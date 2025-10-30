Un cetățean turc, complice la săvârșirea omorului din sectorul Rîșcani, va fi extrădat în R. Moldova
Zugo.md, 30 octombrie 2025 08:30
Autoritățile din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord au aprobat cererea Procuraturii Generale a Republicii Moldova privind extrădarea unui cetățean turc, acuzat de complicitate la omor intenționat. Potrivit Procuraturii Generale, decizia a fost luată la 14 octombrie 2025 de către Secretarul de Stat al Regatului Unit.
Un cetățean turc, complice la săvârșirea omorului din sectorul Rîșcani, va fi extrădat în R. Moldova # Zugo.md
Autoritățile din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord au aprobat cererea Procuraturii Generale a Republicii Moldova privind extrădarea unui cetățean turc, acuzat de complicitate la omor intenționat. Potrivit Procuraturii Generale, decizia a fost luată la 14 octombrie 2025 de către Secretarul de Stat al Regatului Unit.
Acum 24 ore
13:40
ANRE și Ambasada SUA analizează efectele sancțiunilor asupra pieței energetice din Republica Moldova # Zugo.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a avut o întrevedere de lucru cu reprezentanții Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău, în contextul sancțiunilor recente impuse de Departamentul Trezoreriei SUA împotriva companiilor ruse Lukoil și Rosneft. Discuțiile au vizat cooperarea moldo-americană în domeniul energetic, evoluțiile din regiune și impactul
13:10
Mersul rapid va deveni ilegal pentru pietonii dintr-o țară europeană. Autoritățile au decis să impună o limită de viteză de 6 km/h pentru pietoni, bicicliști și utilizatorii de trotinete, în încercarea de a reduce accidentele pe trotuare. Legea a stârnit un val de ironii pe internet.
13:00
Campionatul European de judo U-23 va avea loc în premieră în Republica Moldova, în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie. Evenimentul se va desfășura la Arena Chișinău, transmite IPN. Potrivit Federației de Judo din Moldova, campionatul European de judo va întruni judocani din peste 35 de țări. Republica Moldova va
12:30
foto | Dumitru Voloșin, după incendiul devastator de la sauna din Durlești: „Din cenușă se va naște Fenix" # Zugo.md
Un incendiu puternic a distrus complet complexul de baie „Taiga", parte a rețelei „Woloshin Banya", fondată de antreprenorul Dumitru Voloșin. Potrivit lui, flăcările au izbucnit în timpul unui test tehnic, iar clădirea a fost mistuită în totalitate. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar celelalte construcții nu au fost afectate.
11:50
video | Un moldovean, implicat într-un accident rutier grav în România. Două persoane au decedat # Zugo.md
Un accident rutier grav a avut loc marți, 28 octombrie, pe drumul european E583, între localitățile Sârca și Bălțați, în județul Iași. În coliziune au fost implicate un autoturism și un TIR condus de un bărbat din Republica Moldova. Impactul a fost extrem de puternic, iar două persoane din autoturism,
11:30
Fosta soție a lui Vlad Plahotniuc a pierdut procesul privind ridicarea sechestrului de pe bunuri # Zugo.md
Oxana Childescu, fosta soție a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, a pierdut în primă instanță procesul prin care solicita scoaterea sechestrului de pe unele bunuri înregistrate pe numele său. Potrivit informațiilor, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a declarat inadmisibilă acțiunea formulată de Childescu. Procurorii afirmă că beneficiarul efectiv al acestor bunuri
11:00
Investigație: Ofițerii ruși își execută oamenii. Soldații care nu pleacă în atacuri sinucigașe sunt omorâți # Zugo.md
O nouă investigație jurnalistică sugerează că în cadrul armatei ruse, aflate pe frontul din Ucraina, ar avea loc execuții sumare ale propriilor soldați – practică denumită în jargon militar „obnulenie" („resetare"). Conform surselor citate de publicația independentă „Verstka", astfel de cazuri ar viza militarii care refuză să participe la asalturi considerate extrem de riscante, adesea
10:30
