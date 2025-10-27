/VIDEO/ A renunțat la viața din străinătate pentru un vis acasă. Exemplul lui Sergiu Molnic

09:30

Un tânăr din Bălți a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de escrocherie, prevăzută de art. 190 alin. (4) din Codul penal, datorită acțiunilor procesuale întreprinse de procurorii din Procuratura Bălți. Potrivit materialelor cauzei, tânărul era ghidat prin rețeaua de socializare Telegram de un membru al unui grup criminal organizat, format […]