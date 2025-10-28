După ce s-a plâns că a primit birouri lângă WC, deputații lui Vasile Costiuc au primit alte oficii în Parlament

17:50

Republica Moldova nu are în prezent reglementări clare care să vizeze activitatea platformelor online și a rețelelor sociale, iar acest vid legislativ trebuie eliminat cât mai curând. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul emisiunii „Realitatea te privește” de la Rlive TV. „Suntem obligați deja, pentru că toți recunosc că trebuie …