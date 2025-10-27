Cabinetul lui Alexandru Munteanu prinde contur: Valeriu Chiveri, Eugen Osmochescu și Andrian Gavriliță sunt noile „achiziții”
Observatorul de Nord, 27 octombrie 2025 10:00
Premierul care urmează să fie propus de președinta Maia Sandu și votat de deputați, continuă să-și completeze echipa. Următoarele trei nume sunt Valeriu Chiveri, Eugen Osmochescu și Andrian Gavriliță. Valeriu CHIVERI este diplomat de carieră, a fost ambasador al Republicii Moldova în Ucraina și este este propus pentru funcția de Viceprim-ministru pentru Reintegrare. Eugen […]
• • •
Acum 5 minute
10:20
Pe 18 octombrie curent, Centrul Cultural Drochia a găzduit un eveniment remarcabil „Tradițiile românești trec Prutul", organizat în cadrul proiectului „Arta Populară și Meșteșugul Românesc", finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova și implementat de Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu, România, în parteneriat cu Direcția Cultură și Turism Drochia. Acest […]
Acum 30 minute
10:00
Cabinetul lui Alexandru Munteanu prinde contur: Valeriu Chiveri, Eugen Osmochescu și Andrian Gavriliță sunt noile „achiziții” # Observatorul de Nord
Acum 2 ore
09:20
Deputata Parlamentului Republicii Moldova, Anastasia Nichita: „Încercați să fiți mai pozitivi și o să vedeți că viața e frumoasă.” # Observatorul de Nord
Anastasia Nichita, noua deputată din Parlamentul Republicii Moldova, a răspuns acuzațiilor apărute în spațiul public — printr-un video sincer publicat pe TikTok, în care și-a arătat diplomele și studiile, dar a vorbit și despre emoțiile de la prima ședință din Parlament. „E firesc să ai emoții când ești pentru prima dată în Parlament și te […]
08:50
Zi de comemorare: astăzi se împlinesc 18 ani de la producerea deflagrației blocului de locuit cu cinci etaje din orașul Soroca # Observatorul de Nord
Patru persoane, inclusiv un minor, și-au pierdut viața în timplul exploziei care a avut loc în blocul cu cinci etaje de pe strada Ştefan cel Mare, 117, din cartierul fabricii Stil, care a avut loc pe data de 27 octombrie 2007. Ulterior și-a mai pierdut viața și un salvator, implicat în lucrările de salvare. […]
08:50
Soroceanul Eugen Mihalcean va lupta pentru medalia de aur la Campionatul Mondial U-23, din Serbia! # Observatorul de Nord
În orașul Novi Sad din Serbia are loc Campionatul mondial la lupte libere U23, competiție la care evoluiază cu succes soroceanul Eugen Mihalcean, care în prezent este componentul Școlii Sportive a Rezervelor Olimpice. În semifinale, soroceanul a fost mai bun decât iranianul Rahmani Firo și acum va lupta pentru titlul mondial. El va […]
08:30
Exclușii nevăzuți. Barierele invizibile care împiedică persoanele cu dizabilități mintale să se integreze în câmpul muncii / Documentar Video # Observatorul de Nord
Autori: Natalia MUNTEANU și Eugenia CIOCHINĂ, anticoruptie.mduti Într-o societate care se pretinde a fi incluzivă și echitabilă, există o categorie de persoane care se confruntă cu bariere invizibile și discriminare sistematică. Deși legislația și politicile publice promovează egalitatea de șanse și integrarea în câmpul muncii, realitatea pentru persoane cu dizabilități mintale este una crudă […]
Acum 4 ore
08:20
Curs valutar, 27 octombrie 2025: euro valorează 19 lei și 85 de bani, iar dolarul este cotat la 17 lei și 09 bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 27 octombrie 2025, un euro este cotat la 19,85 lei, iar dolarul american are o valoare de 17,09 lei. Leul românesc este cotat la 3,90 lei, menținându-se la un nivel relativ stabil. Hrivna ucraineană valorează 0,40 lei, fără modificări semnificative față […]
07:20
Expert, despre nominalizările premierului desemnat: „Guvernul Munteanu e fără vedete, dar cu oameni care știu cum funcționează statul” # Observatorul de Nord
Guvernul Munteanu e construit din oameni ai sistemului, care știu cum funcționează statul. E un început prudent, dar nu neapărat rău, susține expertul comunității WatchDog Andrei Curăraru, referindu-se la nominalizările făcute de către premierul desemnat Alexandru Munteanu la Ministerul Sănătății, Ministerul de Interne și Ministerul Culturii, transmite moldpres.md Potrivit lui Curăraru, rectorul USMF, Emil Ceban, […]
