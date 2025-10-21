Rusia are nevoie de bani: Ministerul de Finanțe vrea ca populația să finanțeze bugetul

09:50

Deși China și-a redus anul acesta exporturile totale către Rusia cu peste 10%, unele categorii de bunuri au fost exceptate. Potrivit unei investigații realizate de The Washington Post, livrările de componente pentru drone – folosite de Rusia în războiul împotriva Ucrainei – au crescut de peste zece ori. În prima jumătate a anului 2025, armata [...] Articolul China alimentează războiul Rusiei: livrările de componente pentru drone cresc de zece ori apare prima dată în DISINFO.MD.