BPDS Fulger, a 12 percheziții la contribuabilii ce prestează servicii de …
Acum 30 minute
11:00
video | Evaziune fiscală de milioane de lei la o companie care facilita obținerea cetățeniei moldovenești și române # Zugo.md
Acum o oră
10:30
video | Anastasia Nichita, reacție la comparațiile cu Constantin Țuțu: „Am studii superioare și nu am ajuns acolo din pod” # Zugo.md
După ce au apărut în spațiul public comparații între ea și fostul deputat Constantin Țuțu, Anastasia Nichita a venit cu o reacție pe rețelele sociale. Noua deputată a prezentat diplomele sale de studii și a declarat că a muncit pentru fiecare etapă din parcursul său profesional. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Am aici acte confirmative, …
Acum 2 ore
09:40
ultima oră | Percheziții în nordul țării într-un dosar privind pregătirea destabilizărilor în Republica Moldova # Zugo.md
Angajații Direcției investigații „Nord" a Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger", desfășoară în aceste momente percheziții ample în nordul țării, în cadrul unei cauze penale pornite pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă pe teritoriul Republicii Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit …
Acum 4 ore
09:20
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a completat lista candidaților pentru funcțiile ministeriale, anunțând încă trei nume care vor face parte din viitorul Cabinet de miniștri. Potrivit acestuia, echipa guvernamentală va fi formată din profesioniști cu experiență în domeniile lor de activitate. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Completăm echipa guvernamentală cu profesioniști dedicați, cu o vastă experiență …
08:40
Sectorul piscicol din Republica Moldova urmează să înregistreze o creștere semnificativă în următorii ani: producția locală de pește va fi triplată până la sfârșitul anului 2028, conform proiectului Programului Strategic al Sectorului de Acvacultură pentru 2026-2030, aflat acum în consultare publică, transmite IPN. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit documentului, acest obiectiv va fi atins …
08:30
Maia Sandu spune că Republica Moldova este pregătită pentru aderarea la UE: Următoarea etapă este blocată de refuzul Ungariei # Zugo.md
Republica Moldova se află în momentul în care trebuie să inițieze următoarea etapă a negocierilor cu Uniunea Europeană, dar acest pas este împiedicat de refuzul Ungariei față de Ucraina. Preşedintele Maia Sandu a făcut această declarație într-un interviu la Rock FM. Ea a adăugat că Republica Moldova este conștientă de reformele necesare, chiar dacă procesul …
Acum 24 ore
15:10
Candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu, a anunțat câteva nume pe care le va propune pentru funcția de membri ai cabinetului de miniștri: „Le mulțumesc colegilor Emil Ceban, Vladislav Cojuhari și Cristian Jardan pentru că au acceptat să facă parte din Cabinet". Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Profesorul universitar Emil Ceban, doctor habilitat …
14:10
Instruit la Academia Federală de Investigații a FBI (Statele Unite ale Americii), Vladislav Cojuhari va migra din funcția de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne în cea de ministru al Justiției, în viitorul Guvern condus de Alexandru Munteanu. Informația a fost publicată de Ziarul de Gardă, care face trimitere la surse proprii. Urmărește-ne pe Telegram …
13:30
Autoritățile vor reglementa funcționarea rețelelor sociale? Grosu: „Trebuie să facem ceva” # Zugo.md
„Trebuie să avem niște reglementări pentru acest spațiu informațional (rețelele de socializare – n. r.)", a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul emisiunii „Realitatea te privește", de la Rlive TV, scrie agora.md. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Șeful Legislativului spune că spațiul informațional online, mai cu seamă rețelele de socializare, trebuie reglementat. Acesta a …
Ieri
13:50
video | O tânără din R. Moldova a impresionat juriul de la Vocea României: „Ești extraordinară!” # Zugo.md
Mădălina Țurcan din Republica Moldova și-a cucerit antrenorii de la Vocea României și a trecut mai departe în echipa lui Theo și Horia. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Ești extraordinară! Ești frumoasă, îmi place stilul tău și mi-ar plăcea foarte mult să vii în echipa mea", a spus Irina Rimes. „Mi se pare că ai …
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
doc | Ministerul Justiției va avea un nou șef. Veronica Mihailov-Moraru devine consiliera Maiei Sandu # Zugo.md
Președinta Maia Sandu a semnat decretul privind numirea Veronicăi Mihailov-Moraru în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției. Ministra în exercițiu a Justiției își va începe activitatea la Președinție din data de 11 noiembrie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit unui comunicat al instituției prezidențiale, Veronica Mihailov-Moraru este juristă cu o vastă experiență profesională. De-a …