Un bărbat de 37 de ani a fost descarcerat de salvatori în dimineața zilei de 29 octombrie 2025, după ce automobilul pe care îl conducea s-a izbit într-un copac la ieșirea din satul Pîrlița, raionul Ungheni. Accidentul s-a produs pe traseul R-1, iar apelul la Serviciul 112 a fost recepționat
09:50
ultima oră | Percheziții în toată R. Moldova: autoritățile investighează o rețea de mercenari # Zugo.md
Angajații Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger", desfășoară în aceste momente percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit informațiilor oferite de autorități, acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale inițiate sub aspectul infracțiunii de „activitate a mercenarilor",
09:40
Un accident de muncă soldat cu decesul unui angajat a avut loc în cadrul Î.M. „Regia Transport Electric Chișinău" (RTEC). Informația a fost confirmată printr-un comunicat al instituției. „În cadrul Î.M. Regia Transport Electric, a avut loc un tragic accident la locul de muncă, soldat cu decesul unui angajat. Regia
09:20
Programul Național de studiere a limbii române depășește așteptările. Câte persoane participă la cursuri # Zugo.md
În anul 2025, peste 8.200 de adulți din diferite domenii profesionale beneficiază de cursuri gratuite de limba română, în cadrul Programului Național privind Învățarea Limbii Române, implementat pentru al treilea an consecutiv de către Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Potrivit ministerului, cifra actuală depășește cu mult numărul planificat inițial —
09:00
Un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața în sala de sport a unui colegiu din sectorul Botanica al capitalei. Tragedia s-a produs luni, 27 octombrie. Potrivit informațiilor oferite de Poliția Capitalei, oamenii legii și medicii de pe ambulanță au intervenit imediat la fața locului. „La fața locului s-au deplasat
Ieri
08:30
Integrare europeană și salarii mai mari. Programul de activitate al noului Guvern Munteanu # Zugo.md
Guvernul desemnat condus de Alexandru Munteanu își propune o creștere semnificativă a veniturilor populației, prin majorarea treptată a salariului minim până la 10 000 de lei, față de 5 500 de lei în prezent, și a salariului mediu până la 25 000 de lei, comparativ cu 16 000 de lei în prezent. Măsurile sunt prevăzute
28 octombrie 2025
14:00
Un copil de doi ani din satul Japca, raionul Florești, și-a pierdut viața luni, după ce a căzut într-o fântână din curtea unei gospodării. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:34. Două echipe de intervenție din cadrul Direcției Regionale
13:20
ultima oră | Alexandru Munteanu a prezentat întreaga echipă cu care va merge în Parlament pentru a cere votul de încredere al deputaților # Zugo.md
Liderul desemnat să formeze noul Guvern, Alexandru Munteanu, a anunțat că a finalizat echipa executivă cu care va merge în Parlament pentru a solicita votul de încredere al deputaților. Într-o postare pe rețelele sociale, Munteanu a declarat că prioritatea principală a viitorului Cabinet este creșterea economică și consolidarea capacităților instituționale
12:50
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a venit cu o reacție după perchezițiile desfășurate în această dimineață de către ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul, în cadrul unei cauze penale care vizează mai mulți angajați ai instituției. Într-un comunicat de presă, SFS precizează că este
12:20
Republica Moldova va avea acces direct la gazele din Marea Caspică și la terminalele LNG din Grecia, prin integrarea în Coridorul vertical de gaze – ruta strategică Grecia-Bulgaria-România-Moldova-Ucraina. Anunțul a fost făcut de ministrul în exercițiu al energiei, Dorin Junghietu, la la București, la reuniunea ministerială a Grupului de conectivitate energetică în Europa Centrală și
11:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat două decrete prin care a acordat distincții conducerii Inspectoratului General al Poliției. Astfel, Viorel Cernăuțeanu, șeful IGP, a primit gradul special de chestor-șef, potrivit decretului semnat la 27 octombrie 2025. Distincția reprezintă una dintre cele mai înalte funcții din structura Ministerului Afacerilor Interne.