07:10
Horoscopul zilei de 27 octombrie 2025. Balanțele au nevoie de echilibru emoțional. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Ziua de azi te încurajează să-ți urmezi inima și să ai încredere în ritmul tău propriu. Chiar dacă unele lucruri par neclare, astrele te susțin să vezi dincolo de aparențe și să alegi ceea ce îți aduce liniște și bucurie. Fii blândă cu tine. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care […]
Acum 6 ore
06:20
Rezultatele recensământului din 2024, folosite ca instrument de manipulare identitară în R. Moldova # Observatorul de Nord
Datele Recensământul populației și al locuințelor, desfășurat în R. Moldova în 2024, au fost exploatate intens în mediul online pentru a promova narațiuni identitare manipulatorii. În timp ce unele canale de Telegram și publicații pro-ruse au prezentat rezultatele drept dovadă a „rezistenței Moldovei față de românizare" și a existenței unei „identități moldovenești distincte", altele au […]
06:10
În prima zi a săptămânii, conform prognozelor meteorologilor, în raioanele de nord ale Republicii Moldova sunt posibile ploi de surtă durată, iar temperatura aerului va fi adecvată perioadei. Astfel, valorile termice se vor încadra între +5 și +13 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 35 la sută, umiditatea aerului va fi de 70 procente, […]
Acum 12 ore
00:20
Trump afirmă că nu se va întâlni cu Putin până când nu va considera că există un acord privind Ucraina # Observatorul de Nord
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că nu intenționează să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin până când nu va considera că există un acord pentru a asigura pacea între Rusia și Ucraina, relatează Reuters, citat de moldpres.md 'Trebuie să știți că vom face o înțelegere, nu îmi voi pierde timpul', le-a spus […]
Acum 24 ore
17:50
Halloween este una dintre cele mai vechi și mai populare sărbători care este celebrată în toată lumea, inclusiv în România. În fiecare an, milioane de oameni marchează această zi prin costume și machiaje terifiante, petreceri tematice și binecunoscutul obicei „trick or treat". Totuși, puțini cunosc originea, semnificația, data la care va avea loc și tradițiile […]
16:40
Unul dintre cele mai comune lucruri în case sunt sticlele sau borcanele cu etichete. Le vei găsi în toate familiile. Și este că, în loc să le arunce după cea originală, mulți decid să o refolosească în moduri diferite. Cu toate acestea, cel mai greu este să îndepărtezi eticheta fără a lăsa nicio urmă pe […]
14:10
Dragostea nu apare întâmplător. Astrologii spun că fiecare zodie are o energie proprie, care atrage un anumit tip de partener. Ceea ce simți, gândești și trăiești se reflectă în felul în care Universul îți aduce iubirea. Berbec (21 martie – 19 aprilie)Când ești sincer și pasional, dragostea vine natural. Berbecul cucerește prin curaj și spontaneitate. […]
13:20
Trei judecători din Soroca sunt suspectaţi că l-au agresat pe angajatul unei benzinării # Observatorul de Nord
Trei judecători, care ar fi fost băuţi, sunt suspectaţi că au agresat un angajat al unei benzinării din Soroca. Unul dintre magistraţi s-ar fi urcat, ulterior, la volanul unei maşini și ar fi provocat un accident rutier, scrie Ziarul de Gardă. Procuratura Generală a inițiat un dosar și urmează să ceară Consiliului Superior al Magistraturii […]
12:40
Astăzi, în municipiul Soroca se desfășoară Festivalul Național al Mărului. Pentru a 14-a oară, mărul este venerat în nordul republicii. La eveniment se adună, tradițional, producători de mere din toată țara, producători de material săditor pomicol, artiști și meșteri populari. Organizatorii evenimentului, Consiliul raional Soroca și Secția Cultură și Turism au felicitat agenții economici cu […]
11:50
Uniunea Europeană pregătește interzicerea țigărilor cu filtru și a țigărilor electronice # Observatorul de Nord
