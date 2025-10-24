/VIDEO/ Municipiul Bălți găzduiește summit-ul „SMART Technologies for Innovation”, un eveniment dedicat tehnologiilor inteligente

13:00

Un bărbat în vârstă de 38 de ani a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie, după ce a atacat un vânzător într-un local de fast-food din sectorul Ciocana al municipiului Chișinău. Potrivit informațiilor oferite de Procuratura municipiului Chișinău, incidentul a avut loc în noaptea de 16 iunie 2025, când […] Acest articol A amenințat vânzătorul unui fast-food din Chișinău cu o armă: bărbat de 38 de ani, condamnat la 7 ani de închisoare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.