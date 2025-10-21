Keir Starmer cere alianței europene să intensifice presiunea economică asupra Rusiei: „Tiranii ca Putin răspund doar la forță”
DISINFO.MD, 21 octombrie 2025 08:50
Premierul britanic Keir Starmer a declarat că va solicita aliaților europeni să își intensifice eforturile economice pentru a slăbi industria de apărare a Rusiei, în contextul incertitudinilor privind sprijinul administrației Trump pentru Ucraina. Keir Starmer va aborda subiectul în cadrul reuniunii de vineri a „Coaliţiei Voinţei”, un grup care reuneşte ţările europene ce oferă sprijin militar Ucrainei [...] Articolul Keir Starmer cere alianței europene să intensifice presiunea economică asupra Rusiei: „Tiranii ca Putin răspund doar la forță” apare prima dată în DISINFO.MD.
• • •
Alte ştiri de DISINFO.MD
Acum 10 minute
09:10
Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta” # DISINFO.MD
Ucrainenii au câteva arme importante care pot face uitate, mai mult sau mai puțin, celebrele rachete Tomahawk pe care americanii refuză să le ofere Kievului. Generalul (r) Alexandru Grumaz explică, pentru „Adevărul”, care sunt acestea. Ucrainenii au sperat în zadar că vor primi celebrele rachete Tomahawk, însă așa cum era previzibil, Statele Unite ale Americii [...] Articolul Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta” apare prima dată în DISINFO.MD.
Acum 30 minute
09:00
În contextul intensificării atacurilor rusești cu drone și al numărului insuficient de soldați, o soluție pentru Ucraina este să apeleze la voluntari civili pentru a opera dronele interceptoare și apăra orașele din spatele liniei frontului, propune ONG-ul ucrainean Dignitas. Kievul are deja mii de civili care servesc voluntar în forțele de apărare teritorială. „Vrem să [...] Articolul Soluția luată în calcul de Ucraina pentru a doborî un număr mai mare de drone Shahed apare prima dată în DISINFO.MD.
08:50
Keir Starmer cere alianței europene să intensifice presiunea economică asupra Rusiei: „Tiranii ca Putin răspund doar la forță” # DISINFO.MD
Premierul britanic Keir Starmer a declarat că va solicita aliaților europeni să își intensifice eforturile economice pentru a slăbi industria de apărare a Rusiei, în contextul incertitudinilor privind sprijinul administrației Trump pentru Ucraina. Keir Starmer va aborda subiectul în cadrul reuniunii de vineri a „Coaliţiei Voinţei”, un grup care reuneşte ţările europene ce oferă sprijin militar Ucrainei [...] Articolul Keir Starmer cere alianței europene să intensifice presiunea economică asupra Rusiei: „Tiranii ca Putin răspund doar la forță” apare prima dată în DISINFO.MD.
Acum o oră
08:30
Trump îl forțează pe Zelenski să-i cedeze lui Putin Donbasul: un precedent periculos pentru România. Avertismentul unui general # DISINFO.MD
O „împărțire” a regiunii Donbas între ruși și ucraineni, așa cum a fost sugerată recent de Donald Trump, ar reprezenta un precedent periculos pentru România, a avertizat luni generalul în rezervă Cristian Barbu, într-o declarație în exclusivitate la Antena 3 CNN. „Dacă lucrurile vor fi așa cum le stabilesc acum cei de la Casa Albă, asta [...] Articolul Trump îl forțează pe Zelenski să-i cedeze lui Putin Donbasul: un precedent periculos pentru România. Avertismentul unui general apare prima dată în DISINFO.MD.
Acum 24 ore
10:50
Hackerii ruși au intrat în sistemele Royal Air Force și au furat date despre bazele aeriene, inclusiv cea care adăpostește F-35 ale SUA # DISINFO.MD
Mass-media britanică a tras un semnal de alarmă cu privire la faptul că hackerii ruși au pătruns în sistemele informatice ale Ministerului Apărării din Marea Britanie, sustrăgând date sensibile despre personalul militar și alte informații din bazele Forțelor Aeriene Regale și ale Marinei Regale, scrie Kyiv Post. Aproximativ 272.000 de membri ai serviciului ar putea [...] Articolul Hackerii ruși au intrat în sistemele Royal Air Force și au furat date despre bazele aeriene, inclusiv cea care adăpostește F-35 ale SUA apare prima dată în DISINFO.MD.
