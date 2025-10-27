VIDEO | Poliția oferă detalii despre perchezițiile la reprezentanți ai PSRM instruiți în Serbia pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă
Poliția Republicii Moldova vine cu detalii în cazul perchezițiilor desfășurate luni dimineață la mai mulți reprezentanți ai Partidului Socialiștilor, antrenați de serviciile speciale ruse în tabere militare din Serbia pentru organizarea de destabilizări și dezordini în masă pe teritoriul țării. Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), în total sunt vizate șase persoane din municipiul Bălți
• • •
Acum 10 minute
17:30
Panică la Kremlin: Putin se teme de o nouă lovitură de stat, economia Rusiei se clatină, iar Trump înăsprește sancțiunile # Cotidianul
Rusia se confruntă cu o nouă criză de încredere la conducerea de vârf a statului. Serviciul Federal de Securitate (FSB) l-a acuzat pe fostul oligarh Mihail Hodorkovski și pe alți membri ai Comitetului Antirăzboi din exil că ar plănui o lovitură de stat. În același timp, economia rusă se prăbușește sub povara datoriilor și a …
Acum 30 minute
17:20
VIDEO | Poliția oferă detalii despre perchezițiile la reprezentanți ai PSRM instruiți în Serbia pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă # Cotidianul
Poliția Republicii Moldova vine cu detalii în cazul perchezițiilor desfășurate luni dimineață la mai mulți reprezentanți ai Partidului Socialiștilor, antrenați de serviciile speciale ruse în tabere militare din Serbia pentru organizarea de destabilizări și dezordini în masă pe teritoriul țării. Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), în total sunt vizate șase persoane din municipiul Bălți …
Acum o oră
17:00
Alexandru Munteanu, după consultările cu reprezentanții ONG-urilor din țară: Am abordat teme importante precum reforma justiției și procesul de vetting, dezvoltarea economică și securitatea energetică # Cotidianul
Reforma justiției, dezvoltarea economică, securitatea energetică și incluziunea socială. Sunt câteva dintre subiectele abordate de candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, într-o nouă rundă de consultări publice, de această data cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale din țară. Munteanu a subliniat că își propune să construiască un model de guvernare deschis, participativ și bazat pe …
Acum 2 ore
16:30
Președintele raionului Rîșcani, Vladimir Mizdrenco, ar fi fost reținut în dosarul destabilizărilor în masă # Cotidianul
Președintele raionului Rîșcani, Vladimir Mizdrenco, ar fi fost reținut de oamenii legii în dosarul privind pregătirea destabilizărilor în masă, transmite UNIMEDIA. Potrivit sursei citate, acesta ar fi fost reținut de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații. Amintim că, în această dimineață, consilierul municipal din Bălți, Maxim Moroșan, membru al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), ar …
16:00
VIDEO | Paun Rohovei despre reluarea exporturilor către Rîbnița: Nu avem relații economice cu un teritoriu care nu este subiect al dreptului internațional. Toate relațiile sunt cu Republica Moldova # Cotidianul
Ucraina nu are relații economice sau politice directe cu regiunea transnistreană, deoarece aceasta „nu este subiect al dreptului internațional” și „nu este recunoscută de nimeni”. Declarația a fost făcută de ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei, în contextul discuțiilor privind reluarea exportului ucrainean de fier vechi către uzina metalurgică de la Rîbnița, în vara anului …
15:40
Andrei Curăraru: Guvernul Munteanu e construit din oameni ai sistemului, nu din outsideri. E un început prudent, dar nu neapărat rău # Cotidianul