14:10
Igor Grosu: Situația privind compania Lukoil este sub control. R. Moldova are suficiente rezerve # Zugo.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că situația privind sancțiunile aplicate companiei Lukoil este monitorizată îndeaproape de autorități și că nu există riscuri pentru aprovizionarea țării cu combustibil. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Au existat în spațiul public mai multe discuții privind sancțiunile aplicate companiei Lukoil. Din informațiile pe care le avem, atât din partea …
13:40
CtEDO condamnă Rusia pentru detenții și maltratări în regiunea transnistreană. Despăgubiri pentru cinci victime # Zugo.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a pronunțat, la 23 octombrie 2025, o hotărâre în patru cauze privind cinci locuitori ai regiunii transnistrene, asistați juridic de avocații Asociației Promo-LEX. Curtea a constatat încălcări grave ale Convenției Europene a Drepturilor Omului de către Federația Rusă, inclusiv detenții ilegale, tortură, lipsa unui proces echitabil, restricționarea libertății de …
13:10
Patru cetățeni palestinieni, membri de familie ai unor cetățeni ai Republicii Moldova, sunt evacuați în aceste ore din Fâșia Gaza, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe. Operațiunea este coordonată de echipa MAE și Ambasada Republicii Moldova la Tel Aviv, în colaborare cu partenerii internaționali. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Persoanele evacuate sunt soții unor cetățeni moldoveni …
12:40
Republica Moldova va trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă, 25 octombrie, spre duminică, 26 octombrie. Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel încât ora 04:00 va deveni ora 03:00. Astfel, ultima duminică din luna octombrie va fi cea mai lungă zi din an. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Specialiștii avertizează …
12:10
Polițiștii din Bălți au reținut trei bărbați cu vârstele de 27, 29 și 40 de ani, originari din satul Cotiujeni, raionul Briceni, implicați într-o schemă de escrocherie cunoscută drept „Ruda implicată în accident". Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Suspecții au apelat o femeie, pretinzând că sunt angajați ai instituțiilor de drept și i-au spus că …
11:40
Procurorii l-au trimis în judecată pe Petru Chicu, cunoscut bucătar și prezentator TV, acuzându-l că ar fi fost implicat într-o rețea de trafic de cocaină în proporții deosebit de mari, alături de alți doi bărbați. Anchetatorii susțin că drogurile erau vândute în Chișinău, iar în urma perchezițiilor au fost ridicate peste 270 de grame de …
11:10
Liderii UE apreciază progresele R. Moldova în drumul spre integrare. Concluziile reuniunii de la Bruxelles # Zugo.md
Consiliul European a felicitat autoritățile Republicii Moldova pentru angajamentul ferm în apărarea integrității procesului electoral și pentru măsurile eficiente adoptate împotriva tentativelor de destabilizare externă, apreciind că alegerile recente „s-au desfășurat liber și corect", în pofida activităților hibride desfășurate de Rusia pentru a submina instituțiile democratice. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În Concluziile reuniunii de …
10:50
ultima oră | Maia Sandu a semnat decretul privind nominalizarea lui Alexandru Munteanu în calitate de prim-ministru # Zugo.md
Maia Sandu l-a desemnat oficial pe Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „În urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare, am semnat astăzi decretul prin care l-am desemnat pe domnul Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova. Îi urez succes în formarea unui …
10:20
Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, pleacă din Guvern în Parlament. Oficialul a anunțat că renunță la mandat, în favoarea fotoliului de deputat. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Anunțul a fost făcut într-o conferință de presă în care Sergiu Lazarencu a prezentat raportul de activitate al ministerului. Vezi și: Adrian Băluțel părăsește echipa prezidențială pentru a reveni în …
10:00
Vârsta medie a deputaților din Parlamentul de legislatura a XII-a este de 48 de ani. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În noua legislatură sunt 12 deputați care au până la 35 de ani. 49 de deputați au vârsta între 36 și 50 de ani, iar alți 31 de parlamentari – între 51 și 62 de …
09:50
Luptătorul Alexandrin Guțu a câștigat al treilea titlu de Campion Mondial la categoria de vârstă U23 # Zugo.md
