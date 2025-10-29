SUA au anunțat România că retrag o parte din soldații americani de la baza Mihail Kogălniceanu

14:00

Săptămâna trecută, întreaga viață publică din Moldova a fost cuprinsă de febra formării noului guvern. În weekend, când moldovenii au ieșit la natură să prindă ultimele zile cu soare ale toamnei, în spațiul public au început să fie „sifonate” primele nume ale viitorilor miniștri — unele surprinzătoare nu doar pentru analiștii independenți, ci și pentru …