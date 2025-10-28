UE prelungește sancțiunile împotriva liderilor regiunii separatiste până în octombrie 2026

11:30

Pacienții din sudul Republicii Moldova vor putea beneficia de tratament chimioterapeutic fără a mai fi nevoiți să se deplaseze la Chișinău. Ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, a anunțat că, începând de luni, Spitalul Raional Cahul va oferi servicii de chimioterapie pentru locuitorii din raion și din localitățile adiacente. „Când am dispus în august prin ordin descentralizarea …