Daruri de la Moș Vladimir. Naționalizările din Rusia: active de miliarde, redistribuite între apropiații lui Putin

Acum 30 minute
18:50
Marea campanie de naționalizare lansată de autoritățile ruse după declanșarea războiului din Ucraina a dus la o amplă redistribuire a activelor în favoarea vechilor prieteni ai președintelui Vladimir Putin. Potrivit unei anchete realizate de novayagazeta.eu, foști membri ai celebrului „cooperativ Ozero” au intrat în posesia unor bunuri în valoare totală de aproximativ 235 miliarde de …
Acum 2 ore
18:10
„Adu un prieten – primești jumătate de milion”: Rusia plătește sume uriașe recrutorilor pentru pentru fiecare nou contractant militar # Cotidianul
Până în octombrie 2025, aproape o treime dintre regiunile Federației Ruse au introdus plăți pentru persoanele care ajută la recrutarea de noi contractanți militari, arată o investigație a publicației „Vajnîe Istorii” (n.r. Istorii importante). Din bugetele regionale au fost cheltuite cel puțin 2 miliarde de ruble (circa 22 de milioane de dolari) pentru a recompensa …
17:50
Alexandru Tănase despre dorința lui Ceban de a face parte din componența guvernului: Este un model depășit și periculos pentru echilibrul instituțional # Cotidianul
Dorința lui Ion Ceban privind includerea primarului general al Chișinăului în componența Guvernului, reprezintă o reînviere a greșelilor din trecut și contravine principiilor constituționale. Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a scris, într-o publicație pentru Deschide.md, că asemenea practici au mai existat în spațiul politic moldovenesc și nu au fost eficiente. „Ion Ceban nu …
17:30
Ambasadorul rus la Chișinău, Oleg Ozerov agreat, dar neacreditat. Popșoi: „Se comportă ca un diplomat acreditat, deși nu este” # Cotidianul
Noul Guvern al R. Moldova, care ar putea fi învestit până la sfârșitul săptămânii curente, va propune, chiar „în primele ședințe” ale sale, un proiect de denunțare a acordului în baza căruia funcționează Centrul Rus de Știință și Cultură din Republica Moldova, anunță vicepremierul în exercițiu Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, scrie Radio Moldova. …
Acum 4 ore
17:10
Lituania închide granița cu Belarus și aeroportul din Vilnius, după noi incidente cu baloane suspecte. Lukașenko: „O escrocherie dementă” # Cotidianul
Lituania a închis duminică aeroportul din Vilnius și punctele de trecere a frontierei cu Belarus, după ce mai multe obiecte neidentificate presupuse baloane cu heliu au pătruns în spațiul său aerian, a anunțat Centrul Național de Gestionare a Crizelor. Este al patrulea incident de acest fel din ultima săptămână, relatează Reuters. Autoritățile de la Vilnius …
17:00
Viitorul Guvern Munteanu promite să aducă economia Republicii Moldova la un așa nivel, astfel ca salariile medii pe economie să fie de 25 de mii de lei, iar salariul minim să ajungă la 10 mii de lei. Cel puțin asta se arată în Programul de activitate prezentat public. „O economie sănătoasă trebuie să se reflecte …
16:50
UE prelungește sancțiunile împotriva liderilor regiunii separatiste până în octombrie 2026 # Cotidianul
Consiliul Uniunii Europene a decis să mențină, pentru încă un an, măsurile restrictive împotriva foștilor și actualilor lideri ai regiunii separatiste din stânga Nistrului. Decizia, valabilă până la 31 octombrie 2026, vizează persoanele implicate în obstrucționarea soluționării pașnice a conflictului transnistrean și în acțiuni de intimidare a școlilor cu predare în limba română. Informația a …
16:40
Ursula von der Leyen, mesaj ferm pentru Putin: „Suntem pregătiți să finanțăm Ucraina folosind activele rusești înghețate” # Cotidianul
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi liderii ţărilor nordice s-au declarat marţi încrezători în găsirea unei soluţii, în luna decembrie, pentru a finanţa nevoile Ucrainei în următorii doi ani prin utilizarea activelor ruseşti îngheţate, scrie Digi24.ro. „Sprijin cu forţă ideea unui împrumut de reparaţie. Să fiu sinceră, cred că aceasta este singura cale …
16:30
Guvernul Munteanu vrea transformarea forțelor de menținere a păcii într-o misiune civilă internațională # Cotidianul
