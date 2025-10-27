Renato Usatîi: Partidul Nostru va conduce Comisia Agricultură și Industrie Alimentară și va deține o funcție de vicepreședinte la Comisia de Securitate Națională

22:40

O serie de canale de propagandă rusă, inclusiv unele oficiale, au publicat recent articole în care susțineau că trupele rusești au cucerit o anumită insulă din Herson, ceea ce s-a dovedit a fi fals. Concret, pe 22 octombrie, mai multe canale de propagandă rusești, printre care și agenția de stat TASS, au citat Ministerul rus …