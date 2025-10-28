Noi miniștri propuși pentru Muncă și Mediu în Guvernul Republicii Moldova

14:00

O tragedie a avut loc în localitatea Canaro, provincia Rovigo, Italia, unde trei persoane – un bărbat de 51 de ani, soția sa de 47 de ani și fiica lor de 28 de ani – toți de origine moldovenească, au fost găsite fără viață în locuința lor de pe via Cesare Battisti. Alerta a fost […]