Hramul bisericii „Sfânta Cuvioasa Parascheva” a adunat zeci de soroceni în rugăciune / GALERIE FOTO

Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că nu intenționează să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin până când nu va considera că există un acord pentru a asigura pacea între Rusia și Ucraina, relatează Reuters, citat de moldpres.md 'Trebuie să știți că vom face o înțelegere, nu îmi voi pierde timpul', le-a spus