Echipa anunțată de premierul desemnat Alexandru Munteanu este una formată, înmare parte, din „oameni ai sistemului”, ceea ce ar putea aduce stabilitate administrativă, dar și riscul unui început prea prudent. De această părere este expertul în politici publice Andrei Curăraru. Acesta a comentat profilurile unora dintre miniștrii propuși, subliniind nevoia de coerență și coordonare în …
15:40
Judecătorii beți de la Soroca, care ar fi bătut un angajat al unei stații PECO, sunt cercetați penal # Cotidianul
Ministra în exercițiu a Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat că, în noaptea de 9 octombrie, la stația PECO „Vento” din municipiul Soroca, trei magistrați de la Judecătoria Soroca Ghenadie Tocaiuc, Dinu Brașoveanu și Ghenadie Purici, aflați în stare de ebrietate, au agresat un angajat al stației, au provocat un scandal și, potrivit surselor, unul …
Acum 4 ore
14:40
Vineri se va vota noul Guvern al Republicii Moldova. Despre aceasta a anunțat președintele Parlamentului Igor Grosu într-un video plasat pe pagina sa de Facebook. „Așa cum am promis, astăzi am avut ședința liderilor fracțiunilor în care am discutat câteva lucruri – câți vicepreședinți de Parlament vom avea, câte comisii parlamentare permanente. Am convenit foarte …
14:30
Scandal pe aeroportul din Chișinău: O fostă deputată ucraineană și familia sa, dați afară din avion # Cotidianul
Fosta deputată a Radei Supreme a Ucrainei, Irina Kormîșkina, soțul ei și fiul lor au fost dați jos din avion pe aeroportul din Chișinău, după ce soțul acesteia a reacționat inadecvat la o observație făcută de o însoțitoare de bord, scrie portalul ucrainean unn.ua. Potrivit sursei citate, incidentul a avut loc în data de 23 …
14:00
Consultările pentru programul de guvernare continuă cu accent pe reforma administrației locale. Alexandru Munteanu: Primarii sunt parteneri esențiali ai Guvernului în valorificarea oportunităților europene # Cotidianul
Premierul desemnat Alexandru Munteanu anunță continuarea consultărilor publice pentru definitivarea programului de guvernare, accentuând importanța colaborării cu autoritățile locale în procesul de reformă administrativă și în atragerea fondurilor europene. Anunțul a fost făcut de prim-ministru, pe pagina sa de facebook, după o rundă de discuții cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM). „Continuăm seria …
14:00
Săptămâna trecută, întreaga viață publică din Moldova a fost cuprinsă de febra formării noului guvern. În weekend, când moldovenii au ieșit la natură să prindă ultimele zile cu soare ale toamnei, în spațiul public au început să fie „sifonate” primele nume ale viitorilor miniștri — unele surprinzătoare nu doar pentru analiștii independenți, ci și pentru …
13:50
FOTO | Adio, Lexus! Poliția i-a confiscat mașina socialistului Maxim Moroșan, după perchezițiile din această dimineață # Cotidianul
Consilierul municipal din Bălți, Maxim Moroșan, membru al Partidului Socialiștilor, ar fi rămas fără automobilul personal. Potrivit surselor Nordinfo.md, mașina de marca Lexus a fost ridicată de oamenii legii în această dimineață, în timpul perchezițiilor desfășurate în nordul țării, într-o cauză penală ce vizează pregătirea destabilizărilor și a dezordinilor în masă pe teritoriul Republicii Moldova, …
Acum 6 ore
13:30
PSRM neagă implicarea lui Mizdrenco și Moroșanu în planurile de destabilizare: „Acuzațiile sunt fabricate și fac parte dintr-o comandă politică” # Cotidianul
Partidul Socialiștilor neagă implicarea președintelui raionului Rîșcani, Vladimir Mizdrenco, și a consilierului municipal de la Bălți, Maxim Moroșanu — ambii membri ai PSRM — în pregătirea destabilizărilor și a dezordinilor în masă, preconizate după alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Într-un comunicat, PSRM acuză guvernarea și pe președinta Maia Sandu de dictatură și intimidare a …
12:50
Rolul Bisericii Ortodoxe Române în păstrarea identității românești în Republica Moldova # Cotidianul