10:40
Adevăratele motive din spatele cererilor lui Putin de a controla Donbasul. ISW: „Vor avea poziții mai avantajoase pentru atacuri” # DISINFO.MD
Trecerea întregului teritoriu al Donbasului sub controlul Rusiei, așa cum dorește președintele rus Vladimir Putin, ar putea crea pentru ruși condițiile necesare pentru reluarea ostilităților și a atacurilor asupra Ucrainei din poziții mai avantajoase, la momentul potrivit pentru aceștia, relatează Focus.ua. Vladimir Putin i-ar fi spus președintelui american Donald Trump că este dispus să redea [...] Articolul Adevăratele motive din spatele cererilor lui Putin de a controla Donbasul. ISW: „Vor avea poziții mai avantajoase pentru atacuri” apare prima dată în DISINFO.MD.
10:30
Rusia se pregătește pentru un conflict prelungit cu NATO: Are suficiente resurse pentru un nou front? # DISINFO.MD
În toamna anului 2025, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a anunțat mobilizarea a două milioane de rezerviști, permițând desfășurarea acestora în afara granițelor țării. Decizia vine în contextul în care analiștii economici internaționali semnalează dificultăți în sectorul energetic rus, iar experții militari remarcă intensificarea discursului nuclear și o posibilă escaladare a tensiunilor cu NATO. Potrivit [...] Articolul Rusia se pregătește pentru un conflict prelungit cu NATO: Are suficiente resurse pentru un nou front? apare prima dată în DISINFO.MD.
10:20
Zelenski, Trump și Putin, față în față la Budapesta? Manevra diplomatică pe care experții o văd drept amânarea inevitabilului # DISINFO.MD
Expertul în securitate Hari Bucur Marcu explică care ar fi rezultatul unei eventuale întâlniri dintre președinții Putin și Zelenski, cu Trump în rolul de mediator, la Budapesta. Donald Trump a anunțat recent că o întâlnire între el și Vladimir Putin ar putea avea loc la Budapesta, în aproximativ două săptămâni. Premierul ungar Viktor Orbán s-a arătat [...] Articolul Zelenski, Trump și Putin, față în față la Budapesta? Manevra diplomatică pe care experții o văd drept amânarea inevitabilului apare prima dată în DISINFO.MD.
10:10
Marea teamă a lui Putin, dezvăluită de un fost oligarh rus: “Toți dictatorii noștri au pierdut puterea până la această vârstă” # DISINFO.MD
Fostul oligarh rus aflat în exil Mihail Hodorkovski, cândva cel mai bogat om din Rusia, care a ispășit 10 ani într-o închisoare siberiană sub acuzații motivate politic, a declarat, pentru The Times, că sfârșitul ar putea fi aproape pentru Vladimir Putin. “Putin pare a fi destul de sănătos. Dar în ultimii 80 de ani din istoria [...] Articolul Marea teamă a lui Putin, dezvăluită de un fost oligarh rus: “Toți dictatorii noștri au pierdut puterea până la această vârstă” apare prima dată în DISINFO.MD.
10:00
De ce sunt rușii atât de îngroziți de Tomahawk? „Ar schimba fundamental echilibrul pentru regiunile din spatele frontului” # DISINFO.MD
Discuția de vineri seară dintre președinții american și ucrainean, Donald Trump și Volodimir Zelenski, a încheiat mai multe săptămâni de așteptare pe tema rachetelor Tomahawk, dorite intens de guvernul de la Kiev și temute la fel de intens de regimul de la Kremlin. Volodimir Zelenski a sperat că-l va convinge pe Donald Trump că Ucraina [...] Articolul De ce sunt rușii atât de îngroziți de Tomahawk? „Ar schimba fundamental echilibrul pentru regiunile din spatele frontului” apare prima dată în DISINFO.MD.
09:50
Donald Trump îi cere public lui Zelenski să cedeze Donbas. „Lăsați-o așa cum a căzut. Opriți luptele și plecați acasă” # DISINFO.MD
Donald Trump a sugerat că cel mai rapid mod de a pune capăt războiului din Ucraina ar fi „împărțirea” regiunii Donbas, lăsând cea mai mare parte sub control rusesc. Declarațiile au fost făcute după o întâlnire tensionată la Casa Albă cu Volodimir Zelenski, care nu a reușit să obțină livrarea rachetelor Tomahawk, scrie The Guardian. Trump a făcut [...] Articolul Donald Trump îi cere public lui Zelenski să cedeze Donbas. „Lăsați-o așa cum a căzut. Opriți luptele și plecați acasă” apare prima dată în DISINFO.MD.
