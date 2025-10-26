Pacienții pot face tratament chimioterapeutic și la Spitalul Raional Orhei
TV Nord, 26 octombrie 2025 16:20
Ministerul Sănătății anunță că, începând cu 24 octombrie, pacienții diagnosticați cu maladii oncologice pot beneficia de servicii de chimioterapie la Spitalul Raional Orhei. Măsura face parte din procesul de decentralizare a serviciilor oncologice, pentru a oferi pacienților posibilitatea de a primi tratament mai aproape de domiciliu, fără a fi nevoiți să se deplaseze la Institutul […]
Acum 30 minute
16:20
Acum 2 ore
15:20
Alexandru Munteanu a anunțat duminică primele trei nume care vor face parte din viitorul cabinet de miniștri. Potrivit acestuia, Emil Ceban, Vladislav Cojuhari și Cristian Jardan au acceptat să se alăture echipei guvernamentale. „Le mulțumesc colegilor Emil Ceban, Vladislav Cojuhari și Cristian Jardan pentru că au acceptat să facă parte din Cabinet", a declarat Alexandru […]
Acum 6 ore
12:00
De la începutul anului 2025, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a reușit să plaseze în câmpul muncii 18 013 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, potrivit datelor oficiale. Dintre acestea, 5 625 sunt șomeri (31,2%), iar 660 – șomeri-zilieri sau persoane angajate pe perioadă determinată, de până la trei luni. […]
Acum 8 ore
09:10
Republica Moldova a revenit la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie, când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră — astfel, ora 04:00 devine 03:00. Măsura, aplicată de zeci de ani, are scopul de a economisi energie și de a profita mai mult de lumina naturală, însă tot mai mulți […]
Acum 12 ore
07:40
Inspectoratul pentru Supraveghere Tehnică face precizări după explozia de la Florești: cazan montat ilegal # TV Nord
Explozie la Florești, provocată de o instalație neautorizată de gaze. Conform datelor Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică, cauza probabilă a incidentului a fost acumularea de gaze provenită de la un cazan termic instalat ilegal, fără respectarea normelor tehnice. Echipamentele au fost montate pe 24 octombrie de o persoană neautorizată, iar în urma exploziei proprietarul și […]
Acum 24 ore
18:30
Elevii din toate instituțiile de învățământ general din întreaga țară se vor bucura de vacanța de toamnă, care va începe pe 27 octombrie și va dura până pe 2 noiembrie. În această perioadă, elevii vor avea ocazia să se relaxeze, să petreacă timp alături de familie și prieteni și să participe la activități recreative și […]
Ieri
16:30
/VIDEO/ Noi detalii despre deflagrația de la Florești: 51 de oameni evacuați din apartamente # TV Nord
Zece apartamente, în care locuiau cel puțin 16 persoane, au fost afectate în urma unei deflagrații produse în această dimineață într-un bloc de pe strada Mihai Viteazul din orașul Florești. Locatarii presupun că explozia ar fi fost provocată de o acumulare de gaze provenită de la un cazan defect. LEONID DRAGUȘ, reporter TV Nord: „Deflagrația […]
15:00
Restricționare temporară a circulației la intersecția Locomotivelor și Feroviarilor din Bălți # TV Nord
Primăria municipiului Bălți anunță demararea lucrărilor de reparație a drumului la intersecția străzilor Locomotivelor și Feroviarilor, în scopul îmbunătățirii siguranței și calității circulației rutiere. Lucrările vor avea loc în perioada 27 octombrie – 6 noiembrie 2025, perioadă în care traficul rutier va fi restricționat parțial, conform schemei aprobate de organizare a circulației. Firma contractantă va […]
11:50
/FOTO/ Explozie puternică într-un bloc din Florești: două persoane au fost rănite, 51 de locatari evacuați # TV Nord
În dimineața zilei de 25 octombrie 2025, o explozie s-a produs într-un apartament situat pe strada Mihai Viteazul nr. 70 din orașul Florești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:32. Potrivit primelor informații, două persoane au suferit traumatisme: – proprietarul apartamentului, un bărbat de 68 de ani, care a suportat arsuri în […]
10:50