Reintegrarea țării reprezintă o prioritate națională și o responsabilitate față de toți cetățenii Republicii Moldova, scrie candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu în Programul de activitate al Guvernului. Prin politici coerente și orientate spre oameni, Guvernul Munteanu își asumă să consolideze încrederea, să mențină pacea și stabilitatea, precum și să ofere locuitorilor de …
Acum 6 ore
15:10
După ce s-a plâns că a primit birouri lângă WC, deputații lui Vasile Costiuc au primit alte oficii în Parlament # Cotidianul
După ce s-a plâns că a primit birou lângă WC, Vasile Costiuc a prezentat, printr-un mesaj video, noile birouri ale fracțiunii „Democrația Acasă”, acuzându-l, din nou, pe președintele parlamentului, Igor Grosu, de atitudine irespectuoasă. „Iătă șase birouri a echipei „Democrația acasă. șase. Acum ăștia care ați comentat, problema nu era în birouri, noi putem să …
14:10
DOCUMENT | Programul de activitate al Guvernului Munteanu: salariu minim de 10.000 lei, 50% din PIB generat de produse autohtone și 1,9 miliarde de euro pentru 25.000 de întreprinderi # Cotidianul
Candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu, a publicat Programul de activitate „UE, Pace, Dezvoltare”, document care trasează prioritățile noului executiv pentru perioada 2025–2029. Strategia vizează accelerarea integrării europene, modernizarea economiei și creșterea nivelului de trai al populației. Obiectiv central Guvernul Munteanu își propune finalizarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană până în anul …
13:30
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu și-a prezentat noua garnitură pe care o propune pentru următorul Guvern. Din componența acestuia fac parte mai multe nume care au activat și în executivul condus de Dorin Recean. „Aceasta este echipa împreună cu care voi merge în Parlament pentru a cere votul de încredere al deputaților. Prioritatea noastră este să …
Acum 8 ore
13:00
Chișinăul și Bruxellesul accelerează dialogul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană # Cotidianul
Republica Moldova continuă să beneficieze de sprijinul constant al Parlamentului European în parcursul său de aderare. Vicepremierul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, și vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, au discutat, în cadrul unei întrevederi la Chișinău, despre progresele realizate în procesul de aderare la Uniunea Europeană și despre pașii următori pentru deschiderea negocierilor. Ministrul …
11:50
Moldova se conectează la Coridorul vertical de gaze. Vom avea acces direct la resursele din Marea Caspică și terminalele LNG din Grecia # Cotidianul
Republica Moldova face un pas strategic major în securizarea independenței sale energetice. Țara va avea acces direct la gazele din Marea Caspică și la terminalele LNG din Grecia, prin integrarea în Coridorul vertical de gaze, o rută regională care unește Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina. Anunțul a fost făcut de ministrul în exercițiu …
11:20
„Reședința fictivă” lasă moldovenii fără buletine românești. Câte sute de cărți de identitate au fost ridicate de Poliția de Frontieră # Cotidianul
Sute de persoane cu dublă cetățenie româno–moldovenească au rămas fără buletine după ce documentele lor au fost oprite la vamă. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, aproximativ 870 de acte de identitate au fost preluate de autorități de la începutul anului, în urma constatării unor domicilii fictive în România, scrie …
Acum 12 ore
11:00
VIDEO | Scandal în direct. Vasile Costiuc a părăsit studioul după un conflict cu Lilian Carp: „Cum ai fost, așa și ai rămas, un drac mincinos” / „El crede că poate să aibă diaree verbală în spațiul public” # Cotidianul
Un schimb de replici aprins între deputații Lilian Carp și Vasile Costiuc a degenerat, marți seara, într-un adevărat scandal televizat la postul TVR Moldova, în urma căruia Costiuc a părăsit studioul, acuzând postul de părtinire. Confruntarea, alimentată de acuzații reciproce a avut loc în contextul declarațiilor recente ale lui Costiuc la adresa lui Carp și …
11:00
Radu Marian vrea să rămână în Comisia economie, buget și finanțe: „E un domeniu crucial. Sper la un dialog civilizat, fără populism” # Cotidianul
Deputatul PAS, Radu Marian, își dorește să continue activitatea în Comisia parlamentară economie, buget și finanțe, pe care a condus-o în legislatura precedentă. Parlamentarul afirmă că are experiența și profilul potrivit pentru acest domeniu și că mizează pe o colaborare constructivă în cadrul noii comisii. „Într-adevăr, eu am un profil economic, financiar, și dorința mea …
