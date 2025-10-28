Horoscopul zilei de 28 octombrie 2025. Peștii sunt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Observatorul de Nord, 28 octombrie 2025 07:10
Horoscopul zilei de 28 octombrie 2025 spune că indiferent de provocările apărute, astrele te susțin să rămâi centrată și să ai încredere că totul se așază exact așa cum trebuie. Este momentul perfect să-ți acorzi puțin timp pentru tine, să reflectezi la pașii făcuți și să-ți recunoști meritele. Descoperă ce îți rezervă astrele în […] Post-ul Horoscopul zilei de 28 octombrie 2025. Peștii sunt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
• • •
Alte ştiri de Observatorul de Nord
Acum o oră
07:10
Horoscopul zilei de 28 octombrie 2025. Peștii sunt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Horoscopul zilei de 28 octombrie 2025 spune că indiferent de provocările apărute, astrele te susțin să rămâi centrată și să ai încredere că totul se așază exact așa cum trebuie. Este momentul perfect să-ți acorzi puțin timp pentru tine, să reflectezi la pașii făcuți și să-ți recunoști meritele. Descoperă ce îți rezervă astrele în […] Post-ul Horoscopul zilei de 28 octombrie 2025. Peștii sunt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 2 ore
06:10
Meteo, 28 octombrie 2025: zi cu soare, iar precipitațiile sunt puțin probabile # Observatorul de Nord
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 28 octombrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova ploile sunt puțin probabile, iar temperatura aerului este adecvată perioadei. Astfel, valorile termice se vor încadra între +6 și +13 grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 62 procente, iar vântul va bate […] Post-ul Meteo, 28 octombrie 2025: zi cu soare, iar precipitațiile sunt puțin probabile apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 24 ore
17:00
Alexandru Munteanu, candidat la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova are rădăcini sorocene, tatăl său este din Cosăuți # Observatorul de Nord
Alexandru Munteanu, candidatul surpriză la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, desemnat de președinta Maia Sandu, are rădăcini sorocene. Tatăl său, Gheorghe Munteanu, s-a născut în perioada interbelică în satul Cosăuți, din județul Soroca. Gheorghe Munteanu, a crescut în familia de țărani mijlocași a lui Eftemie și a Eudochiei Munteanu, ne-au informat sursele noastre din Cosăuți, informație […] Post-ul Alexandru Munteanu, candidat la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova are rădăcini sorocene, tatăl său este din Cosăuți apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:50
Vântul din ultimele zile a oferit sorocenilor o priveliște neobișnuită pe malul Nistrului. Apa de la suprafață părea să curgă în sens invers, împotriva curentului obișnuit al râului. Fenomenul a fost provocat de rafalele de vânt care au împins valurile spre amonte, dând impresia că Nistrul își schimbă direcția. Cei care se aflau în apropiere […] Post-ul Fenomen rar pe Nistru: Râul pare să curgă la deal / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:10
Elevii din raionul Soroca vor beneficia în curând de condiții mai bune de igienă și sanitație, datorită lucrărilor de reparație și modernizare desfășurate în mai multe instituții de învățământ. Împreună cu expertul Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL), echipa locală a vizitat șantierele unde au loc lucrări curente la patru blocuri sanitare din […] Post-ul Facilități sanitare și igienice moderne pentru elevii din raionul Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:50
Șefa de la Interne confirmă bătaia provocată de judecători beți la Soroca: Procurorul urmează să examineze cauza # Observatorul de Nord
Ministra în exercițiu a Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat informația precum că trei judecători beți ar fi provocat o bătaie la Soroca. Potrivit oficialei, Poliția a intervenit după un apel la Serviciul 112, transmite realitatea.md Funcționara a punctat că oamenii legii au intervenit pentru a documenta cazul și au transportat persoanele vizate la o […] Post-ul Șefa de la Interne confirmă bătaia provocată de judecători beți la Soroca: Procurorul urmează să examineze cauza apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:10
Un tânăr a fost amendat cu 30 de mii de lei pentru agresarea unui taximetrist # Observatorul de Nord