Inspectoratul General al Poliției informează cetățenii că, în ultimele zile, pe adresele electronice sunt expediate mesaje false, în care este folosit numele Poliției. Pentru a părea credibile, infractorii cibernetici utilizează logourile instituțiilor publice și numele conducătorilor acestora, trimițând o pretinsă „citație" în care destinatarul este acuzat de comiterea unei infracțiuni. Ulterior, persoanei vizate i se […]
07:40
Pe 25 octombrie, Moldova se află sub influența unei mase de aer rece și umed, care va aduce ploi pe arii extinse în timpul nopții și local în cursul zilei. Cerul va fi predominant noros, iar atmosfera se va menține mohorâtă pe tot parcursul zilei. Vântul va sufla din sectorul de vest, în general slab […]
24 octombrie 2025
18:40
/VIDEO/ Municipiul Bălți găzduiește summit-ul „SMART Technologies for Innovation”, un eveniment dedicat tehnologiilor inteligente # TV Nord
În perioada 23 și 24 octombrie municipiul Bălți devine capitala inovației și transformării inteligente datorită summit-ului „SMART Technologies for Innovation", o platformă dedicată tehnologiilor inteligente, organizată de către Asociația pentru Dezvoltarea Comunicațiilor Electronice și Tehnologiilor Inovaționale (ACETI), în parteneriat cu Primăria Municipiului Bălți, Asociația Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile „Ecoenergetica" și Asociația […]
17:20
/VIDEO/ Reacția Ministerului Muncii și Protecției Sociale la abuzul produs într-un centru de plasament. Locuitorii indignați de caz # TV Nord
Caz de abuz înregistrat într-un centru de plasament, unde o fetiță de doar șapte ani ar fi fost violată de un minor de 12 ani a trezit indignarea locuitorii din nordul Republicii Moldova. Oamenii cer autorităților mai multă implicare și supraveghere în cazul copiilor aflați în custodia statului, considerând că astfel de situații ar putea […]
17:00
Ministra Justiției în exercițiu, Veronica Mihailov-Moraru, nu va face parte din noul Guvern al Republicii Moldova. Președinta Maia Sandu a semnat, vineri, 24 octombrie, decretul prin care a numit-o pe actuala ministră în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției. Veronica Mihailov-Moraru își va începe mandatul la 11 noiembrie 2025. Potrivit comunicatului emis de Președinție, […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) au reținut un bărbat de 56 de ani din Chișinău, președinte al oficiului teritorial Bălți al așa-numitului Bloc "Pobeda". Reținerea s-a produs în cadrul unei anchete complexe privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor. Potrivit informațiilor oferite de autorități, dosarul are legături directe cu activitatea […]
15:00
Astăzi dimineață, în jurul orei 08:20, pe traseul R-6, în localitatea Prepelița, polițiștii Direcției Patrulare Nord din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au oprit un automobil Audi care circula cu viteză peste limita admisă. La volan se afla un tânăr de 24 de ani, originar din raionul Sîngerei. În urma verificărilor, polițiștii au […]
14:10
India provoacă pentru prima dată o ploaie artificială deasupra capitalei New Delhi pentru a combate poluarea # TV Nord
Pentru prima dată, India a provocat, joi, o ploaie artificială deasupra capitalei New Delhi, prin „însămânţarea" norilor cu ajutorul unui avion, scopul fiind de a mai disipa ceaţa de poluare toxică ce învăluie oraşul de câteva zile, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro. Autorităţile metropolei, în colaborare cu Institutul Indian de Tehnologie din […]
13:10
S.A. „FEE-Nord" anunță că toți consumatorii care au semnat contractul de furnizare a energiei electrice înainte de 28 iunie 2019 trebuie să îl reînnoiască, pentru actualizarea datelor și alinierea la noile cerințe legale. Pentru reînnoirea contractului, clienții sunt rugați să se prezinte la biroul comercial FEE-Nord din localitate, având asupra lor buletinul de identitate și […]
12:40
/VIDEO/ Contrabandă cu 1,8 milioane de țigarete, deconspirată la frontiera Lipcani – Rădăuți-Prut # TV Nord
Ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea PCCOCS, au deconspirat o amplă schemă de contrabandă cu țigarete, la postul vamal de frontieră Lipcani – Rădăuți-Prut. Două autocamioane, care urmau să ajungă în București și care figurau în acte ca transportând puieți decorativi, au fost supuse unui control fizic detaliat. În spatele încărcăturii declarate, inspectorii au descoperit cutii […]
12:10
Ofițerii Direcției investigații „Nord" a INI, în colaborare cu polițiștii INSP și procurorii oficiului Nord al PCOCCS, au destructurat activitatea unui cuplu din municipiul Bălți, implicat în traficul de droguri. Operațiunea a avut loc pe traseul Chișinău–Bălți, în apropierea orașului Fălești, unde oamenii legii au oprit un automobil Nissan, condus de un bărbat de 32 […]
10:20
/VIDEO/ Clinica Sante – Partener al Excelenței Medicale la Congresul Jubiliar al USMF „Nicolae Testemițanu” # TV Nord
Clinica Sante a fost onorată să participe la evenimentele dedicate celor 80 de ani de la fondarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu", un moment emblematic pentru întreaga comunitate medicală din Republica Moldova. Congresul aniversar a reunit personalități de renume din domeniul sănătății – profesori universitari, cercetători internaționali, medici practicieni, studenți și […]
09:20
Consiliul Politic Național al PAS l-a desemnat oficial pe Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe desfășurate în seara zilei de 23 octombrie, fiind aprobată în unanimitate de membrii partidului. Liderul PAS, Igor Grosu, a anunțat că formațiunea sa îl va propune oficial pe Munteanu […]
09:10
Serviciul Meteorologic de Stat anunță pentru astăzi, 24 octombrie 2025, ploi în toată țara. Temperaturile vor fi specifice perioadei de mijloc de toamnă. Maximile termice vor fi cuprinse între +16 și +19 de grade Celsius. La Nord, temperaturile maxime vor ajunge până la +16 de grade, iar noaptea coboară până la +9 grade. În Centru, termometrele vor […]
23 octombrie 2025
18:10
Sancțiunile americane impuse companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil nu vor afecta aprovizionarea cu combustibil a Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei conferințe de presă, scrie tv8. Totodată, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) s-a autosesizat și monitorizează situația. „Autoritățile, inclusiv ministerul, monitorizează situația, dar, la […]
17:40
Polițiștii de frontieră au contracarat o tentativă de transport ilegal de țigarete peste hotar, în noaptea de 23 octombrie, la Punctul de trecere Cahul. Un bărbat de 40 de ani, cu dublă cetățenie româno-moldovenească, conducea un autocar pe ruta Republica Moldova – Marea Britanie. În urma unui control amănunțit, efectuat cu ajutorul câinelui de serviciu […]
16:40
România și Republica Moldova vor avea un nou pod rutier peste râul Prut, care va lega localitățile Bumbăta (județul Vaslui) și Leova. Guvernul României a aprobat, joi, memorandumul privind începerea negocierilor și semnarea acordului bilateral pentru construcția acestui obiectiv strategic. Podul va uni rețelele rutiere ale celor două țări, facilitând transportul de mărfuri și circulația […]
16:00
Clipe de coșmar pentru o copilă de șapte ani din nordul țării. Aceasta a fost violată de un minor de la același centru de plasament de unde era internată și copila. Șefa centrului de plasament a confirmat pentru TV Nord incidentul, refuzând să ofere mai multe detalii pe caz. Poliția a fost sesizată despre incident […]
14:00
Tragedie în Italia: familie de moldoveni găsită moartă în urma unei scurgeri de monoxid de carbon # TV Nord
O tragedie a avut loc în localitatea Canaro, provincia Rovigo, Italia, unde trei persoane – un bărbat de 51 de ani, soția sa de 47 de ani și fiica lor de 28 de ani – toți de origine moldovenească, au fost găsite fără viață în locuința lor de pe via Cesare Battisti. Alerta a fost […]
13:40
Of
11:50
/VIDEO/ Conferința Internațională ALDA la Chișinău: Participarea Civică – Fundamentul Democrației Moderne # TV Nord