09:40
REVENCO: Dezinformarea nu poate fi oprită. Nu ai cum să faci așa ceva într-un sistem democratic, în epoca rețelelor sociale # DISINFO.MD
Într-un context de război informațional continuu, Ana Revenco, directoarea Centrului de Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării (CCSCD), relatează, într-un interviu pentru ZdG, despre cum funcționează instituția, care este rolul ei și ce a reușit să facă în doi ani de la fondare. — Ce intră exact în mandatul CCSCD? Este acesta doar un centru [...] Articolul REVENCO: Dezinformarea nu poate fi oprită. Nu ai cum să faci așa ceva într-un sistem democratic, în epoca rețelelor sociale apare prima dată în DISINFO.MD.
09:20
Mitul disecat de Gorbaciov încă în 2014. Occidentul nu a promis niciodată că NATO nu se va extinde # DISINFO.MD
Un reportaj interesant al postului german ZDF din anul 2014 îl arată pe Mihail Gorbaciov care declară direct că „garanția privind neextinderea NATO spre Est” este un mit. Cu toate acestea, Vladimir Putin și Dmitri Medvedev au propagat ani la rând ideea că Occidentul ar fi promis că NATO nu se va extinde, invocând în [...] Articolul Mitul disecat de Gorbaciov încă în 2014. Occidentul nu a promis niciodată că NATO nu se va extinde apare prima dată în DISINFO.MD.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
În regiunea Voronej a fost deschis un dosar penal privind deturnarea de fonduri în timpul construcției de fortificații din beton pe granița cu Ucraina, relatează „Kommersant”. Este deja al patrulea caz de acest fel documentat în regiunile de graniță. Potrivit publicației, dosarul de înșelăciune în proporții deosebit de mari vizează compania „Avira”, care semnase un [...] Articolul De ce anchetele de corupție se opresc la prima mobilizare? O poveste din Voronej apare prima dată în DISINFO.MD.
11:00
Declinul sectorului civil al economiei rusești și atacurile asupra celor mai populare modele chinezești au dus la o reducere drastică a importurilor de camioane. În luna septembrie, în Rusia au fost livrate doar 643 de camioane noi cu o masă totală de peste 3,5 tone, a declarat directorul general al Avtostat, Serghei Țelikov. Acesta a [...] Articolul Importurile de camioane în Rusia s-au prăbușit: minus 92% față de 2024 apare prima dată în DISINFO.MD.
10:50
Cel puțin 12 regiuni din Rusia au lansat în 2025 campanii cu durată limitată în timp, în care oferă plăți majorate pentru cetățenii care semnează contracte cu Ministerul Apărării. Aceste oferte sunt valabile de obicei între o lună și jumătate și trei luni, potrivit investigației realizate de publicația „Vajnîie istorii”. Cea mai mare plată regională [...] Articolul Promoții pentru război. Rusia oferă milioane pentru un bilet spre front apare prima dată în DISINFO.MD.
10:30
Toate cardurile cetățenilor, sub lupa statului. Rusia pregătește registrul național de control bancar # DISINFO.MD
Până în decembrie 2025, în Rusia ar putea fi lansat un serviciu care va permite statului să preia controlul asupra datelor tuturor cardurilor bancare deținute de cetățeni, a declarat pentru Izvestia Anatoli Aksakov, președintele Comitetului Dumei de Stat pentru Piața Financiară. Propunerea privind crearea unui astfel de registru a fost înaintată încă din primăvară de [...] Articolul Toate cardurile cetățenilor, sub lupa statului. Rusia pregătește registrul național de control bancar apare prima dată în DISINFO.MD.
10:10
Ucraina cere acces la activele rusești înghețate pentru acoperirea deficitului bugetar, începând din 2026 # DISINFO.MD
Ministrul ucrainean de finanțe Serghei Marcenko le-a cerut miniștrilor de finanțe ai Grupului celor Șapte (G7) să pună la dispoziția Ucrainei rezervele bancare rusești imobilizate, începând de la începutul anului 2026, în cadrul unei întâlniri desfășurate pe 15 octombrie la Washington, D.C. Aproximativ 300 de miliarde de dolari din rezervele valutare ale băncii centrale a [...] Articolul Ucraina cere acces la activele rusești înghețate pentru acoperirea deficitului bugetar, începând din 2026 apare prima dată în DISINFO.MD.