Uniunea Europeană pregătește interzicerea țigărilor cu filtru și a țigărilor electronice. Fumătorii din întreaga Uniune Europeană ar putea fi afectați de o măsură fără precedent. Potrivit unui proiect de hotărâre al Consiliului UE, Bruxelles-ul analizează interzicerea țigărilor cu filtru și a țigărilor electronice, în încercarea de a reduce consumul de tutun și de a proteja […]
11:20
Autoritățile române îi avertizează pe cetățenii României să nu smulgă aceste flori din rădăcini, deoarece pot primi amenzi colosale. Ce plante sunt protejate prin lege. Ce gest a stârnit revoltă în mediul online. Totul s-a întâmplat în Bucovina. Poți căpăta dosar penal dacă smulgi această floare de pe câmp Autoritățile din Bucovina au sancționat, recent, […]
11:10
O familie din nordul Londrei caută un tutore „excepțional" care să-l educe pe fiul lor de un an în spiritul tradițiilor britanice. Salariul oferit este impresionant: 180.000 de lire sterline pe an, echivalentul a peste 200.000 de euro. Rolul nu este acela al unei bone, ci al unui specialist în educația timpurie. Tutorele trebuie să […]
10:50
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania # Observatorul de Nord
Un nou clasament realizat de Time Out dezvăluie care sunt cele mai fericite orașe din Europa în 2025, conform propriilor locuitori. Studiul, bazat pe răspunsurile a peste 18.000 de persoane din întreaga lume, arată că Spania domină topul, iar Sevilla ocupă primul loc pe continent. Sevilla, orașul cu cei mai fericiți locuitori din Europa Potrivit […]
10:50
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu. De ce femeile au o speranță de viață mai mare decât bărbații continuă să fie una dintre cele mai studiate diferențe biologice dintre sexe, iar un amplu studiu internațional aduce noi explicații bazate pe evoluție și genetică. Analiza arată că acest fenomen […]
Ieri
08:40
Mâine trei sate din raionul Soroca își sărbătoresc hramul de Sfânta Parascheva # Observatorul de Nord
Luna octombrie aduce numeroase sărbători religioase, iar în raionul Soroca mai multe sate se pregătesc să marcheze cu bucurie zilele de hram. Mâine, 27 octombrie, localitățile Iorjnița, Inundeni și Regina Maria își vor sărbători ocrotitoarea spirituală – Sfânta Cuvioasă Parascheva. Tradițional, credincioșii vor participa la Sfânta Liturghie și la alte activități religioase dedicate sfintei, considerată […]
08:40
Curs valutar, 26 octombrie 2025: moneda unică europeană costă 19 lei și 82 de bani, iar dolarul valorează 17 lei și 11 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 26 octombrie 2025, euro are la valoarea de 19 lei și 82 de bani. Dolarul american are valoarea de 17 lei și 11 de bani. Leul românesc este la valoarea de 3 lei și 90 de bani, iar hrivna ucraineană își […]
07:30
Horoscopul zilei de 26 octombrie 2025. Peștii au sufletul deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Sentimentele pot fi mai intense ca de obicei, iar comunicarea clară va fi cheia pentru a evita neînțelegerile. În plan profesional, creativitatea și pragmatismul se vor împleti, iar deciziile luate astăzi ar putea avea efecte vizibile chiar în următoarele săptămâni. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 […]
06:50
Cum arată Catedrala Mânturirii Neamului la interior, după ce a fost pregătită pentru sfințirea de duminică, 26 octombrie # Observatorul de Nord
Catedrala Mântuirii Neamului va fi sfințită duminică, 26 octombrie, într-un eveniment unic pentru lumea creștină din România. Catedrala Mântuirii Neamului este cel mai impunător lăcaș de cult din România și va fi sfințită pe 26 octombrie, după 15 ani de la construcție, transmite a1.ro Cum arată la interior Catedrala Mântuirii Neamului Până pe 31 octombrie, […]
06:10
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 26 octombrie 2025, de Festivalul Național al Mărului, la Soroca vom avea o vreme frumoasă de toamnă autentică, iar ploile sunt puțin probabile. Astfel, temperatura aerului va oscila între +5 și +16 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de doar cinci la sută, umiditatea aerului va fi de 64 procente, […]
06:10