Duminică, 26 octombrie 2025, România a sărbătorit centenarul Patriarhiei Române prin sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, cel mai mare edificiu de cult ortodox din lume. Evenimentul simbolizează unitatea spirituală a românilor de pretutindeni și rolul Bisericii ca factor identitar. Din punct de vedere istoric, instituționalizarea Patriarhiei Române în 1925 a fost o etapă naturală în formarea …
12:30
Percheziții în nordul Moldovei: Mizdrenco și Moroșanu, membri PSRM, suspectați de acțiuni de destabilizare a R. Moldova înainte de alegerile parlamentare # Cotidianul
Președintele raionului Rîșcani, Vladimir Mizdrenco, și consilierul municipal de la Bălți, Maxim Moroșanu, membri ai Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, ar fi fost vizați de perchezițiile desfășurate astăzi dimineața, 27 octombrie, de oamenii legii, potrivit surselor Cotidianul.md. Acțiunile sunt efectuate în cadrul unei cauze penale pornite pentru pregătirea destabilizărilor și a dezordinilor în masă pe …
12:20
Igor Grosu: Dinu Plîngău și Stela Macari rămân în fracțiunea PAS după formarea Guvernului # Cotidianul
Dinu Plîngău și Stela Macari, foști membri ai Platformei DA și actuali deputați aleși pe lista PAS, vor rămâne în fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate și nu intenționează să o părăsească după formarea Guvernului. Declarația a fost făcută de liderul PAS, Igor Grosu, în cadrul Podcastului ZdCe de la Ziarul de Gardă. Anterior cei doi …
11:50
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, consideră că edilul capitalei ar trebui să facă parte din componența Guvernului Republicii Moldova, având în vedere importanța economică și demografică a orașului. „Încă un lucru pe care l-am menționat anterior, ar fi legal, logic și corect ca primarul capitalei unde locuiesc și activează aproape 1 milion de cetățeni, aproape …
Acum 8 ore
11:30
Maia Sandu: „Rusia a cumpărat până la 10% din voturi la referendumul din 2024. Anul acesta, instituțiile au acționat împreună și am reușit să oprim schema” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmă că succesul electoral de la Chișinău s-a datorat colaborării dintre instituțiile statului, care au acționat coordonat pentru a opri ingerințele Moscovei. Potrivit șefei statului, în 2024 Rusia ar fi cumpărat între 8 și 10% din voturile moldovenilor, însă în 2025 autoritățile au reușit să destructureze rețeaua de cumpărare de …
10:20
Percheziții în nordul țării, într-o cauză penală privind tentativa de destabilizare a R. Moldova înainte de alegerile parlamentare # Cotidianul
Angajații Direcției investigații „Nord” a Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS „Fulger”, efectuează în aceste momente percheziții în nordul Republicii Moldova. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale privind pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă, inclusiv prin antrenamente organizat. Potrivit informațiilor oficiale, perchezițiile vizează persoane suspectate …
10:00
VIDEO | Anastasia Nichita, noua voce a sportivilor din Parlament. Vicecampioana olimpică răspunde criticilor # Cotidianul
Noua deputată în Parlamentul Republicii Moldova, campioana mondială la lupte Anastasia Nichita, a venit cu un mesaj public după criticile apărute în spațiul online. Într-un video postat pe rețelele sociale, sportiva a arătat diplomele sale de studii și a spus că își dorește să demonstreze că „și sportivii pot face lucruri frumoase pentru țară”. Anastasia …
09:40
Alexandru Munteanu a anunțat alte trei nominalizări pentru viitorul Cabinet de Miniștri. Cine preia Ministerul Finanțelor, Ministerul Reintegrării și Ministerul Dezvoltării Economice # Cotidianul