10:00
ANALIZĂ // Sfârșitul imperiului energetic al Rusiei în Asia Centrală. Cine mai pariază pe Moscova va pierde # DISINFO.MD
Influența energetică a Rusiei în Asia Centrală se erodează, iar investitorii care continuă să parieze pe Moscova riscă pierderi considerabile. Timp de decenii, puterea Rusiei în regiune s-a bazat pe infrastructura energetică – o rețea extinsă de conducte de petrol și gaze construită pentru a lega economiile Kazahstanului, Turkmenistanului și Uzbekistanului de nord, către piața [...] Articolul ANALIZĂ // Sfârșitul imperiului energetic al Rusiei în Asia Centrală. Cine mai pariază pe Moscova va pierde apare prima dată în DISINFO.MD.
09:50
Loviturile ucrainene asupra rafinăriilor rusești, mai puternice decât sancțiunile internaționale, arată șeful spionilor ucraineni # DISINFO.MD
Șeful serviciului de informații militare din Ucraina (HUR), Kirilo Budanov, a declarat că loviturile asupra rafinăriilor de petrol au provocat mai multe daune economiei ruse decât sancțiunile internaționale. „De fapt, loviturile noastre au avut un impact mai mare decât sancțiunile. Este doar un adevăr matematic. Am cauzat daune mult mai mari Federației Ruse prin acțiuni directe [...] Articolul Loviturile ucrainene asupra rafinăriilor rusești, mai puternice decât sancțiunile internaționale, arată șeful spionilor ucraineni apare prima dată în DISINFO.MD.
09:30
Țările membre NATO sunt principalele ținte ale atacurilor cibernetice ruse. Avertismentul Microsoft # DISINFO.MD
Atacurile cibernetice ale Rusiei sau ale unor grupuri ruse s-au concentrat în 2025 asupra Ucrainei şi ţărilor membre ale NATO, potrivit unui raport anual al Microsoft publicat joi. „Actorii statali ruşi au extins anvergura ţintelor lor anul acesta, pentru a infiltra reţele şi dispozitive în principal în Ucraina şi în statele membre ale Organizaţiei Tratatului [...] Articolul Țările membre NATO sunt principalele ținte ale atacurilor cibernetice ruse. Avertismentul Microsoft apare prima dată în DISINFO.MD.
09:10
Soluția lui Viktor Orban pentru a pune capăt războiului din Ucraina: Europa trebuie să înceapă negocieri proprii cu Rusia # DISINFO.MD
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat joi, 16 octombrie, că Europa ar trebui să deschidă negocieri directe cu Rusia pentru a ajunge la un acord care să pună capăt războiului din Ucraina. Vorbind la ședința plenară a Conferinței Permanente Ungare (MAERT) – forum ce reunește lideri politici de la Budapesta și reprezentanți ai comunităților maghiare [...] Articolul Soluția lui Viktor Orban pentru a pune capăt războiului din Ucraina: Europa trebuie să înceapă negocieri proprii cu Rusia apare prima dată în DISINFO.MD.
09:00
Directorul FSB, colaborator apropiat al lui Putin, este bolnav în fază terminală. „Persoane importante mor chiar în funcție” # DISINFO.MD
Șeful Serviciului Federal de Securitate (FSB), Alexander Bortnikov, în vârstă de 73 de ani, este bolnav în fază terminală, au declarat surse anonime pentru jurnalista Iulia Taratuta, de la postul independent Drojd. Unele instituții de presă au relatat anterior că Bortnikov a fost diagnosticat cu cancer. „În aceste condiții, se pare că chiar Bortnikov a [...] Articolul Directorul FSB, colaborator apropiat al lui Putin, este bolnav în fază terminală. „Persoane importante mor chiar în funcție” apare prima dată în DISINFO.MD.
08:50
Comisia Europeană doreşte ca aşa-numitul „zid anti-drone” din estul Europei să fie deplin operaţional până la sfârşitul anului 2027, iar un sistem de supraveghere pe flancul estic un an mai târziu, potrivit unei foi de parcurs prezentate joi, în cadrul unei campanii de consolidare a apărării europene până în 2030, relatează agenţiile Reuters şi EFE, [...] Articolul Bruxelles-ul vrea ca „zidul anti-drone” să fie operaţional în 2027 apare prima dată în DISINFO.MD.