Soroca – „Mica Elveția” a Moldovei, văzută prin ochii unui jurnalist israelian / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Un reportaj amplu dedicat orașului Soroca a fost publicat, în premieră, în revista israeliană de turism și natură „Teva HaDvarim". Pe opt pagini color, jurnalistul și fotograful Eduard Doks invită cititorii israelieni să descopere „Mica Elveție" de pe malul Nistrului – locul unde legendele despre baronul romilor, istoria evreiască și arhitectura unică se împletesc într-o […]
25 octombrie 2025
23:20
În noaptea de sâmbătă spre duminică ceasurile vor fi date cu o oră înapoi, astfel încât ora 4:00 va deveni ora 3:00 # Observatorul de Nord
Asta înseamnă că vom dormi cu o oră mai mult, iar diminețile vor deveni mai luminoase, însă serile se vor întuneca mai devreme. Schimbarea se face întotdeauna într-o noapte de sâmbătă spre duminică, pentru a nu afecta programul de lucru și
19:00
EFA salvează un meci în care oaspeții au marcat mai mult decât gazdele, dar…au pierdut # Observatorul de Nord
Cum și era de așteptat, meciul visocenilor cu FC Speranța a fost unul al naibii de greu, iar scorul vorbește de la sine – oaspeții de la Drochia au avut avantaj pe tabelă, ba chiar au marcat trei din cele cinci goluri, dar…au plecat acasă cu tolba goală. Așadar, ghinionul se ține scai de fotbaliștii […] Post-ul EFA salvează un meci în care oaspeții au marcat mai mult decât gazdele, dar…au pierdut apare prima dată în Observatorul de Nord.
18:30
Pe adresele electronice sunt expediate mesaje cu conținut fals, fiind folosit numele Poliției # Observatorul de Nord
Inspectoratul General al Poliției informează cetățenii că, în ultimele zile, pe adresele electronice sunt expediate mesaje cu conținut fals, fiind folosit numele Poliției. Pentru a părea veridice, infractorii cibernetici folosesc logourile instituțiilor publice și numele conducătorilor acestora, transmițând o așa-zisă „citație” în care destinatarul este acuzat de comiterea unei infracțiuni. Ulterior, persoanei vizate i se […] Post-ul Pe adresele electronice sunt expediate mesaje cu conținut fals, fiind folosit numele Poliției apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:30
Elevii din întreaga Republica Moldova intră în vacanță! Poliția Republicii Moldova le urează tuturor copiilor zile pline de odihnă, joacă și relaxare, dar mai ales… siguranță! Pentru elevi: Evitați discuțiile cu persoane necunoscute, în realitate sau online; Respectați regulile de circulație; În caz de pericol, apelați imediat 112. Pentru părinți: Discutați cu copiii despre […] Post-ul Polițiștii sunt mereu aproape – pentru o vacanță liniștită și fără griji! apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:30
Toamna e momentul în care în multe gospodării începe pregătirea verzei murate. Este nelipsită de pe mesele de iarnă, se potrivește cu sarmale, carne la cuptor sau pur și simplu ca salată. Totuși, nu întotdeauna iese perfect. Uneori varza devine moale și riscă să se strice. Beneficiile verzei murate: Varza murată nu e doar gustoasă. […] Post-ul De ce se înmoaie varza murată și cum o poți salva? apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:50
Explozie într-un apartament din Florești, două persoane rănite / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
În dimineața zilei de 25 octombrie 2025, o explozie s-a produs într-un apartament de pe strada Mihai Viteazul nr. 70 din orașul Florești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:32. Potrivit informațiilor preliminare, două persoane au fost rănite. Proprietarul apartamentului, un bărbat de 68 de ani, a suferit arsuri în zona capului, […] Post-ul Explozie într-un apartament din Florești, două persoane rănite / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:30
Efim Zubcu despre rusificarea sovietică și renașterea națională la “Interviu cu Soroceni” / VIDEO # Observatorul de Nord
De această dată la emisiunea “Interviu cu soroceni”, realizată de “Observatorul de Nord”, este invitat Cetățeanul de Onoare al raionului Soroca, Efim Zubcu. Am discutat cu protagonistul nostru despre perioada sovietică, primele activități de renaștere națională la Soroca și despre despărțirea de PPCD. Am mai vorbit cu domnul Zubcu despre căsuța cu olane roșii dată […] Post-ul Efim Zubcu despre rusificarea sovietică și renașterea națională la “Interviu cu Soroceni” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:30