Prim-ministrul desemnat de președinta Maia Sandu, Alexandru Munteanu, a anunțat alte trei nominalizări pentru viitorul Cabinet de Miniștri. Printre cei propuși se regăsesc diplomați și experți cu o vastă experiență în domeniile economice și de politică externă. „Completăm echipa guvernamentală cu profesioniști dedicați, cu o vastă experiență în domeniile lor de activitate. Le mulțumesc colegilor …
Acum 24 ore
19:00
ANALIZĂ | Jurista Cipriana Moraru: Un vetting impus de stat asupra avocaților ar fi incompatibil cu independența profesiei și dreptul la apărare # Cotidianul
Un vetting impus de autoritățile publice asupra avocaților ar contraveni independenței profesiei (art. 8 din Legea avocaturii), dreptului la apărare (art. 20 din Constituție) și principiului proporționalității avertizează Cipriana Moraru, expert în drepturile omului și funcționar european cu peste zece ani de experiență în instituțiile Uniunii Europene. Cipriana Moraru explică faptul că, deși nu există …
18:40
Maia Sandu, întrevedere cu Nicușor Dan: Au discutat despre sprijinul României pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană # Cotidianul
În cadrul vizitei la București, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Președintele României, Nicușor Dan. Discuțiile au vizat cooperarea bilaterală și proiectele comune în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. Cei doi șefi de stat au reafirmat angajamentul pentru consolidarea parteneriatului strategic dintre Republica Moldova și România și au …
18:40
Ministrul sârb de Externe, Marko Djuric, a declarat într-un interviu exclusiv pentru Fox News Digital că Belgradul este dispus să găzduiască discuții de pace între Ucraina și Rusia. „Serbia se numără printre țările care își oferă bunele oficii, având în vedere experiența noastră, faptul că suntem prieteni cu toate părțile implicate, pentru a încerca – …
Ieri
15:10
Ultima oră | Trei noi nume în viitorul Guvern Munteanu. Cine preia Ministerul Justiției, Ministerul Sănătății și Ministerul Culturii # Cotidianul
Prim-ministrul desemnat, Alexandru Munteanu, a anunțat pe pagina sa de Facebook primele trei propuneri pentru viitorul Cabinet de Miniștri. „Le mulțumesc colegilor Emil Ceban, Vladislav Cojuhari și Cristian Jardan pentru că au acceptat să facă parte din Cabinet”, a scris Munteanu, precizând că discuțiile privind restul echipei guvernamentale continuă. Potrivit anunțului oficial, profesorul universitar Emil …
12:40
Primul radar militar modern al Republicii Moldova a devenit operațional. Anatolie Nosatîi anunță când va fi livrat al doilea # Cotidianul
Republica Moldova dispune oficial de primul radar militar performant, achiziționat în anul 2022. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a anunțat că echipamentul este deja funcțional și operat de specialiști instruiți, însă a recunoscut că un singur radar nu este suficient pentru asigurarea unei monitorizări eficiente a spațiului aerian național. „Este un radar de ultimă generaţie. Este …
12:00
Catedrala Mântuirii Neamului, sfințită la București. Maia Sandu participă la ceremonia istorică # Cotidianul
Slujba de sfințire a picturii în mozaic a Catedralei Naționale, oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, însoțiți de un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi, a început duminică. La acesta slujbă participă și președinta Maia Sandu, scrie agerpres.ro. De la …
11:50
Cine va fi viitorul ministru al Justiției: A fost instruit la Academia FBI și are 17 ani de experiență la MAI # Cotidianul
Vladislav Cojuhari, actualul secretar general al Ministerului Afacerilor Interne, urmează să fie desemnat ministru al Justiției în noul Guvern condus de Alexandru Munteanu, potrivit informațiilor obținute de Ziarul de Gardă din surse apropiate echipei de guvernare. Licențiat în drept la Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne și specializat în drept penal, Cojuhari a …
11:30