Un tânăr din Florești a fost recunoscut vinovat de comiterea unei fapte de huliganism și a fost amendat cu 30 de mii de lei. Incidentul s-a produs în noaptea spre 18 august 2024, în jurul orei 00:30, pe o stradă dintr-un oraș. Potrivit materialelor anchetei, tânărul, aflat împreună cu o altă persoană, ar fi agresat […] Post-ul Un tânăr a fost amendat cu 30 de mii de lei pentru agresarea unui taximetrist apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:40
A fost un director profund implicat în viața școlii, un om care a pus mereu binele comunității înaintea propriei sănătăți. Pierderea lui ne obligă să vorbim deschis despre o problemă reală și adesea ignorată – arderea profesională din sistemul educațional, a scris pe rețelele de socializare ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. În ultimii ani, […] Post-ul Dan Perciun: Decesul lui Sergiu Opaeț este o tragedie. apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:30
Cât de departe putem vedea? Răspunsul nu e un singur număr, pentru că se sprijină pe două limite diferite. Prima este pur geometrică și ține de curbura Pământului. A doua este optică și ține de rezoluția ochiului, adică de cât de fine sunt detaliile pe care le putem distinge. Împreună, cele două explică de ce […] Post-ul Până la ce distanță vede ochiul uman apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:50
Soroca a fost din nou în straie de sărbătoare! Orașul a găzduit cea de-a paisprezecea ediție a Festivalului Național al Mărului, un eveniment care reunește, an de an, tradiția, cultura și bucuria de a trăi toamna. Sărbătoarea a început cu o paradă spectaculoasă, la care au participat instituțiile din întreg raionul. Elevi, profesori și angajați […] Post-ul Cum s-a desfășurat Festivalul Național al Mărului din Soroca? / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:40
„Copiii soarelui” – părinții din Soroca au învățat cum să cultive empatia și acceptarea copiilor cu Sindrom Down / VIDEO # Observatorul de Nord
La Soroca, părinții au devenit parte a unei lecții despre empatie și incluziune. Pe 25 octombrie 2025, în incinta Palatului de Cultură, membrii Consiliului Raional al Părinților au participat la o activitate de sensibilizare dedicată cunoașterii și înțelegerii copiilor cu Sindrom Down, denumiți adesea „copiii soarelui” pentru lumina și căldura pe care o aduc în […] Post-ul „Copiii soarelui” – părinții din Soroca au învățat cum să cultive empatia și acceptarea copiilor cu Sindrom Down / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:10
Balul Frunzelor Aurii găzduit de Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca / VIDEO # Observatorul de Nord
La 24 octombrie 2025, în Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca a avut loc Balul Frunzelor Aurii, desfășurat sub genericul „ECO-TOAMNA”. Evenimentul a reunit 15 eleve din clasele a V-a până la a XI-a, care au demonstrat creativitate și originalitate în cadrul probelor pregătite. Fiecare a primit câte un titlu binemeritat, reflectând efortul și talentul […] Post-ul Balul Frunzelor Aurii găzduit de Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:10
Tinerii rugbyști soroceni, de la U12 și U16, au ocupat locurile III și II, la etapa a V-a a campionatului republican # Observatorul de Nord
Stadionul orășenesc din Soroca a găzduit duminică, 26 octombrie, etapa a V-a a Campionatului Republicii Moldova la rugby-10, la categoriile de vârstă U12 și U16. Echipele școlii Sportive Raionale din Soroca nu i-au dezamăgit pe acei care au venit la stadion. Astfel, echipa U16 o ocupat locul II, iar rugbiștii de la U12 s-au plasat […] Post-ul Tinerii rugbyști soroceni, de la U12 și U16, au ocupat locurile III și II, la etapa a V-a a campionatului republican apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:50
Un locatar din blocul de la Florești, în care sâmbătă s-a produs o explozie, a decedat în această dimineață la spital. Informația a fost confirmată pentru IPN de către ofițerul de presă al Inspectoratul de Poliție Florești, Lilia Harea. Potrivit informațiilor preliminare, explozia s-a produs din cauza unui cazan neautorizat, transmite ipn.md Bărbatul, în […] Post-ul Explozia din blocul de la Florești: Un locatar a murit la spital apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:30
Hramul bisericii „Sfânta Cuvioasa Parascheva” a adunat zeci de soroceni în rugăciune / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Astăzi, la biserica „Sfânta Cuvioasa Parascheva” din Parcul „Mihai Eminescu” al municipiului Soroca, zeci de credincioși s-au adunat pentru a participa la liturghia dedicată hramului sfântului lăcaș. Slujba a fost oficiată într-o atmosferă plină de liniște și credință, aducând împreună oameni de toate vârstele. Pentru enoriașii bisericii, această zi are o semnificație aparte. Sfânta Cuvioasa […] Post-ul Hramul bisericii „Sfânta Cuvioasa Parascheva” a adunat zeci de soroceni în rugăciune / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:50