Folia de aluminiu, folosită de obicei în bucătărie, poate deveni un ajutor neașteptat împotriva șoarecilor. Textura rece, foșnetul și reflexia luminii îi descurajează pe aceștia să se apropie. Este o soluție temporară, dar practică, atunci când vrei să împiedici rozătoarele să intre în casă. Ce trebuie să știi despre folia de aluminiu? Folia de aluminiu […] Post-ul Truc simplu cu folie de aluminiu pentru a ține șoarecii departe de casă apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Cu siguranță ai auzit de multe ori că nu este recomandat să consumi alcool dacă urmezi un tratament medicamentos. Ei bine, acest lucru este adevărat, întrucât combinația dintre pastile și băuturi spirtoase poate avea efecte nocive asupra organismului uman. De ce nu e bine să bei alcool atunci când iei medicamente Dacă te confrunți cu […] Post-ul Ce se întâmplă în corpul tău dacă iei pastile și consumi alcool apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Elevii din întreaga Republica Moldova intră în vacanță! Poliția Republicii Moldova le urează tuturor copiilor zile pline de odihnă, joacă și relaxare, dar mai ales… siguranță! Pentru elevi: Evitați discuțiile cu persoane necunoscute, în realitate sau online; Respectați regulile de circulație; În caz de pericol, apelați imediat 112. Pentru părinți: Discutați cu copiii despre siguranță; […] Post-ul Polițiștii sunt mereu aproape – pentru o vacanță liniștită și fără griji! apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:20
Curs valutar, 25 octombrie 2025: moneda unică europeană costă 19 lei și 82 de bani, iar dolarul valorează 17 lei și 11 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 25 octombrie 2025, euro are la valoarea de 19 lei și 82 de bani. Dolarul american are valoarea de 17 lei și 11 de bani. Leul românesc este la valoarea de 3 lei și 90 de bani, iar hrivna ucraineană își […] Post-ul Curs valutar, 25 octombrie 2025: moneda unică europeană costă 19 lei și 82 de bani, iar dolarul valorează 17 lei și 11 de bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Casa Națională de Asigurări Sociale informează despre modificările ce ţin de extinderea perioadei care poate fi declarată prin intermediul Informaţiei IRM 19 pentru salariaţii care solicită concediu paternal. La solicitarea de către salariat a concediului paternal, conform cadrului normativ în vigoare, angajatorul este obligat în termen de până la 10 zile lucrătoare să prezinte Informația […] Post-ul Extinderea perioadei declarate salariaţilor aflaţi în concediu paternal apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 25 octombrie 2025. Capricornii muncesc din greu. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Ziua de 25 octombrie 2025 este despre echilibru, introspecție și curajul de a merge mai departe. Fiecare zodie are parte de lecții valoroase, dar și de oportunități de creștere personală. Ascultă-ți intuiția, ai încredere în tine și lasă astrele să te ghideze spre direcția potrivită. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în […] Post-ul Horoscopul zilei de 25 octombrie 2025. Capricornii muncesc din greu. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:40
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 25 octombrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea vreme frumoasă, iar probabilitatea unor ploi este mică. Astfel, în termometre vom avea de la +6 până la +14 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de doar cinci la sută, umiditatea aerului va fi de 56 procente, iar vântul […] Post-ul Meteo, 25 octombrie 2025: zi caldă și fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
24 octombrie 2025
19:30
EFA are șansa, în confruntarea cu drochienii, să scape de ghinionul care o urmărește pe terenul propriu # Observatorul de Nord
După două meciuri reușite de fotbaliștii de la EFA, în deplasare, echipa din nordul raionului susține ultimul meci din această toamnă, pe terenul propriu care, cu părerea de rău, ne-a adus mai mult ghinion decât succes. În rolul de „paratrăsnet” va fi formația FC Speranța Drochia care are rezultate frumoase în ultimele meciuri […] Post-ul EFA are șansa, în confruntarea cu drochienii, să scape de ghinionul care o urmărește pe terenul propriu apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