Tratament oncologic mai aproape de casă: Ala Nemerenco anunță deschiderea unui centru de chimioterapie la Spitalul Raional Cahul # Cotidianul
Pacienții din sudul Republicii Moldova vor putea beneficia de tratament chimioterapeutic fără a mai fi nevoiți să se deplaseze la Chișinău. Ministrul Sănătății, Ala Nemerenco, a anunțat că, începând de luni, Spitalul Raional Cahul va oferi servicii de chimioterapie pentru locuitorii din raion și din localitățile adiacente. „Când am dispus în august prin ordin descentralizarea …
11:20
Deficitul bugetar al Republicii Moldova nu reprezintă un motiv de îngrijorare în comparație cu alte state din regiune, susține președintele Parlamentului, Igor Grosu. În cadrul emisiunii „Realitatea te privește”, difuzată de postul Rlive TV, oficialul a declarat că nivelul actual al datoriei publice este gestionabil, iar atenția trebuie concentrată pe eficiența utilizării fondurilor disponibile. „Deficitul …
25 octombrie 2025
17:50
Reglementarea rețelelor sociale, una din prioritățile noului Parlament. Igor Grosu: Avem un vid legislativ # Cotidianul
Republica Moldova nu are în prezent reglementări clare care să vizeze activitatea platformelor online și a rețelelor sociale, iar acest vid legislativ trebuie eliminat cât mai curând. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul emisiunii „Realitatea te privește” de la Rlive TV. „Suntem obligați deja, pentru că toți recunosc că trebuie …
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
Astăzi, 25 octombrie 2025, când marcăm ziua de naștere a Regelui Mihai I al României, nu comemorăm doar un suveran, ci evocăm un om care a înțeles mai bine decât mulți contemporani ce înseamnă demnitatea, curajul și responsabilitatea față de țară. În Republica Moldova, numele Regelui Mihai are o rezonanță aparte. Destinul său este strâns …
16:10
Tactica actuală a Kremlinului: “Nu obținem succese pe câmpul de luptă, atunci ne războim cu populația civilă ucraineană”. Schimbarea de strategie a Rusiei înaintea iernii, expusă de un înalt oficial eston # Cotidianul
Rusia încearcă să provoace o criză energetică în Ucraina prin lovituri de mare adâncime, speranța Kremlinului fiind aceea de a șubrezi determinarea societății ucrainene de a continua să sprijine operațiunile defensive, a precizat Gert Kaju, șeful departamentului de pregătire din cadrul Ministerului eston al Apărării. Kaju a afirmat că Rusia și-a menținut constant nivelul de …
15:50
Alexandru Tănase sugerează ca instituțiile publice să nu se mai alimenteze de la Lukoil: Fiecare litru de combustibil cumpărat contribuie la finanțarea mașinăriei de război a Kremlinului # Cotidianul
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a venit cu un mesaj dur pe rețelele de socializare, în contextul sancțiunilor impuse de Statele Unite asupra companiilor petroliere rusești Lukoil și Rosneft. Potrivit lui Tănase, continuarea activității acestor companii în Republica Moldova reprezintă o problemă morală și de securitate națională, iar alimentarea la benzinăriile rusești înseamnă, …
15:30
VIDEO | Plus Media: Trei judecători beți ar fi bătut un operator la o stație PECO din Soroca. Unul dintre magistrați a încercat să fugă de poliție # Cotidianul
O sesizare care îi vizează pe trei judecători a ajuns pe masa Consiliului Superior al Magistraturii, după ce aceștia s-au îmbătat și s-au dat în spectacol la o stație PECO, susțin sursele PulsMedia.MD din cadrul instituției. Cei trei au agresat un operator de la stația PECO, iar unul dintre ei fiind în stare de ebrietate …
14:40
Catalyst Camp 2025: Fii Tu Începutul Schimbării! La Chișinău s-a desfășurat prima ediție a acestui bootcamp de formare dedicat tinerilor din Consiliile Elevilor # Cotidianul