„I-a mai duceți-vă voi dracului cei cu perfecțiunea, că în 5 minute te uită toți…” – Directorul unui gimnaziu a murit la doar 35 de ani # Observatorul de Nord
Sergiu Opaeț, directorul Gimnaziului „Ion Creangă” din satul Teleșeu, raionul Orhei, s-a stins din viață la vârsta de doar 35 de ani. Anunțul a fost făcut de către Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău și a șocat comunitatea pedagogică din țară. Într-un necrolog, instituția menționează că„plecarea timpurie a domnului Sergiu Opaeț lasă un […] Post-ul „I-a mai duceți-vă voi dracului cei cu perfecțiunea, că în 5 minute te uită toți…” – Directorul unui gimnaziu a murit la doar 35 de ani apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:50
Cetatea Soroca și-a închis porțile pentru mai multe luni: cum totuși o puteți vizita? # Observatorul de Nord
Tradițional, în sezonul rece al anului, fortăreața medievală din Soroca își închide porțile pentru vizitatori. Din acest an însă, cetatea va putea fi totuși vizitată și în această perioadă. Accesul va fi posibil prin programarea prealabilă la Centrul de Informare și Promovare Turistică din Soroca, aflat în preajma cetății sau la numărul de telefon 069745369. Post-ul Cetatea Soroca și-a închis porțile pentru mai multe luni: cum totuși o puteți vizita? apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
Pe 18 octombrie curent, Centrul Cultural Drochia a găzduit un eveniment remarcabil „Tradițiile românești trec Prutul”, organizat în cadrul proiectului „Arta Populară și Meșteșugul Românesc”, finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova și implementat de Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, România, în parteneriat cu Direcția Cultură și Turism Drochia. Acest […] Post-ul Tradițiile românești trec Prutul – eveniment de suflet la Drochia apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Cabinetul lui Alexandru Munteanu prinde contur: Valeriu Chiveri, Eugen Osmochescu și Andrian Gavriliță sunt noile „achiziții” # Observatorul de Nord
Premierul care urmează să fie propus de președinta Maia Sandu și votat de deputați, continuă să-și completeze echipa. Următoarele trei nume sunt Valeriu Chiveri, Eugen Osmochescu și Andrian Gavriliță. Valeriu CHIVERI este diplomat de carieră, a fost ambasador al Republicii Moldova în Ucraina și este este propus pentru funcția de Viceprim-ministru pentru Reintegrare. Eugen […] Post-ul Cabinetul lui Alexandru Munteanu prinde contur: Valeriu Chiveri, Eugen Osmochescu și Andrian Gavriliță sunt noile „achiziții” apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Deputata Parlamentului Republicii Moldova, Anastasia Nichita: „Încercați să fiți mai pozitivi și o să vedeți că viața e frumoasă.” # Observatorul de Nord
Anastasia Nichita, noua deputată din Parlamentul Republicii Moldova, a răspuns acuzațiilor apărute în spațiul public — printr-un video sincer publicat pe TikTok, în care și-a arătat diplomele și studiile, dar a vorbit și despre emoțiile de la prima ședință din Parlament. „E firesc să ai emoții când ești pentru prima dată în Parlament și te […] Post-ul Deputata Parlamentului Republicii Moldova, Anastasia Nichita: „Încercați să fiți mai pozitivi și o să vedeți că viața e frumoasă.” apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:50
Zi de comemorare: astăzi se împlinesc 18 ani de la producerea deflagrației blocului de locuit cu cinci etaje din orașul Soroca # Observatorul de Nord
Patru persoane, inclusiv un minor, și-au pierdut viața în timplul exploziei care a avut loc în blocul cu cinci etaje de pe strada Ştefan cel Mare, 117, din cartierul fabricii Stil, care a avut loc pe data de 27 octombrie 2007. Ulterior și-a mai pierdut viața și un salvator, implicat în lucrările de salvare. […] Post-ul Zi de comemorare: astăzi se împlinesc 18 ani de la producerea deflagrației blocului de locuit cu cinci etaje din orașul Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:50
Soroceanul Eugen Mihalcean va lupta pentru medalia de aur la Campionatul Mondial U-23, din Serbia! # Observatorul de Nord
În orașul Novi Sad din Serbia are loc Campionatul mondial la lupte libere U23, competiție la care evoluiează cu succes soroceanul Eugen Mihalcean, care în prezent este componentul Școlii Sportive a Rezervelor Olimpice. În semifinale, soroceanul a fost mai bun decât iranianul Rahmani Firo și acum va lupta pentru titlul mondial. El va […] Post-ul Soroceanul Eugen Mihalcean va lupta pentru medalia de aur la Campionatul Mondial U-23, din Serbia! apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