10:50
Un schimb de replici aprins între deputații Lilian Carp și Vasile Costiuc a degenerat, marți seara, într-un adevărat scandal televizat la postul TVR Moldova, în urma căruia Costiuc a părăsit studioul, acuzând postul de părtinire. Confruntarea, alimentată de acuzații reciproce a avut loc în contextul declarațiilor recente ale lui Costiuc la adresa lui Carp și …
10:40
Corupție la FISC: Un funcționar a fost reținut, alte 3 persoane sunt cercetate în stare de libertate # Cotidianul
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul, efectuează astăzi percheziții pe mai multe adrese din municipiile Chișinău și Orhei, în cadrul unei cauze penale ce vizează mai mulți angajați ai Serviciului Fiscal de Stat (SFS), bănuiți de implicare într-o schemă de corupție sistemică. Urmărirea penală a fost pornită …
10:40
Rocadă în Guvern: Alexei Buzu „detronat” și mutat la Cancelarie. Cine preia Ministerul Muncii și Ministerul Mediului # Cotidianul
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, continuă procesul de formare a viitorului Cabinet de Miniștri și anunță alte trei nominalizări pentru guvernamentală. Potrivit acestuia, Natalia Plugaru, expertă în domeniul politicilor sociale și al protecției persoanelor vulnerabile, este propusă pentru a prelua conducerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale. De asemenea, Gheorghe Hajder, în prezent secretar de stat la Ministerul …
10:00
Lovitură pentru Kremlin, Lukoil își vinde toate activele din străinătate după noile sancțiuni internaționale # Cotidianul
Compania petrolieră Lukoil a anunţat luni că intenţionează să-şi vândă activele din străinătate din cauza sancţiunilor impuse recent, se arată într-un comunicat al companiei, citat de agenţia rusă de stat TASS. „Lukoil anunţă că, în legătură cu introducerea de către o serie de state a unor măsuri restrictive împotriva companiei şi a filialelor sale, compania …
Acum 24 ore
19:40
Orbán, supărat că administrația Trump nu vrea să-i mai permită să facă un joc dublu NATO-Rusia: “Încercăm să găsim o cale de ieșire din această situație” / Subiectul delicat al resurselor energetice # Cotidianul
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a afirmat că președintele american Donald Trump – pe care l-a lăudat adesea în declarațiile publice, de această dată “a făcut o greșeală” impunând sancțiuni Rusiei. Viktor Orbán a mai afirmat că, în cazul în care va fi necesar, va discuta această chestiune cu Donald Trump atunci când va vizita Washingtonul …
19:20
Renato Usatîi: Partidul Nostru va conduce Comisia Agricultură și Industrie Alimentară și va deține o funcție de vicepreședinte la Comisia de Securitate Națională # Cotidianul
Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, a anunțat că formațiunea sa va conduce Comisia Agricultură-Industrie Alimentară și va deține o funcție de vicepreședinte în Comisia Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. Potrivit lui Usatîi, discuțiile dintre fracțiunile parlamentare continuă, fiind stabilite principalele comisii care vor reveni atât guvernării, cât și opoziției. „Deci, mai multe ședințe, mai …
Ieri
18:40
Fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, recunoscut vinovat de imixtiune în actul justiției # Cotidianul
După cinci ani de procese și amânări, fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, a fost recunoscut vinovat de imixtiune în actul justiției, dar achitat pentru acuzațiile de abuz în serviciu și fals în acte. Instanța a constatat că termenul de prescripție a expirat, astfel că Morari a fost eliberat de pedeapsa penală. Decizia a …
17:40
Statul cere despăgubiri de peste 700 milioane lei de la Plahotniuc în dosarul „furtul miliardului” # Cotidianul
În cadrul unei noi ședințe de judecată în dosarul „Frauda bancară”, doi foști oficiali, Igor Corman și Ion Păduraru, au declarat în fața instanței că nu au primit niciodată instrucțiuni sau recomandări de la Vlad Plahotniuc. Totodată, Ministerul Finanțelor va depune o acțiune civilă pentru recuperarea unui prejudiciu estimat la peste 39 de milioane de …
17:30
Panică la Kremlin: Putin se teme de o nouă lovitură de stat, economia Rusiei se clatină, iar Trump înăsprește sancțiunile # Cotidianul