Peste 70 de participanți din Moldova și Ucraina – reprezentanți ai societății civile, autorităților publice, experți și parteneri internaționali – s-au reunit la Chișinău pentru a discuta despre viitorul participării civice și standardele Consiliului Europei privind implicarea cetățenilor în luarea deciziilor. În deschiderea conferinței, reprezentanții Consiliului Europei și ai ALDA au subliniat rolul crucial al […] Acest articol /VIDEO/ Conferința Internațională ALDA la Chișinău: Participarea Civică – Fundamentul Democrației Moderne a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:30
/VIDEO/ Un bărbat din Strășeni, reținut pentru cultivarea și vânzarea ilegală a drogurilor # TV Nord
Ofițerii Serviciului Vamal și ai Inspectoratului General al Poliției, în colaborare cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”, au destructurat o activitate ilegală de cultivare și vânzare a drogurilor, desfășurată de un bărbat de 61 de ani din satul Romănești, raionul Strășeni. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul suspectului, oamenii legii […] Acest articol /VIDEO/ Un bărbat din Strășeni, reținut pentru cultivarea și vânzarea ilegală a drogurilor a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:00
Guvernul Republicii Moldova a decis să mențină programul de compensații la energie și pentru sezonul rece 2025, însă măsura este temporară, urmând să fie reanalizată anul viitor. Ministrul în exercițiu al Muncii, Alexei Buzu, a declarat la că decizia privind eventualele compensații pentru 2026 va fi luată de noul Cabinet de miniștri. Acesta a explicat […] Acest articol Compensațiile la energie, valabile doar pentru sezonul rece 2025 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:30
Un tânăr din Bălți a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru comiterea infracțiunii de escrocherie, prevăzută de art. 190 alin. (4) din Codul penal, datorită acțiunilor procesuale întreprinse de procurorii din Procuratura Bălți. Potrivit materialelor cauzei, tânărul era ghidat prin rețeaua de socializare Telegram de un membru al unui grup criminal organizat, format […] Acest articol Un bălțean condamnat la 5 ani de închisoare pentru escrocherie prin Telegram a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
22 octombrie 2025
19:20
/VIDEO/ Tarifele și pierderile de la „Apă-Canal Bălți” au aprins spiritele în Consiliul Municipal # TV Nord
O nouă ședință a Consiliului Municipal Bălți s-a transformat într-un schimb de replici dure între consilieri, primar și viceprimar. Discuțiile aprinse au izbucnit din cauza subiectului privind confirmarea împuternicirilor reprezentantului debitorului și fondatorului debitorului în procedura de insolvabilitate a Întreprinderii Municipale „Apă-Canal Bălți”. SERGHEI GRAMMA, consilier: „Începând cu 2015, eu nu voi numi în metri […] Acest articol /VIDEO/ Tarifele și pierderile de la „Apă-Canal Bălți” au aprins spiritele în Consiliul Municipal a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
19:10
Președinta Maia Sandu inițiază consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru # TV Nord
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat organizarea consultărilor cu fracțiunile și grupurile parlamentare în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de Prim-ministru. Discuțiile vor avea loc la Președinția Republicii Moldova, în zilele de joi, 23 octombrie, și vineri, 24 octombrie, conform unui program prestabilit. Pentru ziua de joi, 23 octombrie, sunt programate consultări cu: […] Acest articol Președinta Maia Sandu inițiază consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:00
Republica Moldova, o țară în care terenurile arabile ocupă mai mult de jumătate din teritoriu, continuă să exporte materie primă și să importe produse procesate la prețuri mai mari. Aceasta este una dintre cele mai mari vulnerabilități ale economiei naționale – lipsa unui lanț complet de producere: de la creștere, la procesare și apoi la […] Acest articol /VIDEO/ Cum pierde Moldova milioane din lipsa procesării agricole a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:50