Exclușii nevăzuți. Barierele invizibile care împiedică persoanele cu dizabilități mintale să se integreze în câmpul muncii / Documentar Video # Observatorul de Nord
Autori: Natalia MUNTEANU și Eugenia CIOCHINĂ, anticoruptie.mduti Într-o societate care se pretinde a fi incluzivă și echitabilă, există o categorie de persoane care se confruntă cu bariere invizibile și discriminare sistematică. Deși legislația și politicile publice promovează egalitatea de șanse și integrarea în câmpul muncii, realitatea pentru persoane cu dizabilități mintale este una crudă […] Post-ul Exclușii nevăzuți. Barierele invizibile care împiedică persoanele cu dizabilități mintale să se integreze în câmpul muncii / Documentar Video apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:20
Curs valutar, 27 octombrie 2025: euro valorează 19 lei și 85 de bani, iar dolarul este cotat la 17 lei și 09 bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 27 octombrie 2025, un euro este cotat la 19,85 lei, iar dolarul american are o valoare de 17,09 lei. Leul românesc este cotat la 3,90 lei, menținându-se la un nivel relativ stabil. Hrivna ucraineană valorează 0,40 lei, fără modificări semnificative față […] Post-ul Curs valutar, 27 octombrie 2025: euro valorează 19 lei și 85 de bani, iar dolarul este cotat la 17 lei și 09 bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ieri
07:20
Expert, despre nominalizările premierului desemnat: „Guvernul Munteanu e fără vedete, dar cu oameni care știu cum funcționează statul” # Observatorul de Nord
Guvernul Munteanu e construit din oameni ai sistemului, care știu cum funcționează statul. E un început prudent, dar nu neapărat rău, susține expertul comunității WatchDog Andrei Curăraru, referindu-se la nominalizările făcute de către premierul desemnat Alexandru Munteanu la Ministerul Sănătății, Ministerul de Interne și Ministerul Culturii, transmite moldpres.md Potrivit lui Curăraru, rectorul USMF, Emil Ceban, […] Post-ul Expert, despre nominalizările premierului desemnat: „Guvernul Munteanu e fără vedete, dar cu oameni care știu cum funcționează statul” apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 27 octombrie 2025. Balanțele au nevoie de echilibru emoțional. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Ziua de azi te încurajează să-ți urmezi inima și să ai încredere în ritmul tău propriu. Chiar dacă unele lucruri par neclare, astrele te susțin să vezi dincolo de aparențe și să alegi ceea ce îți aduce liniște și bucurie. Fii blândă cu tine. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care […] Post-ul Horoscopul zilei de 27 octombrie 2025. Balanțele au nevoie de echilibru emoțional. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:20
Rezultatele recensământului din 2024, folosite ca instrument de manipulare identitară în R. Moldova # Observatorul de Nord
Datele Recensământul populației și al locuințelor, desfășurat în R. Moldova în 2024, au fost exploatate intens în mediul online pentru a promova narațiuni identitare manipulatorii. În timp ce unele canale de Telegram și publicații pro-ruse au prezentat rezultatele drept dovadă a „rezistenței Moldovei față de românizare” și a existenței unei „identități moldovenești distincte”, altele au […] Post-ul Rezultatele recensământului din 2024, folosite ca instrument de manipulare identitară în R. Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
În prima zi a săptămânii, conform prognozelor meteorologilor, în raioanele de nord ale Republicii Moldova sunt posibile ploi de surtă durată, iar temperatura aerului va fi adecvată perioadei. Astfel, valorile termice se vor încadra între +5 și +13 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 35 la sută, umiditatea aerului va fi de 70 procente, […] Post-ul Meteo, 27 octombrie 2025: zi ploiasă și valori termice adecvate perioadei apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:20
Trump afirmă că nu se va întâlni cu Putin până când nu va considera că există un acord privind Ucraina # Observatorul de Nord
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că nu intenționează să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin până când nu va considera că există un acord pentru a asigura pacea între Rusia și Ucraina, relatează Reuters, citat de moldpres.md ‘Trebuie să știți că vom face o înțelegere, nu îmi voi pierde timpul’, le-a spus […] Post-ul Trump afirmă că nu se va întâlni cu Putin până când nu va considera că există un acord privind Ucraina apare prima dată în Observatorul de Nord.
