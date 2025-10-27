Tânăr din Fălești, condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare pentru huliganism

13:10

S.A. „FEE-Nord” anunță că toți consumatorii care au semnat contractul de furnizare a energiei electrice înainte de 28 iunie 2019 trebuie să îl reînnoiască, pentru actualizarea datelor și alinierea la noile cerințe legale. Pentru reînnoirea contractului, clienții sunt rugați să se prezinte la biroul comercial FEE-Nord din localitate, având asupra lor buletinul de identitate și […] Acest articol Consumatorii FEE-Nord care au semnat contractul înainte de 2019 trebuie să îl reînnoiască a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.