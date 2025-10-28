Meteo, 28 octombrie 2025: zi cu soare, iar precipitațiile sunt puțin probabile

19:00

Cum și era de așteptat, meciul visocenilor cu FC Speranța a fost unul al naibii de greu, iar scorul vorbește de la sine – oaspeții de la Drochia au avut avantaj pe tabelă, ba chiar au marcat trei din cele cinci goluri, dar…au plecat acasă cu tolba goală. Așadar, ghinionul se ține scai de fotbaliștii […] Post-ul EFA salvează un meci în care oaspeții au marcat mai mult decât gazdele, dar…au pierdut apare prima dată în Observatorul de Nord.