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a fost reales în funcția de președinte al Parlamentului. Pentru candidatura sa au votat 55 de deputați ai PAS. Contracandidatul său, Alexandr Stoianoglo, înaintat din partea blocului „Alternativa”, a obținut 32 de voturi. La procedura de alegere nu au participat deputații fracțiunilor Partidului Nostru și Partidului Democrația […] Acest articol Igor Grosu a fost reales președinte al Parlamentului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:30
Un avocat și clientul său, investigați de Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Anticorupție (PA), au fost condamnați de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influență și cumpărare de influență. Potrivit sentinței, avocatul a fost recunoscut vinovat de două episoade de trafic de influență și a primit o pedeapsă cu închisoarea […] Acest articol Avocat și client, condamnați pentru trafic de influență: pedepse cu închisoare și amendă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:40
Percheziții CNA în trei raioane: funcționari ai unui ocol silvic, bănuiți de delapidări și angajări fictive # TV Nord
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au efectuat, în această dimineață, percheziții în mai multe localități din raioanele Hîncești, Ialoveni și Cimișlia. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale de delapidare a averii străine și fals în acte publice, care vizează șapte persoane publice din […] Acest articol Percheziții CNA în trei raioane: funcționari ai unui ocol silvic, bănuiți de delapidări și angajări fictive a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:30
/VIDEO/ Furt în proporții considerabile la Ungheni. Cinci bărbați din Bălți și Ungheni, reținuți de poliție # TV Nord
Cinci bărbați cu vârste cuprinse între 30 și 39 de ani, originari din municipiile Bălți și Ungheni, au fost reținuți de polițiștii de investigație, fiind suspectați de comiterea unui furt în proporții considerabile, produs în luna august 2025, în raionul Ungheni. Potrivit informațiilor preliminare, la sfârșitul lunii august, persoane necunoscute ar fi pătruns, prin forțarea […] Acest articol /VIDEO/ Furt în proporții considerabile la Ungheni. Cinci bărbați din Bălți și Ungheni, reținuți de poliție a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:20
Sunt vizați în dosare penale pentru corupție, spălare de bani, depășirea atribuțiilor de serviciu, fals în acte sau declarații, însă au acces în Legislativ după alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Ziarul de Gardă vă prezintă cine sunt cei cinci deputați din noul Legislativ care vor fi nevoiți să-și împartă timpul între ședințele parlamentare și cele […] Acest articol Cinci deputați din actualul Parlament, cercetați penal a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:00
O italiancă, depistată pe Aeroportul „Eugen Doga” cu peste 280 de pachete de țigări ascunse în bagaj # TV Nord
O femeie cu cetățenie italiană, în vârstă de 65 de ani, a fost depistată pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, în timp ce încerca să plece spre Roma, având valiza plină de țigări. Pasagera a ales culoarul verde, destinat celor care nu au bunuri de declarat, și a afirmat că nu transportă obiecte interzise. […] Acest articol O italiancă, depistată pe Aeroportul „Eugen Doga” cu peste 280 de pachete de țigări ascunse în bagaj a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:00
La data de 28 septembrie 2025 a avut loc prima ședință a Parlamentului de legislatura a XII-a, în cadrul căreia Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), cu 55 de deputați, a anunțat oficial formarea majorității parlamentare. Celelalte formațiuni politice reprezentate în legislativ — Partidul Socialiștilor (PSRM), Partidul Comuniștilor (PCRM), Blocul Alternativa, Partidul Nostru și Democrația Acasă […] Acest articol PAS anunță formarea majorității parlamentare în legislatura a XII-a a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:50
Serviciul Vamal anunță lucrări de modernizare a infrastructurii IT în noaptea de 23 octombrie # TV Nord