08:40
Președintele SUA, Donald Trump, a venit joi seara în Biroul Oval pentru a relata presei despre dialogul purtat cu Vladimir Putin câteva ore mai devreme. Liderul american a fost întrebat despre eventuala livrare de rachete de croazieră cu rază lungă Tomahawk, pentru care Volodimir Zelenski a venit să discute la Washington, vineri. „Am vorbit un [...] Articolul Donald Trump: Am vorbit cu Putin despre Tomahawk. Avem nevoie de aceste rachete în SUA apare prima dată în DISINFO.MD.
16 octombrie 2025
09:10
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a cerut miercuri aliaților NATO să crească cheltuielile pentru achiziționarea de arme americane pentru Ucraina, în urma unui raport care a evidențiat o scădere bruscă a sprijinului militar acordat Kievului în lunile iulie și august. „Pacea se obține când ești puternic. Nu când folosești cuvinte dure sau arăți cu [...] Articolul SUA își îndeamnă aliații să cumpere mai mult armament american pentru Ucraina apare prima dată în DISINFO.MD.
08:50
Președintele Serbiei confirmă că în tabăra tactico-militară organizată în țara sa pentru moldoveni activau cetățeni ruși # DISINFO.MD
Președintele sârb, Aleksandar Vučić, a declarat că în tabără de instruire tactico-militară pentru cetățeni moldoveni organizată în vestul Serbiei vara acesta au activat trei cetățeni ai Federației Ruse. Vučić a făcut declarația la Belgrad, pe 15 octombrie, în prezența președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Nu pot afirma că a fost implicat un serviciu [...] Articolul Președintele Serbiei confirmă că în tabăra tactico-militară organizată în țara sa pentru moldoveni activau cetățeni ruși apare prima dată în DISINFO.MD.
08:00
Kremlinul îl contrazice pe Donald Trump, care a previzionat prăbușirea economiei ruse: „Avem rezerve suficiente” # DISINFO.MD
Kremlinul a respins miercuri avertismentul preşedintelui american Donald Trump conform căruia economia rusă se va prăbuşi, afirmând că Rusia are rezerve considerabile şi este suficient de puternică pentru a-i permite preşedintelui rus Vladimir Putin să îşi atingă obiectivele, relatează Reuters. Trump a susţinut marţi că Putin pur şi simplu nu doreşte să pună capăt conflictului [...] Articolul Kremlinul îl contrazice pe Donald Trump, care a previzionat prăbușirea economiei ruse: „Avem rezerve suficiente” apare prima dată în DISINFO.MD.
07:20
Economistul Andrei Caramitru spune că economia Rusiei se prăbușește: „Băncile sunt zombificate, va fi epic” # DISINFO.MD
Donald Trump a declarat recent, cu ocazia unei conferințe comune cu președintele Argentinei, că economia Rusiei este pe cale de a se prăbuși. Informații despre performanțele din ce în ce mai slabe au apărut din ce în ce mai des în ultima vreme, iar Andrei Caramitru le comentează. „Știți, în Rusia sunt cozi lungi la [...] Articolul Economistul Andrei Caramitru spune că economia Rusiei se prăbușește: „Băncile sunt zombificate, va fi epic” apare prima dată în DISINFO.MD.
06:40
Primarul de Odesa, fără cetățenie ucraineană: pierde și postul de primar și ar putea fi deportat # DISINFO.MD
Primarul orașului-port Odesa din Ucraina, Ghennadi Truhanov, a rămas fără cetățenia ucraineană. Aceasta i-a fost retrasă de președintele Volodimir Zelenski, care a semnat decretul pe 14 octombrie, transmit Reuters și dpa. Zelenski a făcut trimitere la informațiile Serviciului de securitate ucrainean (SBU), potrivit cărora Truhanov deținea și cetățenia rusă, deși Ucraina le interzice cetățenilor săi [...] Articolul Primarul de Odesa, fără cetățenie ucraineană: pierde și postul de primar și ar putea fi deportat apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Serghei Polunin, balerinul care și l-a tatuat pe Vladimir Putin pe piept, a rămas fără cetățenia ucraineană # DISINFO.MD
Balerinul Serghei Polunin a fost lipsit de cetățenia ucraineană printr-un decret prezidențial semnat pe 14 octombrie, potrivit autorităților de la Kiev, relatează The Kyiv Independent. Originar din regiunea Herson, una dintre cele mai afectate de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, Polunin deținea anterior trei cetățenii – ucraineană, rusă și sârbă. Cunoscut pentru tatuajul cu [...] Articolul Serghei Polunin, balerinul care și l-a tatuat pe Vladimir Putin pe piept, a rămas fără cetățenia ucraineană apare prima dată în DISINFO.MD.
