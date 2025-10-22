09:10

Ucrainenii au câteva arme importante care pot face uitate, mai mult sau mai puțin, celebrele rachete Tomahawk pe care americanii refuză să le ofere Kievului. Generalul (r) Alexandru Grumaz explică, pentru „Adevărul”, care sunt acestea. Ucrainenii au sperat în zadar că vor primi celebrele rachete Tomahawk, însă așa cum era previzibil, Statele Unite ale Americii [...] Articolul Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta” apare prima dată în DISINFO.MD.