Serviciul Vamal informează că, în noaptea de joi spre vineri, 23 octombrie 2025, în intervalul 00:00–03:00, vor fi efectuate lucrări programate de modernizare și înlocuire a componentelor infrastructurii IT. Potrivit autorității, intervenția urmărește creșterea performanței operaționale, îmbunătățirea stabilității și consolidarea securității sistemului informațional vamal. În timpul lucrărilor, funcționalitatea sistemului ar putea fi temporar limitată, ceea […] Acest articol Serviciul Vamal anunță lucrări de modernizare a infrastructurii IT în noaptea de 23 octombrie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:10
În noaptea de 22 octombrie 2025, Rusia a declanșat un nou atac masiv asupra Ucrainei, vizând capitala Kiev, precum și orașul Zaporizhzhia. Potrivit autorităților ucrainene, bombardamentele au fost efectuate cu drone kamikaze și rachete, provocând victime și distrugeri majore în mai multe regiuni ale țării. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că exploziile au fost […] Acest articol Atac masiv rusesc asupra Kievului și Zaporojie: zeci de victime a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:00
Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat rapoartele finale privind evaluarea integrității judecătorilor Curții de Apel Nord. Majoritatea magistraților au demisionat înainte de finalizarea procesului de vetting. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat rapoartele Comisiei de Evaluare a Judecătorilor, finalizând astfel procesul de evaluare externă a integrității magistraților Curților de Apel Nord și Sud. Pentru […] Acest articol Vetting finalizat la Curtea de Apel Nord: majoritatea judecătorilor au demisionat a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:40
În noaptea de 22 octombrie 2025, pompierii din nordul țării au fost chemați de urgență pentru a stinge un incendiu izbucnit la un autoservice din orașul Briceni, situat pe strada Krîlov 7. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 02:16, iar la fața locului s-au deplasat cinci echipe de intervenție ale Inspectoratului General […] Acest articol /FOTO/ Incendiu puternic la un autoservice din Briceni: patru mașini distruse a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:30
Astăzi, 21 octombrie, în cadrul ședinței Consiliului Republican al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), formațiunea a decis crearea propriei fracțiuni parlamentare, în pofida faptului că a participat la alegerile parlamentare în Blocul „Patriotic” cu Partidul Comuniștilor, Viitorul Moldovei și Inima Moldovei – ultimul fiind ulterior excluse din cursa electorală. Socialiștii promit să fie „opoziția […] Acest articol PSRM anunță crearea propriei fracțiuni parlamentare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:50
Poliția din Sîngerei a fost alertată aseară, în jurul orei 22:00, despre un accident rutier grav produs pe traseul R-6, între satele Copăceni și Mihailovca. Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit că impactul s-a produs între un automobil Volkswagen și un VAZ, care se deplasau din direcții opuse. În urma coliziunii frontale, șoferul […] Acest articol /FOTO/ Accident mortal între Copăceni și Mihailovca – doi oameni și-au pierdut viața a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
21 octombrie 2025
20:20
Trafic suspendat temporar în apropierea localității Ivancea: poliția desfășoară un experiment în cadrul unei anchete penale # TV Nord
Poliția Națională informează că, în această seară, începând cu ora 21:00, circulația rutieră va fi temporar suspendată pe o porțiune a traseului din apropierea localității Ivancea, raionul Orhei. Măsura este necesară pentru desfășurarea unui experiment în cadrul unei cauze penale, deschise în urma unui accident rutier soldat cu decesul unui pieton. Potrivit autorităților, traficul va […] Acest articol Trafic suspendat temporar în apropierea localității Ivancea: poliția desfășoară un experiment în cadrul unei anchete penale a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