Rusia se confruntă cu o nouă criză de încredere la conducerea de vârf a statului. Serviciul Federal de Securitate (FSB) l-a acuzat pe fostul oligarh Mihail Hodorkovski și pe alți membri ai Comitetului Antirăzboi din exil că ar plănui o lovitură de stat. În același timp, economia rusă se prăbușește sub povara datoriilor și a …
17:20
VIDEO | Poliția oferă detalii despre perchezițiile la reprezentanți ai PSRM instruiți în Serbia pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă # Cotidianul
Poliția Republicii Moldova vine cu detalii în cazul perchezițiilor desfășurate luni dimineață la mai mulți reprezentanți ai Partidului Socialiștilor, antrenați de serviciile speciale ruse în tabere militare din Serbia pentru organizarea de destabilizări și dezordini în masă pe teritoriul țării. Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), în total sunt vizate șase persoane din municipiul Bălți …
17:00
Alexandru Munteanu, după consultările cu reprezentanții ONG-urilor din țară: Am abordat teme importante precum reforma justiției și procesul de vetting, dezvoltarea economică și securitatea energetică # Cotidianul
Reforma justiției, dezvoltarea economică, securitatea energetică și incluziunea socială. Sunt câteva dintre subiectele abordate de candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, într-o nouă rundă de consultări publice, de această data cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale din țară. Munteanu a subliniat că își propune să construiască un model de guvernare deschis, participativ și bazat pe …
16:30
Președintele raionului Rîșcani, Vladimir Mizdrenco, ar fi fost reținut în dosarul destabilizărilor în masă # Cotidianul
Președintele raionului Rîșcani, Vladimir Mizdrenco, ar fi fost reținut de oamenii legii în dosarul privind pregătirea destabilizărilor în masă, transmite UNIMEDIA. Potrivit sursei citate, acesta ar fi fost reținut de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații. Amintim că, în această dimineață, consilierul municipal din Bălți, Maxim Moroșan, membru al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), ar …
16:00
VIDEO | Paun Rohovei despre reluarea exporturilor către Rîbnița: Nu avem relații economice cu un teritoriu care nu este subiect al dreptului internațional. Toate relațiile sunt cu Republica Moldova # Cotidianul
Ucraina nu are relații economice sau politice directe cu regiunea transnistreană, deoarece aceasta „nu este subiect al dreptului internațional” și „nu este recunoscută de nimeni”. Declarația a fost făcută de ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei, în contextul discuțiilor privind reluarea exportului ucrainean de fier vechi către uzina metalurgică de la Rîbnița, în vara anului …
15:40
Andrei Curăraru: Guvernul Munteanu e construit din oameni ai sistemului, nu din outsideri. E un început prudent, dar nu neapărat rău # Cotidianul
Echipa anunțată de premierul desemnat Alexandru Munteanu este una formată, înmare parte, din „oameni ai sistemului”, ceea ce ar putea aduce stabilitate administrativă, dar și riscul unui început prea prudent. De această părere este expertul în politici publice Andrei Curăraru. Acesta a comentat profilurile unora dintre miniștrii propuși, subliniind nevoia de coerență și coordonare în …
15:40
Judecătorii beți de la Soroca, care ar fi bătut un angajat al unei stații PECO, sunt cercetați penal # Cotidianul
Ministra în exercițiu a Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat că, în noaptea de 9 octombrie, la stația PECO „Vento” din municipiul Soroca, trei magistrați de la Judecătoria Soroca Ghenadie Tocaiuc, Dinu Brașoveanu și Ghenadie Purici, aflați în stare de ebrietate, au agresat un angajat al stației, au provocat un scandal și, potrivit surselor, unul …
14:40
Vineri se va vota noul Guvern al Republicii Moldova. Despre aceasta a anunțat președintele Parlamentului Igor Grosu într-un video plasat pe pagina sa de Facebook. „Așa cum am promis, astăzi am avut ședința liderilor fracțiunilor în care am discutat câteva lucruri – câți vicepreședinți de Parlament vom avea, câte comisii parlamentare permanente. Am convenit foarte …
14:30
Scandal pe aeroportul din Chișinău: O fostă deputată ucraineană și familia sa, dați afară din avion # Cotidianul