Flashmob în fața Cetății Soroca – „Spune NU traficului de ființe umane!” / VIDEO # Observatorul de Nord
Ieri, în fața Cetății Soroca, a avut loc un flashmob tematic dedicat Zilei Europene de Luptă împotriva Traficului de Ființe Umane. Evenimentul a fost organizat de STAS Soroca, în parteneriat cu Școala Profesională din oraș, avându-le în rol de coordonatoare pe maistrul instructor Diana Luța și psihologul, coordonator artistic Tatiana Rudei. Activitatea a avut ca […] Post-ul Flashmob în fața Cetății Soroca – „Spune NU traficului de ființe umane!” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:00
Minor condamnat la Soroca pentru vătămare gravă: a lovit un bărbat care și-a agresat nepoata # Observatorul de Nord
Un adolescent din raionul Soroca a fost condamnat la 3 ani și 9 luni de închisoare cu suspendare, după ce, în urma unui conflict izbucnit într-o gospodărie dintr-un sat al raionului, a agresat un bărbat, provocându-i leziuni grave, periculoase pentru viață. Incidentul s-a produs în vara anului 2025, iar Judecătoria Soroca a pronunțat sentința la […] Post-ul Minor condamnat la Soroca pentru vătămare gravă: a lovit un bărbat care și-a agresat nepoata apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:20
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi, 24 octombrie 2025, Decretul privind conferirea distincțiilor de stat mai multor personalități din domeniul literaturii, în semn de apreciere pentru contribuția lor remarcabilă la dezvoltarea culturii. Astfel, scriitorului sorocean Petru Popa i s-a conferit Medalia „Mihai Eminescu”, pentru succese remarcabile în activitatea de creație, contribuția la […] Post-ul Scriitorului sorocean Petru Popa i-a fost conferită Medalia „Mihai Eminescu” apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:40
Rezultatele pozitive înregistrate în școlile din municipiul Chișinău, în procesul implementării resursei educaționale „Aventurile lui Miskit”, parte a programului ”Pentru o învățare mai bună”, contribuie la extinderea acesteia și în activitățile desfășurate de bibliotecarii școlari. În acest sens, 60 de bibliotecari școlari din municipiul Chișinău învață, cum să folosească poveștile și activitățile lui Miskit pentru […] Post-ul „Aventurile lui Miskit” ajung în bibliotecile școlare din Chișinău apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:10
Aplicații practice de protecție civilă în satul Visoca din raionul Soroca / VIDEO # Observatorul de Nord
Ieri, în satul Visoca, raionul Soroca, au avut loc aplicații practice de protecție civilă, desfășurate conform Planului de activitate pentru anul 2025. Activitatea a avut ca tematică măsurile ce trebuie întreprinse de autorități și formațiunile de protecție civilă ale primăriei în caz de cutremur, inundații sau incendii pe teritoriul localității. Scopul exercițiului a fost aplicarea […] Post-ul Aplicații practice de protecție civilă în satul Visoca din raionul Soroca / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:00
După cum am scris anterior, Un bărbat de 43 de ani din satul Mărinești, raionul Sângerei, care a plecat de acasă într-o direcție necunoscută acum câteva zile. Bărbatul plecase la volanul unei Dacia Logan, iar sesizarea privind dispariția sa a fost făcută de către fratele acestuia. „Bărbatul a fost găsit în raionul Drochia și se […] Post-ul Bărbatul dispărut acum câteva zile a fost găsit apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:50
Liceul „C. Stere” a celebrat toamna printr-o expoziție spectaculoasă de creații elevilor # Observatorul de Nord
Liceul „Constantin Stere” a găzduit vernisajul compozițiilor autumnale, un eveniment care a adus în prim-plan creativitatea și talentul elevilor. Elevii au realizat lucrări deosebite – de la aranjamente florale până la compoziții din frunze, fructe și elemente naturale. Fiecare creație a spus o poveste despre toamnă, bucurie și spirit de echipă. Post-ul Liceul „C. Stere” a celebrat toamna printr-o expoziție spectaculoasă de creații elevilor apare prima dată în Observatorul de Nord.