11:40
Weekend teatral la Chișinău: „O zi din viața lui Helen", „Peter Pan" și „Fiți sănătos, Domnule!" # Zugo.md
Teatrul Național „Eugène Ionesco" din Chișinău invită publicul la trei spectacole de excepție la sfârșit de octombrie și început de noiembrie: „O zi din viața lui Helen", o monodramă emoționantă despre trecerea timpului și singurătate, „Peter Pan", o aventură plină de imaginație pentru toate vârstele, și „Fiți sănătos, Domnule!", o comedie savuroasă semnată de Pierre
11:10
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul, efectuează percheziții la mai multe adrese din Chișinău și Orhei, într-un dosar de corupție sistemică ce vizează mai mulți angajați ai Serviciului Fiscal de Stat (SFS). Potrivit CNA, funcționarii sunt bănuiți că ar fi implementat o schemă ilegală
11:00
R. Moldova va cere despăgubiri de 39 de milioane de dolari și 3,5 milioane de euro de la Plahotniuc în dosarul „Frauda bancară" # Zugo.md
Statul va cere daune de 39 de milioane de dolari şi 3,5 milioane de euro de la Vladimir Plahotniuc în dosarul „Frauda Bancară". Ministerul Finanțelor va depune o acțiune civilă pentru recuperarea acestui prejudiciu. Totodată, în lipsa lui Plahotniuc, judecătorii au început luni, 27 octombrie, audierea martorilor. Reprezentantul Ministerului Finanţelor,
10:10
Alexandru Munteanu, a anunțat noi nume care vor face parte din viitorul cabinet de miniștri. Potrivit acestuia, Natalia Plugaru, expertă în politici sociale și protecția persoanelor vulnerabile, este propusă pentru funcția de ministră a Muncii și Protecției Sociale, iar Gheorghe Hajder, actual secretar de stat la Ministerul Mediului, este propus
10:00
Viitorul cabinet de miniștri prinde contur. Deocamdată, sunt șase candidați. Patru dintre aceștia au proprietăți și conturi bancare considerabile, iar doi nu au depuse declarații de avere și interese personale, pentru că nu sunt funcționari publici. Primele șase persoane care au acceptat să facă parte din viitorul cabinet de miniștri
09:40
Lotul național de lupte al Republicii Moldova a încheiat Campionatul Mondial U-23 de la Novi Sad, Serbia, cu cinci medalii, dintre care una de argint, ob
09:10
SA „Moldovagaz” a anunțat că deflagrația produsă pe 25 octombrie 2025, într-un bloc din orașul Florești, a fost provocată de conectarea neautorizată a unei centrale termice autonome la sistemul de gaze naturale. În urma incidentului, mai multe apartamente au fost distruse parțial, iar o persoană și-a pierdut viața. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Compania precizează … The post A fost stabilită cauza deflagraţiei de la Florești first appeared on ZUGO. Articolul A fost stabilită cauza deflagraţiei de la Florești apare prima dată în ZUGO.
09:00
Compania rusă Lukoil a anunțat că va vinde activele sale internaționale, inclusiv cele din Republica Moldova, unde deține aproximativ 100 de benzinării. Decizia vine în urma sancțiunilor impuse de Statele Unite și Regatul Unit, care au înghețat activele companiei și au interzis orice tranzacții noi. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Lukoil, procesul de vânzare … The post Lukoil a anunțat că își va vinde activele externe first appeared on ZUGO. Articolul Lukoil a anunțat că își va vinde activele externe apare prima dată în ZUGO.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:30
Începând de luni, 27 octombrie, conducătorii auto din Republica Moldova pot vizualiza rapoartele de supraveghere video privind încălcările de circulație direct în platforma MCabinet, anunță Inspectoratul General al Poliției. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Funcționalul este disponibil în secțiunea „Contravenții” pe site-ul mcabinet.gov.md și oferă acces la rapoartele generate automat de sistemele de monitorizare rutieră. … The post video | Șoferii pot vizualiza încălcările din trafic în MCabinet first appeared on ZUGO. Articolul video | Șoferii pot vizualiza încălcările din trafic în MCabinet apare prima dată în ZUGO.