Fosta deputată a Radei Supreme a Ucrainei, Irina Kormîșkina, soțul ei și fiul lor au fost dați jos din avion pe aeroportul din Chișinău, după ce soțul acesteia a reacționat inadecvat la o observație făcută de o însoțitoare de bord, scrie portalul ucrainean unn.ua. Potrivit sursei citate, incidentul a avut loc în data de 23 …
14:00
Consultările pentru programul de guvernare continuă cu accent pe reforma administrației locale. Alexandru Munteanu: Primarii sunt parteneri esențiali ai Guvernului în valorificarea oportunităților europene # Cotidianul
Premierul desemnat Alexandru Munteanu anunță continuarea consultărilor publice pentru definitivarea programului de guvernare, accentuând importanța colaborării cu autoritățile locale în procesul de reformă administrativă și în atragerea fondurilor europene. Anunțul a fost făcut de prim-ministru, pe pagina sa de facebook, după o rundă de discuții cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM). „Continuăm seria …
14:00
Săptămâna trecută, întreaga viață publică din Moldova a fost cuprinsă de febra formării noului guvern. În weekend, când moldovenii au ieșit la natură să prindă ultimele zile cu soare ale toamnei, în spațiul public au început să fie „sifonate” primele nume ale viitorilor miniștri — unele surprinzătoare nu doar pentru analiștii independenți, ci și pentru …
13:50
FOTO | Adio, Lexus! Poliția i-a confiscat mașina socialistului Maxim Moroșan, după perchezițiile din această dimineață # Cotidianul
Consilierul municipal din Bălți, Maxim Moroșan, membru al Partidului Socialiștilor, ar fi rămas fără automobilul personal. Potrivit surselor Nordinfo.md, mașina de marca Lexus a fost ridicată de oamenii legii în această dimineață, în timpul perchezițiilor desfășurate în nordul țării, într-o cauză penală ce vizează pregătirea destabilizărilor și a dezordinilor în masă pe teritoriul Republicii Moldova, …
13:30
PSRM neagă implicarea lui Mizdrenco și Moroșanu în planurile de destabilizare: „Acuzațiile sunt fabricate și fac parte dintr-o comandă politică” # Cotidianul
Partidul Socialiștilor neagă implicarea președintelui raionului Rîșcani, Vladimir Mizdrenco, și a consilierului municipal de la Bălți, Maxim Moroșanu — ambii membri ai PSRM — în pregătirea destabilizărilor și a dezordinilor în masă, preconizate după alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Într-un comunicat, PSRM acuză guvernarea și pe președinta Maia Sandu de dictatură și intimidare a …
12:50
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în păstrarea identității românești în Republica Moldova # Cotidianul
Duminică, 26 octombrie 2025, România a sărbătorit centenarul Patriarhiei Române prin sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, cel mai mare edificiu de cult ortodox din lume. Evenimentul simbolizează unitatea spirituală a românilor de pretutindeni și rolul Bisericii ca factor identitar. Din punct de vedere istoric, instituționalizarea Patriarhiei Române în 1925 a fost o etapă naturală în formarea …
12:30
Percheziții în nordul Moldovei: Mizdrenco și Moroșanu, membri PSRM, suspectați de acțiuni de destabilizare a R. Moldova înainte de alegerile parlamentare # Cotidianul
Președintele raionului Rîșcani, Vladimir Mizdrenco, și consilierul municipal de la Bălți, Maxim Moroșanu, membri ai Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, ar fi fost vizați de perchezițiile desfășurate astăzi dimineața, 27 octombrie, de oamenii legii, potrivit surselor Cotidianul.md. Acțiunile sunt efectuate în cadrul unei cauze penale pornite pentru pregătirea destabilizărilor și a dezordinilor în masă pe …
12:20
Igor Grosu: Dinu Plîngău și Stela Macari rămân în fracțiunea PAS după formarea Guvernului # Cotidianul
Dinu Plîngău și Stela Macari, foști membri ai Platformei DA și actuali deputați aleși pe lista PAS, vor rămâne în fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate și nu intenționează să o părăsească după formarea Guvernului. Declarația a fost făcută de liderul PAS, Igor Grosu, în cadrul Podcastului ZdCe de la Ziarul de Gardă. Anterior cei doi …
11:50
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, consideră că edilul capitalei ar trebui să facă parte din componența Guvernului Republicii Moldova, având în vedere importanța economică și demografică a orașului. „Încă un lucru pe care l-am menționat anterior, ar fi legal, logic și corect ca primarul capitalei unde locuiesc și activează aproape 1 milion de cetățeni, aproape …
