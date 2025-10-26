Pacienții pot face tratament chimioterapeutic și la Spitalul Raional Orhei

09:40

În noaptea de 22 octombrie 2025, pompierii din nordul țării au fost chemați de urgență pentru a stinge un incendiu izbucnit la un autoservice din orașul Briceni, situat pe strada Krîlov 7. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 02:16, iar la fața locului s-au deplasat cinci echipe de intervenție ale Inspectoratului General […] Acest articol /FOTO/ Incendiu puternic la un autoservice din Briceni: patru mașini distruse a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.