27 octombrie 2025
14:00
Fosta deputată a Radei Supreme a Ucrainei, Irina Kormîșkina, împreună cu soțul și fiul ei, au fost obligați să părăsească un avion pe Aeroportul din Chișinău, înainte de decolare. Decizia a fost luată de căpitanul aeronavei, după ce soțul fostei deputate a reacționat inadecvat la observația unei însoțitoare de bord, scrie UNN. Urmărește-ne pe Telegram … The post O ex-deputată ucraineană și familia ei au fost scoși din avion la Chișinău first appeared on ZUGO. Articolul O ex-deputată ucraineană și familia ei au fost scoși din avion la Chișinău apare prima dată în ZUGO.
13:50
Poliția și procurorii specializați în crimă organizată desfășoară astăzi percheziții în nordul Republicii Moldova, într-o cauzǎ penală legată de pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masǎ. Potrivit surselor TVR Moldova, sunt vizați președintele raionului Râșcani, Vladimir Mizdrenco, și consilierul municipal de la Bălți, Maxim Moroșanu. Ambii sunt membri activi ai PSRM. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. … The post Perchezițiile din nordul R. Moldova: Ar fi vizați membri ai PSRM. Reacția partidului first appeared on ZUGO. Articolul Perchezițiile din nordul R. Moldova: Ar fi vizați membri ai PSRM. Reacția partidului apare prima dată în ZUGO.
13:10
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că a valorificat 57,9 milioane de lei, din totalul de 98,6 milioane de lei prevăzuți pentru dotarea cantinelor școlare din municipiul Chișinău. Restul fondurilor – aproximativ 40,7 milioane de lei – vor fi utilizate pentru achiziția de mobilier și echipamente suplimentare destinate instituțiilor de învățământ din capitală. Urmărește-ne pe … The post Ministerul Educației modernizează cantinele școlare din Chișinău first appeared on ZUGO. Articolul Ministerul Educației modernizează cantinele școlare din Chișinău apare prima dată în ZUGO.
12:30
video | Ion Ceban vrea ca primarul capitalei trebuie să fie membru al Guvernului: „Chișinăul întreține toată țara” # Zugo.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, consideră că edilul capitalei ar trebui să facă parte din Guvernul Republicii Moldova, având în vedere rolul economic și administrativ al Chișinăului la nivel național. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Un lucru ar fi legal, logic și corect ca primarul capitalei, unde locuiesc și activează aproape un milion de cetățeni, … The post video | Ion Ceban vrea ca primarul capitalei trebuie să fie membru al Guvernului: „Chișinăul întreține toată țara” first appeared on ZUGO. Articolul video | Ion Ceban vrea ca primarul capitalei trebuie să fie membru al Guvernului: „Chișinăul întreține toată țara” apare prima dată în ZUGO.
11:50
În cadrul vizitei la București, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Președintele României, Nicușor Dan. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Discuțiile au vizat cooperarea bilaterală și proiectele comune în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. Potrivit comunicatului, cei doi șefi de stat au reafirmat angajamentul pentru consolidarea parteneriatului strategic … The post Maia Sandu a avut o întrevedere cu Nicușor Dan la București first appeared on ZUGO. Articolul Maia Sandu a avut o întrevedere cu Nicușor Dan la București apare prima dată în ZUGO.