11:30
Maia Sandu: „Rusia a cumpărat până la 10% din voturi la referendumul din 2024. Anul acesta, instituțiile au acționat împreună și am reușit să oprim schema” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmă că succesul electoral de la Chișinău s-a datorat colaborării dintre instituțiile statului, care au acționat coordonat pentru a opri ingerințele Moscovei. Potrivit șefei statului, în 2024 Rusia ar fi cumpărat între 8 și 10% din voturile moldovenilor, însă în 2025 autoritățile au reușit să destructureze rețeaua de cumpărare de …
10:20
Percheziții în nordul țării, într-o cauză penală privind tentativa de destabilizare a R. Moldova înainte de alegerile parlamentare # Cotidianul
Angajații Direcției investigații „Nord” a Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS „Fulger”, efectuează în aceste momente percheziții în nordul Republicii Moldova. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale privind pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă, inclusiv prin antrenamente organizat. Potrivit informațiilor oficiale, perchezițiile vizează persoane suspectate …
10:00
VIDEO | Anastasia Nichita, noua voce a sportivilor din Parlament. Vicecampioana olimpică răspunde criticilor # Cotidianul
Noua deputată în Parlamentul Republicii Moldova, campioana mondială la lupte Anastasia Nichita, a venit cu un mesaj public după criticile apărute în spațiul online. Într-un video postat pe rețelele sociale, sportiva a arătat diplomele sale de studii și a spus că își dorește să demonstreze că „și sportivii pot face lucruri frumoase pentru țară”. Anastasia …
09:40
Alexandru Munteanu a anunțat alte trei nominalizări pentru viitorul Cabinet de Miniștri. Cine preia Ministerul Finanțelor, Ministerul Reintegrării și Ministerul Dezvoltării Economice # Cotidianul
Prim-ministrul desemnat de președinta Maia Sandu, Alexandru Munteanu, a anunțat alte trei nominalizări pentru viitorul Cabinet de Miniștri. Printre cei propuși se regăsesc diplomați și experți cu o vastă experiență în domeniile economice și de politică externă. „Completăm echipa guvernamentală cu profesioniști dedicați, cu o vastă experiență în domeniile lor de activitate. Le mulțumesc colegilor …
Mai mult de 2 zile în urmă
19:00
ANALIZĂ | Jurista Cipriana Moraru: Un vetting impus de stat asupra avocaților ar fi incompatibil cu independența profesiei și dreptul la apărare # Cotidianul
Un vetting impus de autoritățile publice asupra avocaților ar contraveni independenței profesiei (art. 8 din Legea avocaturii), dreptului la apărare (art. 20 din Constituție) și principiului proporționalității avertizează Cipriana Moraru, expert în drepturile omului și funcționar european cu peste zece ani de experiență în instituțiile Uniunii Europene. Cipriana Moraru explică faptul că, deși nu există …
18:40
Maia Sandu, întrevedere cu Nicușor Dan: Au discutat despre sprijinul României pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană # Cotidianul
În cadrul vizitei la București, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Președintele României, Nicușor Dan. Discuțiile au vizat cooperarea bilaterală și proiectele comune în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. Cei doi șefi de stat au reafirmat angajamentul pentru consolidarea parteneriatului strategic dintre Republica Moldova și România și au …
18:40
Ministrul sârb de Externe, Marko Djuric, a declarat într-un interviu exclusiv pentru Fox News Digital că Belgradul este dispus să găzduiască discuții de pace între Ucraina și Rusia. „Serbia se numără printre țările care își oferă bunele oficii, având în vedere experiența noastră, faptul că suntem prieteni cu toate părțile implicate, pentru a încerca – …
15:10
Ultima oră | Trei noi nume în viitorul Guvern Munteanu. Cine preia Ministerul Justiției, Ministerul Sănătății și Ministerul Culturii # Cotidianul
Prim-ministrul desemnat, Alexandru Munteanu, a anunțat pe pagina sa de Facebook primele trei propuneri pentru viitorul Cabinet de Miniștri. „Le mulțumesc colegilor Emil Ceban, Vladislav Cojuhari și Cristian Jardan pentru că au acceptat să facă parte din Cabinet”, a scris Munteanu, precizând că discuțiile privind restul echipei guvernamentale continuă. Potrivit anunțului oficial, profesorul universitar Emil …