Luptătorul de stil greco-roman Alexandrin Guțu (82 kg) a devenit pentru a treia oară consecutiv campion mondial U23. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În finala Campionatului Mondial din Serbia, sportivul l-a învins pe ucraineanul Ruslan Abdiiev, transmite Comitetul Olimpic într-un comunicat. La edițiile precedente, deși a concurat în altă categorie de greutate, el a obținut …
09:20
Adrian Băluțel a anunțat că, începând cu data de 1 noiembrie, își va relua activitatea în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, după o perioadă de peste doi ani în care a deținut funcția de șef de cabinet al președintei Maia Sandu. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „789 de zile în calitate de șef …
09:00
R. Moldova, tot mai aproape de independența energetică. Bilanțul mandatului ministrului Dorin Junghietu # Zugo.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a prezentat joi, 23 octombrie, rezultatele mandatului său în cadrul Guvernului condus de Dorin Recean, subliniind că anul 2025 reprezintă un moment de cotitură pentru Republica Moldova în procesul de transformare energetică. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „În doar câțiva ani, Moldova a reușit o transformare profundă a sectorului energetic — …
08:40
video | Candidatura lui Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru, votată în unanimitate de PAS # Zugo.md
Președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a anunțat că formațiunea a decis unanim să-l înainteze pe Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit lui Grosu, decizia a fost luată în cadrul ședinței Consiliului Politic Național al PAS. „Tocmai s-a terminat ședința Consiliului …
23 octombrie 2025
14:00
O familie originară din Republica Moldova a fost descoperită fără viață în locuința sa din localitatea Canaro, provincia Rovigo. Alerta a fost dată de colegii bărbatului, care nu-l mai văzuseră la serviciu de câteva zile. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În casă au fost găsiți morți tatăl, în vârstă de 51 de ani, mama de …
13:30
Raport „Termoelectrica”: Câte imobile și instituții au fost deja conectate la rețeaua de termoficare # Zugo.md
„Termoelectrica" S.A. informează că procesul de conectare a consumatorilor la sistemul de termoficare pentru sezonul rece 2025–2026 este în plină desfășurare. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit datelor actualizate până la 23 octombrie, de agent termic beneficiază 2.238 de edificii din municipiu și suburbii, după cum urmează: Instituții de educație timpurie – 142 din 145; …
13:00
ultima oră | Amnistia de la 30 de ani de independență. Percheziții CNA în mai multe locații # Zugo.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii Procuraturii Anticorupție (PA) și Inspectoratul Național de Investigații (INI), au desfășurat în această dimineață percheziții în mai multe locații din țară. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit comunicatului CNA, acțiunile au loc
12:40
video | Nicușor Dan, la Bruxelles: „Discutăm despre începerea procesului formal de aderare al R. Moldova la UE” # Zugo.md
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi, la Bruxelles, că unul dintre subiectele importante ale Consiliului European este începerea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. De asemenea, pe agendă se află discuții despre situația din Ucraina, sprijinul pentru Kiev, precum și securitatea și apărarea europeană. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Se va … The post video | Nicușor Dan, la Bruxelles: „Discutăm despre începerea procesului formal de aderare al R. Moldova la UE” first appeared on ZUGO. Articolul video | Nicușor Dan, la Bruxelles: „Discutăm despre începerea procesului formal de aderare al R. Moldova la UE” apare prima dată în ZUGO.
12:10
Un tânăr din Bălți a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru escrocherie, transmite un comunicat al Procuraturii Generale. Acesta a provocat un prejudiciu de peste 87 de mii de lei unei femei din Chișinău după ce a fost obținută în mod fraudulos parola de acces la cardul bancar al victimei. Urmărește-ne pe Telegram … The post Un tânăr din Bălți, condamnat pentru escrocherie cu carduri bancare first appeared on ZUGO. Articolul Un tânăr din Bălți, condamnat pentru escrocherie cu carduri bancare apare prima dată în ZUGO.
11:50
O explozie într-o fabrică din oraşul Kopeisk de la est de Munţii Ural a ucis 12 oameni şi a rănit alţi cinci, informează joi agenţia de presă de stat TASS, preluată de dpa, şi publicaţia Izvestia, preluată de Reuters, citat de Digi24. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Informaţia a fost difuzată pe Telegram de guvernatorul … The post video | 12 ruși au murit după ce fabrica de muniții la care lucrau a sărit în aer first appeared on ZUGO. Articolul video | 12 ruși au murit după ce fabrica de muniții la care lucrau a sărit în aer apare prima dată în ZUGO.