11:30
Un locatar din blocul de la Florești, în care sâmbătă s-a produs o explozie, a decedat în această dimineață la spital. Informația a fost confirmată pentru IPN de către ofițerul de presă al Inspectoratul de Poliție Florești, Lilia Harea. Potrivit informațiilor preliminare, explozia s-a produs din cauza unui cazan neautorizat. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. … The post Explozie într-un bloc de la Florești. Un locatar a murit la spital first appeared on ZUGO. Articolul Explozie într-un bloc de la Florești. Un locatar a murit la spital apare prima dată în ZUGO.
11:00
video | Evaziune fiscală de milioane de lei la o companie care facilita obținerea cetățeniei moldovenești și române # Zugo.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) și Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță despre deconspirarea unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudicii calculate la Bugetul public național de peste 6 milioane de lei, după efectuarea, cu suportul BPDS Fulger, a 12 percheziții la contribuabilii ce prestează servicii de … The post video | Evaziune fiscală de milioane de lei la o companie care facilita obținerea cetățeniei moldovenești și române first appeared on ZUGO. Articolul video | Evaziune fiscală de milioane de lei la o companie care facilita obținerea cetățeniei moldovenești și române apare prima dată în ZUGO.
10:30
video | Anastasia Nichita, reacție la comparațiile cu Constantin Țuțu: „Am studii superioare și nu am ajuns acolo din pod” # Zugo.md
După ce au apărut în spațiul public comparații între ea și fostul deputat Constantin Țuțu, Anastasia Nichita a venit cu o reacție pe rețelele sociale. Noua deputată a prezentat diplomele sale de studii și a declarat că a muncit pentru fiecare etapă din parcursul său profesional. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Am aici acte confirmative, … The post video | Anastasia Nichita, reacție la comparațiile cu Constantin Țuțu: „Am studii superioare și nu am ajuns acolo din pod” first appeared on ZUGO. Articolul video | Anastasia Nichita, reacție la comparațiile cu Constantin Țuțu: „Am studii superioare și nu am ajuns acolo din pod” apare prima dată în ZUGO.
09:40
ultima oră | Percheziții în nordul țării într-un dosar privind pregătirea destabilizărilor în Republica Moldova # Zugo.md
Angajații Direcției investigații „Nord” a Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger”, desfășoară în aceste momente percheziții ample în nordul țării, în cadrul unei cauze penale pornite pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă pe teritoriul Republicii Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit … The post ultima oră | Percheziții în nordul țării într-un dosar privind pregătirea destabilizărilor în Republica Moldova first appeared on ZUGO. Articolul ultima oră | Percheziții în nordul țării într-un dosar privind pregătirea destabilizărilor în Republica Moldova apare prima dată în ZUGO.
09:20
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a completat lista candidaților pentru funcțiile ministeriale, anunțând încă trei nume care vor face parte din viitorul Cabinet de miniștri. Potrivit acestuia, echipa guvernamentală va fi formată din profesioniști cu experiență în domeniile lor de activitate. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Completăm echipa guvernamentală cu profesioniști dedicați, cu o vastă experiență … The post Alexandru Munteanu anunță alți trei membri ai Guvernului first appeared on ZUGO. Articolul Alexandru Munteanu anunță alți trei membri ai Guvernului apare prima dată în ZUGO.
08:40
Sectorul piscicol din Republica Moldova urmează să înregistreze o creștere semnificativă în următorii ani: producția locală de pește va fi triplată până la sfârșitul anului 2028, conform proiectului Programului Strategic al Sectorului de Acvacultură pentru 2026-2030, aflat acum în consultare publică, transmite IPN. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit documentului, acest obiectiv va fi atins … The post Producția de pește din Republica Moldova se va tripla până în 2028 first appeared on ZUGO. Articolul Producția de pește din Republica Moldova se va tripla până în 2028 apare prima dată în ZUGO.