Între 19-21 septembrie 2025, la ARTICO Chișinău, s-a desfășurat prima ediție a Catalyst Camp, un bootcamp de formare dedicat tinerilor din Consiliile Elevilor. Timp de trei zile, 19 elevi din diverse raioane ale țării au explorat cum pot transforma problemele reale din școlile lor în soluții aplicabile și idei de proiecte cu impact. Formatori: Dorin …
13:40
VIDEO | România marchează Ziua Armatei: Ceremonii în țară, în Republica Moldova și în teatrele de operații. Mesajul ministrului Apărării de la București # Cotidianul
România sărbătorește astăzi, 25 octombrie, Ziua Armatei României, printr-o serie de manifestări desfășurate în principalele garnizoane din țară, în bazele militare, în teatrele de operații externe, dar și în statele unde țara are reprezentanțe diplomatice și atașați ai apărării. Evenimente dedicate eroilor români au loc și în Republica Moldova, Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Cehia …
13:30
VIDEO | „Nu dispare Lukoil peste noapte!” Expert Watchdog: Cei care vor sta la cozi interminabile la benzinării goale vor fi cetățenii Federației Ruse, nu moldovenii # Cotidianul
Prețurile la carburanți nu vor crește, iar moldovenii nu vor fi nevoiți să stea la cozi pentru combustibil. Aceste afirmații reprezintă o reacție la „speculațiile lansate de propagandiștii Kremlinului de la Chișinău”, menite — potrivit expertului Watchdog.MD, Eugen Muravschi — „să disemineze panică” în societate. Declarațiile au fost făcute în contextul sancțiunilor impuse de SUA …
13:10
100 de reprezentanți ai mediului de afaceri, la prima rundă de consultări cu Alexandru Munteanu. Despre ce au discutat # Cotidianul
Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a anunțat pe pagina sa de Facebook că a început seria consultărilor publice pentru elaborarea viitorului program de guvernare. Prima rundă de discuții a reunit circa 100 de reprezentanți ai mediului de afaceri din Republica Moldova, focusul fiind pe provocările economice și prioritățile de dezvoltare ale țării. …
12:10
VIDEO | Alexandru Tănase: Sarcina numărul unu de securitate este eliberarea Găgăuziei din captivitatea grupului Șor. UTA Găgăuzia este o mină plasată sub întreaga construcție a Republicii Moldova # Cotidianul
„Sarcina numărul unu de securitate a Republicii Moldova este scoaterea Unității Teritoriale Găgăuzia din capabilitatea grupului Șor. Și este misiunea și obligația noastră”. Declarația aparține fostului președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, și a fost făcută în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova. Potrivit lui Tănase, influența grupului condus de Ilan Șor …
11:50
„România nu privește Moldova „din afară”. „Suntem familie. Iar familia merge împreună înainte”. Vicepreședintele Senatului României, Mihai Coteț, întâlnire cu Igor Grosu la Parlament # Cotidianul
Dialogul permanent dintre Chișinău și București rămâne o prioritate pentru noul legislativ, a menționat Președintele Parlamentului, Igor Grosu, la întrevederea cu Mihai Coteț, Vicepreședinte al Senatului României. În cadrul discuțiilor șeful legislativului a reiterat că Parlamentul Republicii Moldova își dorește să lucreze într-un ritm și mai dinamic pe linia parlamentară. „Pentru următorii patru ani avem …
10:50
Maia Sandu merge duminică la București: Întâlnire cu Nicușor Dan și slujbă la Catedrala Națională # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va întreprinde duminică, 26 octombrie, o vizită în România. Șefa statului va participa la Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale din București, la invitația Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. În cadrul vizitei, Președinta Maia Sandu va avea o întrevedere cu Președintele României, Nicușor Dan. Mii de credincioși …
10:00
RCA și Carte Verde se scumpesc cu până la 85%! Șoferii tineri și posesorii de mașini electrice, cei mai afectați # Cotidianul