11:30
Parlamentul European a aprobat un amendament, co-semnat de eurodeputatul Siegfried Mureșan, care prevede o creștere cu 25 de milioane de euro a fondurilor destinate Vecinătății Estice, inclusiv Republicii Moldova, în bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Această majorare este necesară pentru a compensa parțial decizia Statelor Unite de a retrage … The post R. Moldova ar putea beneficia de fonduri suplimentare din bugetul Uniunii Europene first appeared on ZUGO. Articolul R. Moldova ar putea beneficia de fonduri suplimentare din bugetul Uniunii Europene apare prima dată în ZUGO.
11:00
foto | Un bărbat, reținut în flagrant de CNA în timp ce primea mită pentru a influența un executor judecătoresc # Zugo.md
Un bărbat din Chișinău a fost reținut în flagrant de ofițerii CNA. Acesta ar fi pretins și primit bani de la o persoană aflată într-o procedură de executare, susținând că poate influența un executor judecătoresc pentru a adopta o decizie favorabilă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Acțiunile de documentare au fost realizate de CNA și … The post foto | Un bărbat, reținut în flagrant de CNA în timp ce primea mită pentru a influența un executor judecătoresc first appeared on ZUGO. Articolul foto | Un bărbat, reținut în flagrant de CNA în timp ce primea mită pentru a influența un executor judecătoresc apare prima dată în ZUGO.
10:30
Țările membre ale Uniunii Europene au aprobat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pentru războiul său împotriva Ucrainei, a declarat miercuri președinția daneză a UE, anunță RBC Ukraine. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Suntem foarte încântați să anunțăm că tocmai am fost informați de către statul membru rămas sub semnul întrebării, că acesta … The post Țările UE au aprobat în unanimitate al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei first appeared on ZUGO. Articolul Țările UE au aprobat în unanimitate al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei apare prima dată în ZUGO.
10:10
Recorduri în noul Parlament. Care sunt debutanții, dar și cei mai longevivi deputați ai noului Legislativ # Zugo.md
47 de deputați din Parlamentul de legislatura a XII-a sunt la primul mandat, iar 43 de parlamentari – la al doilea sau al treilea mandat. Alți 11 au fost aleși de cel puțin patru ori. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Astfel, din numărul total de deputați aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, … The post Recorduri în noul Parlament. Care sunt debutanții, dar și cei mai longevivi deputați ai noului Legislativ first appeared on ZUGO. Articolul Recorduri în noul Parlament. Care sunt debutanții, dar și cei mai longevivi deputați ai noului Legislativ apare prima dată în ZUGO.
09:40
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită la Chișinău pe 6-7 noiembrie. Anunțul a fost făcut de speakerul Igor Grosu, la emisiunea „În context”, de la postul public de televiziune. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Președintele Legislativului a subliniat că Roberta Metsola va susține un discurs în Parlamentul de la Chișinău, scrie moldpres.md. „O … The post Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, vine la Chișinău first appeared on ZUGO. Articolul Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, vine la Chișinău apare prima dată în ZUGO.
09:20
Exportul de gaze către Republica Moldova a tot crescut, în ultima săptămână, și acoperă acum întreaga capacitate a interconectorului Iași – Ungheni precum și întregul consum de gaz din prezent al țării vecine. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. 5,6 milioane de metri cubi au ajuns să treacă miercuri pe sub Prut, iar capacitatea gazoductului este … The post Consumul de gaze al Republicii Moldova este acoperit acum în totalitate de România first appeared on ZUGO. Articolul Consumul de gaze al Republicii Moldova este acoperit acum în totalitate de România apare prima dată în ZUGO.
09:00
Cetățenii R. Moldova pot depune cererile pentru compensațiile la căldură începând cu 3 noiembrie # Zugo.md
Cetățenii Republicii Moldova vor putea depune, din 3 noiembrie, cererile pentru compensațiile la energie pentru sezonul rece 2025–2026. Procesul de înscriere va avea loc online, pe platforma compensatii.gov.md, sau cu ajutorul asistenților sociali din localități, a anunțat ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, în cadrul unei emisiuni de la RliveTV. Urmărește-ne pe Telegram și … The post Cetățenii R. Moldova pot depune cererile pentru compensațiile la căldură începând cu 3 noiembrie first appeared on ZUGO. Articolul Cetățenii R. Moldova pot depune cererile pentru compensațiile la căldură începând cu 3 noiembrie apare prima dată în ZUGO.
08:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat organizarea consultărilor cu fracțiunile și grupurile parlamentare în vederea desemnării candidatului pentru funcția de prim-ministru. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Întâlnirile vor avea loc pe 23 și 24 octombrie, la Președinția Republicii Moldova, conform următorului program. Joi, 23 octombrie: 13:00 – Partidul Politic „Democrația Acasă” 14:00 – Partidul … The post Maia Sandu inițiază consultări parlamentare pentru desemnarea viitorului prim-ministru first appeared on ZUGO. Articolul Maia Sandu inițiază consultări parlamentare pentru desemnarea viitorului prim-ministru apare prima dată în ZUGO.
22 octombrie 2025
17:50
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a fost ales miercuri, 22 octombrie, în funcția de președinte al Parlamentului Republicii Moldova. Politicianul a mai ocupat această funcție în legislatura precedentă a parlamentului. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Acesta a fost ales prin votul majorității deputaților (55), asigurat de parlamentarii PAS. Igor Grosu a avut … The post ultima oră | Igor Grosu a fost reales în funcția de președinte al parlamentului first appeared on ZUGO. Articolul ultima oră | Igor Grosu a fost reales în funcția de președinte al parlamentului apare prima dată în ZUGO.
14:00
Europarlamentarul Siegfried Mureșan: „Suntem pregătiți să sprijinim deputații în procesul de aderare la UE” # Zugo.md
Europarlamentarul Siegfried Mureșan, președinte al Delegației pentru relațiile UE–Republica Moldova, a salutat formarea noului Legislativ la Chișinău și a subliniat că Uniunea Europeană este pregătită să continue sprijinul pentru Chișinău în procesul de integrare europeană. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Este pentru prima dată în istoria Republicii Moldova când există o majoritate absolută pro-europeană pentru … The post Europarlamentarul Siegfried Mureșan: „Suntem pregătiți să sprijinim deputații în procesul de aderare la UE” first appeared on ZUGO. Articolul Europarlamentarul Siegfried Mureșan: „Suntem pregătiți să sprijinim deputații în procesul de aderare la UE” apare prima dată în ZUGO.
13:50
PAS își prezintă planul pentru debutul legislaturii: 10 acțiuni pentru primele 100 de zile în Parlament # Zugo.md
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), constituită recent în Parlament, a prezentat zece acțiuni pentru primele 100 de zile de activitate legislativă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Printre obiectivele principale se numără investițiile în infrastructura locală, modernizarea educației, susținerea tinerilor și sprijinul pentru micii producători. Potrivit anunțului, PAS își propune: Finalizarea construcției a 200 kilometri … The post PAS își prezintă planul pentru debutul legislaturii: 10 acțiuni pentru primele 100 de zile în Parlament first appeared on ZUGO. Articolul PAS își prezintă planul pentru debutul legislaturii: 10 acțiuni pentru primele 100 de zile în Parlament apare prima dată în ZUGO.
13:10
video | Șapte funcționari cercetați pentru delapidare. CNA a ridicat peste 100 de mii de euro și sute de mii de lei # Zugo.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, au desfășurat în această dimineață percheziții în mai multe localități din raioanele Hîncești, Ialoveni și Cimișlia. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale de delapidare a averii străine și fals în acte publice, care vizează șapte … The post video | Șapte funcționari cercetați pentru delapidare. CNA a ridicat peste 100 de mii de euro și sute de mii de lei first appeared on ZUGO. Articolul video | Șapte funcționari cercetați pentru delapidare. CNA a ridicat peste 100 de mii de euro și sute de mii de lei apare prima dată în ZUGO.
12:40
Discursul Maiei Sandu în Parlament: „Următorii ani vor fi decisivi pentru cum va arăta Republica Moldova” # Zugo.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a ținut miercuri, 22 octombrie 2025, un discurs în fața noului Legislativ, în debutul primei ședințe a Parlamentului ales pe 28 septembrie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Maia Sandu a vorbit despre necesitatea finalizării reformei în justiție, despre protejarea democrației și continuarea drumului european al Republicii Moldova, afirmând că „moldovenii … The post Discursul Maiei Sandu în Parlament: „Următorii ani vor fi decisivi pentru cum va arăta Republica Moldova” first appeared on ZUGO. Articolul Discursul Maiei Sandu în Parlament: „Următorii ani vor fi decisivi pentru cum va arăta Republica Moldova” apare prima dată în ZUGO.