05:40
NATO testează descurajarea nucleară: De ce este important exercițiul anual „Steadfast Noon” care are loc în Olanda # DISINFO.MD
NATO a startat la începutul săptămânii exercițiul său anual de descurajare nucleară, cunoscut sub numele de „Steadfast Noon”, o activitate de antrenament planificată cu mult timp înainte, care are loc în fiecare an și nu este legată de evenimentele geopolitice curente. Exercițiul, desfășurat în principal pe baza aeriană Volkel din Țările de Jos, reprezintă o [...] Articolul NATO testează descurajarea nucleară: De ce este important exercițiul anual „Steadfast Noon” care are loc în Olanda apare prima dată în DISINFO.MD.
05:10
Trump spune că Putin l-a dezamăgit din cauză că nu opreşte războiul: „Ar putea să-i pună capăt rapid” # DISINFO.MD
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că este „foarte dezamăgit” de liderul rus Vladimir Putin, cu doar câteva zile înainte de vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Washington, informează miercuri DPA. „Sunt foarte dezamăgit, pentru că eu și Vladimir aveam o relație foarte bună. Probabil încă o mai avem. Nu știu de ce el continuă [...] Articolul Trump spune că Putin l-a dezamăgit din cauză că nu opreşte războiul: „Ar putea să-i pună capăt rapid” apare prima dată în DISINFO.MD.
15 octombrie 2025
09:30
„Prăjește” un roi de drone în câteva secunde: robotul terestru TRX a primit o armă cu microunde # DISINFO.MD
Companii americane din sectorul apărării — Epirus şi General Dynamics Land Systems (GDLS) — au dezvăluit un sistem robotic autonom denumit Leonidas AR, conceput pentru neutralizarea roiurilor de drone inamice. Leonidas AR combină arma cu microunde de înaltă putere (HPM) Leonidas, dezvoltată de Epirus, cu un vehicul blindat ghemuit pe şenile, Tracked Robot 10‑ton (TRX), [...] Articolul „Prăjește” un roi de drone în câteva secunde: robotul terestru TRX a primit o armă cu microunde apare prima dată în DISINFO.MD.
09:10
„Tomahawk pe roți”. O companie americană a prezentat noi vehicule de luptă ce pot lansa temutele rachete. Ar putea fi testate în Ucraina? # DISINFO.MD
Compania americană Oshkosh Defense a dezvăluit, la expoziţia AUSA 2025, o familie de vehicule autonome multi‑misiune FMAV (Family of Multi‑mission Autonomous Vehicles). Cel mai mare model din familie, platforma X‑MAV, este capabilă să transporte şi să lanseze rachete de croazieră Tomahawk, iar analiştii afirmă că lansarea acestor sisteme ar putea accelera livrările de armament cu [...] Articolul „Tomahawk pe roți”. O companie americană a prezentat noi vehicule de luptă ce pot lansa temutele rachete. Ar putea fi testate în Ucraina? apare prima dată în DISINFO.MD.
09:00
Ploile de toamnă afectează apărarea antiaeriană a Kievului: „Dronele Shahed zboară pe orice vreme” # DISINFO.MD
Apărarea aeriană ucraineană este pusă în pericol de vremea de toamnă, întrucât ploaia și norii maschează dronele rusești de tip Shahed, relatează Kyiv Independent. Președintele Volodimir Zelenski a declarat recent, după un atac al Rusiei, că eficacitatea apărării aeriene a Ucrainei a scăzut cu „20-30%”, ca urmare a cerului înnorat, potrivit Reuters. Din această cauză, [...] Articolul Ploile de toamnă afectează apărarea antiaeriană a Kievului: „Dronele Shahed zboară pe orice vreme” apare prima dată în DISINFO.MD.
08:50
Ministrul polonez de Externe avertizează că Rusia ar putea „lovi adânc în Europa”. „Ar trebui să fim pregătiţi” # DISINFO.MD
Radoslaw Sikorski, ministrul de Externe al Poloniei, a avertizat Europa că Rusia ar putea „lovi, din păcate, adânc în Europa”, calificând drept „iresponsabilă” neglijarea construirii unor sisteme de apărare. „Ar trebui să fim pregătiţi să contracarăm acest lucru, aşa că eu cred că ar fi iresponsabil să nu construim în aceste zile capacităţi anti-drone şi drone”, [...] Articolul Ministrul polonez de Externe avertizează că Rusia ar putea „lovi adânc în Europa”. „Ar trebui să fim pregătiţi” apare prima dată în DISINFO.MD.