Începând cu 25 noiembrie, posesorii auto din Republica Moldova vor plăti mai mult pentru polițele de asigurare. Cresc preturile la RCA-ul, cât și asigurarea Carte Verde, potrivit Bancii Naționale a Moldovei. Cele mai afectate categorii sunt șoferii tineri și posesorii de automobile electrice, iar în unele cazuri creșterile depășesc 50 la sută, scrie TVR Moldova. …
24 octombrie 2025
22:40
Rusia s-a făcut de râs în plan mediatic! Canalele de propagandă ale Kremlinului au inventat o victorie militară în Ucraina, iar apoi au șters articolele false # Cotidianul
O serie de canale de propagandă rusă, inclusiv unele oficiale, au publicat recent articole în care susțineau că trupele rusești au cucerit o anumită insulă din Herson, ceea ce s-a dovedit a fi fals. Concret, pe 22 octombrie, mai multe canale de propagandă rusești, printre care și agenția de stat TASS, au citat Ministerul rus …
21:50
Se și căsătoresc pentru a afla informații confidențiale din SUA. Misiunile în care Rusia și China își trimit spioanele. Silicon Valley, una din zonele-țintă. Despre spionajul tehnologic # Cotidianul
Conform unei investigații realizate și publicate recent de The Times, spioanele din China și Rusia sunt angrenate în ceea ce experții numesc a fi “războiul sexual” – o campanie de spionaj în care seducția și relațiile pe termen lung sunt folosite ca instrumente cu scopul infiltrării în industria tehnologică americană și în alte sfere strategice. În …
21:40
Plîngău și Macari, între ciocan și nicovală! Rămân în PAS și în majoritatea parlamentară? Plîngău îl contrazice pe Grosu # Cotidianul
Prezența pe lista electorală a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) este rezultatul parteneriatului politic semnat în luna iulie între PAS și Platforma DA, a declarat deputatul Dinu Plîngău pentru Cotidianul.md, menționând că are o obligație „atât politică, cât și morală” față de ambele formațiuni. Redacția Cotidianul a solicitat poziția lui deputatului, după ce ieri, președintele …
21:10
Compania de stat Romgaz din România, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din țara vecină și totodată producător de energie electrică, și-a înființat o subsidiară de trading angro de gaze în Republica Moldova, scrie publicația Profit.ro, citată de IPN. Societatea cu răspundere limitată Romgaz Trading a fost înregistrată la Chișinău pe …
20:20
Mobilizare exemplară în Cehia! În doar 2 zile, cehii au strâns suma necesară achiziționării unei rachete cu care forțele ucrainene “pot lovi Moscova sau Sankt Petersburg” # Cotidianul
Peste 500 de mii de euro au fost colectați în doar 2 zile în cadrul unei campanii de strângere de fonduri, ce s-a desfășurat în Cehia cu scopul achiziționării unei rachete Flamingo pentru forțele ucrainene, capabilitate militară despre care se spune că are capacitatea de a lovi ținte în adâncul Rusiei, inclusiv Moscova. Campania, lansată …
17:00
Maia Sandu a numit-o pe Veronica Mihailov-Moraru în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi decretul privind numirea ministrei Justiției în exercițiu, Veronica Mihailov-Moraru, în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției. Ceea ce înseamnă că aceasta nu-și va mai continua activitatea în calitate de ministru în noul guvern. Potrivit unui comunicat al instituției prezidențiale, Veronica Mihailov-Moraru își va începe activitatea în cadrul …
16:20
Igor Grosu, în urma consultărilor publice: În mai puțin de 15 zile, Republica Moldova va avea un nou Guvern axat pe integrarea europeană # Cotidianul
În urma consultărilor desfășurate la Președinție, Igor Grosu a anunțat că în cel mult două săptămâni Republica Moldova va avea un nou Executiv, care va prioritiza integrarea europeană și stabilitatea economică. „Am avut o discuție cu doamna președinte și am înaintat candidatura din partea Fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate, Alexandru Munteanu. Am discutat despre calendarul …