08:30
Maia Sandu spune că Republica Moldova este pregătită pentru aderarea la UE: Următoarea etapă este blocată de refuzul Ungariei # Zugo.md
Republica Moldova se află în momentul în care trebuie să inițieze următoarea etapă a negocierilor cu Uniunea Europeană, dar acest pas este împiedicat de refuzul Ungariei față de Ucraina. Preşedintele Maia Sandu a făcut această declarație într-un interviu la Rock FM. Ea a adăugat că Republica Moldova este conștientă de reformele necesare, chiar dacă procesul … The post Maia Sandu spune că Republica Moldova este pregătită pentru aderarea la UE: Următoarea etapă este blocată de refuzul Ungariei first appeared on ZUGO. Articolul Maia Sandu spune că Republica Moldova este pregătită pentru aderarea la UE: Următoarea etapă este blocată de refuzul Ungariei apare prima dată în ZUGO.
26 octombrie 2025
15:10
Candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu, a anunțat câteva nume pe care le va propune pentru funcția de membri ai cabinetului de miniștri: „Le mulțumesc colegilor Emil Ceban, Vladislav Cojuhari și Cristian Jardan pentru că au acceptat să facă parte din Cabinet”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Profesorul universitar Emil Ceban, doctor habilitat … The post Alexandru Munteanu a anunțat cine va conduce ministerele Culturii, Justiției și Sănătății first appeared on ZUGO. Articolul Alexandru Munteanu a anunțat cine va conduce ministerele Culturii, Justiției și Sănătății apare prima dată în ZUGO.
14:10
Instruit la Academia Federală de Investigații a FBI (Statele Unite ale Americii), Vladislav Cojuhari va migra din funcția de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne în cea de ministru al Justiției, în viitorul Guvern condus de Alexandru Munteanu. Informația a fost publicată de Ziarul de Gardă, care face trimitere la surse proprii. Urmărește-ne pe Telegram … The post Surse: Viitorul ministru al Justiției face parte din conducerea MAI first appeared on ZUGO. Articolul Surse: Viitorul ministru al Justiției face parte din conducerea MAI apare prima dată în ZUGO.
13:30
Autoritățile vor reglementa funcționarea rețelelor sociale? Grosu: „Trebuie să facem ceva” # Zugo.md
„Trebuie să avem niște reglementări pentru acest spațiu informațional (rețelele de socializare – n. r.)”, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul emisiunii „Realitatea te privește”, de la Rlive TV, scrie agora.md. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Șeful Legislativului spune că spațiul informațional online, mai cu seamă rețelele de socializare, trebuie reglementat. Acesta a … The post Autoritățile vor reglementa funcționarea rețelelor sociale? Grosu: „Trebuie să facem ceva” first appeared on ZUGO. Articolul Autoritățile vor reglementa funcționarea rețelelor sociale? Grosu: „Trebuie să facem ceva” apare prima dată în ZUGO.
25 octombrie 2025
13:50
video | O tânără din R. Moldova a impresionat juriul de la Vocea României: „Ești extraordinară!” # Zugo.md
Mădălina Țurcan din Republica Moldova și-a cucerit antrenorii de la Vocea României și a trecut mai departe în echipa lui Theo și Horia. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Ești extraordinară! Ești frumoasă, îmi place stilul tău și mi-ar plăcea foarte mult să vii în echipa mea”, a spus Irina Rimes. „Mi se pare că ai … The post video | O tânără din R. Moldova a impresionat juriul de la Vocea României: „Ești extraordinară!” first appeared on ZUGO. Articolul video | O tânără din R. Moldova a impresionat juriul de la Vocea României: „Ești extraordinară!” apare prima dată în ZUGO.