26 octombrie 2025
17:50
Halloween este una dintre cele mai vechi și mai populare sărbători care este celebrată în toată lumea, inclusiv în România. În fiecare an, milioane de oameni marchează această zi prin costume și machiaje terifiante, petreceri tematice și binecunoscutul obicei „trick or treat”. Totuși, puțini cunosc originea, semnificația, data la care va avea loc și tradițiile […] Post-ul Halloween 2025: curiozități și tradiții apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:40
Unul dintre cele mai comune lucruri în case sunt sticlele sau borcanele cu etichete. Le vei găsi în toate familiile. Și este că, în loc să le arunce după cea originală, mulți decid să o refolosească în moduri diferite. Cu toate acestea, cel mai greu este să îndepărtezi eticheta fără a lăsa nicio urmă pe […] Post-ul Cum îndepărtezi rapid etichetele de pe sticle apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:10
Dragostea nu apare întâmplător. Astrologii spun că fiecare zodie are o energie proprie, care atrage un anumit tip de partener. Ceea ce simți, gândești și trăiești se reflectă în felul în care Universul îți aduce iubirea. Berbec (21 martie – 19 aprilie)Când ești sincer și pasional, dragostea vine natural. Berbecul cucerește prin curaj și spontaneitate. […] Post-ul Cum îți atragi sufletul pereche în funcție de zodie apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:20
Trei judecători din Soroca sunt suspectaţi că l-au agresat pe angajatul unei benzinării # Observatorul de Nord
Trei judecători, care ar fi fost băuţi, sunt suspectaţi că au agresat un angajat al unei benzinării din Soroca. Unul dintre magistraţi s-ar fi urcat, ulterior, la volanul unei maşini și ar fi provocat un accident rutier, scrie Ziarul de Gardă. Procuratura Generală a inițiat un dosar și urmează să ceară Consiliului Superior al Magistraturii […] Post-ul Trei judecători din Soroca sunt suspectaţi că l-au agresat pe angajatul unei benzinării apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:40
Astăzi, în municipiul Soroca se desfășoară Festivalul Național al Mărului. Pentru a 14-a oară, mărul este venerat în nordul republicii. La eveniment se adună, tradițional, producători de mere din toată țara, producători de material săditor pomicol, artiști și meșteri populari. Organizatorii evenimentului, Consiliul raional Soroca și Secția Cultură și Turism au felicitat agenții economici cu […] Post-ul Astăzi Soroca găzduiește Festivalul Național al Mărului / LIVE VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:50
Uniunea Europeană pregătește interzicerea țigărilor cu filtru și a țigărilor electronice # Observatorul de Nord
Uniunea Europeană pregătește interzicerea țigărilor cu filtru și a țigărilor electronice. Fumătorii din întreaga Uniune Europeană ar putea fi afectați de o măsură fără precedent. Potrivit unui proiect de hotărâre al Consiliului UE, Bruxelles-ul analizează interzicerea țigărilor cu filtru și a țigărilor electronice, în încercarea de a reduce consumul de tutun și de a proteja […] Post-ul Uniunea Europeană pregătește interzicerea țigărilor cu filtru și a țigărilor electronice apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:20
Autoritățile române îi avertizează pe cetățenii României să nu smulgă aceste flori din rădăcini, deoarece pot primi amenzi colosale. Ce plante sunt protejate prin lege. Ce gest a stârnit revoltă în mediul online. Totul s-a întâmplat în Bucovina. Poți căpăta dosar penal dacă smulgi această floare de pe câmp Autoritățile din Bucovina au sancționat, recent, […] Post-ul Floarea care îţi aduce dosar penal imediat apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:10
