Un cetățean turc, complice la săvârșirea omorului din sectorul Rîșcani, va fi extrădat în R. Moldova

Viitorul cabinet de miniștri prinde contur. Deocamdată, sunt șase candidați. Patru dintre aceștia au proprietăți și conturi bancare considerabile, iar doi nu au depuse declarații de avere și interese personale, pentru că nu sunt funcționari publici.