12:10
Au fost anunțate componențele fracțiunilor parlamentare. Voronin: „Tarlev o să cânte cucul singur” # Zugo.md
Parlamentul Republicii Moldova și-a contituit și anunțat oficial fracțiunile și echipele de conducere. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Astfel, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) va avea 55 de deputați. Președinta fracțiunii este Doina Gherman, iar funcțiile de vicepreședinți le vor deține Veronica Roșca, Lilian Carp și Ion Groza. Igor Chiriac a fost ales secretar al … The post Au fost anunțate componențele fracțiunilor parlamentare. Voronin: „Tarlev o să cânte cucul singur” first appeared on ZUGO. Articolul Au fost anunțate componențele fracțiunilor parlamentare. Voronin: „Tarlev o să cânte cucul singur” apare prima dată în ZUGO.
11:40
De vineri până duminică, Teatrul Național „Eugène Ionesco” aduce în fața publicului trei producții: drama „Oscar și Tanti Roz”, comedia clasică „Chirița în provincie” și satiră modernă „Arta conviețuirii”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Oscar și Tanti Roz DRAMA 10+ de Eric-Emmanuel Schmitt Regia: Petru VUTCĂRĂU Vineri, 24 octombrie, ora 18.30, Teatrului Național „Eugène Ionesco” … The post Un weekend la teatru: dramă, comedie și reflecție la „Eugène Ionesco” first appeared on ZUGO. Articolul Un weekend la teatru: dramă, comedie și reflecție la „Eugène Ionesco” apare prima dată în ZUGO.
10:30
(update) Președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, a prezentat raportul privind rezultatele alegerilor și validarea mandatelor noilor deputați. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Parlamentul Republicii Moldova se consideră constituit. Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 22 octombrie 2025: The post live | Urmărește în direct prima ședință a noului Parlament first appeared on ZUGO. Articolul live | Urmărește în direct prima ședință a noului Parlament apare prima dată în ZUGO.
10:10
Nicușor Dan, la Consiliul European: Discuții despre R. Moldova, Ucraina și Orientul Mijlociu # Zugo.md
Președintele Nicușor Dan va participa, în data de 23 octombrie 2025, la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles, șeful statului urmând să participe la discuțiile axate pe Ucraina, Orientul Mijlociu, securitatea și apărarea europeană, competitivitatea Uniunii și tranziția dublă, accesul la locuințe, migrația şi Republica Moldova, a transmis Administrația Prezidențială într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. … The post Nicușor Dan, la Consiliul European: Discuții despre R. Moldova, Ucraina și Orientul Mijlociu first appeared on ZUGO. Articolul Nicușor Dan, la Consiliul European: Discuții despre R. Moldova, Ucraina și Orientul Mijlociu apare prima dată în ZUGO.
09:40
Trei șoferi din R. Moldova, condamnați la închisoare pentru conducerea în stare de ebrietate # Zugo.md
Procuratura anunță despre pronunțarea a trei sentințe de condamnare în cauze penale ce vizează conducerea mijloacelor de transport în stare de ebrietate cu grad avansat. Toți cei trei inculpați au fost condamnați la pedepse cu executare în penitenciar. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit instituției, primul caz a fost examinat de Judecătoria Bălți, sediul Sîngerei, … The post Trei șoferi din R. Moldova, condamnați la închisoare pentru conducerea în stare de ebrietate first appeared on ZUGO. Articolul Trei șoferi din R. Moldova, condamnați la închisoare pentru conducerea în stare de ebrietate apare prima dată în ZUGO.
09:10
Poliția din Sîngerei a fost alertată aseară, în jurul orei 22:00, despre producerea unui grav accident rutier pe traseul R-6, între localitățile Copăceni și Mihailovca. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor preliminare, impactul s-a produs între un Volkswagen și un VAZ, care circulau din direcții opuse. În urma coliziunii frontale, șoferul automobilului VAZ, un … The post foto | Tragedie pe traseul R-6: Doi oameni au murit într-un accident first appeared on ZUGO. Articolul foto | Tragedie pe traseul R-6: Doi oameni au murit într-un accident apare prima dată în ZUGO.