O familie din nordul Londrei caută un tutore „excepțional” care să-l educe pe fiul lor de un an în spiritul tradițiilor britanice. Salariul oferit este impresionant: 180.000 de lire sterline pe an, echivalentul a peste 200.000 de euro. Rolul nu este acela al unei bone, ci al unui specialist în educația timpurie. Tutorele trebuie să […] Post-ul 180.000 de lire pentru un tutore care să educe un copil de un an apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:50
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania # Observatorul de Nord
Un nou clasament realizat de Time Out dezvăluie care sunt cele mai fericite orașe din Europa în 2025, conform propriilor locuitori. Studiul, bazat pe răspunsurile a peste 18.000 de persoane din întreaga lume, arată că Spania domină topul, iar Sevilla ocupă primul loc pe continent. Sevilla, orașul cu cei mai fericiți locuitori din Europa Potrivit […] Post-ul Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:50
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu. De ce femeile au o speranță de viață mai mare decât bărbații continuă să fie una dintre cele mai studiate diferențe biologice dintre sexe, iar un amplu studiu internațional aduce noi explicații bazate pe evoluție și genetică. Analiza arată că acest fenomen […] Post-ul De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Mâine trei sate din raionul Soroca își sărbătoresc hramul de Sfânta Parascheva # Observatorul de Nord
Luna octombrie aduce numeroase sărbători religioase, iar în raionul Soroca mai multe sate se pregătesc să marcheze cu bucurie zilele de hram. Mâine, 27 octombrie, localitățile Iorjnița, Inundeni și Regina Maria își vor sărbători ocrotitoarea spirituală – Sfânta Cuvioasă Parascheva. Tradițional, credincioșii vor participa la Sfânta Liturghie și la alte activități religioase dedicate sfintei, considerată […] Post-ul Mâine trei sate din raionul Soroca își sărbătoresc hramul de Sfânta Parascheva apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Curs valutar, 26 octombrie 2025: moneda unică europeană costă 19 lei și 82 de bani, iar dolarul valorează 17 lei și 11 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 26 octombrie 2025, euro are la valoarea de 19 lei și 82 de bani. Dolarul american are valoarea de 17 lei și 11 de bani. Leul românesc este la valoarea de 3 lei și 90 de bani, iar hrivna ucraineană își […] Post-ul Curs valutar, 26 octombrie 2025: moneda unică europeană costă 19 lei și 82 de bani, iar dolarul valorează 17 lei și 11 de bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:30
Horoscopul zilei de 26 octombrie 2025. Peștii au sufletul deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Sentimentele pot fi mai intense ca de obicei, iar comunicarea clară va fi cheia pentru a evita neînțelegerile. În plan profesional, creativitatea și pragmatismul se vor împleti, iar deciziile luate astăzi ar putea avea efecte vizibile chiar în următoarele săptămâni. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 […] Post-ul Horoscopul zilei de 26 octombrie 2025. Peștii au sufletul deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:50
Cum arată Catedrala Mânturirii Neamului la interior, după ce a fost pregătită pentru sfințirea de duminică, 26 octombrie # Observatorul de Nord
Catedrala Mântuirii Neamului va fi sfințită duminică, 26 octombrie, într-un eveniment unic pentru lumea creștină din România. Catedrala Mântuirii Neamului este cel mai impunător lăcaș de cult din România și va fi sfințită pe 26 octombrie, după 15 ani de la construcție, transmite a1.ro Cum arată la interior Catedrala Mântuirii Neamului Până pe 31 octombrie, […] Post-ul Cum arată Catedrala Mânturirii Neamului la interior, după ce a fost pregătită pentru sfințirea de duminică, 26 octombrie apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 26 octombrie 2025, de Festivalul Național al Mărului, la Soroca vom avea o vreme frumoasă de toamnă autentică, iar ploile sunt puțin probabile. Astfel, temperatura aerului va oscila între +5 și +16 