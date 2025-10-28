Daruri de la Moș Vladimir. Naționalizările din Rusia: active de miliarde, redistribuite între apropiații lui Putin

17:00

Viitorul Guvern Munteanu promite să aducă economia Republicii Moldova la un așa nivel, astfel ca salariile medii pe economie să fie de 25 de mii de lei, iar salariul minim să ajungă la 10 mii de lei. Cel puțin asta se arată în Programul de activitate prezentat public. „O economie sănătoasă trebuie să se reflecte …