08:30
Pe frontul din estul Ucrainei, în zona localității Serebranka din regiunea Donețk, observatorii militari ucraineni au remarcat o strategie neobișnuită a armatei ruse. În loc să cucerească și să consolideze poziții, trupele Moscovei se mișcă haotic printr-o uriașă „zonă gri” — teritoriu disputat, unde nu controlează nimeni cu adevărat terenul, arată harta actualizată de platforma [...] Articolul Rusia testează o „tactică ciudată” pe frontul din Donețk apare prima dată în DISINFO.MD.
08:10
Lukașenko îl amenință pe Trump cu războiul nuclear, dacă trimite rachete Tomahawk în Ucraina # DISINFO.MD
Liderul belarus, Aleksandr Lukașenko, un aliat loial al președintelui rus Vladimir Putin, l-a avertizat pe Donald Trump că, dacă Statele Unite vor furniza Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk, acest lucru ar însemna „război nuclear”, a relatat The Independent. Liderul de la Casa Albă analizează, potrivit relatărilor, o solicitare a președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, privind livrarea de [...] Articolul Lukașenko îl amenință pe Trump cu războiul nuclear, dacă trimite rachete Tomahawk în Ucraina apare prima dată în DISINFO.MD.
08:00
Putin va putea folosi rezerviștii și în timp de pace. Un proiect de lege a fost votat în Rusia # DISINFO.MD
Guvernul rus a aprobat un proiect de lege care îi conferă preşedintelui rus Vladimir Putin autoritatea de a recurge la rezervişti nu numai în timp de război sau al mobilizării oficiale, ci şi în timp de pace, inclusiv în operaţiuni în afara ţării, conform Agerpres. Rusia, aminteşte în acest context United24Media.com, a declanşat invazia în [...] Articolul Putin va putea folosi rezerviștii și în timp de pace. Un proiect de lege a fost votat în Rusia apare prima dată în DISINFO.MD.
07:50
Cum să câștigi milioane de dolari în doi pași: Pasul 1: Fă afaceri în industria de apărare. Pasul 2: Trebuie să fii fata șefului GRU # DISINFO.MD
Aliona Solomonova, fiica șefului Direcției Principale a Statului Major General al Forțelor Armate Ruse (GRU), Igor Kostiukov, încasează milioane de dolari de pe urma contractelor guvernamentale cu firme și companii din cadrul complexului militar-industrial, scrie publicația „Metla”, preluată de The Moscow Times. Solomonova controlează compania Electroshield-ETS, care furnizează echipamente electrice pentru Ministerul Apărării și întreprinderile militare. [...] Articolul Cum să câștigi milioane de dolari în doi pași: Pasul 1: Fă afaceri în industria de apărare. Pasul 2: Trebuie să fii fata șefului GRU apare prima dată în DISINFO.MD.
14 octombrie 2025
11:00
Instabilitatea politică din Franţa, alimentată de eşecurile repetate ale preşedintelui Emmanuel Macron în formarea unor coaliţii guvernamentale stabile, riscă să se transforme într-un veritabil factor de dezechilibru pentru întreaga construcţie europeană. Lipsit de o majoritate parlamentară şi înconjurat de o clasă politică polarizată, liderul francez pare, potrivit unei analize publicate de The Sunday Times, să [...] Articolul ANALIZĂ // Macron pierde teren, iar Europa își pierde echilibrul apare prima dată în DISINFO.MD.
10:50
Cifrele care arată modul costisitor în care poartă Rusia războiul. Pierderi uriașe pe câmpul de luptă în 2025 # DISINFO.MD
Statistici coroborate din mai multe surse evidențiază modalitatea costisitoare în care Rusia poartă războiul, precum și impactul sângeros războiului cu drone pe care forțele ucrainene îl duc împotriva rușilor, relatează Politico. Rusia a pierdut 281.550 de soldați în primele opt luni ale acestui an, potrivit unui document obținut de serviciile de informații ucrainene și făcut public [...] Articolul Cifrele care arată modul costisitor în care poartă Rusia războiul. Pierderi uriașe pe câmpul de luptă în 2025 apare prima dată în DISINFO.MD.
