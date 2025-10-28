O grupă de creșă va fi deschisă la Grădinița de copii nr.17. Renovarea unui spațiu de 122 m.p. va costa 1.500.000 de lei

10:50

De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu. De ce femeile au o speranță de viață mai mare decât bărbații continuă să fie una dintre cele mai studiate diferențe biologice dintre sexe, iar un amplu studiu internațional aduce noi explicații bazate pe evoluție și genetică. Analiza arată că acest fenomen […] Post-ul De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu apare prima dată în Observatorul de Nord.