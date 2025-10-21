Keir Starmer cere alianței europene să intensifice presiunea economică asupra Rusiei: „Tiranii ca Putin răspund doar la forță”

09:00

Potrivit unei analize realizate de Politico, atât Ucraina, cât şi Rusia înregistrează pierderi masive pe front. Moscova a rămas fără 281.550 de soldați în război în primele opt luni ale acestui an, în timp ce, în februarie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a estimat că peste 46.000 de soldați ucraineni au fost uciși de la începutul războiului [...] Articolul Politico: Strategiile prin care Ucraina şi Rusia recrutează noi soldaţi. De la SMS-uri pe telefoane la bonusuri de 26.000 de euro apare prima dată în DISINFO.MD.