10:30
Europa, în alertă. De ce pregătesc marile puteri populația pentru o posibilă confruntare: „Nu e alarmism, e realism strategic” # DISINFO.MD
Comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, a avertizat recent că Moscova ar analiza posibile scenarii de atac asupra unor state NATO. Adevărul a discutat cu experți români în securitate pentru a evalua riscurile și reacția Alianței. Declarațiile comisarului european pentru Apărare, Andrius Kubilius, despre posibile planuri de atac ale Rusiei asupra statelor NATO au stârnit [...] Articolul Europa, în alertă. De ce pregătesc marile puteri populația pentru o posibilă confruntare: „Nu e alarmism, e realism strategic” apare prima dată în DISINFO.MD.
10:10
În ciuda interdicțiilor, dolarii noi intră în Rusia: cine și cum alimentează piața valutară # DISINFO.MD
Cea mai mare bancă din Rusia, Sberbank, a anunțat luni că bancnotele de dolari americani din noua serie sunt disponibile în sucursalele sale din 27 de orașe ale Federației Ruse. În 2022, Statele Unite au interzis livrările de bancnote în dolari către Rusia, iar Uniunea Europeană a impus măsuri similare privind euro. Aceste restricții au [...] Articolul În ciuda interdicțiilor, dolarii noi intră în Rusia: cine și cum alimentează piața valutară apare prima dată în DISINFO.MD.
10:00
Zelenski vrea să cumpere rachete Tomahawk cu bani rusești. Ce alte surse de finanțare a mai găsit # DISINFO.MD
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că finanţarea potenţială pentru furnizarea rachetelor Tomahawk către Ucraina ar putea proveni din trei surse: programul PURL al NATO, un „mega acord” negociat cu Statele Unite şi activele ruseşti îngheţate, relatează Ukrinform. El a făcut aceste declaraţii în cadrul unei conferinţe de presă comune cu Înaltul Reprezentant al UE [...] Articolul Zelenski vrea să cumpere rachete Tomahawk cu bani rusești. Ce alte surse de finanțare a mai găsit apare prima dată în DISINFO.MD.
09:50
China alimentează războiul Rusiei: livrările de componente pentru drone cresc de zece ori # DISINFO.MD
Deși China și-a redus anul acesta exporturile totale către Rusia cu peste 10%, unele categorii de bunuri au fost exceptate. Potrivit unei investigații realizate de The Washington Post, livrările de componente pentru drone – folosite de Rusia în războiul împotriva Ucrainei – au crescut de peste zece ori. În prima jumătate a anului 2025, armata [...] Articolul China alimentează războiul Rusiei: livrările de componente pentru drone cresc de zece ori apare prima dată în DISINFO.MD.
09:30
Pentru a reduce cheltuielile cu tratamentele, rușilor ar trebui să li se permită să cumpere pastile individuale, nu doar la cutie, a declarat pentru „FederalPress” deputatul Dumei de Stat, Ayrat Farrahov, membru al Comisiei pentru buget și taxe. În opinia sa, această măsură nu doar că ar face medicamentele mai accesibile, ci ar reduce și [...] Articolul Pastile „la bucată” – soluția Rusiei în lipsa medicamentelor esențiale apare prima dată în DISINFO.MD.
09:10
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SSU) şi Poliţia Naţională au reţinut opt agenţi ruşi implicaţi în operaţiuni de sabotaj în sudul Ucrainei, precum şi două persoane din vestul Ucrainei pe care serviciile secrete ruse au încercat să le manipuleze pentru a comite atacuri incendiare. ”Aceştia s-au dovedit a fi bărbaţi cu vârste cuprinse între 19 [...] Articolul Opt agenţi ruşi au fost arestaţi în Ucraina pentru operaţiuni de sabotaj apare prima dată în DISINFO.MD.
09:00
Politico: Strategiile prin care Ucraina şi Rusia recrutează noi soldaţi. De la SMS-uri pe telefoane la bonusuri de 26.000 de euro # DISINFO.MD
Potrivit unei analize realizate de Politico, atât Ucraina, cât şi Rusia înregistrează pierderi masive pe front. Moscova a rămas fără 281.550 de soldați în război în primele opt luni ale acestui an, în timp ce, în februarie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a estimat că peste 46.000 de soldați ucraineni au fost uciși de la începutul războiului [...] Articolul Politico: Strategiile prin care Ucraina şi Rusia recrutează noi soldaţi. De la SMS-uri pe telefoane la bonusuri de 26.000 de euro apare prima dată în DISINFO.MD.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.