24 octombrie 2025
16:40
doc | Ministerul Justiției va avea un nou șef. Veronica Mihailov-Moraru devine consiliera Maiei Sandu # Zugo.md
Președinta Maia Sandu a semnat decretul privind numirea Veronicăi Mihailov-Moraru în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției. Ministra în exercițiu a Justiției își va începe activitatea la Președinție din data de 11 noiembrie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit unui comunicat al instituției prezidențiale, Veronica Mihailov-Moraru este juristă cu o vastă experiență profesională. De-a … The post doc | Ministerul Justiției va avea un nou șef. Veronica Mihailov-Moraru devine consiliera Maiei Sandu first appeared on ZUGO. Articolul doc | Ministerul Justiției va avea un nou șef. Veronica Mihailov-Moraru devine consiliera Maiei Sandu apare prima dată în ZUGO.
14:10
Igor Grosu: Situația privind compania Lukoil este sub control. R. Moldova are suficiente rezerve # Zugo.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că situația privind sancțiunile aplicate companiei Lukoil este monitorizată îndeaproape de autorități și că nu există riscuri pentru aprovizionarea țării cu combustibil. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Au existat în spațiul public mai multe discuții privind sancțiunile aplicate companiei Lukoil. Din informațiile pe care le avem, atât din partea … The post Igor Grosu: Situația privind compania Lukoil este sub control. R. Moldova are suficiente rezerve first appeared on ZUGO. Articolul Igor Grosu: Situația privind compania Lukoil este sub control. R. Moldova are suficiente rezerve apare prima dată în ZUGO.
13:40
CtEDO condamnă Rusia pentru detenții și maltratări în regiunea transnistreană. Despăgubiri pentru cinci victime # Zugo.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a pronunțat, la 23 octombrie 2025, o hotărâre în patru cauze privind cinci locuitori ai regiunii transnistrene, asistați juridic de avocații Asociației Promo-LEX. Curtea a constatat încălcări grave ale Convenției Europene a Drepturilor Omului de către Federația Rusă, inclusiv detenții ilegale, tortură, lipsa unui proces echitabil, restricționarea libertății de … The post CtEDO condamnă Rusia pentru detenții și maltratări în regiunea transnistreană. Despăgubiri pentru cinci victime first appeared on ZUGO. Articolul CtEDO condamnă Rusia pentru detenții și maltratări în regiunea transnistreană. Despăgubiri pentru cinci victime apare prima dată în ZUGO.
13:10
Patru cetățeni palestinieni, membri de familie ai unor cetățeni ai Republicii Moldova, sunt evacuați în aceste ore din Fâșia Gaza, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe. Operațiunea este coordonată de echipa MAE și Ambasada Republicii Moldova la Tel Aviv, în colaborare cu partenerii internaționali. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Persoanele evacuate sunt soții unor cetățeni moldoveni … The post MAE: Cetățeni palestinieni, rude ale moldovenilor, sunt evacuați din Gaza first appeared on ZUGO. Articolul MAE: Cetățeni palestinieni, rude ale moldovenilor, sunt evacuați din Gaza apare prima dată în ZUGO.
12:40
Republica Moldova va trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă, 25 octombrie, spre duminică, 26 octombrie. Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel încât ora 04:00 va deveni ora 03:00. Astfel, ultima duminică din luna octombrie va fi cea mai lungă zi din an. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Specialiștii avertizează … The post R. Moldova trece la ora de iarnă. Cea mai lungă zi din an, în weekend first appeared on ZUGO. Articolul R. Moldova trece la ora de iarnă. Cea mai lungă zi din an, în weekend apare prima dată în ZUGO.
12:10
Polițiștii din Bălți au reținut trei bărbați cu vârstele de 27, 29 și 40 de ani, originari din satul Cotiujeni, raionul Briceni, implicați într-o schemă de escrocherie cunoscută drept „Ruda implicată în accident”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Suspecții au apelat o femeie, pretinzând că sunt angajați ai instituțiilor de drept și i-au spus că … The post video | „Ruda implicată în accident”: Polițiștii au reținut trei bărbați first appeared on ZUGO. Articolul video | „Ruda implicată în accident”: Polițiștii au reținut trei bărbați apare prima dată în ZUGO.