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de doar cinci la sută, umiditatea aerului va fi de 64 procente, […] Post-ul Meteo, 26 octombrie 2025: vreme frumoasă, ploile sunt puțin probabile apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Soroca – „Mica Elveția” a Moldovei, văzută prin ochii unui jurnalist israelian / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Un reportaj amplu dedicat orașului Soroca a fost publicat, în premieră, în revista israeliană de turism și natură „Teva HaDvarim”. Pe opt pagini color, jurnalistul și fotograful Eduard Doks invită cititorii israelieni să descopere „Mica Elveție” de pe malul Nistrului – locul unde legendele despre baronul romilor, istoria evreiască și arhitectura unică se împletesc într-o […] Post-ul Soroca – „Mica Elveția” a Moldovei, văzută prin ochii unui jurnalist israelian / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
25 octombrie 2025
23:20
În noaptea de sâmbătă spre duminică ceasurile vor fi date cu o oră înapoi, astfel încât ora 4:00 va deveni ora 3:00 # Observatorul de Nord
Asta înseamnă că vom dormi cu o oră mai mult, iar diminețile vor deveni mai luminoase, însă serile se vor întuneca mai devreme. Schimbarea se face întotdeauna într-o noapte de sâmbătă spre duminică, pentru a nu afecta programul de lucru și pentru a evita confuziile care ar putea apărea în timpul săptămânii. Ora de iarnă […] Post-ul În noaptea de sâmbătă spre duminică ceasurile vor fi date cu o oră înapoi, astfel încât ora 4:00 va deveni ora 3:00 apare prima dată în Observatorul de Nord.
19:00
EFA salvează un meci în care oaspeții au marcat mai mult decât gazdele, dar…au pierdut # Observatorul de Nord
Cum și era de așteptat, meciul visocenilor cu FC Speranța a fost unul al naibii de greu, iar scorul vorbește de la sine – oaspeții de la Drochia au avut avantaj pe tabelă, ba chiar au marcat trei din cele cinci goluri, dar…au plecat acasă cu tolba goală. Așadar, ghinionul se ține scai de fotbaliștii […] Post-ul EFA salvează un meci în care oaspeții au marcat mai mult decât gazdele, dar…au pierdut apare prima dată în Observatorul de Nord.
18:30
Pe adresele electronice sunt expediate mesaje cu conținut fals, fiind folosit numele Poliției # Observatorul de Nord
Inspectoratul General al Poliției informează cetățenii că, în ultimele zile, pe adresele electronice sunt expediate mesaje cu conținut fals, fiind folosit numele Poliției. Pentru a părea veridice, infractorii cibernetici folosesc logourile instituțiilor publice și numele conducătorilor acestora, transmițând o așa-zisă „citație” în care destinatarul este acuzat de comiterea unei infracțiuni. Ulterior, persoanei vizate i se […] Post-ul Pe adresele electronice sunt expediate mesaje cu conținut fals, fiind folosit numele Poliției apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:30
Elevii din întreaga Republica Moldova intră în vacanță! Poliția Republicii Moldova le urează tuturor copiilor zile pline de odihnă, joacă și relaxare, dar mai ales… siguranță! Pentru elevi: Evitați discuțiile cu persoane necunoscute, în realitate sau online; Respectați regulile de circulație; În caz de pericol, apelați imediat 112. Pentru părinți: Discutați cu copiii despre […] Post-ul Polițiștii sunt mereu aproape – pentru o vacanță liniștită și fără griji! apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:30
Toamna e momentul în care în multe gospodării începe pregătirea verzei murate. Este nelipsită de pe mesele de iarnă, se potrivește cu sarmale, carne la cuptor sau pur și simplu ca salată. Totuși, nu întotdeauna iese perfect. Uneori varza devine moale și riscă să se strice. Beneficiile verzei murate: Varza murată nu e doar gustoasă. […] Post-ul De ce se înmoaie varza murată și cum o poți salva? apare prima dată în Observatorul de Nord.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.