/VIDEO/ Reacția Ministerului Muncii și Protecției Sociale la abuzul produs într-un centru de plasament. Locuitorii indignați de caz

10:00

Un incendiu a izbucnit în noaptea de 21 octombrie, în jurul orei 03:00, pe strada Bulgară din municipiul Bălți. Flăcările au cuprins un apartament situat la etajul 5 al unui bloc locativ. „Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat de 31 de ani, aflat în locuință, s-ar fi aruncat de la balcon în timpul incendiului, din motive […] Acest articol Bărbat de 31 de ani, în stare gravă, după ce a sărit de la balcon în timpul unui incendiu a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.